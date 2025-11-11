Dezvoltarea unei țări începe cu abilitarea comunităților locale, declară comisara Marta Kos
Moldpres, 11 noiembrie 2025 12:10
Dezvoltarea durabilă a unei țări depinde în mare măsură de capacitatea autorităților locale de a gestiona eficient nevoile comunităților, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată la Chișinău în cadrul Conferinței „Raportul ...
GALERIE FOTO // Aeroportul Internațional Chișinău implementează un nou sistem de înregistrare, control de securitate și îmbarcare # Moldpres
Sistemul PAX Track permite monitorizarea și gestionarea în timp real a pasagerilor în toate etapele parcurse în aeroport – de la înregistrare și controlul de securitate până la îmbarcare. Prin integrarea tehnologiilor moderne de analiz...
Adrienn Kiraly: „Scorul obținut de R. Moldova în raportul de extindere al UE reflectă nu doar adoptarea legislației europene, ci și implementarea efectivă a reformelor” # Moldpres
Raportul de extindere al Comisiei Europene nu doar evaluează situația actuală a Republicii Moldova, ci oferă și un ghid pentru prioritățile viitoare, indicând domeniile unde este necesar sprijin tehnic, legislativ sau financiar din partea Uniunii Europene. Declarați...
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos: „Republica Moldova este specială. Ați impresionat Europa cu puterea și determinarea voastră” # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat în ultimul an cel mai mare progres pe drumul său european, iar către sfârșitul anului 2025 va fi pregătită de începerea negocierilor pe toate cele șase clustere tematice, acestea urmând a fi finalizate în a...
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău implementează sistemul PAX Track: o experiență de călătorie mai rapidă și confortabilă # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a anunțat astăzi implementarea sistemului PAX Track, o soluție tehnologică modernă, destinată optimizării fluxului de pasageri și îmbunătățirii experienței de călătorie, transmite MOLDPRES....
Republica Moldova, lider între statele candidate la extinderea UE. În ce domenii au fost înregistrate cele mai mari progrese # Moldpres
Republica Moldova a obținut cele mai mari progrese la capitolele privind Uniunea Vamală, Politica Externă și de Securitate, precum și Energia, unde țara noastră a obținut un nivel de pregătire moderat spre bun. Informațiile au fost prezentate de către secretara general...
Un nou atac masiv al Rusiei cu drone, în noaptea de luni spre marți, a avariat infrastructura energetică și pe cea a companiei feroviare publice ucrainene Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia), în regiunea Odesa (sudul țării), potrivit informațiilor furnizate de g...
ASP atenționează că depunerea online a declarației privind beneficiarul efectiv este gratuită # Moldpres
Persoanele juridice și întreprinzătorii individuali pot depune online și gratuit cererea de înregistrare a beneficiarului efectiv, însoțită de declarația aferentă, semnată cu semnătură electronică calificată, transmite MOLDPRES.Această facilitat...
Un număr de 432 524 de cetățeni au depus cereri pentru compensații la energie în perioada rece a anului de la lansarea înregistrărilor pe platforma http://compensatii.gov.md. Cifrele au fost prezentate astăzi de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, informe...
CNA a efectuat percheziții într-un dosar de corupere și trafic de influență în sistemul educațional # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), au efectuat astăzi mai multe percheziții în municipiul Chișinău, într-un dosar penal ce vizează fapte de corupere pasivă și trafic de inf...
Raionul Drochia beneficiază de o nouă investiție importantă în infrastructura rutieră, după ce lucrările de reparație pe sectorul R12 – Mîndîc, parte a drumului regional G33 R12 – Mîndîc – Zgurița – Mărculești &ndas...
O femeie de 80 de ani din Drochia, care traversa drumul în loc interzis la o intersecție din oraș, a fost accidentată în această dimineață de un camion, condus de un bărbat de 35 de ani, transmite MOLDPRES.Victima a fost preluată de echipajul medical de ur...
Marcel Spatari: „Integrarea europeană nu este doar un obiectiv politic, ci o alegere de civilizație. Moldova trebuie să accelereze armonizarea legislației cu standardele UE” # Moldpres
Republica Moldova trebuie să continue într-un ritm accelerat procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene, a declarat președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, subliniind că aderarea nu înseamnă doar armonizarea legisl...
Doi agenți de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost reținuți de ofițerii SPIA și procurorii din cadrul PCCOCS, fiind bănuiți de corupere pasivă. Aceștia ar fi cerut mită de la un șofer pentru a nu documenta un pretins caz ...
O femeie a fost condamnată la peste cinci ani de închisoare pentru delapidarea a peste un milion de lei # Moldpres
O femeie de 38 de ani a fost condamnată la 5 ani și 3 luni de închisoare într-un dosar penal privind delapidarea averii străine, transmite MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, în perioada aprilie–octombrie 2024, femeia, având în gest...
Marta Kos, la Chișinău: „Noul Guvern acordă prioritate creșterii economice, care este esențială pentru ca beneficiile integrării europene să fie resimțite de toți cetățenii” # Moldpres
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată în vizită la Chișinău, a apreciat faptul că noul Guvern de la Chișinău acordă prioritate creșterii economice, subliniind că aceasta este esențială pentru ca beneficiile integrării europene să fie resimți...
