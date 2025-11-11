FOTO // Accident grav la Râbnița: Bărbat rănit după ce a pierdut controlul volanului

17:30

Urmau să scoată ilegal din Republica Moldova două mijloace de transport, însă planurile a doi șoferi au fost dejucate de polițiștii de frontieră din punctul de trecere „Leușeni”. Cazurile au fost înregistrate pe parcursul săptămânii trecute, în urma verificărilor de rutină. Primul incident a implicat un conațional de 41 de ani, care conducea un autocamion […] Articolul FOTO // Urmau să scoată ilegal din Moldova două camioane: Cazurile investigate la Leușeni apare prima dată în SafeNews.