Interceptări CNA: 300 de euro – o teză de licență la USM. Cine este decana suspectată
Cotidianul, 11 noiembrie 2025 12:10
Centrul Național Anticorupție a făcut publice mai multe înregistrări dintr-un dosar ce vizează fapte de corupție și trafic de influență, în care apar un decan al Universității de Stat din Moldova și directorul Colegiului de Ecologie din Chișinău. Într-una dintre înregistrările audio se discută inclusiv despre suma de bani ce ar fi urmat să fie …
Acum 5 minute
12:30
Alexandru Slusari: „Dependența de Lukoil este foarte mare. Moldova are o singură sursă de aprovizionare cu combustibil pentru aviație, contrar convențiilor internaționale” # Cotidianul
Republica Moldova a ajuns într-o situație vulnerabilă în raport cu compania Lukoil, care controlează mai multe domenii strategice — de la importul produselor petroliere, la alimentarea Aeroportului Internațional Chișinău și gestionarea infrastructurii de depozitare a combustibilului. Declarația aparține fostului deputat Alexandru Slusari, făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova, în contextul …
Acum 15 minute
12:20
Dronele ruse ajung în România. Una a căzut în apropiere de frontiera cu Republica Moldova # Cotidianul
În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Radarele Ministerului Apărării Naționale al României (MApN) au detectat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, fapt ce a dus la activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană. Potrivit MApN, …
Acum 30 minute
12:10
Centrul Național Anticorupție a făcut publice mai multe înregistrări dintr-un dosar ce vizează fapte de corupție și trafic de influență, în care apar un decan al Universității de Stat din Moldova și directorul Colegiului de Ecologie din Chișinău. Într-una dintre înregistrările audio se discută inclusiv despre suma de bani ce ar fi urmat să fie …
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe medicul neurolog Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății. În mandatul său, Alexandru Gasnaș va oferi expertiză Președintei Republicii Moldova pe subiecte ce țin de politicile publice în domeniul sănătății, cu accent pe elaborarea și promovarea campaniilor de sensibilizare a cetățenilor cu privire la …
Acum 2 ore
11:20
Corupție și trafic de influență la USM. Un decan și un director de colegiu, vizați de CNA # Cotidianul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție (PA), au desfășurat astăzi o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău. Șapte persoane sunt vizate în cauză printer care decanul unei facultăți din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM), …
10:40
Director de companie, condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherie cu fonduri europene în cadrul proiectului „Energie și Biomasă”. Instanța l-a obligat să achite peste 1,1 milioane de lei # Cotidianul
Un director de companie a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherie comisă cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari. Sentința a fost pronunțată pe 7 noiembrie de Judecătoria Cimișlia, sediul Central, anunță Procuratura Anticorupție. Potrivit instanței, inculpatul urmează să achite și o amendă de 450.000 de lei, fiind privat …
Acum 4 ore
10:20
Ana Calinici: „Aeroportul este asigurat cu kerosen pentru luna noiembrie. Guvernul negociază cu Lukoil preluarea infrastructurii” # Cotidianul
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Ana Calinici, a declarat că Aeroportul Internațional Chișinău este aprovizionat cu kerosen pentru întreaga lună noiembrie, iar Guvernul negociază cu compania Lukoil preluarea infrastructurii de alimentare. Potrivit ei, în această perioadă de tranziție, Executivul caută soluții pentru a asigura continuitatea aprovizionării, în contextul în care Lukoil Moldova urmează să …
10:10
Senatorii români, în vizită la Chișinău: discuții cu Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu despre securitate și cooperare strategică # Cotidianul
O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 11–13 noiembrie. Delegația este condusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei. Pe durata vizitei, senatorii români vor avea întrevederi cu Președinta Maia Sandu, Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu. Agenda …
