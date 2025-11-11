„Squadra Azzurra” vine la Chișinău cu un lot ce valorează nu mai puțin de 700 de milioane de euro

13:10

Manchester City a câștigat derby-ul etapei a 11-a a primei divizii engleze de fotbal cu FC Liverpool. Pe teren propriu, „citadinii” au surclasat campioana în exercițiu cu scorul de 3:0. Gazdele au început meciul cu toate motoarele turate și deja în minutul 11 au beneficiat de un penalty, pe care însă atacantul Erling Braut Haaland l-a ratat. Norvegianul s-a revanșat peste 18 minute, când a izbutit, totuși, să deschidă scorul. Apoi, pe finalul primei reprize, Nico González a dublat avantajul echipe sale.