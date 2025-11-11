Grav accident rutier în Egipt. Doi morți și peste 30 de răniți după ciocnirea unui autobuz turistic cu un camion pe litoralul Mării Roșii

15:40

Peste 391 de mii de cereri au fost depuse de cetățenii moldoveni pentru obținerea compensațiilor la căldură în prima săptămână a campaniei de înregistrare. Numărul reprezintă mai mult de jumătate din totalul beneficiarilor de ajutor din sezonul de anul trecut. Datele Ministerului Muncii arată că peste 200 de mii de cereri au fost depuse cu […] Articolul Peste 390 de mii de cereri pentru compensații la energie, depuse la o săptămână de la începutul campaniei de înregistrare apare prima dată în ZIUA.md.