Percheziții la USM și Colegiu de Ecologie din capitală într-un dosar de corupere și trafic de influență. Șapte persoane vizate, printre care un decan și directorul colegiului
ProTV.md, 11 noiembrie 2025 11:10
Acum 5 minute
11:30
Scene periculoase pe o stradă din Băcioi. Momentul în care un șofer face drifturi - surprins de camerele de supraveghere - VIDEO
Scene periculoase pe o stradă din Băcioi. Momentul în care un șofer face drifturi - surprins de camerele de supraveghere - VIDEO
Acum 15 minute
11:20
„- Ai primit teza ceea, te-ai uitat prin ea? -Da, ce să fac cu dânsa?" CNA publică interceptări audio în urma perchezițiilor la USM și Colegiu de Ecologie într-un dosar de corupere și trafic de influență - VIDEO
„- Ai primit teza ceea, te-ai uitat prin ea? -Da, ce să fac cu dânsa?" CNA publică interceptări audio în urma perchezițiilor la USM și Colegiu de Ecologie într-un dosar de corupere și trafic de influență - VIDEO
Acum 30 minute
11:10
Acum o oră
10:50
Tragic. O femeie a murit, după ce a fost lovită de un camion, la Drochia. Momentul impactului - surprins de camerele de supraveghere - VIDEO
Tragic. O femeie a murit, după ce a fost lovită de un camion, la Drochia. Momentul impactului - surprins de camerele de supraveghere - VIDEO
10:50
Acum 2 ore
10:30
Iute Grup înregistrează rezultate solide la finele trimestrului III al anului 2025, cu profit și venituri în creștere
Iute Grup înregistrează rezultate solide la finele trimestrului III al anului 2025, cu profit și venituri în creștere
10:30
Doi angajați ai INSP - reţinuţi pentru corupere pasivă: Ar fi cerut mită de la un șofer care a urcat băut la volan pentru a nu înregistra cazul - VIDEO
Doi angajați ai INSP - reţinuţi pentru corupere pasivă: Ar fi cerut mită de la un șofer care a urcat băut la volan pentru a nu înregistra cazul - VIDEO
10:20
O delegație din Senatul României - în vizită în Republica Moldova. Cu cine vor avea întrevederi oficialii români
O delegație din Senatul României - în vizită în Republica Moldova. Cu cine vor avea întrevederi oficialii români
09:40
Grav accident la Hîncești. Mai multe persoane - transportate la spital, după ce un autocar a derapat de pe șosea - VIDEO
Grav accident la Hîncești. Mai multe persoane - transportate la spital, după ce un autocar a derapat de pe șosea - VIDEO
Acum 4 ore
09:30
Comisarul europeană pentru Extindere, la întrevedere cu prim-ministrul și viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană: S-a discutat despre reformele necesare pentru aderarea Moldovei la UE - FOTO
Comisarul europeană pentru Extindere, la întrevedere cu prim-ministrul și viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană: S-a discutat despre reformele necesare pentru aderarea Moldovei la UE - FOTO
09:10
ADIO, Real Madrid! Vinicius Junior e cu bagajele făcute: 150 de milioane de euro
09:00
Scandalul pariurilor continuă: Opt persoane arestate și peste o mie de jucători investigați în Turcia
Scandalul pariurilor continuă: Opt persoane arestate și peste o mie de jucători investigați în Turcia
09:00
Gigantul din La Liga a fost vândut! ”Nu va fi o strategie de control multi-cluburi”
09:00
Tragedii la Torino: Turneul Campionilor, zguduit de două decese
08:50
Sinner începe perfect Turneul Campionilor: italianul îl învinge pe Auger-Aliassime în două seturi
Sinner începe perfect Turneul Campionilor: italianul îl învinge pe Auger-Aliassime în două seturi
08:30
Volodimir Zelenski despre schema de corupţie la scară largă din sectorul energetic al Ucrainei: Trebuie să existe condamnări
Volodimir Zelenski despre schema de corupţie la scară largă din sectorul energetic al Ucrainei: Trebuie să existe condamnări
08:20
Posibilă dronă căzută în România, după un atac rusesc. Armata română nu a putut ridica avioane de la sol din cauza vremii
Posibilă dronă căzută în România, după un atac rusesc. Armata română nu a putut ridica avioane de la sol din cauza vremii
08:20
Rusia vrea să domine piața metalelor rare, dar planul lui Putin se lovește de provocări majore în fața concurenței globale
Rusia vrea să domine piața metalelor rare, dar planul lui Putin se lovește de provocări majore în fața concurenței globale
08:10
