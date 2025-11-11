Alertă în România: o dronă s-a prăbușit în județul Tulcea, în timpul atacurilor asupra porturilor ucrainene
Moldova1, 11 noiembrie 2025 07:40
O dronă s-a prăbușit pe teritoriul României, în apropierea localității Grindu, județul Tulcea, la circa cinci kilometri de granița cu Ucraina, în noaptea de 10 spre 11 noiembrie. Incidentul a avut loc în contextul unui nou val de atacuri aeriene lansate de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, anunță Ministerul Apărării Naționale al României (MApN).
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 15 minute
08:10
Zelenski, despre perchezițiile în dosarul de corupție din sectorul energetic: „Trebuie să existe condamnări” # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat la dezvăluirea unei ample scheme de corupție în cadrul întreprinderilor energetice de stat, inclusiv la compania „Energoatom”. Declarația a fost făcută după ce Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) au anunțat că au destructurat o rețea care ar fi generat profituri ilegale de zeci de milioane de dolari.
Acum 30 minute
08:00
„Squadra Azzurra” vine la Chișinău cu un lot ce valorează nu mai puțin de 700 de milioane de euro # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Italiei, adversara "tricolorilor" noștri în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, are un lot cotat, conform sait-urilor de specialitate, la circa 700 de milioane de euro. Cel mai valoros fotbalist din actualul lot al "Squadrei Azzurra" este Alessandro Bastoni. Fundașul clubului Internazionale Milano este cotat la 80 de milioane de euro, de 5 ori mai mult decât întreg lotul reprezentativei Republicii Moldova.
Acum o oră
07:40
Alertă în România: o dronă s-a prăbușit în județul Tulcea, în timpul atacurilor asupra porturilor ucrainene # Moldova1
O dronă s-a prăbușit pe teritoriul României, în apropierea localității Grindu, județul Tulcea, la circa cinci kilometri de granița cu Ucraina, în noaptea de 10 spre 11 noiembrie. Incidentul a avut loc în contextul unui nou val de atacuri aeriene lansate de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, anunță Ministerul Apărării Naționale al României (MApN).
Acum 2 ore
07:20
Corespondență Dan Alexe // NATO reacționează după ce noi drone au survolat obiective nucleare din Belgia # Moldova1
Bruxelles nu este doar sediul principalelor instituții ale UE, ci și cartierul general al Alianței Nord-Atlantice — NATO. Asta face cu atât mai preocupante incursiunile din ce în ce mai frecvente în spațiul aerian belgian ale unor drone neidentificate, dintre care niciuna nu a putut fi doborâtă până acum.
07:00
Cel puțin opt morți într-o explozie puternică în apropierea Fortului Roșu din New Delhi, India # Moldova1
Cel puțin opt persoane au murit și alte 20 au fost rănite luni seara, după ce o mașină a explodat în apropierea Fortului Roșu din capitala Indiei, New Delhi, un eveniment rar într-un oraș cu peste 30 de milioane de locuitori și printre cele mai bine securizate din țară, potrivit Reuters.
07:00
Fotbalistul italian al formației Fiorentina-1926, Moise Kean, nu va da curs convocării la echipa națională a Italiei pentru meciurile din această săptămână, cel cu Republica Moldova, programat pentru joi, 13 noiembrie, la stadionul Zimbru din Chișinău, și cel cu Norvegia, programat pentru duminică, 16 noiembrie, pe stadionul San-Siro din Milano.
Acum 12 ore
22:00
Percheziții de amploare în Ucraina, în legătură cu un caz de corupție în sectorul energetic. În anchetă ar fi vizați ministrul Justiției și coproprietarul studioului Kvartal 95, considerat un apropiat al președintelui Zelenski. În urma perchezițiilor, procurorii au ridicate genți ticsite cu bani.
21:50
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău: Aderarea R. Moldova la UE „e în interesul autorităților ucrainene” # Moldova1
Parcursul european „în tandem” al Ucrainei și R. Moldova se bazează pe un parteneriat strâns și o viziune comună de dezvoltare democratică, iar aderarea Chișinăului la Uniunea Europeană (UE) reprezintă „*un element al intereselor naționale ale Ucrainei”, susține ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei.
21:40
Paun Rohovei: Formatul „5+2” privind reglementarea transnistreană „s-a epuizat, e ineficient”, fiind necesară „demilitarizarea” regiunii # Moldova1
Soluționarea dosarului transnistrean cere un nou cadru de negocieri, demilitarizarea regiunii și cooperare regională întărită, afirmă ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei. Diplomatul a subliniat, la Radio Moldova, ineficiența formatului de negocieri 5+2*, având în vedere că Federația Rusă „*nu și-a dorit niciodată reglementarea acestui conflict”.
