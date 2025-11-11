Decana Facultății de Fizică și Inginerie din cadrul USM, vizată în dosarul de corupere pasivă: „Colaborăm cu ancheta”
Agora.md, 11 noiembrie 2025 12:20
Decana Facultății de Fizică și Inginerie din cadrul USM, vizată în dosarul de corupere pasivă: „Colaborăm cu ancheta”
PeScurt // Prudență. Pe întreg teritoriul țării se circulă în condiții de ploaie, iar pe alocuri vizibilitatea este redusă din cauza ceții. Poliția avertizează că riscul de accidente crește considerabil și îndeamnă șoferii să adapteze viteza, să păstreze distanța între vehicule și să evite manevrele periculoase. # Agora.md
PeScurt // Droguri în valoare de un milion de lei, depistatate într-un automobil, la intrarea în Bălți. Oamenii legii au reținut doi bărbați. Aceștia ar face parte dintr-un grup infracțional care distribuia substanțe interzise în circuitul civil, în Bălți, Telenești și raioanele apropiate, prin comenzi pe Telegram. # Agora.md
