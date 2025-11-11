Trump propune modificări la rezoluția ONU pentru Ucraina: experții vorbesc despre un „semnal favorabil” pentru Moscova

20:40

Mai mulți artiști și influenceri au fost chelneri pentru o seară, într-un restaurant din Chișinău. Au făcut acest schimb de roluri pentru a-l ajuta pe Alexandr, un copil de trei ani care a trecut deja printr-un transplant de măduvă osoasă și are în continuare nevoie de ajutor. Din încasările restaurantului și bacșișul oferit chelnerilor au fost colectați aproape 25 de mii de lei.