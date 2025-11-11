În regiunea rusă Ulianovsk va fi închis internetul mobil „până la sfârșitul SVO”
Ziarul de Garda, 11 noiembrie 2025 12:50
Restricțiile privind internetul mobil impuse în orașul rus Ulianovsk și în unele localități din regiunea Ulianovsk, pe fondul amenințării atacurilor cu drone, vor rămâne în vigoare permanent – „până la sfârșitul SVO (operațiunea militară specială, cum este supranumită invazia Rusiei în Ucraina, n. red)”. Autoritățile locale au anunțat acest lucru într-o conferință de presă specială,...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
13:00
Reacția USM, după perchezițiile ce au vizat-o pe decana Facultății de Fizică și Inginerie # Ziarul de Garda
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a venit cu o reacție după ce organele de anchetă au efectuat marți, 11 noiembrie, percheziții la Facultatea de Fizică și Inginerie din cadrul instituției, într-un dosar de corupere și trafic de influență. Reprezentanții USM spun că vor „susține toate demersurile legale pentru ca adevărul să fie stabilit cât...
Acum 15 minute
12:50
Restricțiile privind internetul mobil impuse în orașul rus Ulianovsk și în unele localități din regiunea Ulianovsk, pe fondul amenințării atacurilor cu drone, vor rămâne în vigoare permanent – „până la sfârșitul SVO (operațiunea militară specială, cum este supranumită invazia Rusiei în Ucraina, n. red)”. Autoritățile locale au anunțat acest lucru într-o conferință de presă specială,...
Acum o oră
12:20
Magistratul Emil Bulat, revenit în sistem după ce a fost scos de sub urmărire penală, a renunțat la funcția de vicepreședinte. Alte două magistrate și-au dat demisia # Ziarul de Garda
Două judecătoarea pleacă din sistem, iar un judecător a renunțat la funcția de conducere a unei instanțe. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis marți, 11 noiembrie, cu votul unanim al celor nouă membri prezenți la ședință, trei cereri de demisie, doar una dintre ele fiind în legătură cu atingerea vârstei de pensionare. Judecătorul Emil...
12:10
De la Cabinetul condus de Recean, la Președinție: Maia Sandu are un nou consilier în domeniul sănătății # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, are un nou consilier prezidențial în domeniul sănătății. Este vorba despre Alexandru Gasnaș, medic și conferențiar universitar. Decretul în acest sens a fost semnat de șefa statului pe 10 noiembrie și publicat pe 11 noiembrie. „În mandatul său, Alexandru Gasnaș va oferi expertiză președintei R. Moldova pe subiecte ce țin de...
Acum 2 ore
11:50
Video/ Când cei care „apără familia” vând copii: de la adopții forțate la tabere de propagandă # Ziarul de Garda
În Rusia, recent, a fost arestată președinta organizației publice interregionale pentru protejarea valorilor familiale, care, împreună cu alte două persoane, este acuzată de trafic de copii. Prin urmare, cea care ar fi trebuit să respecte valorile familiei, să lupte pentru drepturile copiilor, de facto, îi vindea. Aceasta însă este o practică obișnuită pentru Rusia. Oricât...
11:40
AUDIO/ „Dacă nu o să știi, bâlbâi ceva acolo și merge nunta sănătoasă” Numele decanei USM și directoarei de colegiu vizate de perchezițiile pentru corupere pasivă și trafic de influență # Ziarul de Garda
UPDATE 11:37 Centrul Național Anticorupție a publicat stenograma pe acest caz. — Ai primit lucrarea ceea? Te-ai mai uitat prin ea?— Am citit-o chiar ieri și acum ce să fac cu dânsa? — Trebuie să o scoți al imprimantă și să o copertezi. (…) — O să dea întrebări ceva?— Ei sunt obligați să dea...
11:20
„S-a grăbit să iasă public și să spună că ar fi vorba despre o acțiune de intimidare”, declară contracandidatul primarului Leovei, după ce în oraș au fost trase focuri de armă # Ziarul de Garda
Candidatul la funcția de primar al orașului Leova, Tudor Camerzan a declarat că contracandidatul său, primarul Leovei, Alexandru Bujorean „s-a grăbit să iasă public și să spună că ar fi vorba despre o acțiune de intimidare” și că „se încearcă din nou manipularea oamenilor, prin victimizare și acuzații false”, după ce actualul primar al orașului...
