Un autocar cu pasageri, răsturnat pe drumul național Chișinău – Hâncești. Două persoane au ajuns la spital
Ziua, 11 noiembrie 2025 09:00
Un autocar cu opt pasageri la bord s-a răsturnat, noaptea trecută, pe drumul național Chișinău – Hâncești, în preajma satului Fundul Galbenei. Accidentul a avut loc aproape de miezul nopții, după ce șoferul autocarului, în vârstă de 55 de ani, a pierdut controlul volanului într-o curbă. Autocarul, care mai tracta și o remorcă, a derapat […] Articolul Un autocar cu pasageri, răsturnat pe drumul național Chișinău – Hâncești. Două persoane au ajuns la spital apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
09:00
Un autocar cu pasageri, răsturnat pe drumul național Chișinău – Hâncești. Două persoane au ajuns la spital # Ziua
Un autocar cu opt pasageri la bord s-a răsturnat, noaptea trecută, pe drumul național Chișinău – Hâncești, în preajma satului Fundul Galbenei. Accidentul a avut loc aproape de miezul nopții, după ce șoferul autocarului, în vârstă de 55 de ani, a pierdut controlul volanului într-o curbă. Autocarul, care mai tracta și o remorcă, a derapat […] Articolul Un autocar cu pasageri, răsturnat pe drumul național Chișinău – Hâncești. Două persoane au ajuns la spital apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
08:30
Dronă prăbușită în România, după atacurile Rusiei asupra porturilor ucrainene. Armata română nu a putut ridica avioanele din cauza vremii # Ziua
O dronă s-a prăbușit în noaptea de 10 spre 11 noiembrie în zona localității Grindu, județul Tulcea, România, în urma noilor atacuri aeriene lansate de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN). Potrivit sursei citate, „radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona […] Articolul Dronă prăbușită în România, după atacurile Rusiei asupra porturilor ucrainene. Armata română nu a putut ridica avioanele din cauza vremii apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
08:20
SCURT PE DOI | „Moldova Europeană” pentru venetici! Moldovenii și statul lor, două corpuri distincte # Ziua
În timp guvernarea de azi și cele de până la ea se rup într-un loc și se învârt în jurul cozii, cică încercând să integreze republica în Uniunea Europeană, cetățenii moldoveni pleacă cu hurta și se integrează acolo pe cont propriu. Mai ales de când proeuropenii autentici au preluat puterea. În cinci ani au plecat […] Articolul SCURT PE DOI | „Moldova Europeană” pentru venetici! Moldovenii și statul lor, două corpuri distincte apare prima dată în ZIUA.md.
07:30
VIDEO | Veaceslav Ioniță: În 2030, peste hotare se vor naște mai mulți copii moldoveni decât în R. Moldova # Ziua
Republica Moldova se depopulează într-un ritm extrem de accelerat, iar în aceste condiții, investițiile în dezvoltarea localităților își pierd sensul, deoarece aici aproape că nu au mai rămas oameni. Criza demografică este atât de acută încât, deja astăzi, altă soluție decât atragerea cetățenilor străini pe piața muncii nu există. Asupra acestei probleme a atras atenția […] Articolul VIDEO | Veaceslav Ioniță: În 2030, peste hotare se vor naște mai mulți copii moldoveni decât în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
20:20
Vizită istorică la Washington. Ahmad al-Sharaa devine primul președinte sirian primit la Casa Albă # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, îl va primi luni, la Casa Albă, pe președintele Siriei, Ahmad al-Sharaa, marcând o vizită istorică, prima a unui lider sirian la Washington de la obținerea independenței țării față de Franța în 1946. Potrivit purtătorului de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, întrevederea face parte din „eforturile diplomatice ale președintelui […] Articolul Vizită istorică la Washington. Ahmad al-Sharaa devine primul președinte sirian primit la Casa Albă apare prima dată în ZIUA.md.
20:00
ATITUDINI | Victor Nichituș: Statistica și integrarea europeană. „Nasc și la Moldova oameni”? Gata, a-nțărcat Bălaia! # Ziua
Potrivit datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, în luna octombrie 2025, inflația anuală a ajuns la circa 7% . Potrivit statisticienilor moldoveni, creșterea este determinată în special de scumpirea serviciilor prestate populației, unde prețurile au avansat cu 13,8% față de aceeași lună a anului trecut, dar și de majorările la produsele alimentare, care […] Articolul ATITUDINI | Victor Nichituș: Statistica și integrarea europeană. „Nasc și la Moldova oameni”? Gata, a-nțărcat Bălaia! apare prima dată în ZIUA.md.
