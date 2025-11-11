VIOLENT ȘI DEPENDENT DE DROGURI: Un moldovean stabilit la Pesaro, a ajuns în închisoare după ce și-a agresat familia

11:30

Până dimineața zilei de luni, 10 noiembrie, 391.229 de cetățeni au depus cereri pentru acordarea compensațiilor. Dintre aceștia, 200.989 persoane au beneficiat de asistență directă din partea registratorilor – asistenți sociali sau specialiști CUPS. De asemenea, echipa centrului de apel a oferit suport telefonic pentru 9.772 de persoane care au apelat la linia gratuită 08000 […] Articolul Peste 391.000 de cetățeni au depus cereri pentru compensații apare prima dată în SafeNews.