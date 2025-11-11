Terenurile pentru campania de împădurire sunt pregătite: angajații Guvernului vor planta 27 de hectare la Mihailovca

21:30

Pentru mulți locuitori ai capitalei, cumpărăturile zilnice au devenit mai costisitoare. Oamenii pe care echipa de filmare de la Moldova 1 i-a întâlnit luni prin piețele din Chișinău au spus că s-au obișnuit deja să caute prețurile mai mici și să cumpere mai puțin. În același timp, experții economici spun că, în ciuda scumpirilor, situația nu este una alarmantă și prognozează, pentru acest an, o creștere modestă a economiei.