19:40
BBC își cere scuze pentru „eroare de judecată” în editarea unui discurs al președintelui Donald Trump # Ziua
Televiziunea publică britanică BBC a emis o scuză oficială după ce s-a descoperit că un episod al emisiunii Panorama a editat un discurs al președintelui american Donald Trump din 6 ianuarie 2021, într-un mod care a creat impresia că acesta le-ar fi spus susținătorilor săi să meargă împreună cu el la Capitoliu pentru a „lupta […] Articolul BBC își cere scuze pentru „eroare de judecată” în editarea unui discurs al președintelui Donald Trump apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
Ministrul Energiei îndeamnă instituțiile publice să se orienteze către alți furnizori în contextul incapacității companiei Lukoil să facă livrări # Ziua
Instituțiile publice, care au achiziționat combustibil conform criteriului „cel mai mic preț”, se vor orienta către alt furnizor, având în vedere că „Lukoil” se va afla în incapacitate de furnizare după 21 noiembrie. Sunt precizările făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care subliniază că în Republica Moldova este o piață diversă, cu mai multe companii care pot […] Articolul Ministrul Energiei îndeamnă instituțiile publice să se orienteze către alți furnizori în contextul incapacității companiei Lukoil să facă livrări apare prima dată în ZIUA.md.
19:10
Lukoil declară forță majoră la zăcământul petrolier din Irak, unul dintre cele mai mari din lume # Ziua
Compania rusă Lukoil a declarat forță majoră la gigantul zăcământ petrolier West Qurna-2 din sudul Irakului, după ce sancțiunile impuse de Statele Unite și Regatul Unit au perturbat operațiunile internaționale ale companiei, au declarat pentru Reuters patru surse familiarizate cu situația. Decizia survine la scurt timp după ce Irakul a suspendat toate plățile în numerar […] Articolul Lukoil declară forță majoră la zăcământul petrolier din Irak, unul dintre cele mai mari din lume apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
CONTRASENS | Expertul economic Veaceslav Ioniță, în platoul ZIUA: Despre cele mai grave probleme ale R. Moldova # Ziua
Expertul economic Veaceslav Ioniță a fost invitatul de astăzi al emisiunii Contrasens, realizată de jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc. Discuțiile au avut la bază Studiu „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova”, prezentat zilele trecute de experții IDIS Viitorul. Criza energetică, cea demografică, inegalitățile economice și sociale, nivelul extrem de sărăcie absolută […] Articolul CONTRASENS | Expertul economic Veaceslav Ioniță, în platoul ZIUA: Despre cele mai grave probleme ale R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
VIDEO | Ceban anunță că Primăria va relua practica de organizare a Forumului Economic în Chișinău și cere mai mult sprijin pentru agenții economici # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, le solicită subalternilor săi să sprijine antreprenorii care vor să-și deschidă o afacere în municipiu și să nu le creeze niciun fel de impedimente. Mai mult, Ceban anunțat că Primăria Chișinău va relua practica de organizare a Forumului Economic în Capitală. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței de luni, 10 […] Articolul VIDEO | Ceban anunță că Primăria va relua practica de organizare a Forumului Economic în Chișinău și cere mai mult sprijin pentru agenții economici apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
VIDEO | Explozie devastatoare la New Delhi. Opt morți și zeci de răniți, mai multe mașini în flăcări # Ziua
Opt persoane au fost ucise și alte zeci rănite în această seară, după ce o mașină a explodat în apropierea unei stații de metrou din New Delhi, în centrul istoric al capitalei indiene. În urma deflagrației, opt persoane și-au pierdut viața, iar alte șase au fost rănite, în timp ce mai multe vehicule aflate în […] Articolul VIDEO | Explozie devastatoare la New Delhi. Opt morți și zeci de răniți, mai multe mașini în flăcări apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Ucraina vrea protecție imediată. Zelenski cere aliaților europeni să-i împrumute sistemele Patriot # Ziua
