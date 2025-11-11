Piaţa carburanţilor, fără schimbări majore, mâine: Ce prețuri anunţă ANRE

18:10

Guvernul condus de Alexandru Munteanu a inclus pe ordinea de zi a ședinței din această săptămână denunțarea mai multor acorduri semnate în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI). Unul dintre acestea va aboli regimul de liberă circulație cu cel puțin două țări din comunitate, cu care s-ar putea reveni la regimul de vize. Inițiativele vin de la Ministerul de Externe și sunt semnate de ministrul Mihai Popșoi.