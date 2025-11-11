Exporturile de ulei de floarea-soarelui sunt în creștere dinamică
Logos-Press, 11 noiembrie 2025 09:45
În perioada iulie-octombrie 2025, Moldova a trimis în străinătate 18,52 mii tone de ulei de floarea-soarelui, ceea ce este de aproape patru ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut (aproximativ 4,8 mii tone), a raportat Logos Press.
Moldova a devenit lider în Europa în ceea ce privește creșterea traficului aerian de pasageri # Logos-Press
Potrivit Asociației Europene a Aeroporturilor (ACI Europe), Moldova a înregistrat o creștere impresionantă de 45,5% a traficului aerian de pasageri în septembrie, cea mai mare din Europa, informează Logos Press.
Academia de Științe a Moldovei (AȘM) îndeamnă conducerea țării să ia decizii bazate pe date științifice, deoarece de aceasta depinde nivelul de încredere al populației în autorități”, relatează Logos Press.
Echipa națională a Moldovei a cucerit opt medalii – una de argint și șapte de bronz – la Campionatul European de Tineret la haltere (printre sportivii sub 20 de ani), informează Logos Press.
SUA au felicitat Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina pentru crearea Coridorului vertical de gaze # Logos-Press
„Statele Unite apreciază măsurile luate de Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina pentru a-și consolida securitatea energetică. Datorită angajamentului președintelui Trump față de dominația energetică, Statele Unite sunt pregătite și capabile să livreze GNL american accesibil, fiabil și sigur aliaților noștri din Europa”, a declarat secretarul american al energiei, Chris Wright, în legătură cu semnarea, la 7 noiembrie, a unui acord între operatorii sistemelor de transport de gaze din aceste țări privind un coridor vertical de gaze și facilitarea exporturilor de gaze naturale către Ucraina, citat de Logos Press.
În octombrie, după un răgaz în septembrie (6,9%), inflația anuală a revenit pe o traiectorie ascendentă de 7%, a raportat Logos Press.
Veaceslav Ionițea: „Slăbiciunea economiei este comparabilă cu cea de la începutul anilor ’90” # Logos-Press
„Pentru 2025, se prognozează o creștere de cel mult 1%, ceea ce este aproape stagnare. A fost mai rău doar în anii 1990, când sistemul sovietic s-a prăbușit”, a spus expertul, comentând rezultatele studiului „100 cele mai acute probleme socio-economice ale Moldovei în 2024”, transmite Logos Press.
Cetățenii au devenit mai activi în ceea ce privește creditarea guvernului, achiziționând recent titluri de stat în valoare de peste 40 de milioane de lei prin intermediul unei platforme online, a raportat Logos Press.
Germania a organizat un „summit al oțelului” la 6 noiembrie pentru a discuta problemele lucrătorilor din industria siderurgică, dar conversația a fost în esență o căutare de răspunsuri cu privire la viitorul tuturor industriilor mari consumatoare de energie și „percepția Germaniei ca națiune industrială”, potrivit Logos Press.
Creșterea prețului macrou este cauzată de reducerea cotelor UE pentru pescuitul de macrou # Logos-Press
Comercianții susțin că creșterea bruscă a prețurilor la macrou în lanțurile de supermarketuri din Moldova se datorează unei reduceri semnificative a cotelor UE pentru capturarea acestui pește, precum și a altor tipuri de pește de mare, și creșterii prețului acestuia pe principalele platforme comerciale europene, informează Logos Press.
Sindicatele din Republica Moldova cer un „avans” al salariilor, astfel încât țara să nu intre în Uniunea Europeană ca fiind cea mai săracă. Sergiu Sainciuc, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, a declarat că salariul minim de 5.500 de lei „nu este rău în principiu, dar este prea mic” și că minimul necesar ar trebui să fie de 8.000 de lei – jumătate din salariul mediu prognozat, informează Logos Press.
Inzhur pregătește documente pentru a obține o licență de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și a Piețelor Bursiere (NSSMC) pentru a deschide o nouă bursă, a informat Logos Press.
Ministerul Afacerilor Externe: Denunțarea acordului CSI nu schimbă regimul fără vize al Moldovei cu Rusia # Logos-Press
Guvernul moldovean intenționează să se retragă din mai multe acorduri din cadrul Comunității Statelor Independente, inclusiv din acordul privind călătoriile fără vize ale cetățenilor statelor membre ale CSI pe teritoriul membrilor acesteia. Aceasta nu înseamnă introducerea imediată a unui regim de vize cu Rusia”, a declarat Ministerul moldovean de Externe. Politicienii și experții sunt de părere că doar pentru moment, relatează Logos Press.