21:40
În 35 de școli profesionale au fost amenajate săli moderne și dotate cu echipament IT. Investițiile, de aproape patru milioane de lei, au fost făcute în cadrul proiectului „EduLIFE”. Acesta pune accent pe sprijinul tinerilor care se confruntă cu bariere în accesul la educație și la piața muncii.
21:30
Oamenii caută cele mai mici prețuri în piețe, pe fondul scumpirilor la produse alimentare # Moldova1
Pentru mulți locuitori ai capitalei, cumpărăturile zilnice au devenit mai costisitoare. Oamenii pe care echipa de filmare de la Moldova 1 i-a întâlnit luni prin piețele din Chișinău au spus că s-au obișnuit deja să caute prețurile mai mici și să cumpere mai puțin. În același timp, experții economici spun că, în ciuda scumpirilor, situația nu este una alarmantă și prognozează, pentru acest an, o creștere modestă a economiei.
21:20
Kremlinul insistă că Serghei Lavrov rămâne în fruntea diplomației ruse, în pofida unor zvonuri contrare # Moldova1
Kremlinul a insistat luni că ministrul de externe, Serghei Lavrov, rămâne la conducerea diplomației ruse, în pofida zvonurilor intense privind căderea sa în dizgrația președintelui Vladimir Putin după anularea summit-ului ruso-american de la Budapesta, transmite Agerpres, cu referire la EFE.
20:50
Ucraina caută soluții pentru apărarea aeriană, după atacurile asupra sistemului energetic al țării # Moldova1
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei provoacă pene de curent în lanț. Kievul a acuzat în repetate rânduri Moscova că lovește intenționat infrastructura critică, pentru a provoca teroare în rândul civililor. Acum, președintele Volodimir Zelenski și-a anunțat intenția de a cumpăra de la americani 25 de sisteme antiaeriene Patriot, pe cât de costisitoare, pe atât de eficiente.
20:40
Artiști și influenceri, chelneri la o cină de caritate pentru a ajuta un băiețel de trei ani # Moldova1
Mai mulți artiști și influenceri au fost chelneri pentru o seară, într-un restaurant din Chișinău. Au făcut acest schimb de roluri pentru a-l ajuta pe Alexandr, un copil de trei ani care a trecut deja printr-un transplant de măduvă osoasă și are în continuare nevoie de ajutor. Din încasările restaurantului și bacșișul oferit chelnerilor au fost colectați aproape 25 de mii de lei.
20:10
Mai mulți artiști și influenceri au fost chelneri pentru o seară, într-un restaurant din Chișinău. Au făcut acest schimb de roluri pentru a-l ajuta pe Alexandr, un copil de trei ani care a trecut deja printr-un transplant de măduvă osoasă și are în continuare nevoie de ajutor. Din încasările restaurantului și bacșișul oferit chelnerilor au fost colectați aproape 25 de mii de lei.
19:30
Republica Moldova și Ucraina merg „în tandem” pe drumul integrării europene, iar Chișinăul are în Kiev un partener care susține consecvent acest parcurs. Declarațiile au fost făcute de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, în dialogul cu jurnalista Cristina Popescu, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Acum 24 ore
18:50
Cele mai frumoase 50 imagini cu porți tradiționale au fost expuse luni în cadrul expoziției „Porțile Moldovei”, în spațiul exterior al Muzeului Național de Istorie. Aceasta aduce în prim-plan simbolul porților moldovenești - adevărate mărturii ale tradiției, meșteșugului și ospitalității locale. Fotografiile au fost selectate în cadrul unui concurs la care au participat entuziaști din toate colțurile țării.
18:10
Moldova 1 și Moldova 2 înregistrează creșteri-record de audiență. Conducerea TRM: „Direcția este corectă și trebuie să creștem turațiile” # Moldova1
Canalele Moldova 1 și Moldova 2 traversează o perioadă de consolidare vizibilă a audienței. Directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), responsabil de televiziune, Andrei Zapșa, a declarat că posturile publice de televiziune au înregistrat în 2025 „o performanță notabilă”, demonstrând că sunt surse relevante, bazate pe diversificare și modernizare, cu „viteză de reacție a produselor editoriale”.
