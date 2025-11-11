Trump propune modificări la rezoluția ONU pentru Ucraina: experții vorbesc despre un „semnal favorabil” pentru Moscova
Radio Moldova, 11 noiembrie 2025 12:40
Moscova ar putea primi un „semnal favorabil”, dacă administrația lui Donald Trump va reuși să modifice rezoluția-cheie a Adunării Generale a ONU privind situația din teritoriile ocupate ale Ucrainei, eliminând din text mențiunile referitoare la „integritatea teritorială a statului” și „condamnarea ocupației ruse”, potrivit Kyiv Post, care citează surse diplomatice.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
13:00
Marta Kos apreciază determinarea moldovenilor de a avansa în parcursul european: „Sunteți în jur de trei milioane, Rusia are mai mult, dar voi oricum ați câștigat!” # Radio Moldova
Anul 2026 trebuie să fie „anul implementării reale” a reformelor, nu al „bifărilor” formale, iar valoarea transformărilor va fi măsurată prin impactul resimțit de cetățeni și mediul de afaceri, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la Conferința „Raportul de Extindere 2025”, desfășurată marți, 11 noiembrie, la Chișinău. Comisara a dat asigurări că Uniunea Europeană (UE) va sprijini R. Moldova în dezvoltarea capacității publice și administrative pentru elaborarea și implementarea calitativă a legislației.
Acum 30 minute
12:40
Trump propune modificări la rezoluția ONU pentru Ucraina: experții vorbesc despre un „semnal favorabil” pentru Moscova # Radio Moldova
Moscova ar putea primi un „semnal favorabil”, dacă administrația lui Donald Trump va reuși să modifice rezoluția-cheie a Adunării Generale a ONU privind situația din teritoriile ocupate ale Ucrainei, eliminând din text mențiunile referitoare la „integritatea teritorială a statului” și „condamnarea ocupației ruse”, potrivit Kyiv Post, care citează surse diplomatice.
Acum o oră
12:30
Președinta Maia Sandu are un nou consilier. Este vorba despre Alexandru Gasnaș, numit consilier prezidențial pe domeniul sănătății, printr-un decret semnat de șefa statului pe 10 noiembrie.
12:30
Războiul hibrid purtat de Rusia nu se limitează la frontul ucrainean, iar „haosul controlat” devine arma strategică a Kremlinului împotriva ordinii occidentale ce vizează direct stabilitatea politică, economică și socială a Uniunii Europene (UE), avertizează expertul în politici de securitate, Andrei Curăraru. Și politologul român, Cătălin Gabriel Done, este de părere că rețelele de crimă organizată devin instrumente de sabotaj strategic și manipulare socială și spune că Europa trebuie să-și adapteze urgent mecanismele de apărare.
12:20
Ritmul reformelor va influența direct calendarul negocierilor de aderare la UE. Republica Moldova, lider la progresul de pregătire # Radio Moldova
Ritmul în care Republica Moldova implementează reformele va determina cât de repede vor fi deschise și închise capitolele de negociere cu Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de Adrienn Király, directoare în cadrul DG NEAR al Comisiei Europene, în cadrul panelului de prezentare a Raportului de extindere 2025 pentru Republica Moldova, desfășurat pe 11 noiembrie la Chișinău. Potrivit documentului, Republica Moldova a făcut un „salt imens” în procesul de aderare, înregistrând cea mai mare creștere dintre toate țările candidate. Nivelul mediu de pregătire al țării a ajuns la 2,38 puncte din 5.
12:10
INTERCEPTĂRI | Percheziții în Chișinău: Decan de la USM, directorul Colegiului de Ecologie și studenți, cercetați pentru vânzarea și cumpărarea tezelor de licență # Radio Moldova
Decanul unei facultăți de la Universitatea de Stat din Moldova (USM), directoarea Colegiului de Ecologie, Tatiana Iureva, doi intermediari și trei studenți sunt cercetați într-un dosar penal pentru corupere pasivă și trafic de influență.
