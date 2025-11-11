Grav accident rutier în Egipt: Doi morți și peste 30 de răniți, printre care turiști străini
Realitatea.md, 11 noiembrie 2025 11:10
Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață în Egipt, pe drumul de coastă din zona Ras Ghareb, între Hurghada și Cairo. În urma coliziunii dintre un autobuz turistic și un camion de mare tonaj, două persoane și-au pierdut viața, iar alte 36 au fost rănite. Printre victime se numără și șoferul autobuzului turistic.
Acum 5 minute
11:30
Uniunea Europeană va crea o nouă structură de informații, sub conducerea directă a Ursulei von der Leyen # Realitatea.md
Comisia Europeană a început formarea unei noi structuri de informații, sub conducerea președintei Ursula von der Leyen, într-un efort de a îmbunătăți utilizarea informațiilor colectate de serviciile de spionaj ale statelor membre, relatează Financial Times. Potrivit Reuters, noua structură va funcționa în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene și va recruta funcționari din comunitatea de informații
Acum 30 minute
11:10
Grav accident rutier în Egipt: Doi morți și peste 30 de răniți, printre care turiști străini # Realitatea.md
Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață în Egipt, pe drumul de coastă din zona Ras Ghareb, între Hurghada și Cairo. În urma coliziunii dintre un autobuz turistic și un camion de mare tonaj, două persoane și-au pierdut viața, iar alte 36 au fost rănite. Printre victime se numără și șoferul autobuzului turistic.
11:10
Pasiunea pentru jocuri de noroc i-a adus ani de închisoare: O angajată a delapidat angajatorul de 1 milion de lei # Realitatea.md
O femeie de 38 de ani a fost condamnată la cinci ani și trei luni de închisoare pentru delapidarea averii străine. Potrivit acuzațiilor, în perioada aprilie – octombrie 2024, inculpata, având în gestiune bunurile unei întreprinderi în care activa, a însușit suma de 4 164.88 lei. „Aceeași inculpată, având acces la sistemul pentru suplinirea conturilor
Acum o oră
11:00
Nou scandal de corupție în educație! Un decan de la USM, dar și directorul unui colegiu, printre bănuiți # Realitatea.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au efectuat astăzi mai multe percheziții în municipiul Chișinău, într-un dosar penal ce vizează coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional. În total, șapte persoane sunt vizate în cauză, printre care un decan al unei facultăți din cadrul Universității de Stat din Moldova, directorul
10:50
VIDEO Tragedie în nordul țării. O pensionară a murit după ce a fost lovită de un camion # Realitatea.md
Tragedie la Drochia. O pensionară și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în nordul țării. Aceasta a fost lovită de un camion. „Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 80 de ani, care traversa partea carosabilă în loc interzis, a fost accidentată de un camion, condus de un bărbat de 35 de ani. Victima a fost
10:50
Moldovenii plătesc, în prezent, 16,74 lei/m³ pentru gazul natural, însă tot mai multe voci susțin că prețul ar putea fi mult mai mic. Juristul Alexandru Grosu a afirmat recent că gazul ar trebui să coste 9,1 lei/m³, criticând diferența de 7,64 lei/m³. Totuși, Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) susține că diferența reală este
Acum 2 ore
10:30
VIDEO Peste 9000 de pacienți beneficiază de servicii medicale, de la inaugurarea Centrului de sănătate din Cricova # Realitatea.md
La un an de la inaugurare după reparație, Centrul de Sănătate din Cricova deservește peste 9000 de pacienți, oferind servicii medicale moderne și accesibile locuitorilor din localitate. Potrivit administrației locale, municipale și centrale, investițiile realizate au permis amenajarea unor condiții pentru tratamentul și îngrijirea medicală. „Datorită administrației locale, municipale și centrale, centrul de sănătate poate
10:30
Ministerul Culturii a anunțat inițierea elaborării Programului de implementare pentru anii 2026–2030 al Strategiei Naționale pentru Cultură și Patrimoniu 2025–2035. Procesul urmărește adaptarea politicilor culturale la evoluțiile sociale și economice și asigurarea unei planificări strategice coerente pe termen mediu, în baza documentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 623/2025. Potrivit instituției, noul Program va fi construit
10:20
VIDEO Doi polițiști, încătușați de ofițerii SPIA: Au cerut 300 de euro de la un șofer presupus beat # Realitatea.md
