Marți va ploua puternic în toată Moldova: Ce temperaturi vor indica termometrele

Prețurile de consum au crescut cu 0,6% într-o lună. Cel mai mult s-au scumpit ouăle de găină, legumele, lactatele și uleiul. Ouăle costă cu 8% mai mult decât în septembrie, prețul pentru legume a crescut cu 6,8%, produsele lactate sunt cu 0,8% mai scumpe, iar uleiul – cu 0,7%, transmite IPN. Pe de altă parte, […]