Noul guvern moldovean intenționează să pună accentul pe dezvoltarea economică. Cel puțin, acest lucru reiese din unele dintre declarațiile făcute până acum. Cu toate acestea, atunci când vorbim în mod specific despre dezvoltarea economică, este oportun să ne întrebăm și ce model va fi ales. Exemplele de țări și regiuni dezvoltate economic ne permit să identificăm mai multe opțiuni posibile.
Funcțiile de monitorizare a calității politicii de stat în contextul viitoarei aderări a țării la UE vor fi preluate de Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru într-un nou format, a informat Logos Press.
Cinci luptători moldoveni au fost incluși în TOP-10 al clasamentului mondial al Federației Internaționale de Lupte Olimpice (UWW) în categoriile lor de greutate, Vasile Diacon și Vitalie Eremenko fiind plasați deasupra celorlalți, – informează Logos Press.
Conform noilor norme, amenzile de circulație trebuie plătite imediat, la locul infracțiunii, a informat Logos Press.
Preluarea Purcari Wineries de către polonezii de la Maspex a fost aprobată în Moldova, România și Bulgaria # Logos-Press
Consiliile Concurenței din Moldova, România și Bulgaria au dat undă verde achiziției pachetului majoritar de acțiuni al Purcari Wineries Public Company Limited de către Maspex România SRL, potrivit unei notificări trimise de producătorul de vinuri moldovean Bursei de Valori București (BVB) – informează Logos Press.
Indicele FAO al prețurilor la alimente a avut o medie de 124,4 în octombrie 2025, în scădere cu 2,1 puncte (1,6%) față de valoarea din septembrie de 128,5. Altfel spus, IPC a scăzut pentru a doua lună consecutiv, a raportat Logos Press.
AIPA a aprobat pentru plată către fermieri subvenții în valoare de 70,84 milioane de lei în octombrie, față de 118,85 milioane de lei în septembrie. Ministerul Agriculturii și Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) au precizat că aceste sume sunt destinate fermierilor pentru diferite tipuri de subvenții.
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat extinderea programului de burse sportive pentru a include noi categorii de vârstă începând cu 1 ianuarie 2026 – informează Logos Press.
În Moldova, o participație de 5,13% în Metalferos este de vânzare la un preț de cel puțin 16 milioane de lei pentru întreaga participație.
Rezultatele pozitive ale testării tehnologiei moderne de purificare a apei de poluanți pe râul Ishnovac vor permite utilizarea acesteia pe alte corpuri de apă din Moldova. – informează Logos Press.
Acest lucru a fost declarat de directorul Agenției Naționale pentru Reglementarea Energiei, Evhen Karpov, menționând că, la sfârșitul anului, companiile din sectorul energetic fac calcule, pe baza cărora pot solicita ajustări tarifare.
Există 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diferite țări în Parlamentul XII. Rusia și Belarus nu aveau loc în mijlocul lor. PAS a promis că va reveni asupra deciziei de a suspenda aceste grupuri „doar după ce Rusia va înceta războiul și va începe să respecte Moldova”. Deputații opoziției consideră că păstrarea relațiilor de prietenie între deputații din țările noastre „este cea care poate contribui la încetarea războiului”.
Schimbarea legislației cu privire la posibilitatea de a permite femeilor să îndeplinească serviciul militar obligatoriu în armată este în discuție, judecând după publicațiile Ministerului Apărării al Republicii Moldova, a raportat Logos Press.
Ministrul român al Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat acceptarea propunerii României de a achiziționa portul Giurgiulești din Republica Moldova. Potrivit oficialului, detaliile finale ale tranzacției vor fi convenite în curând, informează Logos Press.
Inegalitatea socială este în creștere în Moldova. Din 2019 până în 2024, rata sărăciei a crescut de aproape o dată și jumătate, în timp ce coeficientul Gini, care reflectă gradul de stratificare a veniturilor în societate, a crescut cu 6,8 %”, potrivit Logos Press.
Puțin peste 7.000 de tone de mere au fost exportate din Moldova în octombrie 2025, a raportat Logos Press.
Lukoil-Moldova are la dispoziție 10 zile pentru a-și vinde activele de pe aeroportul din Chișinău, potrivit Logos Press.
