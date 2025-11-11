Expert: : Republica Moldova se depopulează într-un ritm alarmant. Singura soluție – atragerea muncitorilor străini
Omniapres, 11 noiembrie 2025 10:40
Republica Moldova se depopulează într-un ritm extrem de accelerat, iar în aceste condiții, investițiile în dezvoltarea localităților își pierd sensul, deoarece aici aproape că nu au mai rămas oameni. Criza demografică este atât de acută încât, deja astăzi, altă soluție decât atragerea cetățenilor străini pe piața muncii nu există. Asupra acestei probleme a atras atenția […]
Acum 5 minute
11:00
Șapte persoane, printre care un decan de la USM și directorul unui colegiu, vizate într-un dosar de corupție # Omniapres
Șapte persoane, printre care decanul unei facultăți din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM) și directorul unui colegiu din Chișinău, sunt vizate într-un dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiu. Ancheta este desfășurată de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție (PA). Potrivit probelor […]
Acum 30 minute
10:40
Acum o oră
10:10
Republica Moldova și Ucraina vor continua să avanseze împreună pe drumul integrării europene, în baza unei decizii politice luate la nivel înalt, a declarat ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei. Potrivit diplomatului, „la nivel politic s-a stabilit clar că Republica Moldova și Ucraina merg în tandem spre Uniunea Europeană", iar această abordare „va asigura o […]
Acum 2 ore
09:30
Un autocar cu pasageri a fost implicat într-un accident, noaptea trecută, în jurul orei 23:43, în proximitatea localității Fundul Galbenei, din raionul Hîncești, scrie PulsMedia.MD. Potrivit surselor, în accident a fost implicat un autocar de marca Setra, cu opt persoane la bord, dar și care tracta o remorcă. Șoferul autocarului, un bărbat în vârstă de […]
09:10
VIDEO // O dronă s-a prăbușit în România după un atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre # Omniapres
O dronă a căzut azi-noapte în Tulcea, după un atac rusesc în Ucraina, anunță Ministerul Apărării Naționale din România. Din cauza vremii nefavorabile nu au putut fi trimise în zonă aeronave din serviciul de luptă Poliție Aeriană. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale pe teritoriul României, iar autoritățile subliniază că toate măsurile au […]
Acum 4 ore
07:10
Horoscop 10 noiembrie 2025. Ziua în care se recuperează bani, se semnează contracte și se deschid oportunități financiare # Omniapres
Astrele aduc claritate și șanse reale de progres. Este o zi a reușitelor materiale, a înțelegerilor avantajoase și a stabilității financiare. Unele zodii recuperează sume pierdute, altele semnează contracte importante sau pun bazele unor colaborări profitabile care le pot asigura confortul pe termen lung. SCORPION Se poate să dați drumul proiectelor noi, să atrageți în […]
Acum 24 ore
18:00
Pe 5 decembrie, Primăria Municipiului Chișinău va inaugura Târgul și Pomul de Crăciun al capitalei, eveniment ce marchează oficial începutul sărbătorilor de iarnă. Anunțul a fost făcut de Primarul General, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative săptămânale de luni, 10 noiembrie 2025, când a precizat că subdiviziunile și serviciile municipale se află deja în pregătiri […]
17:40
Lukoil, pe cale să lase țara fără kerosen. Junghietu: „Sunt mai multe scenarii și propuneri” # Omniapres
Gestionarea aprovizionării cu combustibil a sectorului aeronautic din Republica Moldova se desfășoară sub coordonarea unui grup de lucru special, care analizează toate riscurile și scenariile posibile pentru menținerea stabilității infrastructurii aeroportuare. Despre aceasta a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit lui, autoritățile au inițiat negocieri cu compania Lukoil pentru a garanta aprovizionarea cu kerosen și […]
17:10
Secretariatul Parlamentului a venit cu precizări după ce deputatul Alexandru Verșinin, din cadrul partidului „Democrația Acasă", și-a exprimat surprinderea față de prețurile mobilierului din biroul său. Potrivit oficialilor Parlamentului, mobilierul aflat în prezent în birourile deputaților a fost achiziționat în 2017, după ce clădirea Parlamentului a fost reparată în urma protestelor din aprilie 2009, iar […]
