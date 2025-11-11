Belous, cea care a numit deputații „bolfoșei”, și-a făcut publică declarația de avere
EA.md, 11 noiembrie 2025 07:20
Deputata PAS Victoria Belous, fosta ministră a Finanțelor, cunoscută pentru discursul viral în care critica „deputații bolfoșei" care primesc mai mult de la stat decât contribuie, și-a publicat declarația de avere. Potrivit declarației de avere, Belous a beneficiat de salarii și onorarii, anul trecut, de aproape un milion de lei, precum și de alocații
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a crescut în ultimii cinci ani cu doar 0,4%, iar prognoza de creștere de maximum 1% pentru acest an reflectă practic o stagnare economică, spune Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul". „Mai rău decât atât a fost doar în anii '90, în timpul colapsului sistemului sovietic"
Republica Moldova se clasează în top 10 destinații europene cu cele mai bune rezultate turistice în prima jumătate a anului 2025, arată datele Organizației Mondiale a Turismului (UN Tourism). Datele indică o creștere de 62% a sosirilor internaționale comparativ cu perioada pre-pandemică din 2019, depășind mai multe destinații consacrate din regiune. Evoluția evidențiază potențialul țării
Corupția de la Liceul Gheorghe Asachi: Electricianul reprezenta unele firme, iar soția – angajată ca măturătoare
Aproape un milion de lei din bugetul Liceului Gheorghe Asachi din Chișinău a fost împărțit între patru firme, angajate pe rând pentru realizarea unor lucrări din același spectru. Datele consultate de zdg.md arată că două dintre companii au fost reprezentate de un tânăr care din 2023 era angajat în calitate de electrician la liceu
Majoritatea locuitorilor din Moldova susțin înființarea centrelor zonale de gestionare a deșeurilor, care vor deservi toate localitățile țării. În mai multe regiuni au început deja lucrările de modernizare a sistemului de colectare și reciclare a gunoiului. Conform unui sondaj de opinie realizat de compania sociologică CBS Research, 96,4% dintre locuitorii Moldovei sunt de acord
(Video) Moldovenii, șocați de scumpirea dublă a macroului: „Pe vremuri mâncam siliotcă atunci când eram strâmtorați, dar acum nici aia nu ne mai permitem!"
Macroul s-a transformat în „pește de lux"! Moldovenii, revoltați după ce prețul a sărit până la 329 lei/kg: „Scumpire fără logică și fără rușine!" „Macrou sărat prin magazine 300 lei kg… cel afumat 390 lei kg… Înainte mâncam „siliotcă" cu cartofi când rămâneam fără bani, dar acum când primim salariu…". Macroul, odinioară „peștele tuturor"
Moldova urcă în prim-planul Europei: preia conducerea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru următoarele șase luni
Moment istoric pentru Republica Moldova! Țara noastră va prelua pe 14 noiembrie, la Strasbourg, pentru prima dată, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mihai Popșoi: „O onoare uriașă, dar și o mare responsabilitate." „Mandatul Republicii Moldova va include un calendar amplu de evenimente, atât la Chișinău, cât și la Strasbourg. Vom pune accent
„Borodkina operează la Odesa" — Roman Babuțchi, despre șefa salonului unde și-a pierdut viața soția „MonaLisa"
Roman Babuțchi, soțul femeii de afaceri decedate la „Dr. Serebrova Clinic", dezvăluie că Irina Borodkina continuă să facă operații la Odesa, ignorând tragedia din ianuarie 2025 și promovându-se cu ajutorul unei persoane din Moldova „ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat", scrie UNIMEDIA. „Eu nu înțeleg ce trebuie să mai facă persoanele acestea ca
Dan Ioniță, fost tânăr lider politic, dezvăluie amintiri din tinerețe: la doar 18 ani conducea organizația de tineret a PLDM în Strășeni. „Dacă m-aș întoarce în politică, aș face furori… am experiență din 2009, când luptam să dăm jos regimul comunist", spune creatorul de conținut într-un interviu „Pe patru roți". Când a fost întrebat
„Dacă președinta nu cedează, casa mea e în joc" — Anna Mihalachi despre cum ar achita despăgubirile cerute de Maia Sandu
Anna Mihalachi, dată în judecată de președinta Maia Sandu pentru o postare despre bunicul oficialei, spune că ar putea fi nevoită să-și vândă casa pentru a plăti cele 50.000 de lei cerute drept daune morale, dacă pierde în instanță. Totuși, ea declară la Gonța Media că ar posta din nou aceeași informație, „pentru că nu
Violența digitală intră oficial în legea din Republica Moldova și va fi sancționată legal, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în emisiunea „Rezoomat". Potrivit șefei MAI, modificările recente aduc un cadru legal mai strict, menit să protejeze mai eficient victimele violenței și să descurajeze agresorii să recidiveze, transmite realitatea.md. „Au fost operate modificări
„Am muncit, dar nu am văzut niciun ban!" — Bărbat din Măgdăcești se luptă cu o firmă de construcții pentru drepturile sale
Constantin Ursu, din Măgdăcești, spune că de trei ani încearcă să-și recupereze salariul meritat de la o firmă la care a lucrat. În 2022, s-a angajat la companie și, la doar câteva zile, a început munca pe șantier. După ce și-a terminat treaba, bărbatul a așteptat plata promisă, dar banii nu au mai venit niciodată.
