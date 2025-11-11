Deputații socialiști vor o platformă parlamentară dedicată luptei împotriva drogurilor

19:10

Premierul Ungariei, Viktor Orban, afirmă că a ajuns la un acord „pe termen nedeterminat” cu președintele american Donald Trump pentru exceptarea Budapestei de la sancțiunile SUA privind importurile de petrol rusesc, transmite agenția MTI. ”Atât timp cât el este președinte acolo și eu sunt prim-ministru aici, nu vor exista sancțiuni”, a declarat Orban, subliniind că […] Articolul Orban a ajuns la un acord cu Trump privind importurile de petrol rusesc apare prima dată în Realitatea.md.