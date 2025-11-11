Teze de licență contra bani: decanul unei facultăți de la USM, directorul unui colegiu și studenți, cercetați pentru corupție. Reacția Tatianei Iureva
Moldova1, 11 noiembrie 2025 12:10
Decanul unei facultăți de la Universitatea de Stat din Moldova (USM), directoarea Colegiului de Ecologie, Tatiana Iureva, doi intermediari și trei studenți sunt cercetați într-un dosar penal pentru corupere pasivă și trafic de influență.
Președinta Maia Sandu are un nou consilier. Este vorba despre Alexandru Gasnaș, numit consilier prezidențial pe domeniul sănătății, printr-un decret semnat de șefa statului pe 10 noiembrie.
Experți, la Moldova 1: Rusia a transformat crima organizată în armă a războiului hibrid împotriva UE # Moldova1
Războiul hibrid purtat de Rusia nu se limitează la frontul ucrainean, iar „haosul controlat” devine arma strategică a Kremlinului împotriva ordinii occidentale ce vizează direct stabilitatea politică, economică și socială a Uniunii Europene (UE), avertizează expertul în politici de securitate, Andrei Curăraru. Și politologul român, Cătălin Gabriel Done, este de părere că rețelele de crimă organizată devin instrumente de sabotaj strategic și manipulare socială și spune că Europa trebuie să-și adapteze urgent mecanismele de apărare.
Comisia Europeană: Ritmul reformelor va dicta viteza aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Moldova1
Ritmul în care Republica Moldova implementează reformele va determina cât de repede vor fi deschise și închise capitolele de negociere cu Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de Adrienn Király, directoare în cadrul DG NEAR al Comisiei Europene, în cadrul panelului de prezentare a Raportului de extindere 2025 pentru Republica Moldova, desfășurat pe 11 noiembrie la Chișinău. Potrivit documentului, Republica Moldova a făcut un „salt imens” în procesul de aderare, înregistrând cea mai mare creștere dintre toate țările candidate. Nivelul mediu de pregătire al țării a ajuns la 2,38 puncte din 5.
Teze de licență contra bani: decanul unei facultăți de la USM, directorul unui colegiu și studenți, cercetați pentru corupție. Reacția Tatianei Iureva # Moldova1
„Femei pentru Securitate 2025”: „Mai multe femei în serviciile de securitate ridică standardele pentru toată lumea” # Moldova1
Femeile au un rol tot mai vizibil în consolidarea păcii, în dezvoltarea societății și în progresele înregistrate, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, în deschiderea conferinței internaționale „Femei pentru Securitate 2025”, organizate în perioada 11 - 12 noiembrie, la Chișinău. Potrivit oficialei, astăzi, femeile nu sunt doar prezente în domeniul securității, „ele îl transformă prin competență, empatie și spirit de echipă”.
Aproape 40.000 de familii și-au redus factura la energie cu până la 30%, grație Programului EcoVoucher # Moldova1
Aproape 40.000 de familii din R. Moldova și-au redus factura la energie cu până la 30% în ultimii doi ani, prin Programul EcoVoucher, care sprijină familiile să înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele moderne și eficiente energetic. De la începutul acestui an, peste 25.180 de familii au beneficiat de vouchere în valoare de câte 6.000 de lei pentru a-și cumpăra frigidere noi, precum și mașini de spălat rufe.
Clubull italian de fotbal Atalanta Bergamo și-a dat afară antrenorul după doar 5 luni. Instalat în funcție în luna iunie, după plecarea lui Gian Piero Gasperini la AS Roma, croatul Ivan Jurić a fost demis după e eșecul din weekend, 0:3 acasă cu Sassuolo Calcio. Atalanta a ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie în Serie A, iar conducerea clubului l-a demis pe Jurić cu efect imediat.
Audit energetic gratuit pentru IMM-urile industriale. Companiile pot aplica până pe 21 noiembrie # Moldova1
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul industrial au șansa de a-și reduce costurile la energie și a-și face afacerile mai eficientă. Pentru a fi eligibile, IMM-urile trebuie să aibă un consum energetic semnificativ și disponibilitatea de cofinanțare de minimum 50%.