18:10
Tinerii din R. Moldova mai au cinci zile la dispoziție pentru a obține granturi de până la 600 de mii de lei de la stat # Moldova1
Tinerii din Republica Moldova pot obține granturi de până la 600 de mii de lei de la stat pentru proiecte destinate dezvoltării lor. Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 15 noiembrie 2025, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
17:50
Moldova 1 și Moldova 2 înregistrează creșteri record de audiență | Conducerea TRM: „Direcția este corectă și trebuie să creștem turațiile” # Moldova1
Canalele Moldova 1 și Moldova 2 traversează o perioadă de consolidare vizibilă a audienței. Directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), responsabil de televiziune, Andrei Zapșa, a declarat că posturile publice de televiziune au înregistrat în 2025 „o performanță notabilă”, demonstrând că sunt surse relevante, bazate pe diversificare și modernizare, cu „viteză de reacție a produselor editoriale”. Potrivit acestuia, direcția este bună și trebuie să se amplifice.
17:50
Autoritățile din Bulgaria efectuează inspecții și implementează măsuri de securitate la rafinăria Burgas, deținută de Lukoil, pentru a prezerva infrastructura critică, a anunțat luni, 10 noiembrie, premierul Rosen Zhelyazkov, în condițiile în care Guvernul se pregătește să preia controlul unității, transmite Reuters.
17:40
Situație tensionată în Pokrovsk: forțele de apărare ucrainene continuă să mențină pozițiile, în ciuda intensificării atacurilor rusești # Moldova1
Forțele de apărare ucrainene continuă să mențină pozițiile în orașul Pokrovsk, unul dintre cele mai mari orașe din regiunea Donbas, în ciuda intensificării atacurilor armatei ruse, informează RBC-Ucraina.
17:40
Șoc în Oltenia! Antrenorul Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova! „Alb-albaștrii” au fost învinși duminică, pe teren propriu, de UTA Arad, scor 1:2, și au coborât pe locul 4 în clasamentul primei divizii românești de fotbal. În urma acestei înfrângeri Mirel Rădoi a hotărât să-și dea demisia, asta chiar dacă, săptămâna trecută, echipa sa a obținut o victorie mare în cupele europene, 1:0 pe terenul lui Rapid Viena în grupă unică a Ligii Conferințelor UEFA.
17:10
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, eliberat după mai puțin de o lună de închisoare și plasat sub control judiciar # Moldova1
Sarkozy a fost eliberat din închisoare. Un tribunal a aprobat, pe 10 noiembrie, eliberarea anticipată a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, la doar câteva săptămâni după ce acesta începuse să ispășească o pedeapsă de cinci ani de detenție pentru conspirare în vederea obținerii de fonduri ilegale pentru campania electorală. Decizia a fost luată în așteptarea soluționării apelului depus de fostul lider francez.
17:10
Guvernul negociază cu Lukoil preluarea infrastructurii de alimentare cu kerosen a Aeroportului Chișinău. Compania trebuie să acționeze „în regim urgent” # Moldova1
Statul poartă negocieri cu compania Lukoil-Moldova pentru preluarea infrastructurii de alimentare cu kerosen a Aeroportului Internațional Chișinău, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, autoritățile au realizat deja o serie de acțiuni pentru transferul acestei infrastructuri în proprietatea statului, iar acum responsabilitatea revine companiei ruse, care trebuie să finalizeze procedurile „în regim urgent”.
17:00
Sindicatele cer salariu minim de 8.050 de lei: „Sărăcia s-a adâncit, iar salariul actual nu mai acoperă minimul de existență” # Moldova1
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului Republicii Moldova stabilirea salariului minim în mărime de 8.050 de lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2026. Sindicatele susțin că majorarea trebuie realizată treptat, astfel încât să fie atins obiectivul asumat de Executiv - un salariu minim de 10.000 de lei până la sfârșitul mandatului.
16:40
Securitatea energetică a Europei nu este amenințată, deocamdată, de sancțiunile impuse companiei Lukoil: Măsuri de sprijin pentru R. Moldova # Moldova1
Comisia Europeană analizează potențialele efecte ale sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii companiei ruse Lukoil, măsuri care ar putea afecta aprovizionarea cu petrol în mai multe state din regiune, inclusiv Republica Moldova. Oficialii europeni afirmă că, deocamdată, nu există semne privind o amenințare imediată la adresa securității energetice, dar subliniază că situația este atent monitorizată, mai ales în contextul sezonului rece.
16:20
Sporirea accesului la finanțare pentru fermieri, noua prioritate în cooperarea Republicii Moldova cu BERD # Moldova1
Sporirea accesului la finanțare pentru fermieri va constitui o nouă direcție prioritară în cooperarea dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Măsura vine să completeze proiectele de modernizare a sistemelor de irigare și are drept scop stimularea productivității și creșterea rezilienței sectorului agricol, unul dintre pilonii economiei naționale.