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat că țara sa intenționează să comande 25 de sisteme Patriot de la Statele Unite, ca răspuns la intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care provoacă pene de curent și perturbări majore. Zelenski a recunoscut că sistemele Patriot sunt costisitoare și că producerea unui număr atât de mare ar […] Articolul Ucraina vrea protecție imediată. Zelenski cere aliaților europeni să-i împrumute sistemele Patriot apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Jurnaliștii Alexandru Fosa și Dorina Blândescu au lansat un nou produs media local – REALPODCAST. În prima ediție a noului produs marca RealMedia, o descoperim pe Nadejda Canțîr – multiplă campioană națională și mondială la kickboxing. Nadejda este o femeie care a învins lipsurile, prejudecățile și frica, alegând mereu să lupte pentru visul ei. Campioana vorbește […] Articolul REALPODCAST de la RealMedia – un nou spațiu pentru voci autentice și povești curajoase apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Taifunul Fung-Wong a devastat Filipinele. Șase morți și peste 1,4 milioane de oameni strămutați # Ziua
Taifunul Fung-Wong a părăsit luni nord-vestul Filipinelor, lăsând în urmă un bilanț tragic. Cel puțin șase morți, inundații masive, alunecări de teren și peste 1,4 milioane de persoane evacuate. Furtuna a distrus locuințe, a blocat drumuri și a provocat pene de curent în mai multe provincii. Potrivit meteorologilor, Fung-wong se deplasează acum spre nord-vest, în […] Articolul Taifunul Fung-Wong a devastat Filipinele. Șase morți și peste 1,4 milioane de oameni strămutați apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Peste 390 de mii de cereri pentru compensații la energie, depuse la o săptămână de la începutul campaniei de înregistrare # Ziua
Peste 391 de mii de cereri au fost depuse de cetățenii moldoveni pentru obținerea compensațiilor la căldură în prima săptămână a campaniei de înregistrare. Numărul reprezintă mai mult de jumătate din totalul beneficiarilor de ajutor din sezonul de anul trecut. Datele Ministerului Muncii arată că peste 200 de mii de cereri au fost depuse cu […] Articolul Peste 390 de mii de cereri pentru compensații la energie, depuse la o săptămână de la începutul campaniei de înregistrare apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Curtea de Apel din Paris a aprobat luni eliberarea fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în detenție la închisoarea La Santé din 21 octombrie. Instanța a decis ca acesta să fie plasat sub supraveghere judiciară, după ce avocații săi au depus o cerere oficială de eliberare la sfârșitul lunii trecute. „Instanța declară cererea de eliberare […] Articolul Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor are o nouă echipă de conducere. În urma votului unanim al celor nouă membri, Andrei Bivol, membru național și anterior vicepreședinte al Comisiei, a fost ales în funcția de președinte. Acesta l-a desemnat vicepreședinte pe Marcel van de Wetering, membru internațional al Comisiei,. Schimbarea survine în contextul retragerii lui Scott […] Articolul Comisia de Evaluare a Judecătorilor are o nouă conducere apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
VIDEO | Donald Trump promite 2.000 de dolari fiecărui american din veniturile obținute prin noile tarife vamale # Ziua
Președintele Donald Trump a anunțat că toți cetățenii americani, cu excepția celor cu venituri mari, vor primi câte 2.000 de dolari ca „dividende” din sumele colectate prin majorarea taxelor vamale aplicate aproape tuturor țărilor lumii. „Cei care se opun tarifelor sunt niște proști! Acum suntem cea mai bogată și cea mai respectată țară din lume. […] Articolul VIDEO | Donald Trump promite 2.000 de dolari fiecărui american din veniturile obținute prin noile tarife vamale apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
R. Moldova va dezvolta noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina, menite să consolideze conectivitatea regională și să integreze viitoarele capacități de energie regenerabilă. Este vorba despre proiectele Vulcănești–Smârdan, Comrat–Smârdan și Vulcănești–Arciz, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul celei de-a șasea reuniuni a Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurată recent […] Articolul R. Moldova lansează noi proiecte de interconectare energetică cu România și Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy ar putea ieși azi din închisoare, la doar 20 de zile de la încarcerarea sa # Ziua