Marta Kos: „UE va găsi soluții pentru regiunea transnistreană, astfel încât aceasta să nu devină un obstacol pentru aderarea R. Moldova la UE” # Moldova1
Uniunea Europeană consideră Republica Moldova un stat unitar și va sprijini integrarea regiunii transnistrene, astfel încât aceasta să nu devină un obstacol în procesul de aderare. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat marâi, 11 noiembrie, în exclusivitate pentru Teleradio-Moldova.
Teze de licență contra bani: decanul unei facultăți de la USM, directorul unui colegiu și studenți, cercetați pentru corupție # Moldova1
Directorul unei companii va sta nouă ani în arest pentru fraudarea a sute de mii de lei din fonduri europene # Moldova1
Directorul unei companii a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. Acesta va achita o amendă de 450.000 de lei și va fi privat de dreptul de a exercita activități legate de gestiunea bunurilor materiale timp de cinci ani. De asemenea, instanța a dispus și încasarea din contul inculpatului a prejudiciului cauzat prin infracțiune în sumă de 638.000 de lei și a penalităților contractuale în sumă de 63.800 de lei.
Conferința „Raportul de Extindere 2025” – Premierul Alexandru Munteanu: „Să fim pregătiți să încheiem negocierile în 2027” # Moldova1
Ritmul de progres al Republicii Moldova pe parcursul său european a crescut de patru ori într-un singur an. Integrarea nu mai este doar o lumină la capătul tunelului, ci o realitate spre care ne îndreptăm cu pași hotărâți. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu în deschiderea conferinței „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, desfășurate marți, 11 noiembrie, la Chișinău.
Doi frați, o singură pasiune - fotbalul. Daniil și David Dimitrișin, gemenii convocați la echipa națională a Republicii Moldova de juniori sub 19 ani # Moldova1
Daniil și David Dimitrișin, frații gemeni care cresc împreună pe terenul joc, au reușit ceva deosebit: ambii au fost convocați la echipa națională a Republicii Moldova de juniori sub 19 ani și se pregătesc pentru preliminariile Campionatului European.
O femeie de 80 de ani, care traversa strada într-un loc interzis, a decedat după ce a fost lovită de un camion.
Percheziții în Chișinău: decanul unei facultăți de la USM, directorul unui colegiu și studenți, cercetați pentru corupție # Moldova1
Comisara pentru Extindere, Marta Kos, discuție cu membrii noului Guvern: Relansarea economică a R. Moldova este „importantă” și „binevenită” # Moldova1
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, apreciază viziunea noului Guvern al R. Moldova și angajamentul acestuia față de obiectivele de modernizare și creștere economică. Într-o discuție purtată marți-dimineață, 11 noiembrie, cu membrii noului Cabinet de miniștri, oficiala de la Bruxelles a declarat că relansarea economică a R. Moldova este „importantă” și „binevenită”.
Peste 27 de hectare de pădure vor fi plantate la sfârșitul acestei săptămâni la Mihailovca, raionul Cimișlia # Moldova1
Terenurile destinate acțiunilor de plantare din această toamnă sunt pregătite pentru împădurire, iar primele lucrări vor începe la sfârșitul acestei săptămâni. În localitatea Mihailovca din raionul Cimișlia, angajații Guvernului vor planta peste 27 de hectare de pădure, în cadrul campaniei naționale de împădurire „Toamna 2025”.
EXCLUSIV | Marta Kos, la Moldova 1: „Republica Moldova este printre cele mai avansate țări candidate la aderarea la UE” # Moldova1
Comisia Europeană consideră Republica Moldova drept una dintre cele mai avansate țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană, iar dacă ritmul actual al reformelor se menține, negocierile ar putea fi finalizate până la sfârșitul anului 2028. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Teleradio-Moldova.
Parlamentul R. Moldova: ședință comună cu senatori români pentru securitatea națională și apărare # Moldova1
O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României se află într-o vizită în Republica Moldova în perioada 11–13 noiembrie. Delegația este condusă de președinta Comisiei, senatoarea Nicoleta Pauliuc.
Cercetătorii moldoveni vor să transforme țara într-un lider regional la producerea de semințe biologice # Moldova1
Republica Moldova continuă să depindă în mare măsură de semințe importate, însă dispune de un potențial uriaș pentru dezvoltarea producției autohtone, în special la culturile de legume și cartofi. Despre aceasta a vorbit dr. habilitat în agricultură Petru Iliev, cercetător la Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară, într-un interviu acordat Radio Moldova. Specialistul afirmă că, prin investiții și inovație, țara noastră ar putea deveni un jucător important pe piața regională a semințelor biologice.
