11 noiembrie - Calendarul celor mai importante evenimente din trecut și prezent

Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:11 noiembrie — a 315-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 50 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Cuv. Mare Mc. Anastasia Romana. Sf. Cuv. AvramieCe se sărbătorește în lume
Vremea este ideală pentru acțiunile de plantare. Ministrul mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu reprezentanții Agenției „Moldsilva”, au inspectat luni terenul din satul Mihailovca, raionul Cimișlia, unde pe 15 noiembrie va fi lansată campania de împădurire „Toamna 2025”. Potrivit oficialului, pregătirile sînt aproape finalizate, transmite IPN.Ministerul a anunțat că la sfîrșitul acestei să
08:00
Atenționare importantă din partea Poliției: Condiții de trafic periculoase din cauza ploii și ceaței # Noi.md
Poliția recomandă tuturor participanților la trafic să fie extrem de prudenți, avînd în vedere condițiile meteorologice nefavorabile de pe întreg teritoriul țării. Pe drumuri se circulă sub ploaie și, local, persistă ceața, ceea ce crește semnificativ riscul de accidente rutiere.Pentru șoferi:Adaptați viteza la condițiile de drum, păstrați o distanță sigură între vehicule, activați luminil
Pentru astăzi, meteorologii prognozează precipitații slabe. Cerul va fi noros.În orele dimineții izolat se va forma ceață salbă. {{847289}}Vîntul va sufla predominant din nord-vest, slab pînă la moderat. Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +12...+14°C. În centru se așteaptă +10...+12°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +7...+9°C.
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a ieșit cu un mesaj public în care abordează concluziile Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Compania Publică „Teleradio-Moldova” (TRM) în anii 2023-2024, efectuat de Curtea de Conturi.Într-o postare amplă, Popovici afirmă că a avertizat constant asupra nereguli
Aprovizionarea cu motorină continuă: autoritățile se orientează către alți furnizori în lipsa Lukoil # Noi.md
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că instituțiile publice care au achiziționat combustibil conform criteriului „cel mai mic preț” se vor orienta către alți furnizori, avînd în vedere că Lukoil va fi disponibil pentru livrări abia după 21 noiembrie, transmite IPN.Oficialul a subliniat că Moldova beneficiază de o piață diversificată de combustibil, cu mai multe companii capabile s
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană aproape 2 bani, iar de la dolarul american – mai mult de 2 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 11 noiembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6718 lei pentru un euro (-1,94 bani) și 17,0142 lei pentru
La Moscova a avut loc premiera spectacolului caritabil „Большая ВЕРА”, muzica pentru care a fost compusă de compatrioata noastră Liubovi Gruzinova. În plus, ea a lansat împreună cu Konstantin Sokolov albumul audio „Cреди Mолчания” (În mijlocul tăcerii), creat pentru filmul „Большая ВЕРА”.Spectacolul a fost pus în scenă de Centrul Inclusiv ”Бесконечные возможности” („Posibilități infinite”) sub
Pe internet cîștigă popularitate un videoclip dedicat problemei educației tinerilor și a muncii în viitor, schimbării mentalității, goanei tinerilor după bani ușori și rapizi, dorinței de a deveni bloggeri.Unde pot ajunge viitorii „bloggeri ai epocii renașterii”, care nu au o educație bună, puteți vedea în videoclipul de mai jos.Cei care doresc să se descopere pe sine, ar trebui să îl vizi
Jurnalistul Dmitri Ciubașenko a declarat în cadrul emisiunii Фёдорова Show că Moldova s-ar putea să nu fie acceptată niciodată în Uniunea Europeană, calificînd acțiunile guvernării drept „șmecherii geopolitice”.„Rămîn la părerea că Moldova nu va fi niciodată acceptată în UE. Pot să argumentez acest lucru. Dar, pe scurt, de ce se ocupă ei cu aceste șmecherii geopolitice?”, a remarcat Ciubașenko
În țările occidentale, în special în Franța, adresarea la un psihanalist este un semn al grijii pentru sănătatea mentală și echilibrul emoțional al persoanelor din jur. Este un anumit indicator al culturii.Această opinie a fost exprimată de psihanalistul Marian Fusu, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată de canalul de televiziune N4.El a remarcat că înainte,