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, ar putea fi eliberat în cursul acestei zile din închisoarea Sante din Paris, unde este deținut din 21 octombrie. Procurorul a solicitat eliberarea sa sub control judiciar strict, iar decizia instanței este așteptată la ora 13:30 (ora locală). Apelul a fost analizat luni, 10 noiembrie, de Camera de Apel […] Articolul Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy ar putea ieși azi din închisoare, la doar 20 de zile de la încarcerarea sa apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Premierul Alexandru Munteanu merge la București, prima deplasare externă de la preluarea mandatului # Ziua
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua joi, 13 noiembrie, o vizită oficială la București, România, prima sa deplasare externă de la preluarea funcției de șef al Executivului. Pe parcursul vizitei, premierul va avea o serie de întrevederi la nivel înalt. La Palatul Cotroceni, Alexandru Munteanu se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, iar […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu merge la București, prima deplasare externă de la preluarea mandatului apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Un om de afaceri apropiat de Zelenski, suspectat într-o amplă anchetă de corupție. Timur Mindici a fugit din Ucraina înaintea perchezițiilor # Ziua
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a efectuat percheziții la Kiev în clădiri și proprietăți asociate omului de afaceri Timur Mindici, fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski și co-proprietar al companiei de producție cinematografică „Kvartal 95”, fondată de actualul lider ucrainean. Potrivit publicației Kyiv Independent, Mindici a părăsit teritoriul Ucrainei în dimineața aceleiași […] Articolul Un om de afaceri apropiat de Zelenski, suspectat într-o amplă anchetă de corupție. Timur Mindici a fugit din Ucraina înaintea perchezițiilor apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Ion Ceban cheamă la găsirea unor „soluții imediate” pentru securizarea clădirilor abandonate ce prezintă pericol # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, susține că edificiile abandonate trebuie securizate și propune Guvernului să colaboreze cu municipalitatea pentru a găsi „soluții imediate” în acest sens. Declarația a fost făcută de edil la ședința de luni a Primăriei Chișinău în contextul tragediei de la clădirea părăsită a Hotelului „Național”, unde o fată de 13 ani a fost găsită moartă […] Articolul Ion Ceban cheamă la găsirea unor „soluții imediate” pentru securizarea clădirilor abandonate ce prezintă pericol apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Cursa feroviară Chișinău – Iași nu va mai fi zilnică. Trenul va circula doar trei zile pe săptămână # Ziua
Cursa de tren Chișinău – Iași nu va mai circula zilnic. Din această săptămână, trenul va circula până la stația Socola din Iași doar în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, orarul fiind același. Întreprinderea Calea Ferată din Moldova susține că decizia a fost luată din motive tehnice. Reprezentanții CFM au precizat pentur bani.md […] Articolul Cursa feroviară Chișinău – Iași nu va mai fi zilnică. Trenul va circula doar trei zile pe săptămână apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Cel puțin 31 de persoane și-au pierdut viața în urma unei zile de revolte violente izbucnite duminică într-o închisoare din sud-vestul Ecuadorului, a anunțat agenția penitenciarelor SNAI. Potrivit autorităților, 27 de deținuți din orașul-port Machala, au murit prin asfixiere și spânzurare, potrivit unui comunicat publicat pe rețeaua X. Alte patru persoane au fost ucise mai […] Articolul Revolte într-o închisoare din Ecuador. Sunt cel puțin 31 de morți apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Zece șoferi din Chișinău au rămas fără plăcuțe și s-au ales cu amenzi pentru taximetrie ilegală # Ziua
Noi razii în Chișinău împotriva taximetriștilor ilegali. Zece șoferi au rămas fără plăcuțe de înmatriculare și s-au ales cu amenzi de peste 21 de mii de lei pentru transportarea ilicită de persoane. În total, săptămâna trecută, inspectorii fiscali și angajații Agenției Naționale Transport Auto au efectuat 22 de controale în care au fost vizați „contribuabilii […] Articolul Zece șoferi din Chișinău au rămas fără plăcuțe și s-au ales cu amenzi pentru taximetrie ilegală apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Ungaria anunță un „scut financiar” convenit cu Washingtonul. SUA promit sprijin pentru stabilitatea economică a Budapestei # Ziua
