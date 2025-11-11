Un camion a accidentat mortal o bătrână

Oficial.md, 11 noiembrie 2025 11:20

În această dimineață, în jurul orei 08:00, polițiștii din Drochia au fost sesizați despre producerea..

Acum 5 minute
11:30
compensatii.gov.md – 432 524 de persoane au depus cereri Oficial.md
De la lansarea procesului de înregistrare pe platforma compensatii.gov.md și până în prezent, 432 524..
11:30
Percheziții PA și CNA într-un dosar de corupere și trafic de influență. Sunt vizate 7 persoane între care un decan de la USM și directorul unui colegiu din capitală Oficial.md
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), au..
Acum 15 minute
11:20
Directorul unei companii condamnat la 9 ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. Instanța l-a obligat să achite peste 1,1 milioane de lei Oficial.md
La data de 7 noiembrie, Judecătoria Cimișlia, sediul Central, l-a recunoscut vinovat pe directorul unei..
11:20
Un camion a accidentat mortal o bătrână Oficial.md
În această dimineață, în jurul orei 08:00, polițiștii din Drochia au fost sesizați despre producerea..
Acum 2 ore
10:30
(VIDEO) Terenurile destinate acțiunilor de plantare sunt pregătite de împădurire Oficial.md
Terenurile destinate acțiunilor de plantare din această toamnă sunt pregătite pentru împădurire. La Mihailovca, raionul..
10:00
Doi angajați ai INSP reţinuţi pentru corupere pasivă în urma unui denunţ la Linia anticorupţie Oficial.md
În urma denunțului unui cetățean la linia anticorupție a MAI, doi agenți de patrulare din..
09:50
Andrei Năstase solicită responsabililor acțiuni imediate în privința fostului Hotel Național Oficial.md
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, referindu-se la recentul caz de deces a unui..
Acum 4 ore
09:30
Parlamentul a găzduit vizita de documentare a raportorilor Comisiei de la Veneția Oficial.md
Parlamentul a găzduit vizita de documentare a raportorilor Comisiei de la Veneția. Oficialii au discutat..
09:20
Circa 40 mii gospodării din țară și-au redus factura la energie cu până la 30% Oficial.md
Aproape 40.000 de gospodării din întreaga țară și-au redus factura la energie cu până la..
09:20
Comisara europeană pentru Extindere a avut o întrevedere cu membrii noului Guvern Oficial.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut în această dimineață o întrevedere cu Prim-ministrul..
09:20
5 ani de închisoare pentru 1 milion de lei delapidați Oficial.md
Oficiul Anenii Noi al Procuraturii Căușeni anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală..
09:10
Peste 600 hectare de livezi au fost înființate în acest an Oficial.md
Peste 600 de hectare de livezi moderne au fost înființate în acest an de agricultorii..
09:10
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României efectuează o vizită în Republica Moldova Oficial.md
O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României se..
Acum 24 ore
15:40
Schimbări în conducerea Comisiei de Evaluare a Judecătorilor Oficial.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor și-a desemnat noua conducere prin votul unanim al celor nouă..
15:30
IGP, despre Hotelul Național: Au fost transmise multiple sesizări… Oficial.md
Inspectoratul General al Poliției informează că, potrivit numeroaselor verificări și sesizări recepționate, clădirea abandonată a..
15:30
Familia Valentinei Lazari, decedată după o operație bariatrică, continuă lupta în instanță. Decizia prin care trebuie să achite 100 mii lei, contestată la Curtea de Apel Oficial.md
Cauzele decesului, la 16 iulie 2024, a Valentinei Lazari, o tânără de 29 de ani,..
15:20
Extinderea rețelei de gaze naturale în unele localități din nordul țării – aproape de finalizată Oficial.md
Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale, planificată pentru anul 2025, în zona deservită de..
14:40
8 ani de închisoare pentru bărbatul care a jefuit o instituție de microfinanțare din Chișinău Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un..
14:30
Proiectele finanțate de BERD, discutate de premier cu șeful BERD Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene..
14:10
(VIDEO) Ion Ceban, despre depolitizarea Primăriei: Toate instituțiile statului sunt „galbene” Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu o reacție „referitor la declarațiile PAS, potrivit cărora..
13:50
Târgul de Crăciun în Capitală va fi lansat pe 5 decembrie Oficial.md
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat astăzi că în prezent, sunt în pregătire..
13:10
Biroul pentru Integrare Europeană organizează Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova” Oficial.md
Biroul pentru Integrare Europeană (BIE) organizează Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de..
13:10
Captură de droguri de circa 1 mln. de lei Oficial.md
Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, anunță..
13:00
Irina Vlah a trimis scrisori ambasadorilor: Cazul „Inima Moldovei” e un caz fără precedent de încălcare gravă a democrației Oficial.md
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a trimis scrisori tuturor ambasadorilor statelor străine acreditați..
13:00
Premierul efectuează prima sa vizită peste hotare Oficial.md