16:10
Republica Moldova devine „acasă” pentru mii de oameni care fug din calea războaielor. Cei mai mulți solicitanți de azil sunt din Ucraina # Moldova1
Forțați de conflicte armate sau de alte dificultăți care le pun în pericol viața și siguranța, mii de oameni din diferite țări au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, găsindu-și adăpost în Republica Moldova. În primele nouă luni ale acestui an, Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a înregistrat 2.160 de cereri de azil.
16:10
După vizita la București, prim-ministrul R. Moldova pleacă la Bruxelles: Alexandru Munteanu va participa la Forumul privind Extinderea UE și Summitul European de Business # Moldova1
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se va afla, la începutul săptămânii viitoare, în capitala Belgiei, unde va participa la două evenimente europene de anvergură dedicate viitorului Uniunii Europene și consolidării parteneriatului economic continental. Vizita lui Alexandru Munteanu la Bruxelles va fi prima de la învestirea sa în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova.
15:50
Scriitorul Emilian Galaicu-Păun, decorat de statul francez cu Ordinul Artelor și Literelor, una dintre cele mai prestigioase distincții culturale ale Franței # Moldova1
Scriitorul și redactorul-șef al Editurii Cartier, Emilian Galaicu-Păun, a fost decorat de Guvernul Franței cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor (L’Ordre des Arts et des Lettres), una dintre cele mai înalte distincții culturale ale Republicii Franceze. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Editurii Cartier, al cărui redactor-șef este Emilian Galaicu-Păun.
15:40
Chișinăul, fără buget de aproape un an: ședința CMC a fost blocată din nou din lipsă de cvorum # Moldova1
Activitatea Consiliului Municipal Chișinău (CMC) a fost din nou blocată, după ce o parte dintre consilieri nu s-au prezentat luni, 10 noiembrie, la ședința planificată. Mai exact, la ședință nu au venit consilierii municipali ai Mișcării Alternativa Națională (MAN) și ai Partidului Comuniștilor, fapt ce a împiedicat continuarea examinării ordinii de zi a ședinței CMC începute încă pe 15 octombrie.
15:20
Și-a pus o mască chirurgicală pe față și a jefuit o instituție de creditare din Chișinău: ce pedeapsă a primit făptașul # Moldova1
Și-a pus o mască chirurgicală pe față, a intrat într-o instituție de creditare nebancară din sectorul centru al municipiul Chișinău și a cerut toți banii, îndreptând spre o angajată un obiect asemănător unei arme.
15:20
Scriitorul Emilian Galaicu-Păun, decorat de statul francez cu Ordinul Artelor și Literelor # Moldova1
Scriitorul și redactorul-șef al Editurii Cartier, Emilian Galaicu-Păun, a fost decorat de Guvernul Franței cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor (L’Ordre des Arts et des Lettres), una dintre cele mai înalte distincții culturale ale Republicii Franceze. Anunțul a fost făcut de Cartier, care a transmis un mesaj de felicitare pentru cei doi redactori ai editurii distinși recent - Emilian Galaicu-Păun și Lucia Țurcanu, critic literar, decorată de Președinția Republicii Moldova cu Medalia „Mihai Eminescu”.
15:10
Angajamente în agricultură: irigare extinsă și subvenții în avans. Cel puțin 35.000 de hectare irigate în 2026 # Moldova1
Agricultura rămâne coloana vertebrală a economiei Republicii Moldova, dar și unul dintre sectoarele cele mai vulnerabile. Guvernul Munteanu s-a angajat să investească în tehnologiile verzi și să extindă sistemele de irigare pe o suprafață de cel puțin 50.000 de hectare, împreună cu o deschidere mai mare pentru valorificarea oportunităților oferite de piața europeană.
14:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor are o nouă conducere: Andrei Bivol a fost ales președinte, iar Marcel van de Wetering – vicepreședinte # Moldova1
Comisia de Evaluare a Judecătorilor (cunoscută și ca Comisia de Vetting) și-a desemnat o nouă echipă de conducere. În urma unui vot unanim al celor nouă membri, Andrei Bivol, membru național și anterior vicepreședinte, a fost ales președinte al Comisiei, iar în funcția de vicepreședinte a fost desemnat Marcel van de Wetering, membru internațional.
13:50
În mai multe regiuni ale Rusiei a fost lansată o campanie de recrutare a voluntarilor în unități care vor fi implicate în protejarea obiectivelor critice, scrie ziarul Kommersant, citat de BBC News.
13:50
Prețurile medii de consum au înregistrat, în luna octombrie 2025, o creștere de 0.6% față de luna septembrie și de 5.6% în comparație cu începutul anului curent. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS), inflația anuală a ajuns la 7%.