16:40
O femeie în vârstă de 38 de ani a încercat să scoată ilegal din Republica Moldova 45 400 de dolari. Pasagera, care se îndrepta pe ruta Chișinău – Paris, a selectat culoarul verde „Nimic de declarat" și a afirmat că nu transportă bunuri sau sume de bani care trebuie declarate. În urma controlului bagajului, echipa […]
16:10
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a reacționat la declarațiile primarului Chișinăului, Ion Ceban, referitoare la pericolele reprezentate de clădirile abandonate, după tragedia de săptămâna trecută de la fostul Hotel „Național", unde o fetiță de 13 ani și-a pierdut viața. Potrivit Poliției, fostul Hotel „Național" constituie, de mai mulți ani, un pericol real pentru viața și […]
15:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor are nouă conducere: Bivol președinte, van de Wetering vicepreședinte # Omniapres
Comisia de Evaluare a Judecătorilor și-a desemnat noua echipă de conducere. În urma votului unanim al celor nouă membri, Andrei Bivol, membru național și anterior vicepreședinte al Comisiei, a fost ales în funcția de președinte. Noul președinte al Comisiei l-a desemnat vicepreședinte pe Marcel van de Wetering, membru internațional. Schimbarea survine în contextul retragerii domnului […]
15:10
VIDEO // Bărbat din Bender, arestat după ce a cerut bani pentru returnarea plăcuțelor furate # Omniapres
Un bărbat de 30 de ani, originar din Bender, a fost reținut de poliție, fiind suspectat de comiterea a cel puțin 17 cazuri de șantaj în sectorul Botanica al capitalei. Potrivit oamenilor legii, individul ar fi furat plăcuțele de înmatriculare ale mai multor automobile, după care contacta proprietarii și le cerea bani pentru a le […]
15:10
Jurnaliștii Alexandru Fosa și Dorina Blândescu au lansat un nou produs media local – REALPODCAST. În prima ediție a noului produs marca RealMedia, o descoperim pe Nadejda Canțîr – multiplă campioană națională și mondială la kickboxing. Nadejda este o femeie care a învins lipsurile, prejudecățile și frica, alegând mereu să lupte pentru visul ei. Campioana vorbește […]
14:40
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria atenționează cetățenii moldoveni aflați în tranzit sau care intenționează să călătorească pe teritoriul bulgar asupra unor noi reguli privind circulația rutieră. Potrivit noilor reglementări, toți conducătorii auto care nu au domiciliul în Bulgaria, inclusiv cetățenii Republicii Moldova care dețin și cetățenie română, sunt obligați să achite imediat, la locul constatării, […]
14:00
Prețul macroului a explodat în rețelele de supermarketuri din Republica Moldova, ajungând la peste 300 de lei pentru un kilogram. Comercianții explică scumpirea prin reducerea semnificativă a cotelor Uniunii Europene pentru capturarea macroului și a altor specii de pește marin, măsură care a dus la creșterea prețurilor pe principalele piețe europene, relatează Logos Press. Potrivit […]
13:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a cerut luni, 10 noiembrie 2025, intervenții imediate din partea autorităților centrale pentru clădirile aflate în stare avansată de degradare, după tragedia de săptămâna trecută de la fostul Hotel Național, unde o fetiță de 13 ani și-a pierdut viața. „Pericolul acestor clădiri era semnalat de ani de zile, însă instituțiile […]
13:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă la București, România, în data de joi, 13 noiembrie. În cadrul vizitei, premierul va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. La Palatul Victoria, prim-ministrul Alexandru Munteanu se va întâlni cu omologul său, Ilie Bolojan. Premierii vor discuta subiecte de pe agenda bilaterală, cu accent […]
13:00
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a înaintat astăzi un demers către prim-ministrul Alexandru Munteanu, ministrul finanțelor Andrian Gavriliță și ministra muncii și protecției sociale Natalia Plugaru, prin care solicită stabilirea salariului minim la 8050 de lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2026. Potrivit CNSM, majorarea este necesară pentru a menține puterea de cumpărare […]
12:10
