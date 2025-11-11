Milionar rus, mort într-un accident cumplit pe o autostradă din Moscova

10:30

Vladimir Zelenski a rămas în beznă după atacurile Rusiei chiar în timpul unui interviu acordat unui jurnalist de la The Guardian. Până când problema s-a remediat, cei doi au continuat discuţia pe întuneric. La câteva secunde după ce Zelenski s-a așezat să vorbească cu jurnalistul The Guardian, interviul a fost cufundat în întuneric, când alimentarea