În umbra zidurilor Penitenciarului 13: Unul dintre cele mai înfricoșătoare locuri din Moldova
În inima Chișinăului, înconjurat de ziduri înalte, sârmă ghimpată și ferestre cu gratii, sub ochiul atent al gardienilor înarmați, se află Penitenciarul 13 — unul dintre cele mai temute locuri din Moldova. Supraaglomerat, învechit și departe de standardele europene, acesta a devenit simbolul unui sistem care, de ani de zile, promite schimbarea, dar rămâne neschimbat.
Roman Babuțchi, soțul Liubei Babuțchi, care a decedat în urma unei proceduri estetice la un salon, aduce noi dezvăluiri șocante. El susține că ancheta a fost manipulată încă din primele zile: mai multe persoane audiate ar fi dat declarații false și ar fi încercat să inducă în eroare autoritățile pentru a mușamaliza cazul. „Toți
Locatarii de la bloc trebuie să mențină cel puțin 18°C în apartamente pe durata sezonului de încălzire, pentru a păstra echilibrul energetic al clădirii și a nu crește facturile vecinilor. Vasile Leu, șeful Secției investiții gaze naturale din cadrul ANRE, a subliniat această obligație în cadrul unui club de presă. Potrivit specialistului, facturile nu
Primarul Capitalei, Ion Ceban, avertizează că Republica Moldova se confruntă cu trei mari probleme: criza demografică, sărăcia și datoria uriașă de stat, iar guvernarea refuză să le recunoască. „Scuzele că inflația ține de Banca Națională sau că tarifele sunt responsabilitatea ANRE nu țin. Guvernul are suficiente pârghii pentru a acționa", a subliniat Ceban într-o postare
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că așteaptă cu nerăbdare ca Legislativul să examineze decizia Guvernului privind închiderea Centrului Cultural Rus din Chișinău. Declarația a fost făcută înaintea ședinței solemne a Parlamentului, organizată cu prilejul vizitei președintei Parlamentului European, Roberta Metsola. „Acolo numai cultură nu este", a subliniat Grosu. Întrebat despre procesul de închidere, acesta a
Atenție în trusa de frumusețe! ANSP retrage de pe piață cosmetice cu substanțe periculoase: Lista produselor
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă să verifice produsele cosmetice aflate pe piață, inclusiv pe cele importate. În urma controalelor, au fost identificate mai multe produse care conțin acid boric și borat de sodiu – substanțe incluse în lista ingredientelor interzise pentru utilizare în cosmetice. „În cadrul controlului desfășurat de către inspectorii ANSP
Un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică a fost atacat de o tânără aflată în stare de ebrietate, în timp ce polițiștii întocmeau actele pe numele soțului ei, surprins conducând în stare de ebrietate. Incidentul s-a produs în localitatea Mărcăuți, raionul Briceni. „Un echipaj al Direcției Patrulare Nord a INSP, aflându-se în misiune
Ultimatum pentru Lukoil! Guvernul îi dă 10 zile să plece de la Aeroport: Ce se întâmplă cu alimentarea avioanelor
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a respins oferta Lukoil privind vânzarea activelor și a infrastructurii de la Aeroport către o altă companie. Ministerul Energiei precizează că propunerea nu poate fi acceptată din considerente ce țin de securitatea națională. În paralel, autoritățile din Republica Moldova poartă discuții cu Bulgaria și România, inclusiv
Familia Lazari a dezvăluit noi informații despre cazul decesului Valentinei Lazari, survenit la scurt timp după o operație bariatrică. Aceștia susțin că rapoartele de expertiză și concluziile Comisiei Ministerului Sănătății evidențiază deficiențe medicale, de diagnostic și organizatorice pe tot parcursul tratamentului pacientei. Mai exact, Comisia de anchetă a Ministerului Sănătății, care a emis recenzia