391 229 de cetățeni și-au depus cererile pentru a beneficia de compensații, dintre care 200 989 au primit asistență directă din partea registratorilor – asistenți sociali sau specialiști CUPS. Datele sunt oferite de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, conform situației din 10 noiembrie. În plus, 9 772 de persoane au fost sprijinite prin centrul […]
11:40
Salt spectaculos pentru Moldindconbank în SEE Top 100: cum se situează celelalte bănci din Moldova # Omniapres
Patru bănci din Republica Moldova se regăsesc în clasamentul celor mai mari 100 de bănci din Europa de Sud-Est. Potrivit celui mai recent raport SEE Top 100 Banks 2024, este vorba despre Maib (locul 40), Moldindconbank (locul 54), Victoriabank (locul 78) și OTP Bank (locul 84). Dintre băncile moldovenești, Moldindconbank a demonstrat cea mai mare […]
11:10
Începând cu 14 noiembrie 2025, Republica Moldova va prelua președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, pentru o perioadă de șase luni. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul și ministrul de Externe, Mihai Popșoi, care a subliniat importanța acestui mandat pentru țara noastră. „Este o mare onoare, dar și o responsabilitate importantă pentru Republica Moldova. […]
Ieri
10:40
Fiscul a depistat taximetriști care activau ilegal și a aplicat amenzi de peste 28 000 de lei # Omniapres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 28 000 de lei în urma unor controale efectuate în perioada 4–7 noiembrie 2025, în municipiul Chișinău. Verificările, desfășurate în comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) și Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), au vizat contribuabili care prestează servicii […]
10:10
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, efectuează în perioada 10–11 noiembrie o vizită de lucru în Republica Moldova, cu scopul de a discuta cu autoritățile naționale și de a analiza progresele țării în procesul de extindere a Uniunii Europene. Pe parcursul vizitei, Comisara va participa la evenimente dedicate prezentării detaliate a Raportului de extindere pentru […]
09:40
Împușcăturile din Leova: Bujorean contestă explicațiile Poliției și cere o anchetă obiectivă # Omniapres
Candidatul la funcția de primar al orașului Leova, Alexandru Bujorean, a venit cu o reacție publică după ce Inspectoratul General al Poliției a anunțat că împușcăturile din noaptea de 8 noiembrie nu ar avea legătură cu o tentativă de intimidare. Politicianul contestă concluziile prezentate de autorități și afirmă că incidentul „nu poate fi tratat superficial", […]
09:10
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită în Republica Moldova. Din delegație fac parte Renata Deskoska, membră a Comisiei de la Veneția, Philip Dimitrov, fost membru al Comisiei de la Veneția și Filipe César Vilarinho Marques, expert, membru al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de […]
07:10
Astrele aduc energie, claritate și recompense pentru eforturile din ultimele săptămâni. Multe zodii își văd munca răsplătită prin câștiguri financiare, oferte avantajoase sau ocazii de afirmare. Este o zi potrivită pentru decizii curajoase, investiții inspirate și reorganizarea priorităților materiale înainte de finalul anului. SCORPION Sunteți în formă, vă ocupați de mai multe lucruri, în paralel, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Raport al Curții de Conturi: Cheltuieli excesive și conflicte de interese la Teleradio-Moldova # Omniapres
Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice „Teleradio-Moldova" (TRM) pentru anii 2023–2024, examinat vineri, 7 noiembrie, compania ar fi admis nereguli majore în gestionarea fondurilor publice. Potrivit raportului, TRM a cheltuit cu circa 21,5 milioane de lei mai mult
11:10
Președintele Maia Sandu a constituit noul Consiliu Național de Securitate (CNS). Un decret în acest sens a fost semnat vineri de șefa statului. CNS este un organism consultativ pe lângă președinte, are rolul de a coordona și monitoriza politicile de securitate națională. Șefa statului va conduce Consiliul Național de Securitate, iar funcția de secretar va […] The post Președintele Maia Sandu a constituit noul Consiliu Național de Securitate appeared first on Omniapres.