Acum 2 ore
12:00
UE recomandă R. Moldova să utilizeze procesul de aderare ca oportunitate de eliminare a discriminărilor privind egalitatea salarială de gen # Radio Moldova
Femeile au un rol tot mai vizibil în consolidarea păcii, în dezvoltarea societății și în progresele înregistrate, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, în deschiderea conferinței internaționale „Femei pentru Securitate 2025”, organizate în perioada 11 - 12 noiembrie, la Chișinău. Potrivit oficialei, astăzi, femeile nu sunt doar prezente în domeniul securității, „ele îl transformă prin competență, empatie și spirit de echipă”.
12:00
Gospodăriile care au înlocuit electrocasnicele vechi, prin Programul EcoVoucher, au economisit până la 30% la energie # Radio Moldova
Aproape 40.000 de familii din R. Moldova și-au redus factura la energie cu până la 30% în ultimii doi ani, prin Programul EcoVoucher, care sprijină familiile să înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele moderne și eficiente energetic. De la începutul acestui an, peste 25.180 de familii au beneficiat de vouchere în valoare de câte 6.000 de lei pentru a-și cumpăra frigidere noi, precum și mașini de spălat rufe.
11:50
Clubull italian de fotbal Atalanta Bergamo și-a dat afară antrenorul după doar 5 luni. Instalat în funcție în luna iunie, după plecarea lui Gian Piero Gasperini la AS Roma, croatul Ivan Jurić a fost demis după e eșecul din weekend, 0:3 acasă cu Sassuolo Calcio. Atalanta a ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie în Serie A, iar conducerea clubului l-a demis pe Jurić cu efect imediat.
11:40
Revista presei internaționale // Comisia Europeană ia măsuri pentru combaterea „războiului pentru influență” dus de Rusia în Europa # Radio Moldova
Presa internațională semnalează evoluțiile legate de sprijinul financiar al aliaților pentru Ucraina, și în special planurile alternative la creditele bazate pe activele rusești înghețate. Alte teme majore reflectate de presa străină includ pachetul Comisiei Europene privind „Scutul pentru apărarea democrației” împotriva dezinformării, vizita discretă a președintelui sirian la Casa Albă și eliberarea fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, care rămâne sub control judiciar după condamnarea pentru finanțarea ilegală a campaniei sale electorale.
11:40
Directorul unei companii a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. Acesta va achita o amendă de 450.000 de lei și va fi privat de dreptul de a exercita activități legate de gestiunea bunurilor materiale timp de cinci ani. De asemenea, instanța a dispus și încasarea din contul inculpatului a prejudiciului cauzat prin infracțiune în valoare de 638.000 de lei și a penalităților contractuale în mărime de 63.800 de lei.
11:40
Întreprinderile mici și mijlocii din sectorul industrial pot beneficia de audit energetic gratuit # Radio Moldova
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul industrial au șansa de a-și reduce costurile la energie și a-și face afacerile mai eficientă. Pentru a fi eligibile, IMM-urile trebuie să aibă un consum energetic semnificativ și disponibilitatea de cofinanțare de minimum 50%.
11:30
Mesele în familie, un aliat al sănătății: „Implicarea copiilor la gătit creează deprinderi alimentare sănătoase” # Radio Moldova
Un studiu recent atrage atenția asupra riscurilor potențiale asociate utilizării formelor de copt din silicon, care pot elibera în alimente substanțe nocive în timpul coacerii. În acest context, specialista în sănătate și nutriție Maria Victoria Racu recomandă revenirea la vasele tradiționale, precum cele din lut, fontă dar și din sticlă termorezistentă, considerate mai sigure pentru sănătate.
11:20
Comisara pentru Extindere, Marta Kos: „Vom găsi soluții pentru regiunea transnistreană în procesul de aderare” # Radio Moldova
Uniunea Europeană consideră Republica Moldova un stat unitar și va sprijini integrarea regiunii transnistrene, astfel încât aceasta să nu devină un obstacol în procesul de aderare. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat marâi, 11 noiembrie, în exclusivitate pentru Teleradio-Moldova.