Maia Sandu întărește securitatea națională: Noul
„Lucrezi în țipetele mamei și durerea tatălui… Îmbrățișați-vă copiii” – Mărturia salvatorului chemat la Național, unde o copilă de 13 ani și-a pierdut viața # EA.md
Un salvator din echipa care a intervenit la fostul hotel Național, acolo unde o copilă de 13 ani și-a pierdut viața după ce a căzut în golul puțului de lift, vorbește despre trauma trăită, scrie UNIMEDIA. „Acționam, iar lângă mine stătea tatăl… și eu șopteam în gând «de ce?». După astfel de intervenții, care îți […] Articolul „Lucrezi în țipetele mamei și durerea tatălui… Îmbrățișați-vă copiii” – Mărturia salvatorului chemat la Național, unde o copilă de 13 ani și-a pierdut viața apare prima dată în ea.md.
Valeriu Rașcu, cerere în căsătorie ca în basm: „Totul s-a întâmplat exact cum Olesea visase” # EA.md
Valeriu Rașcu, fondatorul „Banca de bancuri”, a povestit într-un video-confesiune cum i-a făcut cererea în căsătorie Olesei, cu care este acum căsătorit din 2021: „Totul s-a întâmplat exact ca în visul pe care ea l-a avut”, scrie UNIMEDIA. „Ceea ce nu știți mulți este faptul că aici, în casă, am cerut-o pe Olesea de soție, […] Articolul Valeriu Rașcu, cerere în căsătorie ca în basm: „Totul s-a întâmplat exact cum Olesea visase” apare prima dată în ea.md.
Fermier din sud, cu evacuatorul la poartă pentru datoriile la bancă: „Ne iau și rinichii, dacă pot” # EA.md
Un fermier din Cahul a rămas fără un camion și o motocicletă, după ce s-a pomenit cu executorii la poartă. Ion Pralea din Cahul a relatat, într-un reportaj pentru tv 6, că deși instanța de judecată i-a stabilit un plan conform căruia să restituie datoriile la bancă, instituția financiară a decis să îi ia și […] Articolul Fermier din sud, cu evacuatorul la poartă pentru datoriile la bancă: „Ne iau și rinichii, dacă pot” apare prima dată în ea.md.
Cristina Scarlevschi a recunoscut că se confruntă cu dificultăți financiare. Extrem de sinceră, ispita de la Insula iubirii a recunoscut că a investit bani în ceva în ultima perioadă și că își dorește să fie independentă și în astfel de momente, scrie spynews.ro. Cristina Scarlevschi și-a surprins urmăritorii, după ce a vorbit despre un subiect […] Articolul Cristina Scarlevschi rupe mitul „sugar daddy”: Se confruntă cu probleme de bani apare prima dată în ea.md.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat cuantumul lunar al finanțării de la bugetul de stat pentru partidele politice, pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, pe baza rezultatelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Astfel, Comisia a stabilit și aprobat cuantumul alocației pentru două luni pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice și […] Articolul Un leu pentru fiecare vot: Cinci partide rămân fără finanțare după parlamentare apare prima dată în ea.md.
Doi bărbați, de 30 și 27 de ani, au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare și amendați cu 100.000 de lei fiecare, după ce s-au dat drept polițiști și au șantajat două femei care practicau prostituția, anunță Procuratura Generală. Potrivit Procuraturii, unul dintre inculpați era, la momentul faptelor, subofițer superior de sector în […] Articolul „Fac cunoștință” cu legea: Polițist și complicele său, prinși șantajând două prostituate apare prima dată în ea.md.
