Bărbat din Bălți, decedat subit în Franța. Familia cere sprijin pentru repatriere

La un an de la inaugurarea după reparația capitală, Centrul de Sănătate din Cricova oferă servicii medicale moderne pentru peste 9000 de pacienți din localitate. Instituția a devenit un exemplu la nivel național de colaborare eficientă între administrația locală, municipală și centrală, demonstrând cum efortul comun poate îmbunătăți semnificativ accesul la servicii medicale de calitate.