Doi agenți de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), bănuiți de corupere pasivă, au fost reținuți pentru 72 de ore de ofițerii SPIA și procurorii PCCOCS, în urma unui denunț depus de o persoană. Potrivit materialelor cauzei, un șofer a fost oprit de cei doi polițiști de patrulare, care, în urma verificării
10:20
Influencera Doina Danielean, despre „Puterea Dragostei”: Mergeți să vedeți filmul; te ține prins de la prima scenă # Realitatea.md
Prezentatoarea și influencera Doina Danielean a publicat o postare entuziastă despre thrillerul romantic „Puterea Dragostei", filmul care a devenit un adevărat fenomen în această toamnă pentru cinematografele din Republica Moldova. Ea le recomandă urmăritorilor să nu rateze producția, descriind-o drept „un film care te ține acolo, în poveste, de la prima scenă până la ultimul
10:20
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, este invitatul emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul emisiunii este șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Cazul copilului decedat în clădirea fostului Hotel Național
10:10
Europarlamentarul Dan Barna: Nu este realist să vorbim despre o integrare a Moldovei fără drept de vot # Realitatea.md
Scenariul potrivit căruia Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană fără drept de vot „nu este unul realist", afirmă europarlamentarul român Dan Barna, reacționând la declarațiile comisarului european pentru extindere, Marta Kos, care a menționat posibilitatea unei perioade de probă pentru noii membri ai blocului comunitar, transmite IPN. Potrivit europarlamentarului, parcursul european al Republicii
10:00
VIDEO Ion Ceban, despre integrarea europeană: „Este timpul să se treacă la acțiuni concrete” # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, susține că, deși în ultimii ani se vorbește intens despre integrarea europeană a Republicii Moldova, autoritățile întârzie să treacă la acțiuni reale. Totodată, el a adăugat că democraţia din țara noastră este una şubredă, statul de drept există mai mult pe hârtie, iar drepturile omului sunt periodic călcate în picioare. „De
09:50
FOTO Marta Kos, în vizită la Chișinău: S-a întâlnit cu Alexandru Munteanu și membrii Guvernului # Realitatea.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut astăzi dimineața, 11 noiembrie, o întrevedere cu premierul Alexandru Munteanu, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov, precum și cu alți membri ai noului Guvern. Marta Kos a apreciat faptul că noul Cabinet al țării acordă prioritate creșterii economice, subliniind că aceasta este esențială pentru ca beneficiile integrării europene
09:50
Criminalitate demografică! Rusia deportează forțat din teritoriile ocupate și repopulează cu coloniști din Federație # Realitatea.md
Rusia este acuzată că desfășoară o amplă campanie de modificare a compoziției demografice în teritoriile ucrainene ocupate, o practică interzisă de dreptul internațional. Experții afirmă că această strategie a început încă din 2014, odată cu anexarea Crimeei și preluarea controlului asupra unor regiuni din Donbas, și continuă până în prezent, potrivit Institutului pentru Război și
Acum 4 ore
09:30
„Moldova NU mai este în recesiune!”. Reacția directorului Expert-Grup la interpretările eronate ale datelor economice # Realitatea.md
Republica Moldova nu se află în recesiune, chiar dacă ritmul de creștere economică este unul modest – de doar 1,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Declarația aparține lui Adrian Lupușor, directorul centrului analitic Expert-Grup, care a atenționat asupra unei interpretări greșite a datelor economice apărute recent în spațiul public, scrie radiomoldova.md. „Observ în
09:20
O delegație a Senatului României se află în vizită la Chișinău. Cu cine se va întâlni # Realitatea.md
În perioada 11 – 13 noiembrie, o delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României efectuează o vizită în Republica Moldova. Delegația este condusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei. Senatorii din România vor avea întrevederi cu conducerea țării: președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și prim-ministrul Alexandru Munteanu. Pentru
09:10
VIDEO Un autocar cu opt persoane în el s-a răsturnat într-o curbă de pe traseul Fundul Galbenei-Hîncești # Realitatea.md
Un autocar de marca Vanhool a derapat noaptea de pe traseul Fundul Galbenei-Hîncești la o curbă din zonă. În vehicul se aflau opt persoane, doi șoferi și șase pasageri. Presa locală transmite că dimineața se înregistrează trafic îngreunat. Potrivit informațiilor poliției, doi dintre pasageri, bărbați de 51 și de 44 de ani, au fost transportați