(Video) „Distracție” periculoasă: Doi minori din Capitală fură un Mercedes de 270.000 de lei și îl fac praf încercând să scape de poliție # EA.md
Doi minori, de 13 și 15 ani, au intrat în vizorul poliției după ce ar fi furat un Mercedes dintr-un garaj din Capitală. Potrivit oamenilor legii, cei doi ar fi acționat noaptea, forțând încuietoarea garajului și folosind cheile găsite în interior pentru a sustrage mașina, evaluată la peste 270.000 de lei. Băiatul de 15 ani […] Articolul (Video) „Distracție” periculoasă: Doi minori din Capitală fură un Mercedes de 270.000 de lei și îl fac praf încercând să scape de poliție apare prima dată în ea.md.
Marina Cârnaț a ales să răspundă uneia dintre cele mai frecvente întrebări primite de la urmăritori de-a lungul anilor: „Mai faceți copii sau v-ați oprit?” Bloggerul a explicat: „Nu folosim protecție, pentru că nu cred că eu sunt cea care trebuie să se protejeze de viață, ci că Dumnezeu mă protejează și decide ce e […] Articolul (Video/foto) Marina Cârnaț, sinceră cu urmăritorii: „Mai facem copii sau ne oprim?” apare prima dată în ea.md.
Vitaminele și mineralele nu acționează izolat, ci formează un sistem complex de interacțiuni care influențează absorbția, eficiența și chiar potențialele efecte adverse ale fiecărei substanțe. În timp ce unele combinații cresc eficiența, altele o pot bloca parțial. Înțelegerea acestor relații este esențială pentru alegerea corectă a suplimentelor și a alimentației zilnice. Sinergii care amplifică efectele […] Articolul Cum interacționează vitaminele între ele – combinații care contează apare prima dată în ea.md.
La prima vedere, femeile tinere par a fi segmentul cel mai sănătos al populației. Totuși, studiile arată că exact această categorie are cea mai mare prevalență a deficitelor nutriționale – în special de fier, vitamina D, B12, calciu și zinc. Motivele sunt complexe și țin atât de biologia feminină, cât și de stilul de viață […] Articolul De ce femeile tinere au cel mai mare risc de deficite nutriționale? apare prima dată în ea.md.
Analizele de rutină, precum hemograma, glicemia și colesterolul, oferă o imagine generală asupra stării de sănătate, dar nu întotdeauna suficientă. Multe carențe nutriționale și dezechilibre hormonale rămân ascunse, deoarece nu sunt incluse în pachetele standard de analize. În lipsa unor simptome evidente, ele pot fi trecute cu vederea ani întregi, deși influențează direct energia, somnul, […] Articolul Carențele care nu apar în analizele de rutină – ce teste să ceri apare prima dată în ea.md.
Oboseala la trezire nu este doar un semn al unui somn insuficient. În multe cazuri, ea indică disfuncții subtile ale metabolismului – sistemul care reglează modul în care organismul transformă alimentele în energie. Potrivit unui studiu publicat în Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, până la 40% dintre adulții care se plâng de oboseală cronică […] Articolul Când oboseala de dimineață trădează o problemă metabolică? apare prima dată în ea.md.
După vârsta de 35 de ani, pielea începe un proces natural de scădere a sintezei de colagen și elastină – două proteine care îi oferă fermitate și elasticitate. Schimbările hormonale, stresul oxidativ și expunerea la soare accelerează acest fenomen, ducând la pierderea tonusului și la apariția ridurilor fine. Totuși, cercetările dermatologice arată că anumiți micronutrienți […] Articolul Micronutrienții care mențin elasticitatea pielii după 35 de ani apare prima dată în ea.md.
Pielea este cel mai mare organ al corpului și unul dintre cele mai sensibile barometre ale sănătății interne. Schimbările în textura, culoarea sau aspectul pielii pot fi primele semne ale unor deficite nutriționale, chiar înainte ca analizele să le confirme. Studiile dermatologice recente arată că, în peste 30% dintre cazurile de afecțiuni cutanate, cauza principală […] Articolul Ce spune pielea ta despre carențele din organism? apare prima dată în ea.md.
