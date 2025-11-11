Călărașiul va avea până la sfârșitul anului un scuar modern pentru toate vârstele

18:10

Poliţiştii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Oancea, România, efectuează cercetări în privința unui tânăr din R. Moldova care a fost depistat conducând un autoturism, deşi nu avea acest drept. Ieri, în jurul orei 03:15, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pe sensul de intrare în România, un cetățean moldovean în […] Articolul Un tânăr, cercetat penal după ce a prezentat la vamă un permis din Transnistria apare prima dată în Subiectul Zilei.