Vasele tradiționale, mai sigure pentru gătit decât formele moderne din silicon, avertizează specialiștii # Moldova1
Un studiu recent atrage atenția asupra riscurilor potențiale asociate utilizării formelor de copt din silicon, care pot elibera în alimente substanțe nocive în timpul coacerii. În acest context, specialista în sănătate și nutriție Maria Victoria Racu recomandă revenirea la vasele tradiționale, precum cele din lut, fontă dar și din sticlă termorezistentă, considerate mai sigure pentru sănătate.
Ambasadorul Ucrainei: „Aportul R. Moldova în sprijinul refugiaților ucraineni se va scrie în istorie cu litere de aur” # Moldova1
Relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina se dezvoltă constant pe multiple planuri - economic, energetic, de infrastructură, umanitar și educațional, având la bază încrederea reciprocă și sprijinul comun pentru stabilitatea regiunii. Totodată, Kievul apreciază sprijinul acordat de autoritățile moldovenești refugiaților ucraineni, care au fugit din calea războiului declanșat de Federația Rusă, a declarat ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Zelenski, despre perchezițiile în dosarul de corupție din sectorul energetic: „Trebuie să existe condamnări” # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat la dezvăluirea unei ample scheme de corupție în cadrul întreprinderilor energetice de stat, inclusiv la compania „Energoatom”. Declarația a fost făcută după ce Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) au anunțat că au destructurat o rețea care ar fi generat profituri ilegale de zeci de milioane de dolari.
„Squadra Azzurra” vine la Chișinău cu un lot ce valorează nu mai puțin de 700 de milioane de euro # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Italiei, adversara "tricolorilor" noștri în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, are un lot cotat, conform sait-urilor de specialitate, la circa 700 de milioane de euro. Cel mai valoros fotbalist din actualul lot al "Squadrei Azzurra" este Alessandro Bastoni. Fundașul clubului Internazionale Milano este cotat la 80 de milioane de euro, de 5 ori mai mult decât întreg lotul reprezentativei Republicii Moldova.
Alertă în România: o dronă s-a prăbușit în județul Tulcea, în timpul atacurilor asupra porturilor ucrainene # Moldova1
O dronă s-a prăbușit pe teritoriul României, în apropierea localității Grindu, județul Tulcea, la circa cinci kilometri de granița cu Ucraina, în noaptea de 10 spre 11 noiembrie. Incidentul a avut loc în contextul unui nou val de atacuri aeriene lansate de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, anunță Ministerul Apărării Naționale al României (MApN).
Corespondență Dan Alexe // NATO reacționează după ce noi drone au survolat obiective nucleare din Belgia # Moldova1
Bruxelles nu este doar sediul principalelor instituții ale UE, ci și cartierul general al Alianței Nord-Atlantice — NATO. Asta face cu atât mai preocupante incursiunile din ce în ce mai frecvente în spațiul aerian belgian ale unor drone neidentificate, dintre care niciuna nu a putut fi doborâtă până acum.
Cel puțin opt morți într-o explozie puternică în apropierea Fortului Roșu din New Delhi, India # Moldova1
Cel puțin opt persoane au murit și alte 20 au fost rănite luni seara, după ce o mașină a explodat în apropierea Fortului Roșu din capitala Indiei, New Delhi, un eveniment rar într-un oraș cu peste 30 de milioane de locuitori și printre cele mai bine securizate din țară, potrivit Reuters.
Fotbalistul italian al formației Fiorentina-1926, Moise Kean, nu va da curs convocării la echipa națională a Italiei pentru meciurile din această săptămână, cel cu Republica Moldova, programat pentru joi, 13 noiembrie, la stadionul Zimbru din Chișinău, și cel cu Norvegia, programat pentru duminică, 16 noiembrie, pe stadionul San-Siro din Milano.
Percheziții de amploare în Ucraina, în legătură cu un caz de corupție în sectorul energetic. În anchetă ar fi vizați ministrul Justiției și coproprietarul studioului Kvartal 95, considerat un apropiat al președintelui Zelenski. În urma perchezițiilor, procurorii au ridicate genți ticsite cu bani.