Acum 4 ore
11:00
Percheziții în Chișinău: Decan de la USM, directorul Colegiului de Ecologie și studenți, cercetați pentru vânzarea și cumpărarea tezelor de licență # Radio Moldova
Decanul unei facultăți de la Universitatea de Stat din Moldova (USM), directorul Colegiului de Ecologie din capitală, doi intermediari și trei studenți sunt cercetați într-un dosar penal pentru corupere pasivă și trafic de influență.
11:00
Directorul unei companii a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. Acesta va achita o amendă de 450.000 de lei și va fi privat de dreptul de a exercita activități legate de gestiunea bunurilor materiale timp de cinci ani. De asemenea, instanța a dispus și încasarea din contul inculpatului a prejudiciului cauzat prin infracțiune în sumă de 638.000 de lei și a penalităților contractuale în sumă de 63.800 de lei.
11:00
Premierul Munteanu, la Conferința „Raportul de Extindere 2025”: „Moldova poate! Aducem Europa acasă” # Radio Moldova
Ritmul de progres al Republicii Moldova pe parcursul său european a crescut de patru ori într-un singur an. Integrarea nu mai este doar o lumină la capătul tunelului, ci o realitate spre care ne îndreptăm cu pași hotărâți. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu în deschiderea conferinței „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, desfășurate marți, 11 noiembrie, la Chișinău.
11:00
Doi frați, o singură pasiune - fotbalul. Daniil și David Dimitrișin, gemenii convocați la echipa națională a Republicii Moldova de juniori sub 19 ani # Radio Moldova
Daniil și David Dimitrișin, frații gemeni care cresc împreună pe terenul joc, au reușit ceva deosebit: ambii au fost convocați la echipa națională a Republicii Moldova de juniori sub 19 ani și se pregătesc pentru preliminariile Campionatului European.
10:50
O femeie de 80 de ani, care traversa strada într-un loc interzis, a decedat după ce a fost lovită de un camion.
10:50
Percheziții în Chișinău: decanul unei facultăți de la USM, directorul unui colegiu și studenți, cercetați pentru corupție # Radio Moldova
Decanul unei facultăți de la Universitatea de Stat din Moldova (USM), directorul Colegiului de Ecologie din capitală, doi intermediari și trei studenți sunt cercetați într-un dosar penal pentru corupere pasivă și trafic de influență.
10:20
Marta Kos, interviu exclusiv la Moldova 1: „Cu muncă asiduă, negocierile de aderare pot fi încheiate până în 2028” # Radio Moldova
Comisia Europeană consideră Republica Moldova drept una dintre cele mai avansate țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană, iar dacă ritmul actual al reformelor se menține, negocierile ar putea fi finalizate până la sfârșitul anului 2028. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Teleradio-Moldova.
10:10
Comisara europeană pentru Extindere încurajează Guvernul R. Moldova să continue reformele și creșterea economică # Radio Moldova
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, apreciază viziunea noului Guvern al R. Moldova și angajamentul acestuia față de obiectivele de modernizare și creștere economică. Într-o discuție purtată marți-dimineață, 11 noiembrie, cu membrii noului Cabinet de miniștri, oficiala de la Bruxelles a declarat că relansarea economică a R. Moldova este „importantă” și „binevenită”.
09:40
Terenurile pentru campania de împădurire sunt pregătite: angajații Guvernului vor planta 27 de hectare la Mihailovca # Radio Moldova
Terenurile destinate acțiunilor de plantare din această toamnă sunt pregătite pentru împădurire, iar primele lucrări vor începe la sfârșitul acestei săptămâni. În localitatea Mihailovca din raionul Cimișlia, angajații Guvernului vor planta peste 27 de hectare de pădure, în cadrul campaniei naționale de împădurire „Toamna 2025”.
09:30
Moldova-Ukraine relations are deepening across key sectors—economic, energy, infrastructure, humanitarian, and educational—underpinned by mutual trust and common support for regional stability.
