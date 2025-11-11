UE va înfiinţa o nouă unitate de informaţii sub conducerea Ursulei von der Leyen

09:40

După mai bine de un secol, Parisul renunță la biletele de hârtie pentru metrou. Sunt înlocuite cu carduri reîncărcabile electronic sau cu cartele digitale, descărcate direct pe telefonul mobil. Biletele tradiționale din hârtie au fost retrase treptat din circulație și acum nu mai pot fi cumpărate din nicio stație. Motivul: mai puțin gunoi, mai puțină risipă de hârtie, mai puțină poluare.