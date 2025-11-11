Canada își pierde statutul de țară fără rujeolă: SUA sunt și ele aproape în aceeași situație
UNIMEDIA, 11 noiembrie 2025 07:40
Canada și-a pierdut statutul de țară fără rujeolă (sau pojar), a declarat luni Organizația Panamericană a Sănătății (Paho), după ce nu a reușit să stopeze o epidemie a virusului timp de 12 luni consecutive, scrie BBC News, potrivit digi24.ro.
• • •
Acum 5 minute
08:20
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat luni că orice persoană implicată în acte de corupţie va fi trasă la răspundere şi a promis că operatorul de energie nucleară al ţării Energocom va fi gestionat fără astfel de suspiciuni, relatează presa română.
Acum 15 minute
08:10
Crește riscul de accidente din cauza vremii: Poliția atenționează șoferii să circule cu prudență # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției atenționează participanții la trafic să manifeste prudență sporită, în contextul condițiilor meteo nefavorabile care se înregistrează pe întreg teritoriul țării.
Acum 30 minute
08:00
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum o oră
07:40
07:30
Producătorii auto europeni pierd teren în fața rivalilor din Asia: „Chinezii devin tot mai puternici în domeniul tehnologic” # UNIMEDIA
Producătorii auto europeni se confruntă cu o pierdere rapidă de influență pe piața globală, în timp ce producătorii chinezi își extind activitatea internațională și își consolidează poziția prin inovație, potrivit lui Lasse Kristoffersen, directorul general al Wallenius Wilhelmsen, cea mai mare companie de transport auto din lume, notează Financial Times, potrivit adevarul.ro.
Acum 2 ore
07:20
Vremea în Moldova va fi astăzi caracterizată de condiții meteorologice variabile, cu cerul predominant noros și posibile precipitații ușoare, iar temperaturile se vor menține moderate pentru această perioadă a anului.
07:10
Donald Trump a amenințat postul public britanic cu un proces de 1 miliard de dolari ca urmare a montajului făcut asupra discursului pe care l-a susținut înaintea violențelor de la Capitoliul SUA din 2021, a declarat o sursă apropiată echipei juridice a președintelui american pentru AFP, notează hotnews.ro.
Acum 12 ore
22:10
Copilul de 3 ani din Comrat, internat la reanimare după ce a fost călcat de o mașină pe trotuar, transferat în secție: Cum se simte # UNIMEDIA
Copilul din Comrat, care pe data de 5 noiembrie a fost călcat de o mașină pe trotuar, se simte mai bine. Potrivit medicilor, acesta a fost transferat din Departamentul de Anesteziologie și Terapie Intensivă în Secția de Neurochirurgie.
21:50
Deconectări de lumină, mâine, în Chișinău și în alte localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy Distribution S.A. anunţă că marți, 11 noiembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
21:30
Femeile transgender vor fi interzise la toate evenimentele olimpice feminine: Argumentele de la baza deciziei # UNIMEDIA
Comitetul Olimpic Internațional (COI) urmează să anunțe interzicerea femeilor transgender în competițiile feminine la începutul anului viitor, după o analiză științifică a dovezilor privind avantajele fizice permanente ale nașterii de sex masculin, potrivit The Times, citat de digi24.ro.
21:10
Agenția Servici Publice informează despre lărgirea numărului locațiilor de prestare a serviciilor publice în domeniul înmatriculării vehiculelor în mun. Chișinău și or. Rezina.
20:40
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat luni din închisoarea Sante, unde fusese încarcerat în urma condamnării din „dosarul libian”. Curtea de Apel din Paris a aprobat cererea sa de eliberare sub control judiciar, impunându-i însă o condiție strictă: interdicția de a intra în contact cu ministrul Justiției Gérald Darmanin. După eliberare, Sarkozy a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, mulțumindu-le celor care l-au sprijinit în perioada detenției și reafirmându-și credința că va fi achitat, scrie presa română.
20:30
Inflația în Republica Moldova a înregistrat o nouă creștere în luna octombrie 2025, ajungând la 6,99% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). În septembrie, rata anuală a fost de 6,86%, ceea ce arată o tendință de creștere moderată, dar constantă a prețurilor de consum.
