Ministerul Apărării de la București confirmă atacul cu drone asupra orașelor Reni și Ismail. O dronă ar fi căzut în zona localității Grindu
NewsUngheni, 11 noiembrie 2025 09:10
Ministerul Apărării de la București confirmă atacul cu drone asupra orașelor Reni și Ismail. O dronă ar fi căzut în zona localității Grindu
• • •
Acum 30 minute
09:10
Ministerul Apărării de la București confirmă atacul cu drone asupra orașelor Reni și Ismail. O dronă ar fi căzut în zona localității Grindu # NewsUngheni
Ministerul Apărării de la București confirmă atacul cu drone asupra orașelor Reni și Ismail. O dronă ar fi căzut în zona localității Grindu
Acum 8 ore
02:20
Sudul Basarabiei (regiunea Odesa) - din nou în vizorul dronelor Shahed-136/131
Acum 12 ore
00:30
Sudul Basarabiei (regiunea Odesa) - din nou în vizorul dronelor Shahed-136/131
00:20
Sudul Basarabiei (regiunea Odesa) - din nou în vizorul dronelor Shahed-136/131
10 noiembrie 2025
23:40
Sudul Basarabiei (regiunea Odesa) - din nou în vizorul dronelor Shahed-136/131
23:20
Republica Moldova marchează o nouă premieră istorică! Țara noastră preia din nou pentru 6 luni președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, o recunoaștere importantă a eforturilor diplomatice și a progreselor în domeniul democrației, drepturilor omului și reformelor instituționale.
22:50
Marta Kos revine la Chișinău – o nouă vizită care confirma calea europeană a Republicii Moldova # NewsUngheni
Comisara europeană pentru Extindere Marta Kos îşi face o nouă apariţie în Republica Moldova la 11 noiembrie 2025, pentru o vizită de lucru de importanţă majoră Revenirea oficalei europene la Chișinău semnalizează încă o dată sprijinul consistent al Uniunea Europeană pentru drumul european al Republicii Moldova.
22:10
Guvernul negociază cu gigantul Lukoil pentru a asigura continuitatea livrării de combustibil # NewsUngheni
Guvernul Moldovei poartă discuții cu Lukoil pentru a menține aprovizionarea stabilă cu combustibil. Autoritățile asigură populația că nu există riscuri majore și că soluțiile sunt deja în lucru.
22:00
Un nou lot de țigări de contrabandă depistate într-un bagaj la cursa „Chișinău – Dublin” # NewsUngheni
Un nou lot de țigări de contrabandă depistate într-un bagaj la cursa „Chișinău – Dublin"
Acum 24 ore
19:40
Aeroportul internațional „Eugen Doga” – lider la categoria aeroporturilor de dimensiuni medii în creșterea traficului de pasageri în septembrie 2025 # NewsUngheni
Aeroportul internațional „Eugen Doga" - lider la categoria aeroporturilor de dimensiuni medii în creșterea traficului de pasageri în septembrie 2025
19:10
Două remorci indisponibilizate după ce polițiștii de frontieră din Leușeni au depistat acte suspecte # NewsUngheni
Două remorci indisponibilizate după ce polițiștii de frontieră din Leușeni au depistat acte suspecte
19:00
SFS a încasat 1.3 mlrd MDL la Bugetul public național în săptămâna precedentă
18:40
Autoritățile au efectuat controale în privința contribuabililor care prestează servicii de taxi # NewsUngheni
Autoritățile au efectuat controale în privința contribuabililor care prestează servicii de taxi
18:20
Operațiune comună IPM – IP Ungheni: un nou caz de braconaj a fost descoperit în Rădenii Vechi # NewsUngheni
Operațiune comună IPM - IP Ungheni: un caz de braconaj a fost descoperit în Rădenii Vechi
17:30
În mun. Comrat ar putea fi deschise grupe de creșă cu predare în limba română și găgăuză # NewsUngheni
În mun. Comrat ar putea fi deschise grupe de creșă cu predare în limba română și găgăuză
16:20
Sângele apă nu se face! Premierul Alexandru Munteanu trece Prutul și va efectua prima vizită oficială la București # NewsUngheni
Sângele apă nu se face! Premierul Alexandru Munteanu trece Prutul și va efectua prima vizită oficială la București
16:00
Un nou lot de țigări de contrabandă depistate într-un bagaj la cursa „Chișinău – Dublin” # NewsUngheni
Un nou lot de țigări de contrabandă depistate într-un bagaj la cursa „Chișinău – Dublin"
15:50
La intersecția drumurilor R2 Chișinău – Tighina și G108 M5 – Anenii Noi va fi amenajat un sens giratoriu # NewsUngheni
La intersecția drumurilor R2 Chișinău – Tighina și G108 M5 - Anenii Noi va fi amenajat un sens giratoriu
15:30
O nouă tentativă de scoatere nedeclarată a peste 45 mii USD contracarată pe Aeroportul Chișinău # NewsUngheni
O nouă tentativă de scoatere nedeclarată a peste 45 mii USD contracarată pe Aeroportul Chișinău
15:10
R. Moldova va construi noi linii de interconectare energetică peste Prut și cu sudul Basarabiei # NewsUngheni
Moldova va construi noi linii de interconectare energetică peste Prut și cu sudul Basarabiei
12:30
Captură de droguri în valoare de cca 1 mln MDL ridicată la intrare în mun. Bălți
12:10
Prețul carburanților la 11 noiembrie 2025
11:20