Elon Musk a declarat că banii tradiționali ar putea dispărea, iar valoarea bunurilor și serviciilor va fi măsurată în unități de energie.În același timp, miliardarul le-a recomandat acționarilor să „păstreze acțiunile Tesla”. Banii tradiționali ar putea dispărea în viitor.Această previziune a fost făcută de miliardarul și fondatorul Tesla, Elon Musk, în cadrul unei adunări a acționarilor c
IGP, despre combaterea infracțiunilor cu droguri: "Peste o mie de cauze penale, pornite în acest an" # Noi.md
Potrivit datelor statistice ale Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, pentru perioada de 10 luni ale anului curent, pe teritoriul Republicii Moldova, s-au înregistrat 1085 infracțiuni legate de droguri, iar în anul 2024 - 1075 de infracțiuni.Datele au fost prezentate de către Diana Fetco-Cupeț, comisar, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului
Un nou studiu realizat de Universitatea din Cambridge arată că locul în care trăiești poate influența semnificativ sănătatea creierului și riscul de demență.Publicată în revista Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, cercetarea a constatat că adulții care locuiesc în cartiere dezavantajate prezintă mai multe leziuni ale vaselor cerebrale, performanțe cognitive mai
Un delfin sălbatic, botezat „Mimmo” de presa locală, a devenit un vizitator obişnuit în apele Pieţei San Marco din Veneţia, captivînd turiştii, dar stîrnind totodată temeri privind siguranţa sa în mijlocul traficului maritim aglomerat.Delfinii sînt prezenţe rare în laguna oraşului inclus în patrimoniul UNESCO, deşi două exemplare au fost zărite în martie 2021, în timpul restricţiilor anti-COVI
În Pompei exista o zonă de „street food”, iar acolo a fost găsit acum un obiect rar egiptean, realizat în Alexandria # Noi.md
O vază egipteană a fost descoperită printre ruinele orașului Pompei, în așa-numita zonă de „street food” din Antichitate, și demonstrează legăturile culturale și comerciale dintre civilizațiile romană și egipteană.Potrivit Parcului Arheologic din Pompei, obiectul a fost găsit în bucătăria unui thermopolium din Regio V, un fel de tavernă unde se serveau mîncăruri și băuturi calde, și prezintă s
Autoritățile din Thailanda au introdus noi restricții privind consumul de alcool, aplicabile atît localnicilor, cît și turiștilor.Potrivit noilor reglementări, persoanele care consumă băuturi alcoolice în afara orelor permise sau în locuri interzise riscă amenzi de pînă la 10.000 de baht, echivalentul a aproximativ 300 de dolari. Măsura a intrat în vigoare la data de 8 noiembrie, transmite rea
Un paradis al pasionaților de mașini și motociclete se află la mai puțin de trei ore de Marea Britanie: Insula Man. Iar motivul este că pe majoritatea drumurilor sale nu există limite de viteză. Totuși, legile împotriva condusului periculos sau neglijent rămîn în vigoare, relatetază publicația Daily Express.Insula Man, teritoriu autonom al Coroanei Britanice situat la mai puțin de trei ore de
Jack Della Maddalena: „Înainte de lupta cu Makhachev, pot mînca cîteva felii de pizza. Și totuși să ating greutatea necesară”. # Noi.md
Într-o lume în care luptătorii UFC numără fiecare calorie, Jack Della Maddalena – campion la categoria semimijlocie și, în același timp, amator de pizza – a decis să reamintească faptul că nu toate procesele de slăbire se desfășoară în regim de „hrișcă și lacrimi”. Într-un interviu acordat New York Post Sports, el a declarat că se simte confortabil înaintea luptei pentru titlu cu Islam Makhachev ș
Cu prilejul inaugurării celei de-a 15-a ediții a Jocurilor Sportive Naționale din China, președintele China Media Group (CMG), Shen Haixiong, și președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Kirsty Coventry, au semnat, la Guangzhou, Acordul de drepturi la transmiterea olimpiadei pe termen lung 2026 - 2032, scrie romanian.cgtn.com.Totodată, au lansat împreună logo-ul CMG în relatarea Jo
Marea Britanie, Franța și Germania vor furniza personal și echipamente pentru a ajuta Belgia să combată invazia dronelor în jurul obiectivelor sensibile.Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a mulțumit „prietenilor britanici” pentru decizia lor de a trimite în Belgia o echipă specializată în combaterea dronelor, după ce Franța și Germania anunțaseră deja măsuri similare.{{846329}}C