09:50
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la Chișinău: „Noul Guvern acordă prioritate creșterii economice, care este esențială pentru ca beneficiile integrării europene să fie resimțite de toți cetățenii” # Cotidianul
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău, a avut astăzi întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov și alți membri ai noului Guvern. Potrivit Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, discuțiile s-au axat pe reformele necesare procesului de aderare, consolidarea statului de drept, dezvoltarea infrastructurii și …
09:50
09:30
Atac aerian rusesc aproape de granița României. Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert # Cotidianul
Noaptea trecută, locuitorilor din nordul județului Tulcea, România, li s-a emis un mesaj RO-Alert. Acest lucru s-a întâmplat după ce radarele Ministerului român al Apărării au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian al țării. Ulterior, s-a constatat impactul cu solul al unui vehicul aerian, în comuna Grindu, județul Tulcea. Informațiile …
Acum 24 ore
17:50
Un pas spre un trai decent. Sindicatele cer Guvernului un salariu minim de 8.050 de lei din 2026 # Cotidianul
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită Guvernului Republicii Moldova stabilirea salariului minim în mărime de 8.050 de lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2026. Sindicatele susțin că majorarea trebuie realizată treptat, astfel încât să fie atins obiectivul asumat de Executiv, un salariu minim de 10.000 de lei până la sfârșitul mandatului. Demersul a fost …
17:40
Republica Moldova negociază preluarea infrastructurii de alimentare cu kerosen de la Lukoil pentru a asigura stabilitatea sectorului aeronautic # Cotidianul
Republica Moldova își intensifică eforturile pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu combustibil în sectorul aeronautic. Gestionarea procesului implică coordonare între mai multe instituții ale statului, iar un grup de lucru special analizează riscurile și opțiunile posibile pentru menținerea stabilității infrastructurii aeroportuare. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că Guvernul, prin Aeroportul Internațional Chișinău, a propus …
17:20
Scaune prea scumpe, toalete prea aproape: deputații partidului „Democrația Acasă” continuă lupta pentru confortul parlamentar, iar Verșinin cere explicații pentru fotoliul de 10.000 de lei # Cotidianul
După ce colegii săi de partid s-au plâns că au biroul lângă toaletă, deputatul formațiunii „Democrația Acasă” Alexandr Verșinin a descoperit un nou motiv de nemulțumire: prețul fotoliului din propriul birou. Parlamentarul s-a arătat indignat că scaunul pe care stă ar costa circa 10.000 de lei, potrivit unei liste cu mobilierul pus la dispoziția aleșilor. …
16:40
Zeci de avertismente ignorate. Fostul „Hotel Național”, pericol iminent pentru locuitorii Chișinăului # Cotidianul
O fată de 13 ani a fost găsită fără suflare în clădirea părăsită a fostului Hotel „Național” din centrul Chișinăului, după ce fusese dată dispărută de familie. Poliția Republicii Moldova atenționează, repetat, că imobilul reprezintă, de ani buni, un pericol real pentru populație, în special pentru minori, fiind transmise zeci de avertismente autorităților locale, însă …
16:30
Alexandru Munteanu, întrevedere cu șeful operațiunilor BERD: 67 de proiecte în derulare pentru infrastructură și energie # Cotidianul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut marți o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe stadiul proiectelor implementate cu sprijinul BERD, care vizează reabilitarea infrastructurii rutiere și consolidarea securității energetice a țării. Premierul a subliniat importanța cooperării cu BERD în modernizarea Republicii Moldova …
16:10
16:00
Pasionat de poker, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse din Europa de Vest, demis de Patriarhul Kirill. Câte mii de euro a câștigat # Cotidianul