În mun. Comrat ar putea fi deschise grupe de creșă cu predare în limba română și găgăuză # NewsUngheni
În mun. Comrat ar putea fi deschise grupe de creșă cu predare în limba română și găgăuză
10:50
Serviciul Vamal raportează încasări de 844.7 mln MDL în perioada 3 - 9 noiembrie 2025
10:30
Situația la Frontieră: peste 73.4 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Ieri
17:30
[Atenție șoferi] Mai multe drumuri naționale sunt învăluite în ceață densă
17:20
Pași importanți pentru electrificarea și modernizarea căii ferate Iași - Ungheni
16:20
Pompierii IGSU au intervenit la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul Vatra # NewsUngheni
Pompierii IGSU au intervenit la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul Vatra
Mai mult de 2 zile în urmă
22:30
O bombă de aruncător din cel de-al II-lea Război Mondial a fost descoperită în Bravicea # NewsUngheni
O bombă de aruncător din cel de-al II-lea Război Mondial a fost descoperită în Bravicea
22:00
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 10 – 14 noiembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 10 - 14 noiembrie 2025
21:50
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 10 – 14 noiembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 10 - 14 noiembrie 2025
7 noiembrie 2025
21:10
În Parlament au fost constituite 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte state # NewsUngheni
În Parlament au fost constituite 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte state
20:50
Biroul Parlamentului European își lansează oficial activitate în Republica Moldova
20:30
Maia Sandu după întrevederea cu Roberta Metsola: „Vom lucra în continuare cu ambiție și seriozitate — și avem încredere că ritmul va rămâne unul hotărât de ambele părți” # NewsUngheni
Maia Sandu după întrevederea cu Roberta Metsola: „Vom lucra în continuare cu ambiție și seriozitate — și avem încredere că ritmul va rămâne unul hotărât de ambele părți"
20:20
Obligațiile fiscale achitate de contribuabilii monitorizați prin prisma Programului de conformare înregistrează o creștere cu 15% # NewsUngheni
Obligațiile fiscale achitate de contribuabilii monitorizați prin prisma Programului de conformare înregistrează o creștere cu 15%
20:10
[PREMIERĂ] Direcția regională Vest a IGPF a semnat un acord de parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți # NewsUngheni
Direcția regională Vest a IGPF a semnat un acord de parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălți
19:50
ANSP informează despre identificarea pe piață a unor produse cosmetice neconforme din Rusia # NewsUngheni
ANSP informează despre identificarea pe piață a unor produse cosmetice neconforme din Rusia
19:20
Percheziții la patru agenți economici bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 2.2 mln MDL # NewsUngheni
Percheziții la patru agenți economici bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 2.2 mln MDL
18:40
Locuitorii din Gara Fălești vor sărbători la 9 noiembrie Hramul sectorului
17:10
La 8 noiembrie 2025 municipiul Ungheni redevine Capitala atletismului R. Moldova
14:30
Noul director al Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a fost prezentat efectivului instituției # NewsUngheni
Noul director al Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a fost prezentat efectivului instituției
14:20
Autoritățile a luat decizia de a refuza oferta Lukoil Moldova de înstrăinare a activele către o altă companie # NewsUngheni
Autoritățile a luat decizia de a refuza oferta Lukoil Moldova de înstrăinare a activele către o altă companie
14:00
[PREMIERĂ] Direcția regională Vest a IGPF a semnat un acord de parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți # NewsUngheni
Direcția regională Vest a IGPF a semnat un acord de parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălți
13:50
Locuitorii din Taxobeni sărbătoresc Hramul localității de Sfântul Mare Mc Dimitrie
13:40
Prețul carburanților în perioada 8 - 10 noiembrie 2025
12:10
Hai la Hram. Satul de răzeși români Costuleni sărbătorește la 8 noiembrie Hramul localității # NewsUngheni
Hai la Hram. Satul de răzeși români Costuleni sărbătorește la 8 noiembrie Hramul localității
11:00
La 8 noiembrie 2025 municipiul Ungheni redevine Capitala atletismului R. Moldova
10:00
Un bărbat din Fălești în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul # NewsUngheni
Un bărbat din Fălești în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul
09:50
Un obuz presupus a fi din cel de-al II-lea Război Mondial a fost descoperit pe malul r. Vladnic din Zagarancea # NewsUngheni
Un obuz presupus a fi din cel de-al II-lea Război Mondial a fost descoperit pe malul r. Vladnic din Zagarancea
09:40
Victor Agrici a fost propus pentru funcția de Secretar general al Parlamentului