Presiunea performanței, multitasking-ul și conectivitatea permanentă au devenit norma, iar epuizarea nervoasă nu mai este o excepție, ci o realitate tot mai frecventă. Deși este adesea confundată cu stresul obișnuit sau cu oboseala trecătoare, epuizarea nervoasă reprezintă o stare de colaps fizic și emoțional care afectează profund sănătatea mintală și funcționarea zilnică. Studiile recente arată […] Articolul Cum recunoști epuizarea nervoasă – semne pe care le ignorăm zilnic apare prima dată în ea.md.
Tensiune în orașul Leova, unde candidatul la un nou mandat de primar, , a anunțat că a fost ținta unei tentative de intimidare. Incidentul s-a produs aseară, în jurul orei 22:30, chiar în fața casei în care acesta locuiește împreună cu soția și cei doi copii. „Am ieșit în curte și am auzit discuțiile unor […] Articolul Focuri de armă în fața casei primarului din Leova: „O tentativă clară de intimidare” apare prima dată în ea.md.
O învățătoare din nordul țării, achitată după acuzațiile de tratament inuman față de un elev # EA.md
imagine simbol Judecătoria Drochia a decis achitarea unei învățătoare acuzate de aplicarea unui tratament inuman și degradant asupra unui elev de clasa a III-a, stabilind că fapta „nu întrunește elementele infracțiunii” prevăzute de Codul penal, transmite Observatorul.md. Cazul a pornit de la o plângere depusă de părinții elevului, care au reclamat că băiatul ar fi fost […] Articolul O învățătoare din nordul țării, achitată după acuzațiile de tratament inuman față de un elev apare prima dată în ea.md.
Rizea îl acuză pe Nicolae Botgros că și-ar fi construit blocuri pe un teren primit gratuit de la stat # EA.md
Fostul deputat român Cristian Rizea lansează acuzații grave la adresa maestrului Nicolae Botgros, susținând că acesta ar fi ridicat mai multe blocuri de locuințe pe un teren acordat gratuit de Primăria Chișinău pentru construirea unui centru cultural-artistic. „Primăria i-a dat un teren să facă un centru cultural-artistic pentru copii. I l-a dat gratuit, lângă Palatul […] Articolul Rizea îl acuză pe Nicolae Botgros că și-ar fi construit blocuri pe un teren primit gratuit de la stat apare prima dată în ea.md.
Unul dintre cele mai scumpe și sofisticate sisteme de apărare aeriană din arsenalul Rusiei, S-400 „Triumf”, în valoare de peste un miliard de euro, a fost distrus complet de forțele ucrainene în Crimeea ocupată, potrivit imaginilor difuzate pe rețelele sociale și preluate de la Știrile Pro TV. Atacul a fost executat de Forțele de Operațiuni Speciale […] Articolul (Video) Momentul în care ucrainenii distrug arma de un miliard de euro a lui Putin apare prima dată în ea.md.
O fată de 14 ani, vândută pentru 5.000 de euro și cinci sticle de whisky, a fost salvată în Spania # EA.md
O adolescentă de 14 ani a fost salvată de autoritățile spaniole, după ce părinții ei ar fi vândut-o unei familii din Lleida pentru 5.000 de euro, cinci sticle de whisky și mai multe produse alimentare, scrie libertatea.ro. Garda Civilă din Navarra a arestat părinții fetei, ambii în vârstă de 35 de ani, acuzați de trafic […] Articolul O fată de 14 ani, vândută pentru 5.000 de euro și cinci sticle de whisky, a fost salvată în Spania apare prima dată în ea.md.
Cristian Botgros, audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc. Declarațiile sale i-au surprins pe anchetatori: „Am fost audiat, dar…” # EA.md
Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, a fost audiat în dosarul privind moartea tinerei Andreea Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc. Reacția artistului după audieri a atras atenția opiniei publice. „Am fost audiat, dar nu pot să ofer alte detalii. Ancheta va arăta ce s-a întâmplat”, a declarat Cristian Botgros, citat de Spynews. Cazul care a […] Articolul Cristian Botgros, audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc. Declarațiile sale i-au surprins pe anchetatori: „Am fost audiat, dar…” apare prima dată în ea.md.