Serviciile electronice fiscale au fost accesate de peste 10 milioane de ori în anul curent # Moldpres
Circa 74 la sută din serviciile ale cărui proprietar este Serviciul Fiscal de Stat (SFS) sunt prestate în format digital, iar pe parcursul anului curent, acestea au fost accesate de peste 10 milioane de ori, transmite MOLDPRES.Potrivit datelor statistice prezentate de...
Comisia Europeană a început procesul de creare a unui nou organism de informaţii sub conducerea preşedintei Ursula von der Leyen, în încercarea de a îmbunătăţi utilizarea informaţiilor colectate de agenţiile naţionale de spionaj, a relatat marţi ...
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României efectuează o vizită în Republica Moldova # Moldpres
O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României se află într-o vizită în Republica Moldova în perioada 11 – 13 noiembrie. Delegația este condusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta...
Moneda unică europeană și dolarul american se ieftinesc astăzi cu câte doi bani, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, dolarul va costa 17 lei și 01 bani, iar euro va fi cotat ...
Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, organizată la Chișinău # Moldpres
Progresele înregistrate de Republica Moldova în parcursul european și prioritățile pentru anul 2026, în baza concluziilor și recomandărilor formulate de Comisia Europeană în „Raportul de extindere 2025”, vor fi analizate în cadrul u...
FOTO // Peste 200 de proiecte, finanțate în octombrie prin programele „Satul European” și „Europa este aproape” # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a continuat în luna octombrie investițiile în dezvoltarea localităților, alocând 208,7 milioane de lei prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) pentru 181 de proiecte realizate în cadrul celei de...
Până la sfârșitul anului, oraşul Călărași va avea un scuar modern și accesibil pentru toate vârstele # Moldpres
Lucrările de modernizare a Scuarului de pe strada Biruinței din Călărași progresează rapid, transformând treptat zona într-un spațiu verde modern și multifuncțional, destinat relaxării, sportului și petrecerii timpului liber pentru toate vârstele. Fin...
Antreprenoriat verde și hub-uri de inovare: lecții din Suedia și Danemarca pentru Moldova # Moldpres
O delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanți ai Universității Tehnice a Moldovei, societății civile, Innovate Moldova și Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, a efectuat săptămâna trecută o vizită de studiu în Suedia...
BTA: Academia Bulgară de Științe îl susține pe directorul general al BTA, Kiril Valchev, pentru un al doilea mandat # Moldpres
Academia Bulgară de Științe (BAS) a susținut oficial candidatura lui Kiril Valchev, directorul general al Agenției Bulgare de Presă (BTA), pentru un al doilea mandat în funcție. Decizia a fost anunțată luni, în cadrul unei reuniuni la sediul Academiei, la car...
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: De la podgorii la ospitalitate. Cum au fost promovate experiențele autentice de vin și turism la World Wine Tourism Day 2025 # Moldpres
World Wine Tourism Day 2025 – Moldova, sărbătoarea vinului și a turismului autenticRepublica Moldova și-a reconfirmat poziția de destinație vitivinicolă de referință în Europa, odată cu organizarea evenimentului „World Wine Tourism Day 2025 –...
Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova 09.30 – 09.50 Remarci introductive: Alexandru MUNTEANU, Prim-ministrul Republicii Moldova; Marcel SPĂTARI, Președintele Comisiei parlamentare pentru Integrare Europ...
FOTO // Lunca râului Cogâlnic prinde viață: la Hâncești se amenajează o zonă modernă de agrement ce urmează să fie finalizată la începutul lui 2026 # Moldpres
La Hâncești continuă în ritm alert lucrările de amenajare a luncii râului Cogâlnic, parte a proiectului „Valorificarea luncii râului Cogâlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație”, implementat...
Ploi pe arii extinse și cer noros în întreaga țară, anunţă meteorologii pentru marţi, 11 noiembrie # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru intervalul 10 noiembrie (ora 20:00) – 11 noiembrie (ora 20:00) vreme predominant închisă, cu cer noros și precipitații pe arii extinse. Local, ploile vor fi puternice, transmite MOLDPRES.Potrivit meteoro...
Republica Moldova, recunoscută internațional pentru promovare economică la City Nation Place Awards 2025 # Moldpres
Republica Moldova a obținut o recunoaștere internațională importantă prin proiectul „Congresul Mondial al Viei și Vinului la Chișinău”, care a primit titlul „Highly Commended” la categoria Best Communication Strategy – Economic Development &i...
Pasiune și antreprenoriat la Ungheni: povestea unui tânăr care investește în copilărie, transformând un vis într-un un spațiu de joacă pentru toate anotimpurile # Moldpres
La Ungheni, râsetele copiilor răsună tot mai des în spațiul de joacă creat de Anatolie Cladicov - un tânăr antreprenor care a transformat o idee simplă într-o afacere locală de succes. În doar câțiva ani, parcul de distracții pe care l...