09:00
Trei din patru oficiali ruși își angajează rudele la stat. Putin, printre liderii cu cele mai multe cazuri de nepotism # Realitatea.md
Trei din patru membri ai elitei politice ruse își folosesc influența pentru a-și angaja copiii sau rudele apropiate în instituții publice ori companii care colaborează cu statul, potrivit unui studiu citat de publicația The Moscow Times. Printre liderii aflați în topul acestei practici se numără însuși președintele Vladimir Putin, care ar avea zeci de rude
08:50
Un grup de profil din cadrul Comisiei Europene se va întruni pentru a discuta impactul „Lukoil” asupra R. Moldova # Realitatea.md
Impactul sancțiunilor SUA asupra companiilor petroliere din cadrul Uniunii Europene, dar și asupra statelor vecine, inclusiv Republica Moldova, este monitorizat cu atenție de Grupul de coordonare pentru țiței și produse petroliere din cadrul Comisiei Europene care urmează să se întrunească în timpul apropiat. Grupul va discuta recentele evoluții, însă, deocamdată, nu există niciun indiciu privind
08:40
Zelenski, despre corupţia din sectorul energetic ucrainean, în care e implicat partenerul său de afaceri: „Trebuie să existe condamnări” # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat dezvăluirile Biroului Național Anticorupție (NABU) privind o amplă schemă de corupție în sectorul energetic, subliniind că toți cei implicați trebuie să se confrunte cu consecințe legale clare. „Orice acțiune eficientă împotriva corupției este extrem de necesară. Iar inevitabilitatea pedepsei este esențială", a declarat Zelenski în mesajul său video de
08:30
Donald Trump cere Curții Supreme să-i anuleze verdictul în cazul de abuz sexual și defăimare # Realitatea.md
Preşedintele Donald Trump a cerut Curţii Supreme a SUA să revizuiască procesul civil în valoare de 5 milioane de dolari în care a fost găsit vinovat de abuz sexual şi defăimare împotriva jurnalistei E. Jean Carroll. Anul trecut, o curte federală de apel a confirmat verdictul juriului şi sentinţa de 5 milioane de dolari împotriva
08:10
Vizibilitate redusă pe traseele naționale: șoferii, îndemnați să circule cu prudență din cauza ploii și ceții # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova avertizează șoferii și pietonii să manifeste prudență maximă în trafic, în condițiile de ploaie care afectează întreg teritoriul țării și de ceață prezentă pe alocuri. „Pe un astfel de timp, riscul de producere a accidentelor rutiere crește considerabil", avertizează oamenii legii. Vizibilitatea este redusă pe mai multe segmente de drum, iar carosabilul
08:00
Propunerea sindicatelor de majorare a salariului minim la 8 050 de lei, înaintată Guvernului # Realitatea.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a înaintat Guvernului propunerea de majorare a salariului minim până la 8 050 de lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2026. Demersul a fost adresat pe 10 noiembrie prim-ministrului Alexandru Munteanu, ministrului finanțelor, Andrian Gavriliță, și ministrei muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, transmite IPN. „În calitate de
Acum 6 ore
07:30
O dronă s-a prăbușit în județul Tulcea, România. Avioanele de vânătoare nu au putut fi ridicate din cauza vremii # Realitatea.md
O dronă militară s-a prăbușit în noaptea de luni spre marți în apropierea localității tulcene Grindu, aflată la circa 5 kilometri de frontiera cu Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării Naționale al României. Incidentul a avut loc în contextul noilor atacuri aeriene lansate de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, informează presa de peste
06:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru marți, 11 noiembrie, cer noros, iar pe arii extinse vor fi ploi, izolat puternice. În orele nocturne și ale dimineții, izolat se va forma ceață slabă, iar vântul va sufla slab până la moderat. În nordul țării, vremea va fi ploioasă, cu temperaturi maxime de 10°C și minime
Acum 12 ore
23:10
Trei bărbați, salvați după ce au plutit peste 40 de ore în largul mării. „A fost ca un miracol” # Realitatea.md
Trei bărbați vietnamezi care au fost duși în larg de taifunul Kalmaegi au fost găsiți în viață, după mai bine de 40 de ore petrecute în derivă. Salvarea lor a fost descrisă de martori drept „un miracol", informează adevărul.ro. Cei trei bărbați dispăruseră joi după-amiază, în apropiere de insula Ly Son, după ce unul dintre
22:40
Putin se pregătește să meargă în India. Kremlinul anunță că vizita va avea loc în luna decembrie # Realitatea.md