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova # EA.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua pe 11 noiembrie o vizită oficială în Republica Moldova. La Chișinău, înaltul oficial european va avea întrevederi cu conducerea țării și va participa la o serie de evenimente publice dedicate parcursului european al Republicii Moldova, transmite Știri.md. Printre principalele activități din program se numără Conferința „Raportul de […] Articolul Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova apare prima dată în ea.md.
Roberta Metsola: „Moldova va fi examinată separat de Ucraina în procesul de aderare la UE”. Oficialul european: „Extinderea se bazează pe merite” # EA.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că Republica Moldova va fi evaluată individual, separat de Ucraina, în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Pro TV, în care oficiala a subliniat că fiecare țară este analizată în funcție de propriile progrese și rezultate. „Procesul de aderare este individual […] Articolul Roberta Metsola: „Moldova va fi examinată separat de Ucraina în procesul de aderare la UE”. Oficialul european: „Extinderea se bazează pe merite” apare prima dată în ea.md.
Adriana Ochișanu, despre traumele fiului său și conflictul cu familia Botgros: „Nu mai puteam trăi într-o relație toxică. Copilul a fost manipulat” # EA.md
Artista Adriana Ochișanu a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut după divorțul de Corneliu Botgros, mărturisind că despărțirea și tensiunile din familie au lăsat urme adânci asupra fiului lor, Cristian. „Când am plecat, Cristi avea aproape 13 ani. Au făcut tot posibilul ca el să rămână cu ei. Corneliu a început să-l […] Articolul Adriana Ochișanu, despre traumele fiului său și conflictul cu familia Botgros: „Nu mai puteam trăi într-o relație toxică. Copilul a fost manipulat” apare prima dată în ea.md.
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a dezvăluit pe rețelele sociale un cadou primit de la președintele american Donald Trump, în urma întâlnirii lor de la Casa Albă. Liderul de la Washington i-a oferit o felicitare personalizată, pe care a scris cu mâna sa mesajul: „Viktor, ești cel mai tare”. Pe felicitarea cu antetul Casei Albe se […] Articolul Ce cadou i-a făcut Donald Trump lui Viktor Orban: „Ești cel mai tare!” apare prima dată în ea.md.
Moldova, din nou pe podium: elevii moldoveni au câștigat a cincea medalie de aur consecutivă la Olimpiada Mondială de Robotică # EA.md
Republica Moldova continuă să uimească lumea prin tinerii săi talentați. Echipa națională de robotică a obținut pentru al cincilea an consecutiv medalia de aur la Olimpiada Mondială de Robotică (FIRST Global Challenge), desfășurată în Panama, unde au participat peste 190 de țări. Șase elevi și trei mentori au reprezentat țara, impresionând juriul internațional cu un […] Articolul Moldova, din nou pe podium: elevii moldoveni au câștigat a cincea medalie de aur consecutivă la Olimpiada Mondială de Robotică apare prima dată în ea.md.
(video) Donald Trump, surprins dormind în timpul unei conferințe la Casa Albă, în care un invitat a leșinat lângă el # EA.md
Imagini cu președintele american Donald Trump dormind în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă au devenit virale pe rețelele sociale. Incidentul a avut loc chiar la același eveniment în care un invitat s-a prăbușit lângă el, transmite Adevarul.ro. Conferința, desfășurată pe 6 noiembrie, a avut ca temă medicamentele pentru slăbit și reducerea costurilor […] Articolul (video) Donald Trump, surprins dormind în timpul unei conferințe la Casa Albă, în care un invitat a leșinat lângă el apare prima dată în ea.md.
Evaziune fiscală de 2,2 milioane de lei: patru agenți economici, vizați de percheziții în Chișinău # EA.md
Patru agenți economici din capitală sunt cercetați pentru evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane de lei. Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu sprijinul ofițerilor INI și ai BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții în 18 locații, informează autoritățile. Cei patru agenți economici activează în domeniul fabricării […] Articolul Evaziune fiscală de 2,2 milioane de lei: patru agenți economici, vizați de percheziții în Chișinău apare prima dată în ea.md.
