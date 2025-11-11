Maia Sandu are un nou consilier pe probleme de sănătate

11:30

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, fost rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Chișinău, a reacționat după ce presa din România a relatat că diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni, suspectate de a fi obținute fraudulos, ar fi ajuns pe masa sa pentru semnare. Oficialul a respins categoric orice implicare […]