20:10
Scandal uriaș de corupție la Kiev: Ministrul justiţiei şi fostul partener de afaceri al lui Zelenski vizați de o anchetă # UNIMEDIA
Biroul anticorupţie din Ucraina, NABU, a anunţat că desfăşoară o anchetă în sectorul energetic şi de apărare al ţării, ambele grav afectate de loviturile ruseşti, suspectând existenţa unor comisioane ilegale, spălare de bani şi îmbogăţire ilicită, scrie presa română.
19:50
„Circulați cu prudență și nu parcați mașinile sub copaci”: Recomandările autorităților în contextul ploilor abundente din această seară # UNIMEDIA
Primăria Chișinău atenționează cetățenii să fie prudenți în contextul precipitațiilor abundente.
Acum 24 ore
19:20
(video) Un milionar rus a ars de viu în Lamborghini-ul său pe străzile Moscovei: El ar fi primit 586 de amenzi în ultima vreme, multe de viteză # UNIMEDIA
Un milionar rus a murit într-un accident tragic pe autostradă din Moscova. Bărbatul conducea în lamborghini cu 150km/h a pierdut controlul volanului și a lovit o barieră de protecție, scrie digi24.ro.
19:00
Descoperire macabră la Hîncești: Cadavrul unui bărbat dispărut în această vară, găsit de un vânător în pădure # UNIMEDIA
Un bărbat, care era dat dispărut din luna iulie, a fost găsit mort într-o fâșie forestieră din extravilanul satului Sărata-Galbenă, raionul Hîncești. Potrivit informațiilor, acesta a fost găsit de către un vânător care traversa zona împădurită.
18:30
Manelistul Dani Mocanu și fratele lui au fost arestați la Napoli. Dani Mocanu a fost trimis în judecată în 2022 pentru tentativă de omor după o bătaie la o benzinărie din Pitești, scrie adevărul.ro.
18:20
18:10
Guvernul Munteanu vrea să denunțe mai multe Acorduri CSI: Va fi anulată călătoria fără vize cu cel puțin două țări # UNIMEDIA
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a inclus pe ordinea de zi a ședinței din această săptămână denunțarea mai multor acorduri semnate în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI). Unul dintre acestea va aboli regimul de liberă circulație cu cel puțin două țări din comunitate, cu care s-ar putea reveni la regimul de vize. Inițiativele vin de la Ministerul de Externe și sunt semnate de ministrul Mihai Popșoi.
18:00
(video) Președintele Siriei joacă baschet cu înalți generali americani, la două zile după ce a fost scos de pe lista teroriștilor # UNIMEDIA
Președintele sirian Ahmed Al-Sharaa, cunoscut și ca Abu Mohammad Al-Julani, 43 de ani, fost pe lista de teroriști, a fost văzut jucând baschet cu înalți oficiali militari americani la Washington (SUA). Această întâlnire neobișnuită vine înaintea unei vizite oficiale la Casa Albă, programată luni, 10 noiembrie, informează Libertatea, cu referire la Bild.
17:50
Consilierii municipali PSRM se arată indignați de faptul că ședința de astăzi a CMC nu a putut fi desfășurată, în lipsa secretarului interimar al Consiliului, Adrian Talmaci, care a plecat în concediu pe 5 zile. „Răbdați, iată mai departe și fișca: Atribuțiile funcției vor fi exercitate de Babin Ina, șefa Direcției managementul resurselor umane, cu exepția prevederilor art. 13, alineatele b, c din Legea 136/2016 privind statutul mun. Chișinău, adică, cu execpția dreptului de a semna și de a participa la ședința Consiliului”, a declarat alesul socialist Adrian Lebedinschi.
17:30
Bulgaria sporește securitatea la rafinăria Lukoil, după ce a adoptat legea criticată de Moscova # UNIMEDIA
Autoritățile bulgare fac inspecții și implementează măsuri de securitate la rafinăria de petrol din Burgas a producătorului rus Lukoil pentru a proteja infrastructura critică, a anunțat prim-ministrul Rosen Jelyazkov, luni, în condițiile în care guvernul se pregătește să preia controlul asupra amplasamentului, transmite Reuters, citată de hotnews.ro.