Ploi în toată țara. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 11 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 12 ore
23:00
Anchetă majoră în sistemul energetic al Ucrainei. Zeci de percheziții, inclusiv la ministrul justiției și la un fost partener de afaceri al lui Zelenski, anunță presa ucraineană
Anchetă majoră în sistemul energetic al Ucrainei. Zeci de percheziții, inclusiv la ministrul justiției și la un fost partener de afaceri al lui Zelenski, anunță presa ucraineană
22:50
Întâlnire istorică la Washington: președintele american Donald Trump și liderul sirian Ahmad al-Sharaa discută aderarea Damascului la coaliția internațională anti-jihadistă - VIDEO
Întâlnire istorică la Washington: președintele american Donald Trump și liderul sirian Ahmad al-Sharaa discută aderarea Damascului la coaliția internațională anti-jihadistă - VIDEO
22:40
Zimbru Chișinău urcă pe locul secund în campionat după o victorie categorică în fața celor de la CSF Bălți, grație hattrick-ului spectaculos semnat de Denis Kazlouski - VIDEO
Zimbru Chișinău urcă pe locul secund în campionat după o victorie categorică în fața celor de la CSF Bălți, grație hattrick-ului spectaculos semnat de Denis Kazlouski - VIDEO
Acum 24 ore
22:20
22:20
Universitatea Craiova a rămas fără antrenor principal. Mirel Rădoi și-a dat demisia după înfrângerea contra formației UTA Arad - VIDEO
Universitatea Craiova a rămas fără antrenor principal. Mirel Rădoi și-a dat demisia după înfrângerea contra formației UTA Arad - VIDEO
22:20
Finala campionatului Canadei la fotbal s-a jucat printre troiene - VIDEO
22:00
Kendrick Lamar conduce nominalizările la Grammy 2026 cu nouă selecții, în timp ce Lady Gaga stabilește un record - VIDEO
Kendrick Lamar conduce nominalizările la Grammy 2026 cu nouă selecții, în timp ce Lady Gaga stabilește un record - VIDEO
22:00
Cea mai lungă paralizie bugetară din istoria Statelor Unite se apropie de final, după un vot decisiv în Senat care asigură finanțarea guvernului până în ianuarie - VIDEO
Cea mai lungă paralizie bugetară din istoria Statelor Unite se apropie de final, după un vot decisiv în Senat care asigură finanțarea guvernului până în ianuarie - VIDEO
22:00
Imagini cu Donald Trump aparent adormit în Biroul Oval devin virale, stârnind reacții amestecate în mediul politic și pe rețelele sociale - VIDEO
Imagini cu Donald Trump aparent adormit în Biroul Oval devin virale, stârnind reacții amestecate în mediul politic și pe rețelele sociale - VIDEO
21:50
Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Braziliei! Max Verstappen a intrat în istorie după ce a terminat pe 3 - VIDEO
Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Braziliei! Max Verstappen a intrat în istorie după ce a terminat pe 3 - VIDEO
21:50
Manchester City, prima victorie cu Liverpool după mai bine de doi ani! "Cormoranii" au ajuns pe 8 în clasamentul din Premier League - VIDEO
Manchester City, prima victorie cu Liverpool după mai bine de doi ani! "Cormoranii" au ajuns pe 8 în clasamentul din Premier League - VIDEO
21:50
Inter - Lazio 2-0 » Chivu îl învinge pe Sarri și „nerazzurrii" sunt lideri în Serie A - VIDEO
Inter - Lazio 2-0 » Chivu îl învinge pe Sarri și „nerazzurrii” sunt lideri în Serie A - VIDEO
21:50
Marco Bezzecchi (Aprilia), de pe altă planetă! Italianul a câştigat Marele Premiu al Portugaliei - VIDEO
Marco Bezzecchi (Aprilia), de pe altă planetă! Italianul a câştigat Marele Premiu al Portugaliei - VIDEO
21:50
Fotbal: Lewandowski a reușit un hat-trick pentru FC Barcelona în meciul cu Celta Vigo (4-2) - VIDEO
Fotbal: Lewandowski a reușit un hat-trick pentru FC Barcelona în meciul cu Celta Vigo (4-2) - VIDEO
21:50
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, eliberat din închisoare și plasat sub control judiciar, după doar 20 de zile de detenție - VIDEO
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, eliberat din închisoare și plasat sub control judiciar, după doar 20 de zile de detenție - VIDEO
21:40
Alexander Zverev salvează 3 mingi de set și îl învinge pe Shelton la debut, la Turneul Campionilor. Sascha, statistică impresionantă la Torino - VIDEO
Alexander Zverev salvează 3 mingi de set și îl învinge pe Shelton la debut, la Turneul Campionilor. Sascha, statistică impresionantă la Torino - VIDEO