Kremlinul a declarat luni, 10 noiembrie, că se „pregătește activ" pentru vizita președintelui Vladimir Putin în India
Acum 24 ore
22:10
Zeci de oameni au venit, duminică, la Biblioteca „Eugeniu Coșeriu” din Bălți pentru lansarea volumului „Într-o zi voi alerga, mamă!”. Autoarea, Cătălina Balan, tânără în scaun cu rotile, transformă lupta de zi cu zi în poezie și inspirație. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Decadei Tineretului, transmite nordnews.md. Versuri scrise „așa cum se simt”, din inimă […] Articolul Talent și curaj: tânăra scriitoare din Bălți în scaun cu rotile cucerește cititorii apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Final de campanie națională „Sănătatea ta, alegerea ta”. Care a fost scopul organizatorilor # Realitatea.md
Campania națională „Sănătatea ta, alegerea ta!”, organizată de Direcția Ordine Publică a Inspectoratului Național de Securitate Publică, în colaborare cu Asociația Obștească „Didactica Aplicată”, s-a încheiat recent, implicând peste 2.500 de elevi din 16 instituții de învățământ din întreaga Republică Moldova. Potrivit poliției, scopul instruirilor a fost informarea tinerilor despre beneficiile unui stil de viață […] Articolul Final de campanie națională „Sănătatea ta, alegerea ta”. Care a fost scopul organizatorilor apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Aeroportul din Chișinău, pe primul loc în Europa la creșterea traficului de pasageri # Realitatea.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău s-a situat pe primul loc în clasamentul ACI Europe, la categoria aeroporturilor de dimensiune medie, înregistrând o creștere impresionantă de 45,5% a traficului de pasageri față de luna septembrie 2024. Potrivit administrației aeroportului, această performanță, înregistrată în septembrie comparativ cu aceeași lună a anului precedent, situează Aeroportul Moldovei pe primul […] Articolul Aeroportul din Chișinău, pe primul loc în Europa la creșterea traficului de pasageri apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Accident rutier cu implicarea unei mașini a Poliției, aflată într-o misiune de urgență. Nicio persoană nu a fost rănită # Realitatea.md
Un accident rutier a avut loc în după-amiaza zilei de luni, 10 noiembrie curent, cu implicarea unei mașini a Poliției. În urma impactului, produs la intersecția bulevardelor Cuza Vodă și Dacia, nicio persoană nu a avut de suferit. Autoritățile informează că automobilul Dacia Duster, care aparține Poliției, se deplasa la un apel de urgență privind […] Articolul Accident rutier cu implicarea unei mașini a Poliției, aflată într-o misiune de urgență. Nicio persoană nu a fost rănită apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Braconaj în apropierea satului Rădenii Vechi, raionul Ungheni. Oamenii legii au descoperit un mistreț jupuit, de circa 50 de kilograme, capturat ilegal cu ajutorul unui laț-capcană. Inspectoratul pentru Protecția Mediului informează că instituția a fost alertată în legătură cu o posibilă vânătoare ilegală. Echipa de intervenție s-a deplasat operativ la fața locului, unde a confirmat […] Articolul Un mistreț, capturat ilegal la Ungheni. Poliția a deschis o anchetă pentru braconaj apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Gazul se ieftinește! Prețul mediu coboară sub 410 euro, iar tarifele ar putea scădea cu 1 leu # Realitatea.md
Procesul de achiziție a gazului pentru perioada următoare a fost încheiat, iar în prezent se fac ultimele calcule financiare, anunță Alexandr Slusari, reprezentant în Consiliul de Administrație al Energocom. Potrivit acestuia, prețul mediu ponderat va fi un pic mai mic de 410 euro pentru 1000 m³, ceea ce reprezintă o evoluție favorabilă față de valorile […] Articolul Gazul se ieftinește! Prețul mediu coboară sub 410 euro, iar tarifele ar putea scădea cu 1 leu apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Chișinăul sub ploi: Autoritățile cer șoferilor să nu parcheze pe străzi și sub copaci # Realitatea.md
Locuitorii municipiului Chișinău sunt îndemnați să dea dovadă de prudență în contextul ploilor abundente din ultimele ore. Deși Serviciul Hidrometeorologic de Stat nu a emis avertizări de ploi puternice, Primăria Chișinău vine cu recomandări către cetățeni. Astfel, aceștia sunt îndemnați să circule cu prudență și să folosească transportul public în locul mașinilor personale. Conducătorii auto sunt […] Articolul Chișinăul sub ploi: Autoritățile cer șoferilor să nu parcheze pe străzi și sub copaci apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Premierul Ungariei, Viktor Orban, afirmă că a ajuns la un acord „pe termen nedeterminat” cu președintele american Donald Trump pentru exceptarea Budapestei de la sancțiunile SUA privind importurile de petrol rusesc, transmite agenția MTI. ”Atât timp cât el este președinte acolo și eu sunt prim-ministru aici, nu vor exista sancțiuni”, a declarat Orban, subliniind că […] Articolul Orban a ajuns la un acord cu Trump privind importurile de petrol rusesc apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Se construiește un sens giratoriu la intrarea în Anenii Noi. AND a inițiat procedura de achiziție # Realitatea.md