Președintele sirian Ahmad al-Sharaa și-a început vizita în SUA cu un meci de baschet, alături de doi ofițeri de rang înalt ai armatei americane.Purtînd cravată și cămașă, liderul Siriei a fost surprins în timp ce aruncă și înscrie un coș, transmite Digi24.{{846934}}„Munciţi din greu, distraţi-vă şi mai mult”, a scris Asaad al-Shaibani, ministrul de Externe, pe Instagram. Șeful diplomației
Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întîlnit, la Guangzhou, cu președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Kirsty Coventry, și președintele de onoare pe viață al CIO, Thomas Bach, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping a declarat că spiritul olimpic este parte importantă a civilizației omenirii, care poartă aspirația popoarelor la o lume mai bună, și coincide în mare măsură cu inițiativa
Studenții Facultății de Arheologie a Universității din Köln (Germania) au descoperit un depozit roman antic pentru răcirea produselor alimentare - o „groapă frigorifică” veche de aproximativ 2000 de ani. Descoperirea a fost făcută în timpul săpăturilor arheologice la muzeul LWL-Römermuseum din Haltern am See.Potrivit Oxu.Az, rezultatele cercetării au fost publicate de Arkeonews.{{845984}
Evacuări și stingere de incendiu simulate: cum se antrenează pompierii pentru situații excepționale # Noi.md
Pe 10 noiembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne a organizat un exercițiu tactic interdepartamental la o bază petrolieră de pe strada Muncesti din municipiul Chișinău, transmite Noi.md.Scopul aplicației este consolidarea capacităților de intervenție ale echipelor operative, exersarea procedurilor de gestionare a situațiilor de urg
Fedor Emelianenko vs Mirko Crocop: revanșa legendelor va avea loc în primăvara anului 2026. Și nu va fi un spectacol, ci o luptă # Noi.md
Au trecut mai bine de douăzeci de ani de cînd cei doi titani ai epocii Pride — Fedor Emelianenko și Mirko „Krocop” Filipović — s-au întîlnit pentru prima dată într-o luptă legendară, care a intrat în analele MMA. Atunci, în 2005, Fedor a cîștigat prin decizia arbitrilor. Acum — un nou capitol. Și acesta va fi scris după regulile boxului profesionist.În ultimul interviu, Emelianenko a confirmat
În ultimul an, în provincia iraniană Khuzestan, din cauza poluării aerului au murit peste 1.600 de persoane.{{847213}}Despre acest lucru a anunțat Oxu.Az, cu referire la canalul Telegram „Свободный Иран”, după cum a declarat prorectorul Universității de Medicină din Ahvaz, Shapur Mehrdad Sharifi.Potrivit acestuia, în ultimele luni, aerul din regiune a fost curat doar două zile. Numai
Beterbiev așteaptă al treilea meci: „De obicei, cred cînd un bărbat își dă cuvîntul”. Ce va răspunde Bivol? # Noi.md
Pe fondul schimbării promotorilor, a luptelor anulate și a liniștii ușoare din ring, Artur Beterbiev rămîne o figură care nu pierde nici greutate, nici greutatea cuvîntului. El nu este doar fostul campion mondial absolut la categoria semigrea, ci și un om care știe ce înseamnă să-ți ții cuvîntul. Și acum așteaptă ca adversarul său, Dmitri Bivol, boxer rus de origine moldovenescă, să-și îndeplineas
Pe măsură ce temperaturile scad, organismul are nevoie de un plus de energie și nutrienți pentru a face față frigului. Alimentația din sezonul rece joacă un rol esențial în menținerea imunității, a nivelului de energie și a stării generale de bine.Corpul are nevoie de „combustibil” de calitate, iar mesele trebuie adaptate ritmului sezonier. În lunile reci, tendința naturală este de a consuma a
Forțați de conflicte armate sau de alte dificultăți care le pun în pericol viața și siguranța, mii de oameni din diferite țări au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, găsindu-și adăpost în Republica Moldova.În primele nouă luni ale acestui an, Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a înregistrat 2.160 de cereri de azil, transmite Moldova1.{{846841}}Războiul din Ucraina a dus la o