17:30
Guvernul negociază cu Lukoil, după ce i-a dat termen de 10 zile să-și vândă activele de la Aeroport: Precizările ministrului Energiei # UNIMEDIA
Autoritățile naționale negociază cu Lukoil pentru a nu perturba livrarea de carburanți, anunță ministrul Energiei. „Sunt mai multe scenarii și propuneri - interesul nostru este să obținem cel mai bun rezultat pentru statul Republica Moldova în negocierile cu compania Lukoil, căreia îi oferim mai multe variante de rezolvare a situației”, precizează Dorin Junghietu.
17:10
(foto) Aur și bronz pentru Moldova: Oleg Crețul și Oleg Nemțan, pe podiumul de premiere la Campionatul Mondial de para sambo # UNIMEDIA
Sportivii Oleg Crețul și Oleg Nemțan au urcat pe podiumul de premiere la Campionatul Mondial de para sambo, care a avut loc în Bișkek, Kîrgîstanului. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, aceștia au fost medaliați cu aur și respectiv, bronz.
17:10
(foto) Antonia, Gigi Becali și frații Tate, păziți de bodyguarzi cu dosare grele: De la foști polițiști ajunși după gratii la ofițeri secreți sau interlopi cu reputație # UNIMEDIA
Vedetele din România par să trăiască mereu într-o lume strălucitoare. Dar în spatele aparențelor, pândesc și multe pericole. Motiv pentru care și-au angajat și bodyguarzi de încredere. Pentru unii, protecția nu mai e un moft, ci o necesitate. De la foști polițiști ajunși după gratii, la ofițeri secreți sau interlopi cu reputație, gărzile de corp ale vedetelor de peste Prut par desprinse din filmele cu mafioți, scrie Can Can.
16:40
Berlinul închide cel mai mare centru de cazare pentru ucraineni: Aproximativ 1500 de refugiați sunt afectați # UNIMEDIA
Centrul de primire pentru refugiații din Ucraina de la fostul aeroport Tegel din Berlin a fost adesea criticat. Guvernul de la Berlin are de mult timp planuri pentru acest amplasament și intenționează acum să le pună în aplicare, scrie focus.de, potrivit digi24.ro.
16:30
(doc) Poliția dă vina pe Primărie, Procuratură și administrator, după tragedia de la Hotelul Național: Am transmis numeroase sesizări, dar nu au intervenit # UNIMEDIA
Poliția Națională vine cu precizări, după ce primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut un apel la autorități, să ia măsuri pentru a evita producerea altor tragedii la Hotelul Național, după ce o copilă de 13 ani a fost găsită decedată, la Hotelul Național: „Doar în ultimii trei ani, au fost transmise 19 sesizări și 34 de fișe de semnalare către Primăria Chișinău, Pretura sectorului Centru, Procuratura mun. Chișinău (Oficiul Centru) și către administratorul imobilului, solicitându-se împrejmuirea perimetrului clădirii și instalarea gardurilor de protecție, blocarea căilor de acces către etajele superioare, instalarea panourilor de avertizare privind pericolul public, asigurarea pazei și luarea măsurilor urgente pentru prevenirea cazurilor de traumatisme, suicid sau comitere de infracțiuni. Autoritatea publică locală ne-a răspuns în majoritatea cazurilor că urmează să ia act de recomandările poliției și urmează întreprinderea mai multor măsuri, ceea ce nu s-a întâmplat”.
16:20
Comisia de Evaluare a Judecătorilor are o nouă conducere: Un avocat cu peste 15 ani de experiență, ales președinte. Cine va fi adjunctul # UNIMEDIA
Comisia de Evaluare a Judecătorilor și-a desemnat noua echipă de conducere, în urma retragerii lui Scott Bales din funcția de președinte și a unei reorganizări interne menite să asigure continuitatea activității instituției.