11:10
Perchezițiile în domeniul educației continuă: Numele decanei USM și directoarei de colegiu vizate # Ziarul de Garda
Oamenii legii au desfășurat marți, 11 noiembrie, o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău. Șapte persoane sunt vizate în cauză printre care decanul unei facultăți din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM), directorul unui colegiu din capitală, doi intermediari...
Acum 4 ore
10:40
A însușit mijloace bănești de peste un milion de lei de la angajator pentru a-și suplini contul de pe platforma Loteriei Naționale. Inculpata, condamnată la închisoare # Ziarul de Garda
O femeie de 38 de ani a fost găsită vinovată de delapidarea a averii străine, după ce ar fi suplinit contul său personal de pe platforma online a Loteriei Naționale cu mijloace bănești din contul angajatorului. În total, aceasta a însușit de la angajator peste un milion de lei. Astfel, Judecătoria Căușeni, sediul Anenii Noi,...
10:30
LIVE TEXT/ Dronele ucrainene au atacat rafinăria Rosneft din Saratov. Este al cincilea atac din această toamnă. Război în Ucraina, ziua 1357 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:22 Dronele Forțelor Armate Ucrainene au atacat regiunea Saratov în noaptea și dimineața zilei de 11 noiembrie. Rafinăria de petrol Rosneft din Saratov a fost lovită, scrie The Moscow Times. Acesta este al cincilea atac asupra instalației de la începutul toamnei și al șaptelea din 2025. Rafinăria din Saratov are o capacitate proiectată de...
10:20
Doi angajați ai INSP, reținuți în urma unui denunț. Ar fi pretins 300 de euro pentru a nu înregistra cazul unui șofer în stare de ebrietate # Ziarul de Garda
Doi agenți de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de corupere pasivă, în urma denunțului unui cetățean la linia anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Aceștia ar fi cerut mită de la un șofer pentru a nu documenta un pretins caz de conducere a...
10:10
MDED: Depunerea online a declarației privind beneficiarul efectiv este gratuită. Care este termenul limită pentru a depune a documentele # Ziarul de Garda
Depunerea online a cererii de înregistrare a beneficiarului efectiv, însoțită de declarația cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, semnate cu semnătură electronică calificată, este gratuită, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), care precizează că înregistrarea beneficiarilor efectivi ai întreprinderilor este importantă...
09:50
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat infrastructura critică din regiunea Odesa. O persoană a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1357 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:47 În noaptea de 11 noiembrie, armata rusă a atacat cu drone infrastructura critică din regiunea Odesa, rănind o persoană, a raportat șeful Administrației Regionale de Stat Odesa, Oleh Kiper. „În ciuda activității active a forțelor de apărare aeriană, există pagube la infrastructura energetică și de transport civilă. În urma atacurilor, au izbucnit incendii...
09:40
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu # Ziarul de Garda
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut dimineața zilei de 11 noiembrie, o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov, precum și cu alți membri ai noului Guvern, anunță Delegația Uniunii Europene în R. Moldova. „Comisara Kos a apreciat faptul că noul Cabinet de miniștri acordă prioritate creșterii economice, subliniind...
09:40
Când eram mici, strângeam banii în pușculiță și visam la lucruri mari. Azi, am crescut, precum și visele noastre. Ne dorim o casă, o vacanță sau, pur și simplu, libertatea de a ști că banii lucrează pentru noi. Pentru toate aceste planuri, Energbank a creat depozitul Energo Capital, soluția modernă pentru economii care aduc mai...
Acum 6 ore
09:00
Ambasadorul Ucrainei: „Aportul R. Moldova în sprijinul refugiaților ucraineni se va scrie în istorie cu litere de aur” # Ziarul de Garda
Relațiile dintre R. Moldova și Ucraina se dezvoltă constant pe multiple planuri – economic, energetic, de infrastructură, umanitar și educațional, având la bază încrederea reciprocă și sprijinul comun pentru stabilitatea regiunii. Totodată, Kievul apreciază sprijinul acordat de autoritățile moldovenești refugiaților ucraineni, care au fugit din calea războiului declanșat de Federația Rusă, a declarat ambasadorul Ucrainei...
