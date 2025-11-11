11 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI

Libertatea Cuvântului, 11 noiembrie 2025 05:40

La 11 noiembrie 1883  s-a născut la  Talmaza, județul Tighina, în  Basarabia ocupata de  Imperiul Rus, istoricul român Ştefan Ciobanu, membru al Academiei Române.

• • •

