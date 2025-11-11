FOTO // Accident grav la Râbnița: Bărbat rănit după ce a pierdut controlul volanului
SafeNews, 11 noiembrie 2025 11:10
Un șofer de 41 de ani a ajuns în spital după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un copac, pe 8 noiembrie, în orașul Râbnița. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul conducea cu viteză excesivă și se afla sub influența alcoolului. Testul alcoolscopic efectuat la fața locului a indicat 1,595 mg/l vapori de alcool.
• • •
11:30
AUDIO // CNA publică interceptări audio în dosarul de corupere și trafic de influență la USM și Colegiul de Ecologie: ”- Ai primit teza ceea, te-ai uitat prin ea? – Da, ce să fac cu dânsa?” # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) a făcut publice înregistrări audio surprinse în cadrul perchezițiilor efectuate la Universitatea de Stat din Moldova și Colegiul de Ecologie, într-un dosar privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional. În fragmentele difuzate se pot auzi discuții între studenți și persoane implicate în dosar, inclusiv declarații care fac referire
11:30
Se tem că nu vor acoperi costurile reale? Peste 432.000 de persoane au depus cereri pentru compensații la energie # SafeNews
Până în prezent, 432.524 de persoane s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de compensațiile la energie oferite de stat în perioada rece a anului. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, peste 230.000 dintre aceștia au fost asistati de registratori, iar alți aproape 12.000 au primit suport telefonic pentru întrebări legate de înregistrare. Termenul
11:20
Vasile Tarlev discută cu Comisia de la Veneția despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate # SafeNews
Deputatul Vasile Tarlev, din partea Partidului „Viitorul Moldovei", s-a întâlnit luni cu delegația Comisiei de la Veneția, aflată într-o vizită de lucru la Chișinău, pentru a discuta proiectul de lege privind înființarea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate. Întrevederea a vizat elaborarea avizului comun al Comisiei de la Veneția și al Direcției Generale pentru Drepturile
11:20
Marcel Spatari: Moldova trebuie să accelereze integrarea europeană și armonizarea legislației # SafeNews
Republica Moldova trebuie să accelereze procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene, a declarat Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană. Oficialul a precizat că integrarea nu se limitează la adaptarea legislației, ci presupune și o transformare profundă a modului de guvernare. „Viteza cu care ne mișcăm, așa cum arată raportul de extindere, este
11:10
10:50
BREAKING NEWS // Percheziții în sistemul educațional: decan USM și director de colegiu vizați într-un dosar de corupere și trafic de influență # SafeNews
Procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), împreună cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), au desfășurat astăzi mai multe percheziții în municipiul Chișinău, într-un dosar privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional. În vizorul anchetei se află șapte persoane, printre care decanul unei facultăți de la Universitatea de Stat din Moldova (USM), directorul unui colegiu
10:40
STOP CADRU // Tragedie la Drochia: O femeie de 80 de ani a murit după ce a fost lovită de un camion # SafeNews
O femeie în vârstă de 80 de ani și-a pierdut viața în această dimineață, după ce a fost accidentată de un camion la o intersecție din oraș. Potrivit poliției, victima traversa strada printr-un loc nepermis, când a fost surprinsă de un camion condus de un bărbat de 35 de ani. Echipajul medical sosit la fața
10:40
Polițiștii de frontieră, împreună cu vameșii, au descoperit două tentative de contrabandă cu produse din tutun la punctele de trecere a frontierei „Otaci" și „Sculeni". În ambele cazuri, persoanele implicate au încercat să ascundă țigările pentru a evita declararea legală. La „Otaci", o cetățeană ucraineană de 65 de ani a fost prinsă cu 175 de
10:30
În perioada 3-9 noiembrie, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat 13.785 de apeluri pentru asistență medicală urgentă, dintre care 1.610 au fost pentru copii, iar 440 au fost considerate nejustificate. Echipele de ambulanță au intervenit la 5.748 cazuri prespitalicești, transportând la spital 996 de copii și adulți pentru tratament specializat. Cele mai
10:30
Comisia Europeană pregătește un nou organism de informații sub coordonarea Ursulei von der Leyen # SafeNews
Comisia Europeană a demarat procesul de creare a unei noi unități de informații, care va funcționa sub coordonarea președintei Ursula von der Leyen, potrivit Financial Times, citat de Reuters. Obiectivul principal este optimizarea utilizării datelor colectate de agențiile naționale de spionaj din statele membre ale UE. Noua structură va fi înființată în cadrul Secretariatului General
10:20
ESCROCHERIE CU FONDURI EUROPENE: Un director s-a ales cu 9 ani de închisoare și peste 700 000 lei daune # SafeNews
Directorul unei companii a fost recunoscut vinovat de escrocherie în proporții deosebit de mari și condamnat la 9 ani de închisoare, în urma deciziei Judecătoriei Cimișlia, sediul Central, din 7 noiembrie 2025. Instanța a mai dispus plata unei amenzi de 450 000 de lei și privarea dreptului de a gestiona bunuri materiale pentru 5 ani.