08:30
Senatul american a adoptat o măsură pentru a pune capăt blocajului guvernamental, care durează de 41 de zile # Ziarul de Garda
Senatul american a adoptat o măsură pentru a pune capăt blocajului guvernamental, care durează de 41 de zile. Opt senatori democrați au votat alături de republicani un acord menit să asigure finanțarea guvernului până în ianuarie 2026, scrie CNN. O versiune finală a unui proiect de lege care vizează încetarea blocajului guvernamental din SUA a...
08:10
LIVE TEXT/ O dronă rusească a căzut pe teritoriul României, în județul Tulcea. Armata rusă a atacat porturile ucrainene de la Dunăre. Război în Ucraina, ziua 1357 # Ziarul de Garda
8:00 O dronă rusească a căzut pe teritoriul României, noaptea trecută, în județul Tulcea. Armata rusă a atacat porturile ucrainene de la Dunăre. Armata Română nu a putut ridica preventiv avioanele de vânătoare din cauza vremii. Ministerul Apărării Naționale al României (MApN) anunță că o drona a căzut în zona Grindu din județul Tulcea, la aproximativ...
Acum 24 ore
21:40
Gripa și rujeola revin în capitală: patru cazuri de gripă și unul de rujeolă, înregistrate în ultima săptămână # Ziarul de Garda
Săptămâna trecută, în Chișinău au fost confirmate patru cazuri de gripă sezonieră și unul de rujeolă. Datele au fost comunicate Marina Buga, șefa adjunctă a Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, în cadrul ședinței Primăriei din 10 noiembrie. În acest sens, autoritățile îndeamnă populația să se vaccineze. Totodată, au fost raportate 135 de cazuri de...
20:50
UE ia în considerare utilizarea activelor rusești sau împrumuturi pentru finanțarea Kievului # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană va discuta, joi, două modalități principale de a strânge fonduri pentru sprijinirea financiară a Ucrainei: împrumuturi sau utilizarea activelor rusești înghețate, relatează Reuters. Miniștrii de finanțe ai țărilor membre UE se vor reuni în această săptămână la Bruxelles după ce liderii blocului s-au angajat, pe 23 octombrie, să acopere nevoile Ucrainei pentru perioada...
19:40
Trump amenință BBC cu un proces de „cel puțin1 miliard de dolari”. Reacția postului britanic # Ziarul de Garda
Donald Trump a amenințat că va acționa în instanță postul britanic de televiziune BBC, pe fondul scandalul privind editarea unui discurs al liderului de la Casa Albă. Mai mult, președintele american a anunțat, prin avocații săi, că vrea să ceară despăgubiri în valoare de un miliard de dolari, relatează The Washington Post. „BBC l-a defăimat...
19:20
Estonia va face parte din comitetul tribunalului special pentru agresiunea împotriva Ucrainei # Ziarul de Garda
Estonia se alătură comitetului director al tribunalului special pentru crimele de agresiune împotriva Ucrainei, scrie Rus.err.ee. „Guvernul Estoniei a aprobat proiectul de aderare a țării la comitetul director al tribunalului special. Este un pas important pentru ca tribunalul să își înceapă activitatea”, a declarat ministrul afacerilor externe al Estoniei, Margus. În opinia sa, este necesar...
18:40
VIDEO/ „Perioada de probă” a noilor state UE și falsurile pro-ruse. Mihai Isac la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La „Detectorul de falsuri” discutăm cu analistul de politică externă Mihai Isac despre declarațiile comisarei europene Marta Kos privind o posibilă „perioadă de probă” pentru noile state membre ale Uniunii Europene și despre cum această idee a fost distorsionată de propaganda pro-rusă. Vorbim și despre lecțiile integrării României prin Mecanismul de Cooperare și Verificare, războiul...
18:20
Politico/ Ucraina: O investigație de 15 luni și 1000 de ore de convorbiri telefonice interceptate ce au culminat cu 70 de percheziții # Ziarul de Garda
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a dezvăluit o anchetă la scară largă în sectorul național al energiei, acuzând comisioane în tranzacții care implică operatorul nuclear de stat, Energoatom, potrivit Reuters. Politico scrie că o investigație de 15 luni și 1.000 de ore de convorbiri telefonice interceptate au culminat luni cu circa 70 de percheziții. Biroul anticorupție...