Premierul ungar Viktor Orban a declarat duminică că a obținut un acord cu Statele Unite privind un „scut financiar”, menit să protejeze economia și finanțele publice ale Ungariei în fața eventualelor atacuri externe. „Am încheiat o înțelegere cu președintele Statelor Unite privind un scut financiar. În cazul în care vor exista atacuri externe asupra Ungariei […] Articolul Ungaria anunță un „scut financiar” convenit cu Washingtonul. SUA promit sprijin pentru stabilitatea economică a Budapestei apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
FOTO | La Slobozia Mare a fost inaugurat Monumentul Grănicerilor Români căzuți în luptele pentru eliberarea Basarabiei # Ziua
În comuna Slobozia Mare, din raionul Cahul, a fost inaugurat și sfințit Monumentul Eroilor Grăniceri Români, reconstituit după 65 de ani de când a fost ras de pe fața pământului de către regimul sovietic de ocupație. Inițiativa aparține avocatului Iulian Rusanovschi și Asociației „Monumentum”, iar slujba de sfințire a fost săvârșită pe Preasfințitul Veniamin, Episcopul […] Articolul FOTO | La Slobozia Mare a fost inaugurat Monumentul Grănicerilor Români căzuți în luptele pentru eliberarea Basarabiei apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Șeful BBC și directorul departamentului de știri au demisionat după acuzații de manipulare a unui documentar despre Donald Trump # Ziua
Directorul general al BBC, Tim Davie, și șefa departamentului BBC News, Deborah Turness, au demisionat duminică, după un val de critici legate de presupusa lipsă de imparțialitate a instituției, inclusiv în modul în care a fost editat un discurs al președintelui american Donald Trump. Demisiile vin pe fondul unui scandal declanșat de scurgerea unui raport […] Articolul Șeful BBC și directorul departamentului de știri au demisionat după acuzații de manipulare a unui documentar despre Donald Trump apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Proiectul lichidării Procuraturii Anticorupție și PCCOCS, discutat la Chișinău de raportorii Comisiei de la Veneția # Ziua
O echipă de raportori ai Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei discută, în aceste zile, la Chișinău proiectul PAS, propus încă în legislatura trecută, privind lichidarea procuraturilor specializate și crearea unei singure instituții – Procuratura Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate. Experții se vor afla luni și marți la Chișinău. Din delegație fac parte Renata […] Articolul Proiectul lichidării Procuraturii Anticorupție și PCCOCS, discutat la Chișinău de raportorii Comisiei de la Veneția apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Senatul SUA a ajuns la un acord pentru a pune capăt celui mai lung „shutdown” guvernamental din istorie # Ziua
Senatorii americani au convenit asupra unui acord bipartizan care va permite reluarea activității guvernului federal, aflat în blocaj de 40 de zile, cel mai lung „shutdown” din istoria Statelor Unite, relatează CNN. Proiectul de lege pentru finanțarea temporară a instituțiilor federale a fost aprobat cu 60 de voturi „pentru” și 40 „împotrivă”, iar fondurile vor […] Articolul Senatul SUA a ajuns la un acord pentru a pune capăt celui mai lung „shutdown” guvernamental din istorie apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
09:00
„Alo, am o problemă”. Mii de moldoveni sună la 112 pentru motive banale și îngreunează activitatea serviciului pentru urgențe # Ziua
O treime dintre apelurile la 112 nu reprezintă urgențe reale. Astfel, deseori, resursele instituției sunt blocate inutil, deși numărul este destinat doar situațiilor critice. Reprezentanții Serviciului au precizat pentru IPN că, în ultimii trei ani, media lunară a fost de 220.000 de apeluri, dintre care circa 82.000 sunt pentru motive banale, cum ar fi reclamații […] Articolul „Alo, am o problemă”. Mii de moldoveni sună la 112 pentru motive banale și îngreunează activitatea serviciului pentru urgențe apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
FOTO | Accident feroviar grav în Slovacia. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal, iar peste 60 de persoane au fost traumatizate # Ziua
Două trenuri s-au ciocnit duminică seara în Slovacia, pe coridorul feroviar dintre capitala Bratislava şi orașul Pezinok. Presa locală relatează că zeci de persoane au avut de suferit, iar cel puțin 18 dintre ele au au fost transportate la spital cu multiple traumatisme. Din fericire, până la această oră nu au fost raportate decese. Potrivit […] Articolul FOTO | Accident feroviar grav în Slovacia. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal, iar peste 60 de persoane au fost traumatizate apare prima dată în ZIUA.md.
