Decana Facultății de Fizică și Inginerie din cadrul USM, vizată în dosarul de corupere pasivă: „Colaborăm cu ancheta”

Decana Facultății de Fizică și Inginerie din cadrul USM, vizată în dosarul de corupere pasivă: „Colaborăm cu ancheta”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md