15:50
Prețurile au crescut și în octombrie: Ouăle și legumele s-au scumpit, în timp ce fructele s-au ieftinit cu 1,1% # UNIMEDIA
În octombrie 2025, prețurile de consum din Republica Moldova au urcat în medie cu 0,6% față de luna septembrie, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Cele mai vizibile scumpiri s-au înregistrat la ouă și legume, în timp ce fructele proaspete au devenit ceva mai accesibile.
15:50
Parlamentul Republicii Moldova a făcut mai multe precizări după ce deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, s-a arătat indignat de prețul fotoliului din biroul său din clădirea Legislativului.
15:30
(video) „E ultima mea apariție în CMC.” O consilieră PSRM renunță la mandat, pentru fotoliul de deputat # UNIMEDIA
Aleasa PSRM din Consiliul Municipal Chișinău Ala Ursu-Antoci a anunțat, astăzi, că renunță la mandatul de consilier în favoarea celui de deputat. Aceasta și-a luat rămas bun de la colegi, în sala de ședințe de la Primărie: „Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare și vă doresc curaj”.
15:20
Fostul președinte al Republicii Franceze Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare luni, justiția acceptând cererea sa de punere în libertate, anunță BFMTV. El a fost încarcerat la închisoarea La Santé pe 21 octombrie, scrie digi24.ro.
15:20
Igor Dodon, întrevedere cu ambasadorul Oleg Ozerov: „Cu regret, noul Guvern al PAS continuă politica rusofobă. Vom iniția formarea unui „grup neoficial de prietenie” # UNIMEDIA
Ex-președintele Igor Dodon, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a avut o întrevedere de lucru cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov. În cadrul discuției au fost abordate aspecte legate de starea actuală a relațiilor moldo-ruse.
14:50
(video) Alexandru Comerzan a dat jos sorțul de bucătar și a îmbrăcat uniforma de polițist. Și-a tras pe dreapta chiar propria soție: „Facem test alcoolscopic” # UNIMEDIA
Bucătarul Alexandru Comerzan și-a schimbat pentru o zi profesia și a experimentat mai multe meserii, surprinse într-un vlog - polițist de patrulare, taxator, măturător și operator la o stație peco. Fiecare activitate i-a adus propriile provocări, iar fiind polițist și-a tras pe dreapta chiar pe soția sa, Olga soție, Olga.
14:40
Victor Orban infirmă că scutirea de sancțiuni SUA e doar pentru un an: „Atât timp cât el este președinte acolo și eu sunt premier aici” # UNIMEDIA
Viktor Orban a transmis luni că a rezolvat „cea mai importantă negociere a anului” și a obținut scutirea de la sancțiunile americane asupra importurilor de petrol rusesc, potrivit unui postări pe Facebook. Anunțul liderului maghiar vine după ce el a fost primit vineri la Casa Albă de Donald Trump, scrie hotnews.ro.
14:40
(foto) „Foștii” s-au văzut la o cafea: Andrei Spînu, întâlnire cu Ala Nemerenco. Ce mesaj a postat pe rețele # UNIMEDIA
Fostul ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu, s-a întâlnit la o cafea cu Ala Nemerenco, fosta ministră a Sănătății. Fotografia momentului, însoțită de un mesaj, a fost postată online.
14:40
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde # UNIMEDIA
Cântărețul de manele Dani Mocanu este de negăsit, după ce a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Polițiștii din Argeș au mers la locuința artistului din Ștefănești pentru a pune în aplicare mandatul de executare a pedepsei, însă acesta nu era acasă. Dani Mocanu ar fi părăsit țara înainte de anunțarea deciziei instanței, scrie digi24.ro.
14:30
14:20
(video) Fura plăcuțele, apoi suna stăpânii mașinilor și le cerea bani: Cum un bărbat din Bender a șantajat 17 șoferi de la Botanica # UNIMEDIA
Un bărbat de 30 de ani, originar din Bender, este cercetat penal, fiind suspectat de comiterea a cel puțin 17 episoade de șantaj. Potrivit Poliției, acesta ar fi sustras mai multe plăcuțe de înmatriculare de la automobile în sectorul Botanica al capitalei.