10:10
NOI DETALII DESPRE ACCIDENTUL DE LA HÎNCEȘTI: Autocar derapat într-o curbă, șoferul testat negativ la alcool # SafeNews
Noi detalii despre accidentul produs luni seara, în jurul orei 23:42, pe traseul R-3, Fundul Galbenei – Hîncești, în care a fost implicat un autocar de pasageri. Potrivit poliției, șoferul autocarului, un bărbat de 55 de ani, nu a adaptat viteza la condițiile meteo și de drum, iar într-o curbă autocarul a derapat și s-a
10:10
LIVE // CSM discută contestații și cereri de demisie ale judecătorilor într-o nouă ședință # SafeNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi pentru a examina 21 de subiecte aflate pe ordinea de zi. Printre acestea se numără 10 contestații și 3 cereri de demisie din funcția de judecător.
10:00
Un nou conflict armat între Israel și Iran ar putea fi aproape inevitabil, pe fondul crizei legate de programul nuclear iranian, potrivit The New York Times, care citează oficiali și analiști internaționali. Acordul nuclear din 2015, menit să limiteze programul nuclear iranian, a expirat luna trecută, iar negocierile pentru un nou pact au ajuns într-un
09:50
LIVE // Conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova” # SafeNews
Articolul LIVE // Conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova” apare prima dată în SafeNews.
09:50
Meta a anunțat că va retrage plugin-urile sociale care permit vizitatorilor site-urilor web să dea „Like" sau „Share" direct conținutul, marcând sfârșitul unei funcționalități folosite timp de peste un deceniu. Plugin-urile vor înceta să mai funcționeze începând cu 10 februarie 2026, iar locul lor va fi ocupat de un element invizibil, fără ca administratorii site-urilor
09:40
Republica Moldova are un nou campion mondial! Luptătorul Ion Sili a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de pankration U-20, desfășurat în perioada 5-9 noiembrie, în Loutraki, Grecia. Sportul, considerat strămoșul artelor marțiale mixte (MMA), i-a adus lui Sili victorii spectaculoase: în semifinale a învins reprezentantul Ucrainei, iar în finala categoriei de până la
09:40
ULTIMA ORĂ! VIDEO // Doi polițiști INSP reținuți pentru corupere pasivă după un denunț la linia anticorupție a MAI # SafeNews
Ofițerii SPIA și procurorii PCCOCS au reținut doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), suspectați de corupere pasivă, ca urmare a unui denunț făcut de un cetățean la Linia Anticorupție a MAI – 1520. Potrivit anchetei, cei doi polițiști de patrulare ar fi cerut și primit mită de la un șofer pentru a
09:30
În cursul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră din Republica Moldova au descoperit treisprezece cazuri de documente de călătorie cu semne evidente de falsificare, atât pe sensul de intrare, cât și pe sensul de ieșire din țară. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la punctele de trecere: Toate documentele suspecte au fost ridicate și transmise
09:30
O femeie de 38 de ani a fost condamnată la 5 ani și 3 luni de închisoare după ce a delapidat peste 1,1 milioane de lei din banii angajatorului său, relatează Procuratura Căușeni. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Căușeni, sediul Anenii Noi. Potrivit procurorilor, în perioada aprilie – octombrie 2024, inculpata a însușit sume
09:30
FOTO // Comisara europeană Marta Kos, întâlnire cu noul Guvern al Republicii Moldova: Prioritate pe creșterea economică și reforme pentru aderare # SafeNews
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut în această dimineață o întrevedere cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu, Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov și alți membri ai noului Guvern al Republicii Moldova. În cadrul discuțiilor, comisara Kos a apreciat faptul că noul Cabinet acordă prioritate creșterii economice, subliniind că aceasta este esențială pentru ca beneficiile
09:20
Bărbat ÎMPUȘCAT de polițiști, după ce și-a atacat fosta iubită și a amenințat forțele de ordine # SafeNews
Un incident grav a avut loc luni seară, în județul Galați, unde un bărbat de 37 de ani a fost împușcat de polițiști după ce a devenit violent în urma unei altercații cu fosta concubină. Individul a încălcat un ordin de protecție și a intrat cu forța în curtea tinerei, în vârstă de 23 de
08:50