9 noiembrie 2025
18:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis, duminică, 9 noiembrie, o avertizare meteorologică Cod Galben de ceață, valabilă începând cu ora 17:00 și până luni, 10 noiembrie, ora 11:00. Potrivit meteorologilor, ceața se va menține pe arii extinse, determinând reducerea vizibilității până la aproximativ 200 de metri. În contextul condițiilor meteo nefavorabile, Inspectoratul General al Poliției […] Articolul Meteorologii anunță Cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
VIDEO | Accident violent în centrul Iașului. O mașină s-a răsturnat de mai multe ori după ce șoferul a pierdut controlul volanului # Ziua
Un accident rutier deosebit de violent a avut loc duminică, 9 noiembrie, în centrul municipiului Iași, pe bulevardul Independenței, una dintre cele mai aglomerate artere din oraș. Un autoturism s-a răsturnat de mai multe ori după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere și de o cameră montată […] Articolul VIDEO | Accident violent în centrul Iașului. O mașină s-a răsturnat de mai multe ori după ce șoferul a pierdut controlul volanului apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Vânzările de arme americane către aliații NATO, blocate din cauza shutdown-ului guvernamental din SUA # Ziua
Peste 5 miliarde de dolari în exporturi de armament american destinate aliaților NATO și Ucrainei au fost întârziate din cauza blocajului guvernamental de la Washington, potrivit unei estimări interne a Departamentului de Stat, citată de publicația Axios. Criza guvernamentală, aflată deja în a 40-a zi, a dus la suspendarea unor programe esențiale și la concedii […] Articolul Vânzările de arme americane către aliații NATO, blocate din cauza shutdown-ului guvernamental din SUA apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Poliția respinge versiunea unei tentative de intimidare în cazul focurilor de armă din Leova: Un tânăr a tras cu arma tatălui său „pentru a o arăta unui prieten” # Ziua
Poliția a venit cu precizări oficiale privind incidentul armat produs în seara zilei de 8 noiembrie în orașul Leova, după ce candidatul la funcția de primar, Alexandru Bujorean, a afirmat că focurile de armă trase în apropierea locuinței sale ar fi avut scop de intimidare. Potrivit comunicatului emis de Inspectoratul General al Poliției, în urma […] Articolul Poliția respinge versiunea unei tentative de intimidare în cazul focurilor de armă din Leova: Un tânăr a tras cu arma tatălui său „pentru a o arăta unui prieten” apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Angelina Jolie, despre vizita sa în Ucraina: „Amenințarea dronelor era constantă, apăsătoare. Un safari uman. E teroare în fiecare zi” # Ziua
Actrița americană Angelina Jolie a vorbit public pentru prima dată despre recenta sa vizită în Ucraina, într-o postare publicată pe Instagram. Jolie a relatat experiențele trăite în Nikolaev și Herson, orașe aflate în apropierea liniei frontului, unde s-a întâlnit cu familii care trăiesc zilnic sub amenințarea atacurilor rusești. „Am vizitat Nikolaev și Herson pentru a […] Articolul Angelina Jolie, despre vizita sa în Ucraina: „Amenințarea dronelor era constantă, apăsătoare. Un safari uman. E teroare în fiecare zi” apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Jens Stoltenberg, despre refuzul de a închide spațiul aerian al Ucrainei: „Mi-era teamă că ar putea fi ultimul apel telefonic cu Zelenski” # Ziua
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a povestit într-un interviu pentru The Sunday Times despre „momentul dureros” trăit în februarie 2022, când a fost nevoit să refuze cererea urgentă a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a închide spațiul aerian deasupra Ucrainei. Stoltenberg a relatat că Zelenski l-a sunat dintr-un buncăr din Kiev, în timp […] Articolul Jens Stoltenberg, despre refuzul de a închide spațiul aerian al Ucrainei: „Mi-era teamă că ar putea fi ultimul apel telefonic cu Zelenski” apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
VIDEO | Valuri ucigașe în Tenerife. Trei morți și cel puțin 15 răniți după o zi de haos pe plajele insulei # Ziua
Trei persoane au murit și cel puțin 15 au fost rănite pe insula spaniolă Tenerife, după ce valuri uriașe de până la patru metri înălțime au lovit mai multe zone de coastă ale arhipelagului Canare în cursul zilei de sâmbătă. Autoritățile regionale au făcut apel la populație și la turiști să evite plajele și zonele […] Articolul VIDEO | Valuri ucigașe în Tenerife. Trei morți și cel puțin 15 răniți după o zi de haos pe plajele insulei apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
VIDEO | Filipinele, lovite de super-taifunul „Fung-Wong”. Aproape un milion de persoane evacuate # Ziua