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a solicitat Guvernului ca, începînd cu 1 ianuarie 2026, salariul minim să fie stabilit la 8050 de lei lunar. Sindicaliștii argumentează că această creștere este necesară pentru a menține puterea de cumpărare a salariaților și pentru a preveni adîncirea sărăciei, informează Noi.md.Potrivit datelor CNSM, raportul dintre salariul minim și s
În Marea Britanie, locuitorilor unui comitat li s-a promis repararea drumului peste 103 ani # Noi.md
În Marea Britanie, locuitorilor comitatului Oxfordshire li s-a promis că reparația capitală a drumului va fi efectuată peste 103 ani.Locuitorii din zonă au depus o plîngere cu privire la gropile de pe drum, al cărui asfalt a fost schimbat ultima dată în 1983. Cu toate acestea, nu se efectuează reparații capitale ale drumului. {{846186}}„Este permanent peticit, dar cînd vine înghețul, probl
Meciul cu numărul 1000 al lui Guardiola. Înfrîngerea zdrobitoare a echipei Liverpool. Cine va opri City în Premier League? # Noi.md
Meciul cu numărul 1000 din cariera de antrenor a lui Pep Guardiola nu este doar o cifră. Este o etapă importantă, pe care Manchester City a sărbătorit-o cu aceeași eleganță cu care Pep își alege costumele pentru conferințele de presă. Pe Etihad, actualul campion al Angliei a organizat o demonstrație elegantă de superioritate față de Liverpool — 3:0, fără dramatism inutil, dar cu o duritate rafinat
Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale, planificată pentru anul 2025, în zona deservită de „Bălți-gaz”, este aproape de finalizare.Despre acest lucru a comunicat compania „Moldovagaz”, menționînd că, în special în satele Drăgănești și Rădoaia din raionul Sîngerei, precum și în satul Hîjdieni din raionul Glodeni, au fost pozați peste 2,7 kilometri de conducte de gaze de presiune m
După ample lucrări de reparație capitală și dotare cu echipamente moderne, Școala de Arte din orașul Cricova și-a redeschis larg ușile pentru elevi și profesori.Cei peste 550 de copii care studiază aici beneficiază acum de săli moderne, adaptate standardelor înalte de educație artistică.{{844151}}Lucrările au prevăzut renovarea completă a sălilor de clasă, reabilitarea acoperișului, consol
Un nou proiect: Mii de locuitori din rionul Soroca vor beneficia de apă potabilă din Nistru # Noi.md
În raionul Soroca, avansează lucrările de construcție-montaj a rețelelor interne de distribuție a apei potabile din rîul Nistru, cu o lungime totală de circa 90 km.Lucrările au loc în satele Alexandru cel Bun, Vasilcău, Racovăț, Slobozia-Cremene, Slobozia-Vărăncău, Inundeni și Ruslanovca, unde locuiesc peste 10 mii de cetățeni.{{844902}}Lucrările de construcție-montaj planificate în satul
Proiectul „Voices Plus”, inițiat în 2018, revine și în acest an, reunind copii și profesori din școlile de muzică și arte ale Republicii Moldova, informează Noi.md.Echipa Voices Moldova va vizita 11 instituții din centrul țării, oferind tinerilor muzicieni oportunitatea de a-și arăta talentul și de a se pregăti pentru un concert de gală alături de artiști consacrați.În perioada 3-5 decembr
Xi Jinping îndeamnă să aducă noi contribuții la construirea unei Chine puternice în domeniul sporturilor # Noi.md
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președinte al Comisiei Centrale Militare, Xi Jinping, i-a primit duminică la Guangzhou pe reprezentanții instituțiilor și angajaților fruntași din domeniul sporturilor de masă, precum și pe reprezentanții colectivelor și angajaților fruntași din sistemul sporturilor din întreaga țară, cu ocazia deschide
Educația va fi una dintre principalele direcții ale noului Program național pentru susținerea populației de etnie romă pentru perioada 2027-2030, aflat în proces de elaborare, informează Noi.md.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, documentul va include și alte domenii importante, precum sănătatea, ocuparea forței de muncă, protecția socială, participarea în viaț
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că fiecare cetățean american va primi 2.000 de dolari din veniturile obținute din tarife.Despre aceasta șeful Casei Albe a scris pe Truth Social. {{847216}}Potrivit lui Trump, oamenii care se opun taxelor sînt naivi, relatează Noi.md, citînd caliber.az.El susține că acum SUA sînt cea mai bogată și respectată țară din lume, cu o inflație aproap