17:30
România: Închisoare pe viață pentru femicid. Ministrul Justiției vrea modificarea legii # Ziarul de Garda
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că femicidul trebuie tratat ca o formă gravă de omor calificat și cere o legislație mai dură, care să permită aplicarea pedepsei maxime cu închisoarea pe viață pentru agresori. Într-o intervenție în direct pentru Euronews România, ministrul a explicat că după ce a aflat despre cel mai recent caz...
17:20
Comisia de Evaluare a Judecătorilor (Comisia Vetting) și-a desemnat noua echipă de conducere. În urma votului unanim al celor nouă membri, Andrei Bivol, membru național și anterior vicepreședinte al Comisiei, a fost ales în funcția de președinte. Noul președinte al Comisiei l-a desemnat vicepreședinte pe Marcel van de Wetering, membru internațional. Conform unui comunicat de...
17:00
Rezerviștii ruși, chemați să apere infrastructura critică a Kremlinului: armata lui Putin crește cu 100 000 de oameni # Ziarul de Garda
O nouă campanie de recrutare pentru rezerviști a început în regiunile Rusiei, conform unui raport al publicației rusești Kommersant. Aceștia vor fi folosiți pentru protecția obiectivelor critice. Campanii de recrutare în 20 de regiuni Campaniile de recrutare sunt deja în desfășurare în aproximativ douăzeci de regiuni ale Federației Ruse. Kommersant subliniază că formarea unităților specializate...
17:00
Fost viceprimar al capitalei: „Nu exista prevederi legale care să interzică primăriei să ia măsuri de protecție a clădirilor abandonate” # Ziarul de Garda
Ion Ceban, primarul Chișinăului, a comentat în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei din 10 noiembrie, decesul adolescente de 13 ani în incinta fostului Hotel „Național”, transmițând condoleanțe familiei și criticând Guvernul pentru inacțiune. Edilul a subliniat că Primăria nu are pârghii legale pentru a interveni direct în clădirile abandonate sau nesecurizate și a cerut...
16:50
LIVE TEXT/ Ucraina solicită o reuniune a AIEA în legătură cu atacurile Rusiei asupra sistemului energetic. Război în Ucraina, ziua 1356 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:40 Ucraina a solicitat Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) să convoace de urgență o reuniune a Consiliului Guvernatorilor, cu scopul de a dezvolta mecanisme de prevenire a atacurilor rusești asupra infrastructurii critice. Vice-ministrul Energiei, Mîkola Kolisnîk, a declarat acest lucru, potrivit Ukrinform. Kolisnîk a declarat că situația sistemului energetic al Ucrainei rămâne dificilă...
16:40
Poliția a făcut multiple solicitări pentru îngrădirea accesului în fostul Hotel „Național”. Autoritățile au ignorat apelurile # Ziarul de Garda
Poliția Republicii Moldova informează că în ultimii trei ani au fost transmise 19 sesizări și 34 de fișe de semnalare privind necesitatea îngrădirii accesului în clădirea Hotelului „Național” către Primăria Chișinău, Pretura sectorului Centru, Procuratura municipiului Chișinău (Oficiul Centru) și către administratorul imobilului – fără niciun rezultat. „Autoritatea publicǎ localǎ ne-a rǎspuns în majoritatea cazurilor...
16:30
Nicolas Sarkozy, eliberat din închisoare după trei săptămâni. Decizie a Curții de Apel din Paris # Ziarul de Garda
Un tribunal a aprobat luni eliberarea anticipată din închisoare a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, în așteptarea apelului său, la doar câteva săptămâni după ce acesta începuse să ispășească o pedeapsă de cinci ani pentru conspirare în vederea obținerii de fonduri ilegale pentru campania electorală, transmite Reuters. Fostul președinte conservator, acum în vârstă de 70...
16:00
Magistratul Aureliu Postică, achitat de prima instanță în dosarul privind falsul în declarații, rămâne suspendat din funcție. CSJ a respins două cereri depuse de judecător # Ziarul de Garda
Judecătorul Aureliu Postică, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, rămâne suspendat din funcție. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins vineri, 7 noiembrie, cererea acestuia privind anularea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), din iulie 2024. Atunci, acesta a fost suspendat din funcție până la adoptarea unei decizii definitive pe cauza în care este învinuit...
