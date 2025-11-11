(video) Ședința CSM: Trei judecători au demisionat din funcție, iar alți doi au avansat în gradul de calificare

17:10

Vedetele din România par să trăiască mereu într-o lume strălucitoare. Dar în spatele aparențelor, pândesc și multe pericole. Motiv pentru care și-au angajat și bodyguarzi de încredere. Pentru unii, protecția nu mai e un moft, ci o necesitate. De la foști polițiști ajunși după gratii, la ofițeri secreți sau interlopi cu reputație, gărzile de corp ale vedetelor de peste Prut par desprinse din filmele cu mafioți, scrie Can Can.