21:40
Încep pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Când va avea loc inaugurarea pomului de Crăciun în capitală - VIDEO
Încep pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Când va avea loc inaugurarea pomului de Crăciun în capitală - VIDEO
21:40
Trei oameni au murit și alți 15 au fost răniți în Tenerife, după ce valuri uriașe au lovit neașteptat zonele de coastă - VIDEO
Trei oameni au murit și alți 15 au fost răniți în Tenerife, după ce valuri uriașe au lovit neașteptat zonele de coastă - VIDEO
21:30
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în toată țara. Mai multe accidente rutiere s-au produs la Ialoveni - VIDEO
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în toată țara. Mai multe accidente rutiere s-au produs la Ialoveni - VIDEO
21:10
Scandal uriaș de corupție în Ucraina. Percheziții la ministrul Justiției și la cel mai important partener de afaceri al lui Zelenski. Presa ucraineană vine cu detalii - VIDEO
Scandal uriaș de corupție în Ucraina. Percheziții la ministrul Justiției și la cel mai important partener de afaceri al lui Zelenski. Presa ucraineană vine cu detalii - VIDEO
21:10
Fructele, legumele, pâinea, carnea și produsele lactate înregistrează cele mai mari majorări de preț, evidențiind presiunea tot mai mare asupra familiilor cu venituri medii și mici - VIDEO
Fructele, legumele, pâinea, carnea și produsele lactate înregistrează cele mai mari majorări de preț, evidențiind presiunea tot mai mare asupra familiilor cu venituri medii și mici - VIDEO
21:00
Conducerea BBC a demisionat, după scandalul privind editarea unui discurs al lui Donald Trump - VIDEO
Conducerea BBC a demisionat, după scandalul privind editarea unui discurs al lui Donald Trump - VIDEO
20:50
Interviu întrerupt de o pană de curent provocată de atacuri rusești: Zelenski vorbește despre Trump și respinge zvonurile privind tensiunile din ultima lor întâlnire de la Washington - VIDEO
Interviu întrerupt de o pană de curent provocată de atacuri rusești: Zelenski vorbește despre Trump și respinge zvonurile privind tensiunile din ultima lor întâlnire de la Washington - VIDEO
20:50
România se apropie de preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești: BERD a acceptat oferta, iar Bucureștiul urmează să discute cu Chișinăul condițiile de exploatare - VIDEO
România se apropie de preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești: BERD a acceptat oferta, iar Bucureștiul urmează să discute cu Chișinăul condițiile de exploatare - VIDEO
20:20
Riscuri minime, dar nu inexistente: Atacurile asupra rețelelor electrice ucrainene ar putea duce la pene de curent în Moldova. Ce spun responsabilii de la Energocom - VIDEO
Riscuri minime, dar nu inexistente: Atacurile asupra rețelelor electrice ucrainene ar putea duce la pene de curent în Moldova. Ce spun responsabilii de la Energocom - VIDEO
20:10
Chișinăul înregistrează cazuri noi de gripă și rujeolă: Specialiștii în sănătate publică solicită vaccinarea persoanelor din grupele de risc - VIDEO
Chișinăul înregistrează cazuri noi de gripă și rujeolă: Specialiștii în sănătate publică solicită vaccinarea persoanelor din grupele de risc - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 10.11.2025
19:40
CSJ respinge recursul Avia Invest: Fostul concesionar al Aeroportului Chișinău trebuie să se supună ordinului Serviciului Fiscal de Stat privind taxele pentru populație
CSJ respinge recursul Avia Invest: Fostul concesionar al Aeroportului Chișinău trebuie să se supună ordinului Serviciului Fiscal de Stat privind taxele pentru populație
19:40
Vizită de documentare a Comisiei de la Veneția în Moldova: Experți europeni discută cu reprezentanții sistemului judiciar despre reorganizarea PA și PCCOCS
Vizită de documentare a Comisiei de la Veneția în Moldova: Experți europeni discută cu reprezentanții sistemului judiciar despre reorganizarea PA și PCCOCS
18:20
Republica Moldova își întărește echipa pentru integrarea europeană: Comisia Națională ajunge la 64 de membri / DOC
Republica Moldova își întărește echipa pentru integrarea europeană: Comisia Națională ajunge la 64 de membri / DOC