10:10
Creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Câți moldoveni poartă numele Sfântului # Omniapres
Creștinii ortodocși îl cinstesc astăzi, pe stil vechi, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Recunoscut drept ocrotitor al orașului Tesalonic, al tinerilor, al soldaților și al celor aflați în suferință, el rămâne unul dintre cei mai cinstiți sfinți, cu o influență puternică asupra credincioșilor […] The post Creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Câți moldoveni poartă numele Sfântului appeared first on Omniapres.
09:10
Autoritățile au anunțat extrădarea lui Hassan Toper, cetățean al Republicii Turcia, implicat în omorul lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024 în sectorul Râșcani al Capitalei. Ancheta a stability că acesta a avut un rol esențial în organizarea și coordonarea asasinării liderului unei grupări criminale active pe teritoriul Regatului Unit, precum și în asistarea […] The post Asasinatul din sectorul Râșcani: Un cetățean turc, extrădat în Republica Moldova appeared first on Omniapres.
08:40
Horoscop 8 noiembrie 2025. Ziua în care banii se duc pe distracție, cadouri și oameni dragi # Omniapres
Astrele aduc o stare de bună dispoziție și dorința de a trăi clipa. Multe zodii vor cheltui fără regrete pe ieșiri, mese festive sau mici bucurii pentru cei apropiați. E o zi în care portofelul se subțiază, dar sufletul se umple de energie bună și recunoștință. SCORPION Invitațiile curg, totul e să vă hotărâți unde […] The post Horoscop 8 noiembrie 2025. Ziua în care banii se duc pe distracție, cadouri și oameni dragi appeared first on Omniapres.
7 noiembrie 2025
18:10
Înscrierile pentru selectarea reprezentantului Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026 au fost deschise de Compania „Teleradio-Moldova”. Dosarele pot fi depuse între 7 noiembrie și 7 decembrie 2025, iar selecția națională va cuprinde trei etape: examinarea dosarelor, audierile live și Finala Națională. Creațiile muzicale trebuie să fie originale, să nu depășească trei minute și să […] The post Eurovision 2026: Moldova deschide înscrierile pentru selecția națională appeared first on Omniapres.
17:40
Mai multe produse cosmetice au fost interzise și s-a dispus retragerea lor de pe piață după ce Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a descoperit nereguli în cadrul unui control la S.R.L. „VIRIM-IMPEX”. Inspectorii au identificat produse care conțineau substanțe interzise sau permise doar cu restricții, precum acid boric, borat de sodiu și triclosan. Potrivit […] The post Mai multe produse cosmetice au fost retrase de pe piața din Moldova după controlul ANSP appeared first on Omniapres.
17:10
Patru agenți economici, bănuiți de evaziune fiscală de peste 2 milioane de lei, au fost vizați de perchezițiile efectuate vineri de Direcția Generală Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub coordonarea procurorilor PCCOCS, cu sprijinul ofițerilor INI și ai BPDS „Fulger” al IGP. Companiile, care activează în domeniul fabricării produselor de uz gospodăresc și sanitar […] The post Percheziții la patru agenți economici, suspectați de neachitarea TVA appeared first on Omniapres.
16:40
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta legislativului UE, Roberta Metsola, în discursul susținut în Parlamentul Republicii Moldova. Roberta Metsola i-a oferit Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, Acordul care prevede acest lucru, despre care a menționat că este un tratat istoric care duce parteneriatul dintre Republica Moldova […] The post Biroul Parlamentului European și-a început oficial activitatea la Chișinău appeared first on Omniapres.