Filipinele au fost lovite duminică de super-taifunul „Fung-Wong”, al doilea fenomen meteorologic devastator care afectează arhipelagul într-o singură săptămână. Furtuna, cea mai puternică din acest an, a determinat evacuarea a aproape un milion de oameni, în timp ce autoritățile au declarat stare de urgență națională. Taifunul a lovit țara dinspre nord-est, la doar câteva zile […] Articolul VIDEO | Filipinele, lovite de super-taifunul „Fung-Wong”. Aproape un milion de persoane evacuate apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul, informează duminică ministrul român de Externe, Oana Ţoiu. Românii făceau parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. „Azi noapte, în piaţa Taksim din Istanbul un atac armat, cu pistol, a rănit şi doi cetăţeni români aflaţi în vizită […] Articolul Doi cetățeni români, răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Blackout în Kiev, Harkov și Poltava după distrugerea centralelor termice ucrainene în urma atacurilor rusești # Ziua
Kievul, Harkovul și Poltava au rămas fără energie electrică în urma unor atacuri masive lansate de armata rusă asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în noaptea de 8 noiembrie. Loviturile au distrus două dintre principalele termocentrale ale țării, Tripolska și Zmievska, aflate în regiunile Kiev și Harkov, potrivit companiei de stat Centrenergo, care asigură circa 14% […] Articolul Blackout în Kiev, Harkov și Poltava după distrugerea centralelor termice ucrainene în urma atacurilor rusești apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Lavrov, primele declarații după absența de câteva zile: „Menținem un dialog cu Marco Rubio și suntem pregătiți să avem și întâlniri personale” # Ziua
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a revenit în atenția publică cu primele declarații după o absență de câteva zile, perioadă în care nu a mai apărut la evenimente oficiale importante, inclusiv la o şedinţă a Consiliului rus de Securitate. Absenţa sa alimentase speculaţii privind o posibilă dizgraţie în Kremlin, ipoteze dezmințite public de purtătorul […] Articolul Lavrov, primele declarații după absența de câteva zile: „Menținem un dialog cu Marco Rubio și suntem pregătiți să avem și întâlniri personale” apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Campionatul municipal de volei masculin din Chișinău ajunge la final, odată cu desfășurarea, în această duminică, a meciurilor decisive și a festivității de premiere. Competiția a reunit peste 110 sportivi din instituțiile de învățământ superior și școlile sportive din capitală, transmite IPN. Meciurile s-au jucat în sălile sportive ale Universității Tehnice a Moldovei, Universității de […] Articolul Meciurile finale ale Campionatului municipal de volei masculin au loc duminică la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica, aduse în România după 168 de ani. Ceremonie solemnă la Palatul Cotroceni # Ziua
După mai bine de un secol și jumătate, rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica (1807–1857), ultimul conducător al Moldovei înainte de Unirea Principatelor, au fost aduse acasă. Sicriul acestuia a fost depus duminică, 9 noiembrie 2025, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, în cadrul unei ceremonii solemne organizate de Jandarmeria Română, Familia Ghica și Administrația […] Articolul Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica, aduse în România după 168 de ani. Ceremonie solemnă la Palatul Cotroceni apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Guvernul Chinei a anunțat duminică suspendarea, pentru o perioadă de un an, a controalelor la export pentru cinci minerale esențiale utilizate în fabricarea semiconductorilor, a muniției perforante, a bateriilor și a reactoarelor nucleare. Măsura vine la mai bine de o săptămână după summitul din Coreea de Sud dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez […] Articolul China suspendă controalele la exportul unor minerale critice, după acordul cu SUA apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
VIDEO | Alexandru Bujorean publică imagini video cu momentul în care s-au tras focurile de armă în fața casei sale din Leova # Ziua
Candidatul la funcția de primar al orașului Leova, Alexandru Bujorean, a publicat în această dimineață imagini video care surprind momentul în care s-au tras focurile de armă în noaptea de 8 noiembrie 2025, în apropierea locuinței sale. Potrivit lui Bujorean, înregistrarea provine de pe teritoriul S.A. „Apă Canal Leova” și confirmă că focurile de armă […] Articolul VIDEO | Alexandru Bujorean publică imagini video cu momentul în care s-au tras focurile de armă în fața casei sale din Leova apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de 9 noiembrie la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul Vatra, municipiul Chișinău. Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit conform nivelului sporit de urgență, pentru a opri răspândirea flăcărilor. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat […] Articolul Un cămin din Vatra, amenajat temporar, cuprins de flăcări. 15 persoane, evacuate de urgență apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.