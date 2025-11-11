„Squadra Azzurra” vine la Chișinău cu un lot ce valorează nu mai puțin de 700 de milioane de euro
Radio Moldova, 11 noiembrie 2025 08:00
Echipa națională de fotbal a Italiei, adversara "tricolorilor" noștri în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, are un lot cotat, conform sait-urilor de specialitate, la circa 700 de milioane de euro. Cel mai valoros fotbalist din actualul lot al "Squadrei Azzurra" este Alessandro Bastoni. Fundașul clubului Internazionale Milano este cotat la 80 de milioane de euro, de 5 ori mai mult decât întreg lotul reprezentativei Republicii Moldova.
• • •
07:00
Fotbalistul italian al formației Fiorentina-1926, Moise Kean, nu va da curs convocării la echipa națională a Italiei pentru meciurile din această săptămână, cel cu Republica Moldova, programat pentru joi, 13 noiembrie, la stadionul Zimbru din Chișinău, și cel cu Norvegia, programat pentru duminică, 16 noiembrie, pe stadionul San-Siro din Milano.
Parcursul european „în tandem” al Ucrainei și R. Moldova se bazează pe un parteneriat strâns și o viziune comună de dezvoltare democratică, iar aderarea Chișinăului la Uniunea Europeană (UE) reprezintă „un element al intereselor naționale ale Ucrainei”, susține ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei.
Proiectul „EduLIFE” aduce echipamente IT și condiții moderne în școlile profesionale # Radio Moldova
În 35 de școli profesionale au fost amenajate săli moderne și dotate cu echipament IT. Investițiile, de aproape patru milioane de lei, au fost făcute în cadrul proiectului „EduLIFE”. Acesta pune accent pe sprijinul tinerilor care se confruntă cu bariere în accesul la educație și la piața muncii.
Pentru mulți locuitori ai capitalei, cumpărăturile zilnice au devenit mai costisitoare. Oamenii pe care echipa de filmare de la Moldova 1 i-a întâlnit luni prin piețele din Chișinău au spus că s-au obișnuit deja să caute prețurile mai mici și să cumpere mai puțin. În același timp, experții economici spun că, în ciuda scumpirilor, situația nu este una alarmantă și prognozează, pentru acest an, o creștere modestă a economiei.
Kremlinul reafirmă sprijinul pentru Serghei Lavrov, pe fondul speculațiilor privind o posibilă demitere # Radio Moldova
Kremlinul a insistat luni că ministrul de externe, Serghei Lavrov, rămâne la conducerea diplomației ruse, în pofida zvonurilor intense privind căderea sa în dizgrația președintelui Vladimir Putin după anularea summit-ului ruso-american de la Budapesta, transmite Agerpres, cu referire la EFE.
Kievul: Rusia lovește infrastructura critică pentru a provoca teroare în rândul populației # Radio Moldova
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei provoacă pene de curent în lanț. Kievul a acuzat în repetate rânduri Moscova că lovește intenționat infrastructura critică, pentru a provoca teroare în rândul civililor. Acum, președintele Volodimir Zelenski și-a anunțat intenția de a cumpăra de la americani 25 de sisteme antiaeriene Patriot, pe cât de costisitoare, pe atât de eficiente.
Imaginile celor mai frumoase porți tradiționale, reunite într-o expoziție la Chișinău # Radio Moldova
Cele mai frumoase 50 imagini cu porți tradiționale au fost expuse luni în cadrul expoziției „Porțile Moldovei”, în spațiul exterior al Muzeului Național de Istorie. Aceasta aduce în prim-plan simbolul porților moldovenești - adevărate mărturii ale tradiției, meșteșugului și ospitalității locale. Fotografiile au fost selectate în cadrul unui concurs la care au participat entuziaști din toate colțurile țării.
Granturi de până la 600 de mii de lei pentru tinerii din R. Moldova: dosarele pot fi depuse până pe 15 noiembrie # Radio Moldova
Tinerii din Republica Moldova pot obține granturi de până la 600 de mii de lei de la stat pentru proiecte destinate dezvoltării lor. Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 15 noiembrie 2025, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
Autoritățile din Bulgaria efectuează inspecții și implementează măsuri de securitate la rafinăria Burgas, deținută de Lukoil, pentru a prezerva infrastructura critică, a anunțat luni, 10 noiembrie, premierul Rosen Zhelyazkov, în condițiile în care Guvernul se pregătește să preia controlul unității, transmite Reuters.
Situație tensionată în Pokrovsk: apărarea ucraineană împiedică avansul trupelor ruse # Radio Moldova
Forțele de apărare ucrainene continuă să mențină pozițiile în orașul Pokrovsk, unul dintre cele mai mari orașe din regiunea Donbas, în ciuda intensificării atacurilor armatei ruse, informează RBC-Ucraina.
Șoc în Oltenia! Antrenorul Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova! „Alb-albaștrii” au fost învinși duminică, pe teren propriu, de UTA Arad, scor 1:2, și au coborât pe locul 4 în clasamentul primei divizii românești de fotbal. În urma acestei înfrângeri Mirel Rădoi a hotărât să-și dea demisia, asta chiar dacă, săptămâna trecută, echipa sa a obținut o victorie mare în cupele europene, 1:0 pe terenul lui Rapid Viena în grupă unică a Ligii Conferințelor UEFA.
În mai multe regiuni ale Rusiei a fost lansată o campanie de recrutare a voluntarilor în unități care vor fi implicate în protejarea obiectivelor critice, scrie ziarul Kommersant, citat de BBC News.
Manchester City a câștigat derby-ul etapei a 11-a a primei divizii engleze de fotbal cu FC Liverpool. Pe teren propriu, „citadinii” au surclasat campioana în exercițiu cu scorul de 3:0. Gazdele au început meciul cu toate motoarele turate și deja în minutul 11 au beneficiat de un penalty, pe care însă atacantul Erling Braut Haaland l-a ratat. Norvegianul s-a revanșat peste 18 minute, când a izbutit, totuși, să deschidă scorul. Apoi, pe finalul primei reprize, Nico González a dublat avantajul echipe sale.