15:30
Hotelul „Național”, o ruină în care mor copii: zecile de solicitări ale poliției privind îngrădirea accesului pe teritoriul hotelului – ignorate de autoritățile municipale și firma care deține clădirea # Ziarul de Garda
Pe 7 noiembrie 2025, o adolescentă a murit în incinta fostului Hotel „Național” din centrul Chișinăului, căzând de la înălțime. Tragedia nu este un caz izolat: în ultimii ani, alți copii au fost surprinși fără supraveghere în clădire sau în zona din jurul acesteia, iar autoritățile au raportat cazuri de suicid, tentative de suicid și...
15:00
Opt ani de închisoare pentru un bărbat care a jefuit o instituție de microfinanțare din Chișinău # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de tâlhărie pe un bărbat în vârstă de 33 de ani. După cum se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale, instanța l-a condamnat la 8 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit probelor administrate de procurori, în seara zilei de 23 aprilie 2025,...
13:50
Kremlinul afirmă că dorește încetarea războiului, dar procesul de pace este „blocat” # Ziarul de Garda
Kremlinul a declarat luni că dorește ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai curând posibil, dar că eforturile de soluționare a acestuia au ajuns într-un impas, scrie Reuters. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns astfel la declarațiile făcute vineri de președintele american Donald Trump, care a afirmat în cadrul unei...
13:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua joi prima sa vizită oficială în străinătate – la București # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua joi, 13 noiembrie, prima sa vizită externă de când a preluat funcția – la București. În cadrul vizitei, premierul va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. La Palatul Victoria, prim-ministrul Alexandru Munteanu se va întâlni cu omologul său, Ilie Bolojan. „Premierii vor discuta subiecte de pe agenda bilaterală, cu accent...
Ieri
13:00
VIDEO/ Ar fi șantajat mai mulți șoferi, după ce le-ar fi furat plăcuțele de înmatriculare de la automobilele parcate în sectorul Botanica. Bărbat, originar din Bender, a fost plasat în arest preventiv # Ziarul de Garda
Un bărbat de 30 de ani, originar din Bender, a fost arestat, fiind suspectat de comiterea a cel puțin 17 episoade de șantaj, prin sustragerea plăcuțelor de înmatriculare de la automobile în sectorul Botanica al capitalei, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat de presă. Potrivit oamenilor legii, bărbatul a furat plăcuțele de...
12:20
Percheziții în Ucraina, pe un caz de corupție în sectorul energetic. Ar fi vizat și un apropiat al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski # Ziarul de Garda
Anchetatorii din Ucraina efectuează percheziții la scară largă în legătură cu corupția din sectorul energetic. Potrivit Biroului Național Anticorupție, au fost documentate activitățile unei organizații criminale de nivel înalt. Ukrainska Pravda scrie cu referire la surse că percheziții au avut loc și la colaboratorul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Timur Mindici. „15 luni de muncă și...
12:10
Finanțatorii partidelor: PAS și Alternativa – campanii cu banii bugetarilor angajați la instituțiile pe care le controlează # Ziarul de Garda
Partidul Acțiune și Solidaritate a deținut în ultimii patru ani toată puterea în stat, de la Președinție la Guvern și Parlament, iar în campania pentru parlamentarele din 2025, a treia parte din milioanele pe care le-a obținut sub formă de donații în bani de la persoanele fizice provine de la bugetari subordonați instituțiilor pe care...
11:20
LIVE TEXT/ În circa 19 regiuni ale Rusiei a început recrutarea în masă a rezerviștilor pentru protejarea obiectivelor deosebit de importante. Război în Ucraina, ziua 1356 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:12 În cel puțin 19 regiuni ale Rusiei a început recrutarea în masă a rezerviștilor pentru protejarea obiectivelor deosebit de importante, scrie Kommersant. În mai multe regiuni, rezerviștii sunt recrutați în pentru protejarea obiectivelor complexului energetic și petrochimic. În regiunile Belgorod, Kursk și Briansk, rezerviștii vor trebui, de asemenea, să lupte împotriva grupurilor ucrainene...
11:10
Mai multe oficii pentru înmatricularea vehiculelor, deschise în Chișinău și Rezina # Ziarul de Garda
Agenția Servicii Publice a anunțat luni, 11 noiembrie, despre creșterea numărului locațiilor de prestare a serviciilor de înmatriculare a vehiculelor, în Chișinău și orașul Rezina. Astfel, în municipiul Chișinău a fost creat un nou oficiu de înmatriculare a vehiculelor, situat pe șoseaua Muncești, 795. Totodată, în orașul Rezina, în incinta Centrului multifuncțional Rezina (str. Matrosov,...