16:10
Junghietu: Statul vrea să preia depozitul Lukoil de la Aeroportul Chișinău până pe 17 noiembrie # Omniapres
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău, astfel încât statul să preia infrastructura și resursele companiei. Termenul-limită pentru această ofertă este 17 noiembrie, iar, începând cu 21 noiembrie, Lukoil va intra în incapacitate de funcționare, a anunțat ministrul Energiei, […] The post Junghietu: Statul vrea să preia depozitul Lukoil de la Aeroportul Chișinău până pe 17 noiembrie appeared first on Omniapres.
15:40
Emil Ceban s-a plâns la CNA: Ministrul Sănătății cere anchetă în cazul diplomelor false de la USMF # Omniapres
Centrul Național Anticorupție examinează o plângere oficială din partea ministrului Sănătății, prin care s-a solicitat investigarea completă a circumstanțelor acestui caz, în vederea clarificării tuturor aspectelor și identificării eventualelor încălcări ale legii. Informația a fost confirmată de serviciul de presă al CNA care a precizat că în cadrul anchetei, urmează să se stabilească veridicitatea documentelor […] The post Emil Ceban s-a plâns la CNA: Ministrul Sănătății cere anchetă în cazul diplomelor false de la USMF appeared first on Omniapres.
15:10
Investitori activi: 247 de persoane au plasat peste 12 milioane de lei în obligațiuni de stat # Omniapres
Peste 12 milioane de lei au fost investiți în cadrul emisiunii curente de valori mobiliare de stat, desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 3–12 noiembrie 2025. Până la data de 7 noiembrie, subscrierea a înregistrat tranzacții în valoare de 12 082 100 lei, realizate de 247 de investitori în 300 de operațiuni. Majoritatea resurselor au […] The post Investitori activi: 247 de persoane au plasat peste 12 milioane de lei în obligațiuni de stat appeared first on Omniapres.
14:40
Un grup infracțional format din deținuți, autorități criminale cunoscute ca „hoți în lege”, care acumulau mijloace financiare în „casieria grupării” pentru susținerea organizației conduse de așa-zisul „Kitaeț”, a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și ai Serviciului de urmărire penală al INI, în colaborare cu procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Leova, angajații ANP și […] The post VIDEO // „Kitaeț”, destructurat: Deținuții acumulau bani în „fondul” grupării appeared first on Omniapres.
14:30
Compania care lansează prima cryptomonedă moldovenească salută analiza autorităților: ”E un pas firesc într-o piață nouă” # Omniapres
Compania Double Case salută analiza inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare privind lansarea tokenului DCT și consideră că procesul de verificare este firesc într-o piață aflată în dezvoltare. Reprezentanții firmei susțin că sunt pregătiți să colaboreze cu autoritățile și că activitatea companiei s-a desfășurat „cu respect față de lege și față de comunitatea formată […] The post Compania care lansează prima cryptomonedă moldovenească salută analiza autorităților: ”E un pas firesc într-o piață nouă” appeared first on Omniapres.
14:10
Igor Grosu despre scandalul diplomelor de la USMF: ”Avem toată încrederea în domnul ministru” # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a exprimat încrederea în ministrul Sănătății, Emil Ceban, în contextul scandalului diplomelelor de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Grosu a subliniat că ancheta trebuie să urmeze cursul legal și că nu este momentul pentru speculații. „Avem toată încrederea în domnul ministru. Lăsați ancheta să își facă […] The post Igor Grosu despre scandalul diplomelor de la USMF: ”Avem toată încrederea în domnul ministru” appeared first on Omniapres.
13:40
VIDEO // Șefa MAI despre moartea Andreei Cuciuc și audierea lui Cristian Botgros: ”Există o plângere din partea părinților” # Omniapres
Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a comentat cazul tragic al Andreei Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc, decedată pe 15 noiembrie 2024. Oficiala a menționat că ancheta inițială a fost una complexă, dar că, în urma unei noi plângeri depuse de părinții tinerei, dosarul este din nou în atenția autorităților. În acest dosar urmează a fi […] The post VIDEO // Șefa MAI despre moartea Andreei Cuciuc și audierea lui Cristian Botgros: ”Există o plângere din partea părinților” appeared first on Omniapres.