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău: Aderarea R. Moldova la UE „e în interesul autorităților ucrainene” # Moldova1
Parcursul european „în tandem” al Ucrainei și R. Moldova se bazează pe un parteneriat strâns și o viziune comună de dezvoltare democratică, iar aderarea Chișinăului la Uniunea Europeană (UE) reprezintă „*un element al intereselor naționale ale Ucrainei”, susține ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei.
Paun Rohovei: Formatul „5+2” privind reglementarea transnistreană „s-a epuizat, e ineficient”, fiind necesară „demilitarizarea” regiunii # Moldova1
Soluționarea dosarului transnistrean cere un nou cadru de negocieri, demilitarizarea regiunii și cooperare regională întărită, afirmă ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei. Diplomatul a subliniat, la Radio Moldova, ineficiența formatului de negocieri 5+2*, având în vedere că Federația Rusă „*nu și-a dorit niciodată reglementarea acestui conflict”.
În 35 de școli profesionale au fost amenajate săli moderne și dotate cu echipament IT. Investițiile, de aproape patru milioane de lei, au fost făcute în cadrul proiectului „EduLIFE”. Acesta pune accent pe sprijinul tinerilor care se confruntă cu bariere în accesul la educație și la piața muncii.
Oamenii caută cele mai mici prețuri în piețe, pe fondul scumpirilor la produse alimentare # Moldova1
Pentru mulți locuitori ai capitalei, cumpărăturile zilnice au devenit mai costisitoare. Oamenii pe care echipa de filmare de la Moldova 1 i-a întâlnit luni prin piețele din Chișinău au spus că s-au obișnuit deja să caute prețurile mai mici și să cumpere mai puțin. În același timp, experții economici spun că, în ciuda scumpirilor, situația nu este una alarmantă și prognozează, pentru acest an, o creștere modestă a economiei.
Kremlinul insistă că Serghei Lavrov rămâne în fruntea diplomației ruse, în pofida unor zvonuri contrare # Moldova1
Kremlinul a insistat luni că ministrul de externe, Serghei Lavrov, rămâne la conducerea diplomației ruse, în pofida zvonurilor intense privind căderea sa în dizgrația președintelui Vladimir Putin după anularea summit-ului ruso-american de la Budapesta, transmite Agerpres, cu referire la EFE.
Ucraina caută soluții pentru apărarea aeriană, după atacurile asupra sistemului energetic al țării # Moldova1
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei provoacă pene de curent în lanț. Kievul a acuzat în repetate rânduri Moscova că lovește intenționat infrastructura critică, pentru a provoca teroare în rândul civililor. Acum, președintele Volodimir Zelenski și-a anunțat intenția de a cumpăra de la americani 25 de sisteme antiaeriene Patriot, pe cât de costisitoare, pe atât de eficiente.
Artiști și influenceri, chelneri la o cină de caritate pentru a ajuta un băiețel de trei ani # Moldova1
Mai mulți artiști și influenceri au fost chelneri pentru o seară, într-un restaurant din Chișinău. Au făcut acest schimb de roluri pentru a-l ajuta pe Alexandr, un copil de trei ani care a trecut deja printr-un transplant de măduvă osoasă și are în continuare nevoie de ajutor. Din încasările restaurantului și bacșișul oferit chelnerilor au fost colectați aproape 25 de mii de lei.
Republica Moldova și Ucraina merg „în tandem” pe drumul integrării europene, iar Chișinăul are în Kiev un partener care susține consecvent acest parcurs. Declarațiile au fost făcute de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, în dialogul cu jurnalista Cristina Popescu, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Cele mai frumoase 50 imagini cu porți tradiționale au fost expuse luni în cadrul expoziției „Porțile Moldovei”, în spațiul exterior al Muzeului Național de Istorie. Aceasta aduce în prim-plan simbolul porților moldovenești - adevărate mărturii ale tradiției, meșteșugului și ospitalității locale. Fotografiile au fost selectate în cadrul unui concurs la care au participat entuziaști din toate colțurile țării.
Moldova 1 și Moldova 2 înregistrează creșteri-record de audiență. Conducerea TRM: „Direcția este corectă și trebuie să creștem turațiile” # Moldova1
Canalele Moldova 1 și Moldova 2 traversează o perioadă de consolidare vizibilă a audienței. Directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), responsabil de televiziune, Andrei Zapșa, a declarat că posturile publice de televiziune au înregistrat în 2025 „o performanță notabilă”, demonstrând că sunt surse relevante, bazate pe diversificare și modernizare, cu „viteză de reacție a produselor editoriale”.
