Corupția de la Liceul Gheorghe Asachi: Electricianul reprezenta unele firme, iar soția – angajată ca măturătoare

Republica Moldova continuă să uimească lumea prin tinerii săi talentați. Echipa națională de robotică a obținut pentru al cincilea an consecutiv medalia de aur la Olimpiada Mondială de Robotică (FIRST Global Challenge), desfășurată în Panama, unde au participat peste 190 de țări. Șase elevi și trei mentori au reprezentat țara, impresionând juriul internațional cu un […]