Un autocar cu pasageri a fost implicat într-un accident, noaptea trecută, în jurul orei 23:43, în proximitatea localității Fundul Galbenei, din raionul Cimișlia, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, în accident a fost implicat un autocar de marca Setra, cu opt persoane la bord, dar și care tracta o remorcă. Șoferul autocarului, un bărbat în vârstă
08:40
Zelenski reacționează după dezvăluirile privind corupția din sectorul energetic: „Toți cei implicați trebuie să fie pedepsiți” # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut prima reacție publică după ce Biroul Național Anticorupție (NABU) a anunțat descoperirea unei scheme de corupție de proporții în sectorul energetic al țării. Liderul ucrainean a subliniat că „inevitabilitatea pedepsei este esențială" și că toți cei implicați trebuie să suporte consecințe legale clare, transmite Ukrinform. „Orice acțiune eficientă împotriva
08:30
ALARMANT! Sute de soldați ruși mor înainte de a ajunge pe front, arată un raport al serviciilor de informații ucrainene # SafeNews
Peste 600 de soldați ruși au murit în ultimele luni din cauza condițiilor precare din unități, a consumului de droguri și a sinuciderilor, fără să apuce să lupte pe frontul din Ucraina, potrivit unui raport al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (HUR), citat de Kyiv Post. Documentul arată că moralul trupelor
08:30
Donald Trump cere Curții Supreme a SUA să reexamineze procesul civil pierdut împotriva jurnalistei E. Jean Carroll # SafeNews
Fostul președinte american Donald Trump a cerut Curții Supreme a Statelor Unite să revizuiască procesul civil în urma căruia a fost obligat să plătească 5 milioane de dolari jurnalistei E. Jean Carroll, care l-a acuzat de abuz sexual și defăimare. Solicitarea vine după ce o instanță federală de apel a confirmat anul trecut verdictul juriului,
08:30
O dronă militară s-a prăbușit în noaptea de luni spre marți în apropierea localității Grindu, județul Tulcea, la circa cinci kilometri de frontiera cu Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării Naționale al României. Incidentul s-a produs în contextul noilor atacuri lansate de armata rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Potrivit MApN, radarele românești au detectat
08:20
Meteorologii anunță o zi ploioasă în toată țara, cu temperaturi moderate de toamnă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, marți, 11 noiembrie 2025, cerul va fi acoperit, iar ploaia va cădea în majoritatea regiunilor. La nord, maximele vor oscila între +7°C și +9°C, în timp ce în centrul țării și în capitală valorile termice se vor
08:20
Aproape 47.500 de traversări ale frontierei în ultimele 24 de ore. Cele mai aglomerate puncte rămân Aeroportul Chișinău, Leușeni și Sculeni # SafeNews
În ultimele 24 de ore, fluxul total de persoane prin punctele de trecere ale frontierei Republicii Moldova a constituit 47.454 traversări, potrivit datelor oferite de Poliția de Frontieră pentru ziua de 10 noiembrie 2025. Cele mai tranzitate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău – cu 14.866 de traversări, urmat de Leușeni – 6.945, Sculeni –
08:10
Sindicatele cer majorarea salariului minim la 8.050 de lei din 2026: „Este timpul să acoperim pragul real al sărăciei” # SafeNews
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a transmis Guvernului o propunere oficială de majorare a salariului minim la 8.050 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Solicitarea a fost adresată prim-ministrului Alexandru Munteanu, ministrului Finanțelor Andrian Gavriliță și ministrei Muncii Natalia Plugaru. În demersul sindicatelor se precizează că majorarea este necesară pentru a alinia
08:10
Apple pregătește un MacBook Pro revoluționar cu ecran OLED tactil și conexiune 5G — lansare estimată pentru 2026-2027 # SafeNews
Apple lucrează la o nouă generație de MacBook Pro care va aduce schimbări majore în design și funcționalitate, marcând prima actualizare semnificativă a seriei din 2021. Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, noul model ar urma să fie
08:00
Un incident șocant a avut loc luni, 10 noiembrie 2025, în cartierul Larmor din Lorient, după ce polițiștii au fost nevoiți să folosească armele pentru a opri un bărbat înarmat cu un cuțit. Atacatorul a murit la fața locului, informează presa franceză. Potrivit autorităților, polițiștii au încercat să oprească bărbatul, care avea fața acoperită cu […] Articolul Atac armat în Lorient, Franța: Agresorul înarmat cu cuțit împușcat mortal de poliție apare prima dată în SafeNews.