09:30
Marta Kos, interviu exclusiv la Moldova 1: „Cu muncă asiduă, negocierile pot fi încheiate până în 2028” # Radio Moldova
Comisia Europeană consideră Republica Moldova drept una dintre cele mai avansate țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană, iar dacă ritmul actual al reformelor se menține, negocierile ar putea fi finalizate până la sfârșitul anului 2028. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Teleradio-Moldova.
09:30
Senatori români, în vizită la Chișinău: vor discuta despre ordinea publică și siguranța națională # Radio Moldova
O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României se află într-o vizită în Republica Moldova în perioada 11–13 noiembrie. Delegația este condusă de președinta Comisiei, senatoarea Nicoleta Pauliuc.
09:20
Republica Moldova își poate consolida fondul semincer autohton: cercetătorii mizează pe soiuri locale, rezistente și profitabile # Radio Moldova
Republica Moldova continuă să depindă în mare măsură de semințe importate, însă dispune de un potențial uriaș pentru dezvoltarea producției autohtone, în special la culturile de legume și cartofi. Despre aceasta a vorbit dr. habilitat în agricultură Petru Iliev, cercetător la Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară, într-un interviu acordat Radio Moldova. Specialistul afirmă că, prin investiții și inovație, țara noastră ar putea deveni un jucător important pe piața regională a semințelor biologice.
Acum 6 ore
09:00
Mesele în familie, un aliat al sănătății: „Implicarea copiilor în gătit creează deprinderi alimentare sănătoase” # Radio Moldova
Un studiu recent atrage atenția asupra riscurilor potențiale asociate utilizării formelor de copt din silicon, care pot elibera în alimente substanțe nocive în timpul coacerii. În acest context, specialista în sănătate și nutriție Maria Victoria Racu recomandă revenirea la vasele tradiționale, precum cele din lut, fontă dar și din sticlă termorezistentă, considerate mai sigure pentru sănătate.
08:30
Paun Rohovei: „Chișinăul și Kievul au o cooperare extraordinară în energie, infrastructură și educație” # Radio Moldova
Relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina se dezvoltă constant pe multiple planuri - economic, energetic, de infrastructură, umanitar și educațional, având la bază încrederea reciprocă și sprijinul comun pentru stabilitatea regiunii. Totodată, Kievul apreciază sprijinul acordat de autoritățile moldovenești refugiaților ucraineni, care au fugit din calea războiului declanșat de Federația Rusă, a declarat ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
08:10
Zelenski, după descinderile la „Energoatom”: „Orice acțiune eficientă împotriva corupției este extrem de necesară” # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat la dezvăluirea unei ample scheme de corupție în cadrul întreprinderilor energetice de stat, inclusiv la compania „Energoatom”. Declarația a fost făcută după ce Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) au anunțat că au destructurat o rețea care ar fi generat profituri ilegale de zeci de milioane de dolari.
08:00
„Squadra Azzurra” vine la Chișinău cu un lot ce valorează nu mai puțin de 700 de milioane de euro # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Italiei, adversara "tricolorilor" noștri în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, are un lot cotat, conform sait-urilor de specialitate, la circa 700 de milioane de euro. Cel mai valoros fotbalist din actualul lot al "Squadrei Azzurra" este Alessandro Bastoni. Fundașul clubului Internazionale Milano este cotat la 80 de milioane de euro, de 5 ori mai mult decât întreg lotul reprezentativei Republicii Moldova.
07:40
MApN confirmă: o dronă a căzut în județul Tulcea, la cinci kilometri de granița cu Ucraina # Radio Moldova
O dronă s-a prăbușit pe teritoriul României, în apropierea localității Grindu, județul Tulcea, la circa cinci kilometri de granița cu Ucraina, în noaptea de 10 spre 11 noiembrie. Incidentul a avut loc în contextul unui nou val de atacuri aeriene lansate de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, anunță Ministerul Apărării Naționale al României (MApN).
07:30
Corespondență Dan Alexe // Răspunsul NATO după ce noi drone au survolat obiective nucleare din Belgia # Radio Moldova
Bruxelles nu este doar sediul principalelor instituții ale UE, ci și cartierul general al Alianței Nord-Atlantice — NATO. Asta face cu atât mai preocupante incursiunile din ce în ce mai frecvente în spațiul aerian belgian ale unor drone neidentificate, dintre care niciuna nu a putut fi doborâtă până acum.