14:00
Multe companii pierd timp și bani din cauza încărcării, descărcării și transportării neprofesioniste a mărfurilor. Soluția vine de la hamal.md – echipe de hamali instruiți care asigură eficiență, siguranță și costuri controlate.
13:50
(video) „A fost după al treilea copil”. Marina Cârnaț, dezvăluiri în premieră despre divorțul cu Teo. Ce spune despre despărțirea dintre Katy și Cristi Cebotari # UNIMEDIA
Bloggerița Marina Cârnaț consideră că influencerii Cristian Cebotari și Katy Black s-ar putea împăca, chiar după anunțul divorțului lor. Ea susține că în orice relație apar neînțelegeri, dar dacă există iubire adevărată, aceasta poate învinge. Marina vorbește din propria experiență, mărturisind la emisiunea „Arde” că ea și soțul ei, Teodor, au divorțat după al treilea copil, apoi restabilindu-și relația.
13:40
(video) Ședința CMC, eșuată după ce s-au prezentat doar aleșii PAS și PSRM, iar secretarul a plecat în concediu. Lebedinschi: O porcărie, primarul blochează activitatea Consiliului # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău urma să continue, astăzi ședința începută pe 15 octombrie. Atunci, pe ordinea de zi au figurat 39 de subiecte, printre care și cel cu privire la bugetul municipiului Chișinău, acesta fiind exclus de pe agendă pentru a 8-a oară. Astăzi, însă, s-au prezentat doar aleșii PAS și PSRM, iar secretarul general al CMC, Adrian Talmaci, a plecat în concediu.
13:40
Prim-ministrul țării va efectua joi prima sa vizită externă. Unde pleacă Alexandru Munteanu # UNIMEDIA
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă, joi, 13 noiembrie, la București, România. Potrivit unui comunicat emis de Guvern, oficialul va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan și cu omologul său, Ilie Bolojan.
13:20
13:20
(video) Din biserică, pe scenă: Un călugăr din Transnistria a cântat „Goodbye, My Love, Goodbye” la emisiunea lui Andrei Malahov din Rusia # UNIMEDIA
Ieromonahul Gherasim, slujitor din satul Haraba, regiunea transnistreană, a urcat pe scena rusă și a oferit o prestație muzicală neașteptată la emisiunea „Песни от всей души”, moderată de Andrei Malahov. Interpretarea a impresionat publicul și a stârnit aplauze.
13:10
13:00
(foto/video) „Stau pe un scaun de 10 mii lei”. Alexandru Verșinin de la Democrația Acasă, indignat de costul mobilierului din Parlament # UNIMEDIA
Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, se arată indignat de prețul la fotoliul din cabinetul său din clădirea Parlamentului, afișat într-o listă în care se enumeră mobilierul pus la dispoziția alesului. „Eu cunosc prețurile la scaune, dulapuri, mese. Vreau să văd un preț corect”, a declarat parlamentarul, în cadrul emisiunii „7 zile” de la Cinema 1.
13:00
„Caz fără precedent de încălcare gravă a democrației”. Irina Vlah a trimis ambasadorilor scrisori în care informează despre cazul „Inima Moldovei” # UNIMEDIA
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a trimis scrisori tuturor ambasadorilor statelor străine acreditați în Republica Moldova, cu apelul de a urmări evoluția situației privind posibila restricționare a activității partidului.
12:40
Alegeri cu arma, la Leova. Candidatul la funcția de primar, Alexandru Bujorean declară că noaptea trecută s-a împușcat în fața porții gospodăriei sale: „Vor să mă intimideze” # UNIMEDIA
Candidatul la funcția de primar al orașului Leova, Alexandru Bujorean, susține că a fost victima „unei tentative de intimidare”. Aseară, 8 noiembrie, lânga casa acestuia s-ar fi tras două focuri de armă, apoi o mașină necunoscută s-a îndreptat cu viteză în direcția sudică de ieșire din oraș. „Nu o să cedez presiunilor voastre și o să răspundeți penal pentru stresul cauzat familiei mele în această noapte”, a scris Bujorean pe rețele.
