Curtea de Conturi a participat la atelierul de lucru privind managementul calității, desfășurat în Suedia
CCRM, 11 noiembrie 2025 07:50
În perioada 3–7 noiembrie 2025, o delegație ...
07:50
În perioada 3–7 noiembrie 2025, o delegație ...
08:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
02:10
La data de 6 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii M...
7 noiembrie 2025
22:40
Auditul performanței administrării entităților economice cu capital de stat – concluziile Curții de Conturi # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raport...
22:40
Curtea de Conturi găzduiește un atelier de instruire realizat în cadrul asistenței tehnice oferite de Instituția Supremă de Audit a Letoniei # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în perioad...
22:40
La data de 07.11.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi ...
22:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
17:20
În perioada 27–30 octombrie curent, reprezentanții Curții ...
16:50
La data de 6 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldo...
16:20
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
10:50
În perioada 27–30 octombrie curent, reprezentanții Curții de C...
6 noiembrie 2025
18:20
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în perioad...
18:20
La data de 07.11.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi ...
17:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în perioada 3&...
10:40
La data de 07.11.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi va e...
5 noiembrie 2025
22:40
Raportul anual al Curții de Conturi...
22:40
Curtea de Conturi anunță rezultatele concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, desfășurat la data de 13.10.2025, după cum urmează:...
21:50
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raport...
11:50
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul d...
03:10
Anul trecut a fost înregistrat cel mai mi...
03:10
Curtea de Conturi a Rep...
03:10
Se invită pentru a participa la proba scrisă următorii candidați:La funcția de Auditor public superior în DGA III: Toma Elena Carteră V...
03:10
Cel mai mic volum din ultimii trei ani al investi...
03:10
În perioada 7–10 octombrie 2025, reprezentanții Curții de ...
03:10
În perioada 7–9 octombrie 2025, la Sarajevo, Bosnia...
03:10
03:10
Raportul anual al Curții de Conturi a Republicii Moldov...
03:10
În perioada 8–10 octombrie curent, membrii C...
03:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raport...
03:10
În perioada 8-10 octombrie curent, membri Curții d...
03:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a pu...
03:10
În perioada 14–15 octombrie 2025, reprezentantele C...
03:10
La data de 23.10.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi ...
03:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
03:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit, la dat...
03:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) demonstrează cons...
03:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) continuă procesul...
03:10
În perioada 21–23 octombrie 2025, la Chișinău...
03:10
În perioada 20–24 octombrie 2025, echipa...
03:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) contribuie &icir...
03:10
Se invită pentru a participa la proba scrisă următorii candidați:La funcția de Auditor public superior în DGA II: Todercan Liudmila Pog...
03:10
La data de 30 octombrie 2025, Curtea de Conturi a Republicii Mo...
03:10
3 noiembrie 2025
14:57
08:30
1 noiembrie 2025
02:20
La data de 30 octombrie 2025, Curtea de Conturi a Republicii Mo...
31 octombrie 2025
18:30
La data de 30 octombrie 2025, Curtea de Conturi a Republicii Moldov...
29 octombrie 2025
16:40
12:50
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) contribuie &icir...
11:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) contribuie în ...