Acum 8 ore
07:00
Explozie puternică lângă Fortul Roșu din New Delhi: cel puțin opt morți și 20 de răniți într-un incident investigat de poliție ca posibil atac terorist # Radio Moldova
Cel puțin opt persoane au murit și alte 20 au fost rănite luni seara, după ce o mașină a explodat în apropierea Fortului Roșu din capitala Indiei, New Delhi, un eveniment rar într-un oraș cu peste 30 de milioane de locuitori și printre cele mai bine securizate din țară, potrivit Reuters.
07:00
Fotbalistul italian al formației Fiorentina-1926, Moise Kean, nu va da curs convocării la echipa națională a Italiei pentru meciurile din această săptămână, cel cu Republica Moldova, programat pentru joi, 13 noiembrie, la stadionul Zimbru din Chișinău, și cel cu Norvegia, programat pentru duminică, 16 noiembrie, pe stadionul San-Siro din Milano.
Acum 24 ore
22:00
Parcursul european „în tandem” al Ucrainei și R. Moldova se bazează pe un parteneriat strâns și o viziune comună de dezvoltare democratică, iar aderarea Chișinăului la Uniunea Europeană (UE) reprezintă „un element al intereselor naționale ale Ucrainei”, susține ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei.
22:00
Ucraina: Procurorii investighează o schemă de corupție în care ar fi implicați înalți funcționari și oameni de afaceri # Radio Moldova
Percheziții de amploare în Ucraina, în legătură cu un caz de corupție în sectorul energetic. În anchetă ar fi vizați ministrul Justiției și coproprietarul studioului Kvartal 95, considerat un apropiat al președintelui Zelenski. În urma perchezițiilor, procurorii au ridicate genți ticsite cu bani.
21:50
Paun Rohovei: „Mergem în tandem spre Uniunea Europeană, pe baza acelorași valori democratice” # Radio Moldova
Parcursul european „în tandem” al Ucrainei și R. Moldova se bazează pe un parteneriat strâns și o viziune comună de dezvoltare democratică, iar aderarea Chișinăului la Uniunea Europeană (UE) reprezintă „*un element al intereselor naționale ale Ucrainei”, susține ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei.
21:40
Ambasadorul Ucrainei, la Radio Moldova: „Formatul 5+2 s-a epuizat. Reglementarea transnistreană trebuie făcută cu rol sporit al UE” # Radio Moldova
Soluționarea dosarului transnistrean cere un nou cadru de negocieri, demilitarizarea regiunii și cooperare regională întărită, afirmă ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei. Diplomatul a subliniat, la Radio Moldova, ineficiența formatului de negocieri 5+2*, având în vedere că Federația Rusă „*nu și-a dorit niciodată reglementarea acestui conflict”.
21:40
Proiectul „EduLIFE” aduce echipamente IT și condiții moderne în școlile profesionale # Radio Moldova
În 35 de școli profesionale au fost amenajate săli moderne și dotate cu echipament IT. Investițiile, de aproape patru milioane de lei, au fost făcute în cadrul proiectului „EduLIFE”. Acesta pune accent pe sprijinul tinerilor care se confruntă cu bariere în accesul la educație și la piața muncii.
21:30
Recunoaștere franceză pentru literatura din R. Moldova: Emilian Galaicu-Păun a primit Ordinul Artelor și Literelor # Radio Moldova
Scriitorul și redactorul-șef al Editurii Cartier, Emilian Galaicu-Păun, a fost decorat de Guvernul Franței cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor (L’Ordre des Arts et des Lettres), una dintre cele mai înalte distincții culturale ale Republicii Franceze. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Editurii Cartier, al cărui redactor-șef este Emilian Galaicu-Păun.