11:00
Crearea PACCO: Comisia de la Veneția efectuează o vizită la Chișinău în contextul inițiativei ce prevede fuziunea „eventuală” a PA și PCCOCS # Ziarul de Garda
În contextul pregătirii avizului comun al Comisiei de la Veneția și al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de Drept a Consiliului Europei privind inițiativa legislativă care propune crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), mai mulți raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită în...
10:30
Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia. Este al doilea accident feroviar din țară din ultima lună # Ziarul de Garda
Un accident feroviar a avut loc în Slovacia duminică seara, 9 noiembrie, după ce un tren l-a lovit din spate pe altul, scrie Reuters. Potrivit Poliției și Ministrului de Interne al țării, zeci de pasageri au fost răniți. Accidentul s-a produs pe coridorul dintre capitala Bratislava și Pezinok, la 20 km nord-est. Vorbind la locul...
09:30
R. Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Popșoi: „Este o onoare, dar și o mare responsabilitate” # Ziarul de Garda
Pe 14 noiembrie, la Strasbourg, R. Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a declarat că pentru țara noastră acest fapt este „este o onoare, dar și o mare responsabilitate”. Potrivit ministrului, mandatul R. Moldova va include un calendar amplu de evenimente, atât la Chișinău, cât și la Strasbourg....
09:10
LIVE TEXT/ Sumî, sub focurile rusești. Au fost înregistrați răniți. Război în Ucraina, ziua 1356 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:00 În noaptea de 10 noiembrie și pe parcursul dimineții, trupele ruse au lansat noi atacuri asupra teritoriului regiunii Sumî, informează Poliția Națională a Ucrainei. Potrivit sursei, două persoane au fost rănite în urma bombardamentelor. Totodată, au fost înregistrate „pagube semnificative” ale infrastructurii. „Au fost avariate trei clădiri de locuințe, șapte proprietăți private, patru...
08:50
R. Moldova, pe pe locul I în clasamentul pe echipe la Campionatul Mondial de para sambo # Ziarul de Garda
Oleg Crețul și Oleg Nemțan au urcat pe podiumul de premiere la Campionatul Mondial de para sambo, care a avut loc în Bișkek, Kîrgîstanului. Ambii au evoluat în concursul sportivilor complet nevăzători. Potrivit unui comunicat al Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, ei au reușit prin performanța lor că claseze țara naostră pe locul...
9 noiembrie 2025
18:00
LIVE TEXT/ Atacurile rusești au ucis 3 persoane și au rănit 18 în regiunile Donețk și Herson în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1355 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Atacurile rusești au ucis trei persoane și au rănit cel puțin 18 persoane în regiunile Donețk și Herson în ultima zi, au raportat oficiali ucraineni pe 9 noiembrie, conform Kyiv Independent. În regiunea Donețk, atacurile rusești au ucis trei persoane: două în orașul Kostiantynivka și una în orașul Oleksandrivka, potrivit guvernatorului Vadym Filashkin....
17:20
În mai multe zone din țară persistă ceață. Poliția îndeamnă șoferii să sporească atenția # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției vine cu un îndemn către șoferi după ce în mai multe zone din țară în seara de 9 noiembrie persistă ceață, iar pe alocuri se înregistrează ploaie. „Șoferi, amintim că pe un astfel de timp vizibilitatea la trafic este redusă, de aceea vă îndemnăm să sporiți atenția, să adaptați viteza și...
16:00
UPDATE/ Poliția: „Cele două focuri de armă ar fi fost trase de un tânăr care a folosit arma tatălui său pentru a o arăta unui prieten” # Ziarul de Garda
Alexandru Bujorean, candidatul pentru al doilea mandat de primar al orașului Leova, spune că în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orelor 22:30, în fața casei sale ar fi fost trase două focuri de armă. Potrivit unei postări făcute de acesta pe Facebook, nimeni nu a avut de suferit. Într-un răspuns pentru ZdG, ofițera de...
15:50
Marile companii aeriene au intrat duminică, 9 noiembrie, în a treia zi de reducere a numărului de zboruri impusă de Guvernul american, după ce vineri și sâmbătă au fost anulate peste 2500 de curse iar aproape 14 mii au fost întârziate, potrivit datelor oficiale citate de Reuters, scrie HotNews.ro. Administrația Federală a Aviației a transmis...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.