13:00
VIDEO // Termen-limită pentru Lukoil! Radu Marian: Dacă nu vând activele până pe 21 noiembrie, instituțiile vor rezilia contractele # Omniapres
Compania rusă Lukoil, aflată sub sancțiuni, are la dispoziție două săptămână ca să-și vândă activele din Republica Moldova. În caz contrar, instituțiile publice care au contracte cu Lukoil vor fi obligate să le rezilieze. Despre aceasta a anunțat Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe din Parlament. Potrivit lui Marian, Lukoil este singura companie […] The post VIDEO // Termen-limită pentru Lukoil! Radu Marian: Dacă nu vând activele până pe 21 noiembrie, instituțiile vor rezilia contractele appeared first on Omniapres.
12:40
Femeia dată în judecată de Maia Sandu povestește consecințele: a rămas fără loc de muncă și casă # Omniapres
Viața Anei Mihalache, femeia care a fost dată în judecată de președinta Maia Sandu pentru o postare despre bunelul său, a luat o altă întorsătură. În cadrul Gonța Media, aceasta a povestit că, chiar dacă în urma acestei situații a rămas fără job, fără locuință și prieteni, ea nu regretă că a scris această postare. […] The post Femeia dată în judecată de Maia Sandu povestește consecințele: a rămas fără loc de muncă și casă appeared first on Omniapres.
12:10
VIDEO // Roberta Metsola, mesaj în limba română: „Moldova este Europa și va primi sprijin total din partea UE” # Omniapres
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj puternic de sprijin pentru Republica Moldova, vineri, 7 noiembrie, în plenul Legislativului de la Chișinău. Oficiala europeană a început discursul în limba română și a fost întâmpinată cu aplauze de către deputați. „Moldova este Europa. Este o onoare să revin aici, în acest nou mandat, pentru […] The post VIDEO // Roberta Metsola, mesaj în limba română: „Moldova este Europa și va primi sprijin total din partea UE” appeared first on Omniapres.
11:30
Reacția lui Emil Ceban la scandalul actelor false pentru medicii români: ”Am semnat anual mii de diplome” # Omniapres
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, fost rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, a reacționat după ce presa din România a relatat că diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni, suspectate de a fi obținute fraudulos, ar fi ajuns pe masa sa pentru semnare. Oficialul a respins categoric orice implicare […] The post Reacția lui Emil Ceban la scandalul actelor false pentru medicii români: ”Am semnat anual mii de diplome” appeared first on Omniapres.
11:10
Liderul fracțiunii parlamentare Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că în fruntea piramidei financiare TUX ar fi implicate persoane din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), instituția responsabilă de protecția primelor persoane în stat. „Dar foarte, foarte puține s-au spus despre arestările în dosarul piramidei financiare TUX, în care au fost colectate sume […] The post VIDEO // Vasile Costiuc: Angajați SPPS, implicați în piramida financiară TUX appeared first on Omniapres.
10:30
Accesul persoanelor va fi limitat temporar, pe parcursul zilei de astăzi, în anumite locuri publice din capitală, anunță Primăria Chișinău.Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a Robertei Metsola, Președinta Parlamentului European, care va vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova. Astfel, pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat […] The post Restricții temporare în capitală, pe durata vizitei președintei Parlamentului European appeared first on Omniapres.
10:10
Tragedie în centrul Chișinăului: O fetiță de 13 ani, găsită fără suflare în fostul Hotel „Național” # Omniapres
Poliția a fost pusă în alertă aseară, după ce o fetiță de 13 ani nu a mai revenit acasă de la școală. După câteva ore de căutări, trupul neînsuflețit al copilei a fost descoperit în șahta ascensorului fostului Hotel „Național” din centrul Chișinăului, potrivit surselor pulsmedia.md apropiate anchetei. Conform sursei, mama fetei a alertat poliția […] The post Tragedie în centrul Chișinăului: O fetiță de 13 ani, găsită fără suflare în fostul Hotel „Național” appeared first on Omniapres.