Mitropolitul de Corsun și Europa Occidentală, Nestor (Evgheni Sirotenko), a fost înlăturat din funcția de conducător al Exarhatului Europei Occidentale. Decizia a fost luată de Patriarhul Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, care a invocat începerea unui proces bisericesc împotriva ierarhului. Atribuțiile lui Nestor au fost preluate temporar de mitropolitul de Riazan și Mihailov, Marcu (Serghei …
16:00
VIDEO | Propaganda rusească: cum a transformat presa pro-rusă o critică pentru Georgia într-un „atac” la adresa Republicii Moldova # Cotidianul
O nouă manipulare în stil rusesc. Mai multe surse pro-ruse au distribuit zilele trecute un clip video trucat, în care comisarul european pentru vecinătate și extindere, Marta Kos, ar fi mustrat guvernul Republicii Moldova pentru sfidarea valorilor europene. În realitate, mesajul oficial era adresat Guvernului Georgiei, iar pasajul-cheie, de la începutul adresării, care explica contextul …
15:00
Guvernul de la Chișinău examinează un nou pachet de proiecte pentru denunțarea acordurilor din cadrul CSI, semnate în anii ’90 # Cotidianul
Guvernul Republicii Moldova va examina miercuri, 12 noiembrie, un nou pachet de proiecte care vizează denunțarea mai multor acorduri semnate în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI) în anii ’90. Inițiativele, propuse de Ministerul Afacerilor Externe, marchează o nouă etapă în procesul de desprindere a țării de structurile post-sovietice. Potrivit agendei ședinței Cabinetului de Miniștri, autoritățile …
13:20
Alexandru Munteanu efectuează prima vizită oficială la București în calitate de premier # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua joi, 13 noiembrie 2025, prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. Vizita are loc la București și marchează consolidarea relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și România. În cadrul vizitei, premierul va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. La Palatul Victoria, prim-ministrul Alexandru Munteanu se va întâlni …
13:10
VIDEO | Instituțiile statului sunt la cheremul acestei guvernări – sunt galbene. Ceban explică de ce a fost nevoit să „politizeze” Primăria Chișinău # Cotidianul
Lupta contra depolitizării instituțiilor statului continuă între MAN-ul lui Ion Ceban și PAS-ul lui Igor Grosu. Ceban s-a arătat indignat că cei din PAS solicită ca Primăria Chișinău să fie curățată politic, aducând exemplu restul instituțiilor statului, care, în opinia edilului ar fi „acaparate” de guvernare. „Am auzit că PAS, cei de la guvernare, solicită …
13:10
Lecție de servilism de la Dodon. Socialistul își reafirmă loialitatea față de Moscova, acuzând guvernul de „politică rusofobă” # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon a avut o întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov. Acesta a criticat actuala guvernare și a pledat, insistent, pentru restabilirea unei cooperări și prietenii cu Moscova. Declarațiile sale vin la scurt timp după noi narative, rupte de realitate, invocate de reprezentantul neacreditat al Kremlinului la Chișinău. „Am avut o …
12:40
„Balaurul cu trei capete” cu care se confruntă Guvernul Munteanu. Ion Sturza: Lukoil, scandalul medicilor rezidenți și TUX. „Luați o aspirină! Învățați cultura financiară” # Cotidianul
Guvernul abia instaurat se confruntă, încă din start, cu trei probleme majore, scrie fostul prim-ministru Ion Sturza, pe care le cataloghează ca fiind un „balaur cu trei capete”. Potrivit lui Sturza, prima problemă sunt sancțiunile aplicate de SUA companiei rusești Lukoil. „O ecuație deloc simplă. Timpul s-a cam scurs, iar fără o derogare de la …
Ieri
12:30
VIDEO | Steagul Unirii revine acasă. Ultimul Domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, repatriat după 168 de ani # Cotidianul
Ultimul domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, se întoarce acasă după 168 de ani. Osemintele domnitorului au ajuns, duminică, la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan. Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului au fost deshumate vineri din cimitirul localităţii franceze Le-Mée-sur-Seine şi au fost aduse în ţară, fiind, ulterior, înhumate la Iaşi. …
11:40
VIDEO | Mihai Isac: Moscova a inventat un genocid în Transnistria ca pretext pentru intervenția armată din 1992 # Cotidianul