Tinerii din R. Moldova mai au cinci zile la dispoziție pentru a obține granturi de până la 600 de mii de lei de la stat # Moldova1
Tinerii din Republica Moldova pot obține granturi de până la 600 de mii de lei de la stat pentru proiecte destinate dezvoltării lor. Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 15 noiembrie 2025, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
Autoritățile din Bulgaria efectuează inspecții și implementează măsuri de securitate la rafinăria Burgas, deținută de Lukoil, pentru a prezerva infrastructura critică, a anunțat luni, 10 noiembrie, premierul Rosen Zhelyazkov, în condițiile în care Guvernul se pregătește să preia controlul unității, transmite Reuters.
Situație tensionată în Pokrovsk: forțele de apărare ucrainene continuă să mențină pozițiile, în ciuda intensificării atacurilor rusești # Moldova1
Forțele de apărare ucrainene continuă să mențină pozițiile în orașul Pokrovsk, unul dintre cele mai mari orașe din regiunea Donbas, în ciuda intensificării atacurilor armatei ruse, informează RBC-Ucraina.
Șoc în Oltenia! Antrenorul Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova! „Alb-albaștrii” au fost învinși duminică, pe teren propriu, de UTA Arad, scor 1:2, și au coborât pe locul 4 în clasamentul primei divizii românești de fotbal. În urma acestei înfrângeri Mirel Rădoi a hotărât să-și dea demisia, asta chiar dacă, săptămâna trecută, echipa sa a obținut o victorie mare în cupele europene, 1:0 pe terenul lui Rapid Viena în grupă unică a Ligii Conferințelor UEFA.
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, eliberat după mai puțin de o lună de închisoare și plasat sub control judiciar # Moldova1
Sarkozy a fost eliberat din închisoare. Un tribunal a aprobat, pe 10 noiembrie, eliberarea anticipată a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, la doar câteva săptămâni după ce acesta începuse să ispășească o pedeapsă de cinci ani de detenție pentru conspirare în vederea obținerii de fonduri ilegale pentru campania electorală. Decizia a fost luată în așteptarea soluționării apelului depus de fostul lider francez.
Guvernul negociază cu Lukoil preluarea infrastructurii de alimentare cu kerosen a Aeroportului Chișinău. Compania trebuie să acționeze „în regim urgent” # Moldova1
Statul poartă negocieri cu compania Lukoil-Moldova pentru preluarea infrastructurii de alimentare cu kerosen a Aeroportului Internațional Chișinău, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, autoritățile au realizat deja o serie de acțiuni pentru transferul acestei infrastructuri în proprietatea statului, iar acum responsabilitatea revine companiei ruse, care trebuie să finalizeze procedurile „în regim urgent”.
Sindicatele cer salariu minim de 8.050 de lei: „Sărăcia s-a adâncit, iar salariul actual nu mai acoperă minimul de existență” # Moldova1
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului Republicii Moldova stabilirea salariului minim în mărime de 8.050 de lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2026. Sindicatele susțin că majorarea trebuie realizată treptat, astfel încât să fie atins obiectivul asumat de Executiv - un salariu minim de 10.000 de lei până la sfârșitul mandatului.
Securitatea energetică a Europei nu este amenințată, deocamdată, de sancțiunile impuse companiei Lukoil: Măsuri de sprijin pentru R. Moldova # Moldova1
Comisia Europeană analizează potențialele efecte ale sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii companiei ruse Lukoil, măsuri care ar putea afecta aprovizionarea cu petrol în mai multe state din regiune, inclusiv Republica Moldova. Oficialii europeni afirmă că, deocamdată, nu există semne privind o amenințare imediată la adresa securității energetice, dar subliniază că situația este atent monitorizată, mai ales în contextul sezonului rece.
Sporirea accesului la finanțare pentru fermieri, noua prioritate în cooperarea Republicii Moldova cu BERD # Moldova1
Sporirea accesului la finanțare pentru fermieri va constitui o nouă direcție prioritară în cooperarea dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Măsura vine să completeze proiectele de modernizare a sistemelor de irigare și are drept scop stimularea productivității și creșterea rezilienței sectorului agricol, unul dintre pilonii economiei naționale.
