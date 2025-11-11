Marta Kos: Celelalte țări candidate sunt geloase pe Moldova

18:15

„Statele Unite apreciază măsurile luate de Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina pentru a-și consolida securitatea energetică. Datorită angajamentului președintelui Trump față de dominația energetică, Statele Unite sunt pregătite și capabile să livreze GNL american accesibil, fiabil și sigur aliaților noștri din Europa”, a declarat secretarul american al energiei, Chris Wright, în legătură cu semnarea, la 7 noiembrie, a unui acord între operatorii sistemelor de transport de gaze din aceste țări privind un coridor vertical de gaze și facilitarea exporturilor de gaze naturale către Ucraina, citat de Logos Press.