07:50
„Noua cortină de fier”: rușii reacționează cu furie și cinism după ce UE a restrâns accesul la vize Schengen # SafeNews
Decizia Uniunii Europene de a interzice vizele Schengen cu intrări multiple pentru majoritatea cetățenilor ruși a stârnit un val de indignare, ironie și autocompătimire în Rusia, atât în mediul politic, cât și pe rețelele sociale. Mulți au descris măsura drept începutul unei „noi cortine de fier” între Moscova și Occident. Anunțată pe 7 noiembrie, măsura […] Articolul „Noua cortină de fier”: rușii reacționează cu furie și cinism după ce UE a restrâns accesul la vize Schengen apare prima dată în SafeNews.
07:50
Curtea Supremă a SUA confirmă dreptul la căsătorie între persoane de același sex și respinge apelul lui Kim Davis # SafeNews
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins apelul fostei funcționare Kim Davis din Kentucky, punând capăt încercării acesteia de a anula legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex. Cazul a fost inițiat după ce Davis a refuzat în 2015 să elibereze licențe de căsătorie unui cuplu de același sex, invocând convingerile sale religioase ca membră […] Articolul Curtea Supremă a SUA confirmă dreptul la căsătorie între persoane de același sex și respinge apelul lui Kim Davis apare prima dată în SafeNews.
07:40
Sectorul aeronautic din Moldova: Guvernul analizează scenarii pentru continuitatea livrărilor de combustibil # SafeNews
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a anunțat că gestionarea aprovizionării cu combustibil a sectorului aeronautic implică coordonare între mai multe instituții de stat, iar un grup de lucru special analizează riscurile și opțiunile pentru menținerea stabilității infrastructurii aeroportuare. Potrivit ministrului Dorin Junghietu, Guvernul, prin Aeroportul Internațional Chișinău, a propus achiziționarea infrastructurii de asigurare cu kerosen și […] Articolul Sectorul aeronautic din Moldova: Guvernul analizează scenarii pentru continuitatea livrărilor de combustibil apare prima dată în SafeNews.
07:30
Rusia închide din nou gura muzicii: cântăreață și colegul ei arestați pentru cântece anti-război # SafeNews
O cântăreață rusă de 18 ani și colegul ei de trupă au fost arestați din nou la Sankt Petersburg după ce au interpretat cântece anti-război, informează TVP World. Este a treia lor reținere într-o lună. Muzicienii, Diana Loginova, cunoscută sub numele de scenă „Naoko”, și chitaristul Alexander Orlov, membri ai trupei Stoptime, tocmai își încheiaseră […] Articolul Rusia închide din nou gura muzicii: cântăreață și colegul ei arestați pentru cântece anti-război apare prima dată în SafeNews.