Astăzi, 7 noiembrie, Radu Vrabie și-a început activitatea în calitate de șef al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, – relatează Logos Press.
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a participat la o ședință festivă a Parlamentului Republicii Moldova, unde a anunțat deschiderea oficială a Biroului Parlamentului European la Chișinău, informează Logos Press.
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a inițiat o investigație privind lansarea criptomonedei în Moldova.
Gunvor Grup Ltd. și-a retras oferta de a cumpăra afacerile externe ale Lukoil. Cu o oră mai devreme, Departamentul Trezoreriei SUA a numit Gunvor o „marionetă a Kremlinului” și a refuzat să îi acorde permisiunea de a face afaceri până la sfârșitul războiului din Ucraina, a raportat Logos Press.
Compania Autosalubritate a achiziționat cel de-al doilea compactor BOMAG de ultimă generație, singurul de acest fel din Moldova.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat alocările pentru partide în baza rezultatelor alegerilor parlamentare. PAS va primi cel mai mult. Iar candidații independenți, chiar și cei care au obținut mai multe voturi decât unele partide și blocuri, rămân fără finanțare. Acest lucru ridică semne de întrebare cu privire la egalitatea condițiilor pentru participarea lor în politică, a relatat Logos Press.
O expoziție jubiliară personală a celebrului artist Eduard Maidenberg intitulată „În lumea graficii de carte” a fost deschisă la Centrul Cultural I. Manger.
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) a aplicat amenzi cluburilor Milsami și Sheriff pentru încălcările comise în timpul meciului lor față în față din etapa a 17-a a Superligii (1:0), – Logos Press relatează.
De la începutul anului 2025, întreprinderea municipală de supraveghere și protecție a animalelor a primit 434 de solicitări din partea locuitorilor și a autorităților locale cu privire la câinii vagabonzi din diferite zone ale orașului, a raportat Logos Press.
Serviciul Vamal a verificat documentația operatorului economic, în urma căreia acesta este obligat să achite 3,877 milioane de lei la bugetul de stat, informează Logos Press.
În medie, prețul produselor agricole de la producătorii săi a crescut cu 19,6% în perioada ianuarie-septembrie 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, – informează Logos Press.
Banca Mondială consideră că situația financiară a sectorului bancar din Moldova este durabilă și capabilă să susțină activitatea economică, menținând în același timp stabilitatea financiară, informează Logos Press.
Cei mai consumați purtători de energie în Moldova în 2023 au fost produsele petroliere și biocombustibilii, a raportat Logos Press.
Republica Moldova a devenit „un perete impenetrabil” la frontiera digitală a UE după valul de atacuri informatice din 2025, afirmă ministrul dezvoltării economie și digitalizării, Eugeniu Osmochescu. Instituțiile statului au demonstrat capacitate rapidă de reacție și reziliență în fața agresiunilor cibernetice, a spus el la Conferința internațională CyberCor Moldova 2025.
În Moldova Innovation Technology Park (MITP), primele trei locuri după numărul de companii înregistrate sunt ocupate de România, Ucraina și SUA, – informează Logos Press.
Primăria Municipiului Chișinău în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Odessa și cu suportul tehnic al agenției românești Higea a lansat astăzi proiectul european „EURoBRIDGE_UA_MD”, – informează Logos Press.
În caz de supraevaluare nejustificată a TVA sau de discrepanță în prețul de achiziție, Serviciul Fiscal de Stat va trimite o notificare contribuabilului în care va explica posibilele sancțiuni, a raportat Logos Press.
În perioada 2021-25, prețurile inputurilor (produse agrochimice, semințe, combustibil etc.) au crescut cu peste 41% în medie în SUA, Europa și multe alte părți ale lumii, în timp ce prețurile produselor agricole de bază (grâu, porumb etc.) au crescut cu doar 25-35% în medie, informează Logos Press.
Concediul pentru tații de gemeni sau tripleți va fi de până la 15 zile pentru fiecare copil nou-născut. În plus, perioada de 15 zile poate fi utilizată în trei tranșe egale în cursul primului an de la nașterea sau adoptarea unui copil. Guvernul a aprobat modificările necesare pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții miercuri, 5 noiembrie, potrivit Logos Press.
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Moldovei, Lilian Popescu, a anunțat lotul lărgit pentru meciurile cu Italia și Israel din cadrul ciclului european de calificare la Cupa Mondială-2026, – informează Logos Press.
