„Noua cortină de fier”: rușii reacționează cu furie și cinism după ce UE a restrâns accesul la vize Schengen

14:30

Republica Moldova a înregistrat o performanță istorică la Campionatul Mondial de para sambo, care s-a desfășurat recent în capitala Kârgâzstanului, orașul Bișkek. Pentru prima dată în istoria participărilor sale la această competiție, doi sportivi moldoveni au urcat pe podiumul de premiere, iar echipa țării noastre a ocupat totodată primul loc pe echipe. Este vorba despre […] Articolul Performanță istorică pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de para sambo: Echipa țării noastre a câștigăt primul loc pe echipe apare prima dată în SafeNews.