„Genocidul populației rusofone din Transnistria a fost oprit de Federația Rusă”. Declarația apocaliptică a fost făcută de ambasadorul rus, neacreditat la Chișinău, Oleg Ozerov. Analistul politic Mihai Isac a explicat, în cadrul emisiunii Fake News Alert, de la TVR Moldova, cum Moscova a folosit această versiune falsă pentru a justifica intervenția militară din 1992 și …
11:10
Republica Moldova va construi trei noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina # Cotidianul
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina, pentru a-și consolida independența energetică și a-și integra viitoarele capacități de energie regenerabilă în rețeaua europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurată la Atena, unde au participat oficiali din …
10:00
VIDEO | Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mihai Popșoi: „Este o onoare și o mare responsabilitate” # Cotidianul
Pe 14 noiembrie, la Strasbourg, Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, una dintre cele mai importante structuri decizionale ale organizației. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, care a subliniat că această etapă reprezintă „o onoare, dar și o mare responsabilitate” pentru țara noastră. Potrivit oficialului, mandatul …
09:40
Raportorii Comisiei de la Veneția, în vizită în Republica Moldova. Analizează proiectul de lege privind noua Procuratură Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate # Cotidianul
O delegație de raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10–11 noiembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova. Misiunea are loc în contextul pregătirii unui aviz comun al Comisiei de la Veneția și al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de Drept a Consiliului Europei, privind inițiativa legislativă de creare a …
09:40
VIDEO | Volodimir Zelenski: Al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei va fi gata în termen de o lună # Cotidianul
Uniunea Europeană pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea fi finalizat „în termen de o lună”. Anunțul a fost făcut duminică, 9 noiembrie, de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Kievul propune ca noile măsuri restrictive să vizeze companiile și cetățenii ruși care continuă să obțină profituri din exporturile de energie, precum și …
09:10
Export record de floarea-soarelui. Republica Moldova atinge vârful istoric al pieței în octombrie 2025 # Cotidianul
Republica Moldova a înregistrat în octombrie 2025 cel mai mare volum lunar de exporturi de semințe de floarea-soarelui din istorie, peste 120.000 de tone, de patru ori mai mult decât în septembrie și dublu față de anul trecut. Creșterea spectaculoasă a fost susținută de o recoltă bogată, prețuri avantajoase și cererea sporită din România și …
9 noiembrie 2025
19:50
Noi detalii în cazul focurilor de armă de lângă casa primarului din Leova. Ce a descoperit poliția # Cotidianul
Poliția a venit cu noi detalii în cazul focurilor de armă trase în adeacența locuinței primarului de Leova, Alexandru Bujorean. Potrivit oamenilor legii, potrivit informațiilor preliminare, nu există nicio legătură între focurile de armă efectuate și declarațiile făcute de bărbat. Mai mult, acesta nu locuiește în preajma unde a avut loc incidentul. Din primele cercetări …
19:40
Un moldovean de 82 de ani, campion mondial la judo pentru a 10-a oară consecutiv: performanță incredibilă la Paris # Cotidianul
Judocanul Mihai Malear, în vârstă de 82 de ani, continuă să scrie istorie pentru sportul moldovenesc, devenind campion mondial Masters pentru a zecea oară. La competiția desfășurată la Paris, sportivul din Republica Moldova a obținut patru victorii consecutive la categoria M9, +100 kg, învingându-i pe americanul Serge Kuleshov, germanul Lothar Sterlinsky, cehul Karel Vojkuvka și spaniolul …
18:20
Conform European Pravda, Serviciul de Securitate Internă al Estoniei (KAPO) l-a reținut marți pe bloggerul pro-Kremlin Oleg Besedin, sub acuzația că desfășura activități nonviolente îndreptate împotriva Republicii Estonia și că a încălcat sancțiunile internaționale. Potrivit autorităților estoniene, Besedin ar fi colaborat cu persoane care acționează în interesul serviciilor de informații rusești și ar fi participat …