Joi, 13 noiembrie, prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă la București, România. În..
11:50
O nouă întrevedere Dodon-Ozerov: Fracțiunea socialiștilor va iniția formarea unui grup neoficial de prietenie între Parlamentul Republicii Moldova și Duma de Stat a Federației Ruse Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere de lucru cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar..
11:50
Ion Ceban s-a adresat Guvernului în contextul tragediei de la clădirea fostului Hotel Național Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, în contextul cazului tragic în care un copil de 13 ani..
Ieri
10:50
Problema eliberării autorizaţiilor de construire: posibile efecte Oficial.md
În trimestrul trei al anului curent s-a păstrat tendinţa ce se prefigurase anterior la capitolul..
10:50
Moldova va construi noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina Oficial.md
Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina, care vor consolida  conectivitatea..
10:40
Performanță istorică pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de para sambo Oficial.md
Republica Moldova a înregistrat o performanță istorică la Campionatul Mondial de para sambo, care a..
10:30
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Compania „Teleradio-Moldova” Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 7 noiembrie curent,..
10:30
Contnuă înregistrarea pentru acordarea compensațiilor la căldură: Peste 391 mii cereri depuse Oficial.md
Până în prezent, 391 229 de cetățeni au depus cererea pentru compensații, dintre care 200..
10:00
Sinteza CNA: Percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educațional, sentințe și cauze trimise în judecată Oficial.md
Centrul Național Anticorupție a desfășurat săptămâna precedentă mai multe acțiuni pe domeniile sale de competență...
09:20
Se circulă în condiții de ceață în țară Oficial.md
Conform prognozelor meteo, la această oră se circulă în condiții de ceață pe mai multe..
09:10
Controale în privința contribuabililor care prestează servicii de taxi. Au fost aplicate amenzi de peste 28 mii lei Oficial.md
Serviciul Fiscal de Stat continuă să întreprindă măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane în..
09:10
Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Oficial.md
Pe 14 noiembrie, la Strasbourg, Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului..
08:50
Curtea de Conturi consolidează cooperarea cu partenerii Uniunii Europene Oficial.md
La data de 6 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit..
08:50
Raportorii Comisiei de la Veneția, în vizită în Republica Moldova. Se va discuta despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate Oficial.md
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită..
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
TRM dă start înscrierilor pentru Selecţia Naţională Eurovision Moldova 2026 Oficial.md
Compania „Teleradio-Moldova” anunţă deschiderea perioadei de înscriere pentru selectarea reprezentantului Moldovei la Eurovision Song Contest..
14:50
Marta Kos revine la Chișinău Oficial.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova. Pe 11 noiembrie, la Chișinău,..
7 noiembrie 2025
17:00
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
17:00
Republica Moldova – aleasă pentru prima dată în Consiliul Executiv al UNESCO Oficial.md
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor..
16:50
Anais Iftimie își face debutul muzical cu piesa „Nu uit” – o poveste despre emoție și recunoștință Oficial.md
Tânăra artistă Anais Iftimie lansează oficial piesa sa de debut, intitulată „Nu uit”, o melodie..
15:40
Cum va funcționa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: rolurile administratorului, producătorilor și comercianților Oficial.md
Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, a prezentat astăzi agenților economici principalele prevederi..
15:30
Târguri cu produse autohtone în sectoarele Capitalei Oficial.md
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 08 – 09 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
14:30
Maia Sandu, către Roberta Metsola: Muncim serios, ne aliniem la legislația europeană și ne apropiem pas cu pas de standardele comunitare Oficial.md
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, în cadrul unei conferințe comune, la Chișinău, i-a mulțumit Robertei..
14:00
Ion Ceban: Este foarte bine că oficialii europeni vin în Republica Moldova, dar… Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, salută vizitele oficialilor europeni la Chișinău și sprijinul oferit..
14:00
Roberta Metsola a discutat și cu Premierul Oficial.md
Sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru viitorul european al Republicii Moldova a fost reafirmat astăzi,..
13:20
Dmitri Torner, despre cea mai potrivită platformă de dialog între Guvern şi partenerii de dezvoltare, la prima etapă Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, în contextul învestirii noului Guvern,..
13:00
Biroul Permanent al Parlamentului European va activa la Chișinău Oficial.md
La Chișinău va fi deschis oficial un Birou Permanent al Parlamentului European. Președintele Parlamentului, Igor..