21:30
Pentru mulți locuitori ai capitalei, cumpărăturile zilnice au devenit mai costisitoare. Oamenii pe care echipa de filmare de la Moldova 1 i-a întâlnit luni prin piețele din Chișinău au spus că s-au obișnuit deja să caute prețurile mai mici și să cumpere mai puțin. În același timp, experții economici spun că, în ciuda scumpirilor, situația nu este una alarmantă și prognozează, pentru acest an, o creștere modestă a economiei.
21:20
Kremlinul reafirmă sprijinul pentru Serghei Lavrov, pe fondul speculațiilor privind o posibilă demitere # Radio Moldova
Kremlinul a insistat luni că ministrul de externe, Serghei Lavrov, rămâne la conducerea diplomației ruse, în pofida zvonurilor intense privind căderea sa în dizgrația președintelui Vladimir Putin după anularea summit-ului ruso-american de la Budapesta, transmite Agerpres, cu referire la EFE.
20:50
Kievul: Rusia lovește infrastructura critică pentru a provoca teroare în rândul populației # Radio Moldova
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei provoacă pene de curent în lanț. Kievul a acuzat în repetate rânduri Moscova că lovește intenționat infrastructura critică, pentru a provoca teroare în rândul civililor. Acum, președintele Volodimir Zelenski și-a anunțat intenția de a cumpăra de la americani 25 de sisteme antiaeriene Patriot, pe cât de costisitoare, pe atât de eficiente.
20:40
Artiști și influenceri au strâns fonduri la o cină caritabilă pentru tratamentul unui băiețel de trei ani # Radio Moldova
Mai mulți artiști și influenceri au fost chelneri pentru o seară, într-un restaurant din Chișinău. Au făcut acest schimb de roluri pentru a-l ajuta pe Alexandr, un copil de trei ani care a trecut deja printr-un transplant de măduvă osoasă și are în continuare nevoie de ajutor. Din încasările restaurantului și bacșișul oferit chelnerilor au fost colectați aproape 25 de mii de lei.
20:20
Paun Rohovei: „Formatul 5+2 s-a epuizat, demilitarizarea regiunii transnistrene e esențială” # Radio Moldova
Republica Moldova și Ucraina merg „în tandem” pe drumul integrării europene, iar Kievul este un partener care susține consecvent acest parcurs al Chișinăului, a declarat ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
20:10
Din inimă pentru un copil: artiști și influenceri au strâns fonduri printr-o cină caritabilă # Radio Moldova
Mai mulți artiști și influenceri au fost chelneri pentru o seară, într-un restaurant din Chișinău. Au făcut acest schimb de roluri pentru a-l ajuta pe Alexandr, un copil de trei ani care a trecut deja printr-un transplant de măduvă osoasă și are în continuare nevoie de ajutor. Din încasările restaurantului și bacșișul oferit chelnerilor au fost colectați aproape 25 de mii de lei.
19:30
Republica Moldova și Ucraina merg „în tandem” pe drumul integrării europene, iar Chișinăul are în Kiev un partener care susține consecvent acest parcurs. Declarațiile au fost făcute de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, în dialogul cu jurnalista Cristina Popescu, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
18:50
Imaginile celor mai frumoase porți tradiționale, reunite într-o expoziție la Chișinău # Radio Moldova
Cele mai frumoase 50 imagini cu porți tradiționale au fost expuse luni în cadrul expoziției „Porțile Moldovei”, în spațiul exterior al Muzeului Național de Istorie. Aceasta aduce în prim-plan simbolul porților moldovenești - adevărate mărturii ale tradiției, meșteșugului și ospitalității locale. Fotografiile au fost selectate în cadrul unui concurs la care au participat entuziaști din toate colțurile țării.
18:10
Audiențe-record pentru Teleradio-Moldova. Andrei Zapșa: „Percepțiile că suntem demodați nu mai sunt valabile” # Radio Moldova
Canalele Moldova 1 și Moldova 2 traversează o perioadă de consolidare vizibilă a audienței. Directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), responsabil de televiziune, Andrei Zapșa, a declarat că posturile publice de televiziune au înregistrat în 2025 „o performanță notabilă”, demonstrând că sunt surse relevante, bazate pe diversificare și modernizare, cu „viteză de reacție a produselor editoriale”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.