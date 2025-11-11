Pasiunea pentru jocuri de noroc i-a adus ani de închisoare: O angajată a delapidat angajatorul de 1 milion de lei

15:40

Patriarhul Kirill l-a demis pe conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse din Europa de Vest, mitropolitul Nestor, după ce acesta ar fi fost acuzat că participă la turnee internaționale de poker. Potrivit The Moscow Times, pasiunea ierarhului pentru jocurile de noroc ar fi stârnit nemulțumirea Patriarhiei Moscovei, deși surse din interior susțin că adevăratul motiv ar putea […] Articolul Scandal în Biserica Ortodoxă Rusă: un mitropolit pasionat de poker, demis de patriarhul Kirill apare prima dată în Realitatea.md.