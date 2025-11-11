Producătorii auto europeni pierd teren în fața rivalilor din Asia: „Chinezii devin tot mai puternici în domeniul tehnologic”

16:30

Poliția Națională vine cu precizări, după ce primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut un apel la autorități, să ia măsuri pentru a evita producerea altor tragedii la Hotelul Național, după ce o copilă de 13 ani a fost găsită decedată, la Hotelul Național: „Doar în ultimii trei ani, au fost transmise 19 sesizări și 34 de fișe de semnalare către Primăria Chișinău, Pretura sectorului Centru, Procuratura mun. Chișinău (Oficiul Centru) și către administratorul imobilului, solicitându-se împrejmuirea perimetrului clădirii și instalarea gardurilor de protecție, blocarea căilor de acces către etajele superioare, instalarea panourilor de avertizare privind pericolul public, asigurarea pazei și luarea măsurilor urgente pentru prevenirea cazurilor de traumatisme, suicid sau comitere de infracțiuni. Autoritatea publică locală ne-a răspuns în majoritatea cazurilor că urmează să ia act de recomandările poliției și urmează întreprinderea mai multor măsuri, ceea ce nu s-a întâmplat”.