13:30
Metsola, despre o posibilă „decuplare” a Moldovei de Ucraina în procesul de aderare: Extinderea UE se bazează pe merit, iar procesul este unul individual # Cotidianul
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat într-un interviu pentru Pro TV Chișinău că procesul de aderare la Uniunea Europeană este unul individual pentru fiecare stat candidat, iar evaluarea Republicii Moldova va fi făcută în funcție de propriile merite și progrese, nu prin comparație cu Ucraina. „Pe de-o parte, procesul de aderare este unul individual …
13:10
Kievul a rămas fără energie electrică timp de peste 12 ore, după un atac cu drone al Rusiei # Cotidianul
Kievul și regiunea Kiev au rămas fără energie electrică timp de peste 12 ore, după un nou atac masiv al Rusiei, în noaptea de 8 noiembrie, asupra infrastructurii energetice și de gaze a Ucrainei, potrivit Kyiv Independent. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, au fost doborâte 406 dintre cele 458 de drone lansate, inclusiv drone de tip Shahed. …
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Atac cu drone ucrainene la Voronej: energia și căldura, întrerupte temporar în orașul rus # Cotidianul
Un atac cu drone efectuat de Ucraina în cursul nopții a provocat întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică și căldură în orașul Voronej, situat în sud-vestul Rusiei, a anunțat duminică guvernatorul regional, Alexander Gusev, citat de reuters.com Potrivit acestuia, atacul asupra Voronejului – centru administrativ al regiunii cu același nume – nu a provocat …
11:40
Tentativă de intimidare la Leova, în prag de alegeri locale: Alexandru Bujorean, vizat de focuri de armă în fața casei — „Nu o să cedez presiunilor” # Cotidianul
Candidatul la funcția de primar al orașului Leova, Alexandru Bujorean, anunță că a fost victima unei tentative de intimidare în noaptea de 8 noiembrie, când în jurul orei 22:30 o mașină necunoscută a staționat în fața locuinței sale. Bujorean susține că, după ce a ieșit în curte și a auzit discuțiile persoanelor din vehicul, s-au …
8 noiembrie 2025
17:50
„Nu e pentru hype. E doar durere.” – mărturia cutremurătoare a unui pompier care a scos trupul fetei de 13 ani din puțul liftului Hotelului Național: Lucrezi în timp ce mama țipă și tatăl se prăbușește de durere # Cotidianul
Salvatorul și pompierul Dmitriy Polșin, unul dintre cei care au intervenit în noaptea tragediei de la fostul Hotel Național, a publicat un mesaj emoționant după ce a participat la operațiunea de scoatere a trupului neînsuflețit al fetiței de 13 ani găsite în puțul liftului. Postarea sa, în care povestește din perspectiva unui om aflat pe …
17:10
Sancțiunile SUA pentru Lukoil: România vrea o derogare. Închiderea rafinăriei ar afecta Moldova # Cotidianul
Decizia Washingtonului de a include Lukoil şi Rosneft pe lista neagră a sancţiunilor a aruncat în haos ţările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere ruseşti. În context, se încearcă să se prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancţiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România şi Bulgaria sunt …
16:00
Experții WatchDog, despre introducerea vizelor pentru statele CSI: „Moldova nu rupe punți peste noapte. Le înlocuiește cu poduri solide spre Uniunea Europeană” # Cotidianul
În ultimele ore, rețelele de socializare au fost inundate de titluri și comentarii despre o presupusă „introducere a vizelor pentru țările CSI”. Mulți au interpretat anunțul Guvernului drept o ruptură bruscă, o reacție anti-răsăriteană sau o mișcare radicală. În realitate, explică experții WatchDog, este vorba despre o etapă planificată de mult timp, parte din procesul …
15:50
Uniunea Europeană este îngrijorată de situația din regiunea transnistreană, în special de accesul cetățenilor la energie și servicii de bază. La acest subiect a vorbit președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, într-un interviu pentru PRO TV Chișinău. Metsola a subliniat că locuitorii din stânga Nistrului „trebuie să privească Europa ca la casa lor”. „Continuăm să fim …