07:20
VIOLENT ȘI DEPENDENT DE DROGURI: Un moldovean stabilit la Pesaro, a ajuns în închisoare după ce și-a agresat familia # SafeNews
Un moldovean de 34 de ani, stabilit la Pesaro, în Italia, a fost condamnat la patru ani și două luni de închisoare pentru violență domestică și șantaj asupra propriei familii. Potrivit autorităților italiene, bărbatul și-ar fi agresat mama, unchiul și alte rude, încercând să le extorcheze bani pentru a-și cumpăra droguri. Incidentul care a dus […] Articolul VIOLENT ȘI DEPENDENT DE DROGURI: Un moldovean stabilit la Pesaro, a ajuns în închisoare după ce și-a agresat familia apare prima dată în SafeNews.
07:10
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a înregistrat 142 de plângeri din partea pasagerilor, în perioada iulie–septembrie 2025, privind nereguli în transportul aerian – de la întârzieri și anulări de zboruri, până la cazuri de refuz la îmbarcare. Potrivit datelor instituției, 102 dintre petiții au fost deja soluționate, iar pasagerilor le-au fost rambursate sume în valoare totală […] Articolul Zboruri anulate și întârzieri: AAC a primit 142 de petiții de la pasageri nemulțumiți apare prima dată în SafeNews.
07:00
Gaz mai ieftin pentru Moldova? Slusari: prețul de achiziție scade sub 410 euro pentru 1000 m³ # SafeNews
Energocom a finalizat procesul de achiziție a gazului pentru perioada următoare, iar ultimele calcule financiare sunt în desfășurare. Informația a fost confirmată de Alexandr Slusari, membru al Consiliului de Administrație al companiei. Potrivit acestuia, prețul mediu ponderat de achiziție va fi ușor sub 410 euro pentru 1000 de metri cubi – o evoluție considerată favorabilă […] Articolul Gaz mai ieftin pentru Moldova? Slusari: prețul de achiziție scade sub 410 euro pentru 1000 m³ apare prima dată în SafeNews.
06:50
Avertisment dur de la ONU: Guvernele care întârzie tranziția verde vor fi responsabile pentru foamete, conflicte și haos economic # SafeNews
Guvernele lumii care nu reușesc să adopte rapid politici pentru reducerea emisiilor de carbon vor fi considerate responsabile pentru agravarea crizelor globale – de la foamete și migrație masivă, până la inflație și stagnare economică. Avertismentul vine de la Simon Stiell, secretarul executiv al Convenției-cadru a ONU privind schimbările climatice, la deschiderea conferinței COP30, găzduită […] Articolul Avertisment dur de la ONU: Guvernele care întârzie tranziția verde vor fi responsabile pentru foamete, conflicte și haos economic apare prima dată în SafeNews.
06:40
A încercat să zboare cu 140 de pachete de țigări spre Dublin: Tânăr prins pe aeroportul din Chișinău # SafeNews
140 de pachete de țigări. Atât a încercat un tânăr de 23 de ani să scoată ilegal din țară, însă planul i-a fost dejucat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Pasagerul, cu dublă cetățenie Republica Moldova–România, urma să călătorească pe ruta „Chișinău–Dublin” și a ales culoarul verde „Nimic de declarat”, susținând că nu are […] Articolul A încercat să zboare cu 140 de pachete de țigări spre Dublin: Tânăr prins pe aeroportul din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
06:30
Un milionar rus și-a pierdut viața într-un accident violent produs pe o autostradă din Moscova, după ce Lamborghini-ul pe care îl conducea s-a izbit de un parapet de protecție. Vehiculul rula cu o viteză de peste 150 km/h în momentul impactului. Alexei Dolgikh, în vârstă de 36 de ani, se afla la volanul unui Lamborghini […] Articolul Milionar rus, mort într-un accident cumplit pe o autostradă din Moscova apare prima dată în SafeNews.
06:20
Oamenii de știință din Singapore au atras atenția asupra răspândirii globale a virusului sincițial respirator uman (RSV), avertizând că acesta poate provoca boli la fel de severe precum gripa și COVID-19. Conform comunicatului de presă al Spitalului General din Singapore, cercetătorii au analizat gravitatea infecției, riscul complicațiilor cardiace și efectele pe termen lung în cadrul […] Articolul Virusul RSV, la fel de sever ca gripa și COVID-19, avertizează comunitatea științifică apare prima dată în SafeNews.