13:50
Convocare de urgență la echipa națională de fotbal în Republicii Moldova. În vederea partidelor cu Italia și Israelul, portarul Victor Străistari este accidentat, iar selecționerul Lilian Popescu a apelat la Emil Tîmbur. După meciul Sheriff-ului cu Petrocub, Străistari a acuzat probleme medicale și nu a putut onora convocarea pentru ulimele două meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026.
13:30
Municipiul Chișinău a început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, iar inaugurarea Pomului de Crăciun, a Târgul tradițional și a iluminatului festiv va avea loc pe 5 decembrie, a anunțat primarul general al capitalei, Ion Ceban, pe 10 noiembrie.
13:20
Lista membrilor Comisiei naționale pentru integrare europeană a fost actualizată. Un decret în acest sens a fost semnat luni, 10 septembrie, de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care deține și funcția de președintă a Comisiei.
13:10
Prima vizită externă, după învestire: premierul Alexandru Munteanu va merge joi la București # Moldova1
Premierul Alexandru Munteanu va efectua joi, 13 noiembrie, o vizită la București, România. Aceasta este prima vizită oficială a prim-ministrului peste hotare, după învestirea noului Guvern pe 31 octombrie.
13:10
Manchester City a câștigat derby-ul etapei a 11-a a primei divizii engleze de fotbal cu FC Liverpool. Pe teren propriu, „citadinii” au surclasat campioana în exercițiu cu scorul de 3:0. Gazdele au început meciul cu toate motoarele turate și deja în minutul 11 au beneficiat de un penalty, pe care însă atacantul Erling Braut Haaland l-a ratat. Norvegianul s-a revanșat peste 18 minute, când a izbutit, totuși, să deschidă scorul. Apoi, pe finalul primei reprize, Nico González a dublat avantajul echipe sale.
13:10
Economisirea nu trebuie tratată a o constrângere, ci ca un pas către libertate. Sugestia aparține guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu. În podcastul „Sensul banilor”, oficiala a menționat că un comportament financiar responsabil este necesar să fie menținut inclusiv în timpul unei perioade marcate de scumpiri și incertitudine.
13:00
Premierul Alexandru Munteanu va efectua joi, 13 noiembrie, o vizită la București, România. Aceasta este prima vizită oficială peste hotare, după învestirea noului Guvern pe 31 octombrie.
12:50
De la meri și peri la kiwi și rodii: o familie din Briceni aduce fructe exotice în grădinile din R. Moldova # Moldova1
O familie din raionul Briceni a transformat pasiunea pentru plante într-o adevărată afacere de suflet. Familia Dobuleac produce peste o mie de soiuri de copaci fructiferi, arbuști și plante decorative – de la meri și peri tradiționali până la specii exotice precum smochinul, kiwi sau kaki.
12:40
Mii de soiuri crescute cu suflet: o familie din Briceni a transformat pasiunea pentru plante într-o afacere prosperă # Moldova1
În nordul Republicii Moldova, o familie din raionul Briceni a transformat pasiunea pentru plante într-o adevărată afacere de suflet. Familia Dobuleac produce peste o mie de soiuri de copaci fructiferi, arbuști și plante decorative – de la meri și peri tradiționali până la specii exotice precum smochinul, kiwi sau kaki.
12:30
Expert-Grup atenționează în legătură cu o interpretare eronată a datelor: creșterea PIB cu 1.1% „nu e mult, dar nu e recesiune” # Moldova1
Republica Moldova nu este în recesiune, chiar dacă creșterea Produsului Intern Brut este modestă – de doar 1.1% față de aceeași perioadă a anului precedent. Adrian Lupușor, directorul Expert-Grup, organizație specializată în cercetări economice, atenționează în legătură cu o interpretare eronată a datelor în spațiul public.
12:20
Captură de droguri de un milion de lei la intrarea în Bălți. Doi bărbați, reținuți de poliție # Moldova1
Droguri în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei au fost depistate de ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, împreună cu procurorii PCCOCS, oficiul Nord, la intrarea în municipiul Bălți. Substanțele interzise erau transportate într-un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani din Chișinău, anunță Poliția.
12:20
„1.1% nu e mult, dar nu e recesiune” | Expert-Grup atenționează în legătură cu o interpretare eronată a datelor # Moldova1
Republica Moldova nu este în recesiune, chiar dacă creșterea Produsului Intern Brut este modestă – de doar 1.1% față de aceeași perioadă a anului precedent. Adrian Lupușor, directorul Expert-Grup, organizație specializată în cercetări economice, atenționează în legătură cu o interpretare eronată a datelor în spațiul public.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.