Un sens giratoriu urmează să fie amenajat la intersecția dintre drumul național R2 Chișinău–Bender–Tiraspol (km 38+800), drumul regional G108 și strada Concilierii Naționale din orașul Anenii Noi. Măsura este parte a eforturilor de îmbunătățire a siguranței rutiere și de optimizare a traficului într-o zonă cu încărcare rutieră ridicată. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura […] Articolul Se construiește un sens giratoriu la intrarea în Anenii Noi. AND a inițiat procedura de achiziție apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
FOTO Pregătirile pentru campania de împădurire „Toamna 2025” sunt pe ultima sută de metri # Realitatea.md
Pregătirile pentru campania de împădurire „Toamna 2025” sunt aproape finalizate. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu reprezentanții Agenției „Moldsilva”, s-au deplasat astăzi, 10 ianuarie, la Mihailovca, raionul Cimișlia, pentru a verifica terenurile și lucrările de pregătire a solului înainte de eveniment. La sfârșitul acestei săptămâni, Guvernul va planta 27 de hectare de pădure. Totodată, pe […] Articolul FOTO Pregătirile pentru campania de împădurire „Toamna 2025” sunt pe ultima sută de metri apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Guvernul se pregătește să preia achizițiile combustibilului pentru Aeroport. Concomitent – negocieri cu Lukoil # Realitatea.md
Ministerul Energiei anunță că procesul de asigurare cu combustibil pentru sectorul aeronautic este gestionat printr-o coordonare permanentă între mai multe instituții ale statului. Un grup de lucru examinează toate riscurile și opțiunile posibile pentru a menține stabilitatea infrastructurii aeroportuare în contextul incertitudinilor legate de furnizarea kerosenului, se arată într-o postare pe Facebook ministrului Energiei, Dorin […] Articolul Guvernul se pregătește să preia achizițiile combustibilului pentru Aeroport. Concomitent – negocieri cu Lukoil apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
O explozie uriașă a avut loc luni seara la intrarea într-o stație de metrou în capitala indiană, New Delhi. Autoritățile s-au deplasat de urgență la fața locului pentru a evalua pagubele și a acorda primul ajutor. Momentan, se știe că cel puțin 8 persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite. În urma exploziei, […] Articolul VIDEO Alertă maximă în India după o explozie la o stație de metrou apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
După scandalul cu veceul, a ajuns rândul scaunelor din Parlament. Deputat PDA, furios că-s scumpe. Legislativul explică # Realitatea.md
După scandalul în care a fost vizat veceul din Parlament, deputatul partidului „Democrația Acasă” Alexandr Verșinin s-a declarat indignat că scaunele costă prea mult. Conform lui, ar fi vorba despre 10.000 de lei. Verșinin a făcut declarația în cadrul unei emisiuni televizat. Ulterior, subiectul a fost preluat de mai multe canale de Telegram, care au […] Articolul După scandalul cu veceul, a ajuns rândul scaunelor din Parlament. Deputat PDA, furios că-s scumpe. Legislativul explică apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Exercițiu tactic pe strada Muncești: IGSU a simulat stingerea unui incendiu de proporții # Realitatea.md
Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat astăzi, 10 noiembrie, un exercițiu tactic interdepartamental la o bază petrolieră de pe strada Muncești din municipiul Chișinău. Scopul aplicației este îmbunătățirea capacităților de intervenție ale echipelor, exersarea procedurilor operaționale de gestionare a situațiilor de urgență și testarea mecanismelor de informare și prelucrare a datelor […] Articolul Exercițiu tactic pe strada Muncești: IGSU a simulat stingerea unui incendiu de proporții apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Termoelectrica anunță că procesul de conectare a consumatorilor la agentul termic pentru sezonul rece 2025–2026 se desfășoară în ritm activ. Până la data de 10 noiembrie, au fost conectate 3 877 de edificii din toate categoriile de consumatori. Potrivit datelor prezentate, situația la zi este următoarea: 143 de grădinițe sunt deja alimentate cu energie termică, alături […] Articolul Peste 3 800 de imobile din Chișinău sunt deja conectate la energia termică apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