06:10
La Vobarno, în provincia Brescia (Italia), un cetățean moldovean în vârstă de 45 de ani a fost reținut de carabinieri după ce a încălcat ordinul judecătoresc de interdicție de apropiere față de fosta sa soție. Semnalul provenit de la brățara electronică purtată de bărbat a permis patrulei să intervină rapid, prevenind astfel un posibil episod […] Articolul Un moldovean, reținut în Italia după ce a încălcat un ordin de restricție apare prima dată în SafeNews.
06:00
Facebook, Instagram și WhatsApp: Meta câștigă miliarde din reclame ilegale și frauduloase # SafeNews
Circa 16 miliarde de dolari din veniturile totale ale Meta în 2024 provin din reclame frauduloase sau promovarea unor produse interzise, potrivit unor documente interne citate de Reuters. Documentele, nepublicate anterior, arată că milioane de utilizatori Facebook, Instagram și WhatsApp au fost expuși la scheme de investiții false, jocuri de noroc ilegale, comerț electronic fraudulos […] Articolul Facebook, Instagram și WhatsApp: Meta câștigă miliarde din reclame ilegale și frauduloase apare prima dată în SafeNews.
19:40
VIDEO // Explozie puternică la New Delhi, în apropierea stației de metrou „Red Fort”: cel puțin opt morți și zeci de răniți # SafeNews
O explozie devastatoare a zguduit luni seara capitala Indiei, New Delhi, în apropierea stației de metrou „Red Fort” și a cetății istorice cu același nume – una dintre cele mai importante atracții turistice ale orașului. Potrivit publicației The Times of India, cel puțin opt persoane și-au pierdut viața, iar alte 24 au fost rănite. Deflagrația […] Articolul VIDEO // Explozie puternică la New Delhi, în apropierea stației de metrou „Red Fort”: cel puțin opt morți și zeci de răniți apare prima dată în SafeNews.
19:40
Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, a fost eliberat din închisoare după 20 de zile de detenție # SafeNews
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a părăsit luni, 10 noiembrie, penitenciarul La Santé din Paris, după ce Curtea de Apel a admis cererea sa de eliberare și a dispus plasarea acestuia sub control judiciar. Sarkozy, încarcerat pe 21 octombrie în urma condamnării din dosarul privind presupusa finanțare ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2007, […] Articolul Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, a fost eliberat din închisoare după 20 de zile de detenție apare prima dată în SafeNews.
18:50
METEO // Ploi, ceață și vânt pe tot teritoriul Moldovei: meteorologii avertizează asupra vremii instabile # SafeNews
Ploile nu se opresc încă. Meteorologii anunță că precipitațiile vor continua în această noapte și pe parcursul zilei de marți, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În unele regiuni, se așteaptă ploi puternice și abundente, însoțite de vânt și cer predominant noros. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în noaptea de luni spre marți temperaturile vor coborî […] Articolul METEO // Ploi, ceață și vânt pe tot teritoriul Moldovei: meteorologii avertizează asupra vremii instabile apare prima dată în SafeNews.
17:30
FOTO // Urmau să scoată ilegal din Moldova două camioane: Cazurile investigate la Leușeni # SafeNews
Urmau să scoată ilegal din Republica Moldova două mijloace de transport, însă planurile a doi șoferi au fost dejucate de polițiștii de frontieră din punctul de trecere „Leușeni”. Cazurile au fost înregistrate pe parcursul săptămânii trecute, în urma verificărilor de rutină. Primul incident a implicat un conațional de 41 de ani, care conducea un autocamion […] Articolul FOTO // Urmau să scoată ilegal din Moldova două camioane: Cazurile investigate la Leușeni apare prima dată în SafeNews.
17:20
Artur Mija și-a început activitatea în instituțiile publice în 2019, când a fost numit consilier în cabinetul premierului. La numire, funcționarul declara venituri puțin peste 147.000 de lei, obținute urmare a activității în Asociații Obștești în anul 2018. În 6 ani, funcționarul a deschis și a închis mai multe conturi bancare, a importat o mașină […] Articolul Artur Mija și-a declarat averea: salarii, investiții și o mașină sport importată din SUA apare prima dată în SafeNews.
