Ministerul Apărării de la București confirmă atacul cu drone asupra orașelor Reni și Ismail. O dronă ar fi căzut în zona localității Grindu

10:00

Un bărbat din Fălești în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitulThe post Un bărbat din Fălești în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul first appeared on Știri din regiunea Ungheni.