Terenurile pentru campania de împădurire „Toamna 2025” sunt pregătite: start pe 15 noiembrie la Mihailovca, Cimișlia # Moldpres
Terenurile destinate acțiunilor de împădurire din această toamnă sunt complet pregătite, iar condițiile meteo favorabile oferă un început promițător pentru campania de împădurire „Toamna 2025”, parte a Programului Național de Extindere și...
FOTO // Peste 200 de gospodării din Fundurii Noi, Glodeni, conectate la apă potabilă grație unui proiect regional de dezvoltare # Moldpres
În satul Fundurii Noi, raionul Glodeni, au fost finalizate lucrările de extindere a sistemului de alimentare cu apă, care s-a prelungit cu 2,3 kilometri. Totodată, au fost efectuate lucrări de amenajare a platformelor, unde au fost semănate iarbă și plantați arbori ...
Ministrul Energiei: autoritățile poartă negocieri cu Lukoil pentru ca aprovizionarea cu resurse petroliere a sectorului aeronautic să nu fie afectată # Moldpres
Autoritățile poartă negocieri cu compania Lukoil, astfel încât aprovizionarea cu resurse petroliere pe Aeroportul Internațional Chișinău să nu fie afectată. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, informează MOLDPRES.&bdqu...
Eugen Osmochescu, în discuții cu Iwona Piórko: „Cooperarea cu UE este esențială pentru dezvoltarea unei economii moderne, competitive și durabile” # Moldpres
Cooperarea strânsă cu Uniunea Europeană este esențială pentru dezvoltarea unei economii moderne, competitive și durabile. Declarația a fost făcută de vicepremierul Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a avut astăzi o î...
Festivalul Cercetării și Inovării „Știința pentru pace și dezvoltare” a fost inaugurat la Academia de Științe a Moldovei # Moldpres
Academia de Științe a Moldovei (AȘM) a dat start celei de-a patra ediții a Festivalului Cercetării și Inovării „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective”, eveniment dedicat Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și ...
Republica Moldova lansează misiunea imPACT pentru evaluarea sistemului național de control al cancerului # Moldpres
Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC), a lansat oficial misiunea imPACT, o evaluar...
Turismul responsabil, motor al dezvoltării urbane durabile în UTA Găgăuzia, discutat la un forum organizat de MIDR şi parteneri de dezvoltare # Moldpres
Mai multe posibilităţi pentru turismul din autonomia găgăuză au fost examinate la finele săptămânii trecute în municipiul Comrat, în cadrul Forumului privind dezvoltarea urbană durabilă „Dezvoltarea urbană: provocări, soluții, viitor”, or...
Proiectele finanțate de BERD, discutate de premierul Alexandru Munteanu și Giuseppe Grimaldi, șeful biroului instituției financiare în Republica Moldova # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Oficialii au examinat mersul proiectelor implementate cu sprijinul BERD, ce vi...
Limba română, mai aproape de copiii din diasporă. 40 de profesori instruiți să predea modern și interactiv # Moldpres
Limba română devine tot mai prezentă în comunitățile moldovenilor stabiliți peste hotare, grație programului de formare dedicat profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei. Ediția din 2025 a programului a reunit 40 de cadre didactice din Italia, Marea...
FOTO // În raionul Soroca avansează lucrările la rețelele interne de apă potabilă pentru șapte localități # Moldpres
În raionul Soroca continuă lucrările de construcție-montaj a rețelelor interne de distribuție a apei potabile din râul Nistru, proiect care vizează satele Alexandru cel Bun, Vasilcău, Racovăț, Slobozia-Cremene, Slobozia-Vărăncău, Inundeni și Ruslanovca, d...
Clădirea fostului hotel „Național”, pericol pentru siguranța publică. Poliția a reiterat apelul către autoritățile responsabile să întreprindă măsuri urgente # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției a comunicat astăzi că, în ultimii trei ani, au fost transmise 19 sesizări și 34 de fișe de semnalare prin care s-a solicitat împrejmuirea perimetrului clădirii abandonate a fostului Hotel „Național” și instalarea ...
BTA: Centrul de Arheologie Subacvatică din Sozopol, desemnat Centru UNESCO de Categoria a II-a # Moldpres
Centrul de Arheologie Subacvatică din Sozopol a fost oficial desemnat Centru UNESCO de Categoria a II-a (C2C), a anunțat luni Ministerul Culturii de la Sofia. Conferința Generală a UNESCO, organul suprem de guvernanță al organizației, a aprobat oficial desemnarea în ...
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, lider european la creșterea traficului de pasageri în categoria aeroporturilor de dimensiune medie # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost desemnat lider european în categoria aeroporturilor de dimensiune medie la creșterea traficului de pasageri în luna septembrie 2025, potrivit celui mai recent raport publicat de ACI EUROPE (...
Echipele de asistență medicală urgentă au intervenit, pe parcursul săptămânii trecute, la 13785 de solicitări, inclusiv 1610 la copii. După acordarea primului ajutor medical, peste 5700 de pacienți au fost transportați la spital, informează MOLDPRES.Potrivit ...