12:40
Ceban și partidul său, cu ouăle în două coșuri? Pe de o parte se declară pro-europeni, iar pe de altă parte votează alături de socialiștii lui Dodon pentru „prietenia” cu Rusia și Belarus # Cotidianul
Deși declară public că susține integrarea europeană a Republicii Moldova, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, continuă să trimită semnale contradictorii. În timp ce afirmă că „integrarea europeană nu are alternativă”, formațiunea sa votează alături de socialiști pentru crearea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus — două state implicate direct în agresiunea …
12:00
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, va efectua luni, 11 noiembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova. Potrivit programului oficial, înaltul reprezentant european va avea întrevederi cu conducerea de vârf a țării și va participa la o serie de evenimente publice dedicate procesului de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană. Printre acestea se numără …
11:40
Game over pentru CSI: Moldova ar putea introduce regim de vize pentru cetățenii din spațiul post-sovietic # Cotidianul
Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe, în ședința din 12 noiembrie, proiectul de lege prin care Republica Moldova urmează să denunțe Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor statelor membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), semnat la Bișkek în anul 1992. Documentul urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare și aprobare. Conform hotărârii, Ministerul Afacerilor …
7 noiembrie 2025
23:00
Traian Băsescu: “Din slugărnicia lui față de Moscova, Orbán a refuzat să creeze alternative pentru aprovizionarea cu gaze și țiței a Ungariei” # Cotidianul
Comentând pentru B1TV întâlnirea desfășurată în aceste momente între premierul ungar Viktor Orbán și liderul republican de la Casa Albă, Donald Trump, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a enunțat două aspecte esențiale. În primul rând, Traian Băsescu a atras atenția că premierul ungar poartă vina pentru criza energetică pe care o traversează țara sa, …
20:00
Republica Moldova revine la Eurovision. CompaniaTeleradio-Moldova a dat startul înscrierilor pentru selecția națională 2026 # Cotidianul
Republica Moldova va marca revenirea pe scena Eurovision, după un an de pauză. Compania „Teleradio-Moldova” a lansat oficial procesul de selecție a piesei și a interpretului care va reprezenta țara la Eurovision Song Contest 2026, competiție ce va avea loc la Viena, Austria. Potrivit anunțului, dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 7 decembrie, …
19:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind constituirea noului Consiliu Național de Securitate – organismul consultativ care va coordona și monitoriza politicile de securitate națională ale statului. Consiliul, reorganizat în conformitate cu cadrul legal actualizat, înlocuiește fostul Consiliu Suprem de Securitate, abrogat prin același act prezidențial. Șefa statului va conduce Consiliul Național de …
19:30
Andrei Curăraru avertizează privind riscurile de securitate ale liberalizării vizelor: Pașaportul moldovenesc ar putea deveni o nouă poartă a rușilor spre Schengen # Cotidianul
Noul regim de vize impus de Uniunea Europeană pentru cetățenii ruși ar putea avea efecte indirecte asupra Republicii Moldova. Expertul Watchdog, Andrei Curăraru, avertizează că țara noastră riscă să devină o „poartă de acces spre Schengen” pentru cetățenii Federației Ruse, dacă nu sunt introduse verificări mai stricte la procesul de acordare a cetățeniei. „Uniunea Europeană …
18:30
Uniunea Europeană interzice vizele multiple pentru cetățenii ruși. Kaja Kallas: E greu să pornești un război și să te aștepți să te plimbi liber în Europa # Cotidianul
Cetățenii Federației Ruse nu vor mai putea obține vize Schengen multiple. Uniunea Europeană a decis ca, începând de astăzi, fiecare intrare în spațiul Schengen să necesite o nouă cerere de viză, verificată individual de consulatele statelor membre. Măsura a fost anunțată vineri, 7 noiembrie, de Comisia Europeană, din motive de securitate legate de războiul din …
