PeScurt // Judecătorul Emil Bulat, vizat anterior într-un dosar de corupere pasivă și trafic de influență, renunță la funcția de vicepreședinte interimar al Judecătoriei Hîncești.
Agora.md, 11 noiembrie 2025 12:50