DOC Poliția reacționează la criticile lui Ion Ceban în cazul Hotelului „Național”: Ce a declarat IGP # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a reacționat după declarațiile primarului Capitalei, Ion Ceban, care a criticat lipsa de intervenție a autorităților centrale în privința clădirilor aflate în stare avansată de degradare, după ce o tânără a fost găsită decedată recent în Hotelul „Național”. Instituția precizează că, potrivit numeroaselor verificări și sesizări recepționate, clădirea abandonată a […] Articolul DOC Poliția reacționează la criticile lui Ion Ceban în cazul Hotelului „Național”: Ce a declarat IGP apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
A venit fără nimic la Guvern, dar pleacă cu un Audi sportiv și o SRL. Cum s-a schimbat averea lui Artur Mija în 6 ani # Realitatea.md
Artur Mija și-a început activitatea în instituțiile publice în 2019, când a fost numit consilier în cabinetul premierului. La numire, funcționarul declara venituri puțin peste 147.000 de lei, obținute urmare a activității în Asociații Obștești în anul 2018. În 6 ani, funcționarul a deschis și a închis mai multe conturi bancare, a importat o mașină […] Articolul A venit fără nimic la Guvern, dar pleacă cu un Audi sportiv și o SRL. Cum s-a schimbat averea lui Artur Mija în 6 ani apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Scandal în Biserica Ortodoxă Rusă: un mitropolit pasionat de poker, demis de patriarhul Kirill # Realitatea.md
Patriarhul Kirill l-a demis pe conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse din Europa de Vest, mitropolitul Nestor, după ce acesta ar fi fost acuzat că participă la turnee internaționale de poker. Potrivit The Moscow Times, pasiunea ierarhului pentru jocurile de noroc ar fi stârnit nemulțumirea Patriarhiei Moscovei, deși surse din interior susțin că adevăratul motiv ar putea […] Articolul Scandal în Biserica Ortodoxă Rusă: un mitropolit pasionat de poker, demis de patriarhul Kirill apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Fostul președinte al Republicii Franceze, Nicolas Sarkozy, va fi eliberat luni din închisoare, după ce justiția franceză a acceptat cererea sa de punere în libertate, potrivit presei franceze. El fusese încarcerat la penitenciarul La Santé pe 21 octombrie. Curtea de Apel a examinat cererea de eliberare după 20 de zile și a decis plasarea sa […] Articolul Sarkozy, eliberat sub controlul judiciar, după trei săptămâni de detenție apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Alexandru Munteanu, după întrevederea cu BERD: „Împreună, vom reuși să apropiem țara de standardele europene” # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, noul șef al operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost discutate proiectele aflate în derulare cu sprijinul instituției europene. Discuțiile s-au axat pe reabilitarea infrastructurii rutiere și consolidarea securității energetice a țării. „Asistența financiară și expertiza […] Articolul Alexandru Munteanu, după întrevederea cu BERD: „Împreună, vom reuși să apropiem țara de standardele europene” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Zaharova lansează acuzații grave: fostul șef al BBC ar fi „inventat” masacrul de la Bucea și cazul Skripal # Realitatea.md
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a comentat demisia directorului general al British Broadcasting Corporation (BBC), Tim Davie, acuzându-l că a fabricat materiale despre masacrul de la Bucea sau otrăvirea lui Skripal. „Nu au unde să pună stigmatul. Falsificarea din Bucea a fost „editat” în același mod, dar, de […] Articolul Zaharova lansează acuzații grave: fostul șef al BBC ar fi „inventat” masacrul de la Bucea și cazul Skripal apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Comisia de evaluare a judecătorilor are o nouă conducere. După demisia lui Scott Bales din funcția de președinte și a reorganizării, funcția a fost preluată de Andrei Bivol, care anterior a fost vicepreședinte al Comisiei. Hotărârea a fost votată unanim de cei 9 membri ai Comisiei. Mandatul de vicepreședinte a fost preluat de membrul internațional […] Articolul Reorganizare în Comisia Vetting: S-a schimbat președintele și vicepreședintele apare prima dată în Realitatea.md.