La începutul anului 2020, pandemia de Covid-19 a oprit brusc lumea: avioanele stăteau la sol, magazinele erau închise, iar liniile de producție s-au oprit. Industria croazierelor, dependentă de mișcarea navelor și turiști, s-a confruntat cu o criză fără precedent, informează BBC.Pentru a supraviețui financiar, operatorii au fost nevoiți să ia măsuri drastice: cele mai vechi nave au fost trimis
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a ajuns pe primul loc în Europa în categoria aeroporturilor de dimensiune medie, după ce a înregistrat în septembrie 2025 o creștere impresionantă de 45,5% a traficului de pasageri comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.Potrivit celui mai recent raport Airport Council International (ACI) Europe, acestă performanță a sporit creșterea traf
Otto Wallin l-a trimis în KO pe Chris Thomas în două runde și a provocat trei campioni de categorie supergrea # Noi.md
În Atlantic City a avut loc o seară de box, în care protagonistul principal a fost supergreul suedez Otto Wallin (26–2, 15 KO). Adversarul său a fost americanul Chris Thomas (20–6, 14 KO), dar lupta nu a durat mult — Vallin l-a trimis în knock-out pe Thomas în runda a doua.Un croșeu scurt de stînga — și gataÎncă de la început, Vallin părea concentrat și încrezător.În minutul al doilea
În data de 11 noiembrie, pe mai multe adrese din mun. Chișinău nu va fi apă potabilă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 15:00, marți, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Prepeliței, 70; V. Pîrcălab, 29, Cernăuți; st-la 3 Lvov, 60-72; st-la 5 Lvov, 11-13; Sofia, 11.{{824742}}Tot pe 11 noiembrie, în legătură cu executarea lucrărilor planificate de că
Ce au discutat liderul autoproclamatei RMN și însărcinatul temporar cu afaceri al SUA în Moldova # Noi.md
Liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, a primit delegația Ambasadei SUA în Moldova, condusă de însărcinatul temporar cu afaceri al SUA în RM, Nick Pietrowicz.Din componența grupului au făcut parte și șefa departamentului politico-economic al Ambasadei SUA în RM, Kimberly Zapfel, și consilierul politic al Ambasadei SUA în RM, Kelsey Edwards.Din partea transnistreană, la dialog a p
În incinta Preturii sectorului Botanica din capitală, s-a desfășurat recent cea de-a V-a ediție a Festivalului-Concurs Internațional "Sentimente de toamnă în cîntec și poezie", notează Noi.md.Sala a devenit un loc plin de lumină și emoție, unde participanți de toate vîrstele, din diferite regiuni ale Moldovei, au oferit momente de neuitat prin vers și cîntec, celebrînd dragostea pentru țară, i
Dan Hooker: „Makhachev este deștept, dar Della Maddalena va cîștiga. Iar eu sînt pregătit pentru Tsarukyan”. # Noi.md
Veteranul UFC din Noua Zeelandă Dan Hooker (23-12), cunoscut pentru tenacitatea și pasiunea sa pentru lupte, s-a exprimat cu privire la cele două lupte viitoare, în care va fi fie comentator, fie participant. În emisiunea Red Corner, Hooker a dat un pronostic pentru lupta pentru titlu dintre Islam Mahachev și Jack Della Maddalena și a împărtășit gîndurile sale despre propria întîlnire cu Arman Tsa
Cea de-a 15-a ediție a Jocurilor Sportive Naționale din China a fost inaugurată, la Centrul de Sporturi Olimpice din orașul Guangzhou, provincia Guangdong, scrie romanian.cgtn.com.Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat deschiderea oficială a evenimentului organizat în comun de provincia Guangdong și Regiunile Administrative Speciale Hong Kong și Macao.Secretarul Comitetului provincial
Pentru îmbunătățirea condițiilor de siguranță, optimizarea circulației și reducerea riscului de accidente rutiere, la intersecția dintre drumul național R2 Chișinău–Bender–Tiraspol, drumul regional G108 și strada Concilierii Naționale din orașul Anenii Noi va fi amenajat un sens giratoriu.În acest sens, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a lansat procedura de achiziție publică privind
Rozaceea este o afecțiune cutanată cronică care afectează milioane de oameni din întreaga lume. Cu toate că este mai frecvent întâlnită la persoanele cu piele deschisă, ea poate afecta orice tip de piele și se manifestă, de obicei, prin roșeață persistentă pe față, inflamare și apariția unor mici pustule care seamănă cu acneea.Dacă te confrunți cu această afecțiune sau suspectezi că ai putea s
