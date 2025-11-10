Jack Della Maddalena: „Înainte de lupta cu Makhachev, pot mînca cîteva felii de pizza. Și totuși să ating greutatea necesară”.
Noi.md, 11 noiembrie 2025 01:00
Într-o lume în care luptătorii UFC numără fiecare calorie, Jack Della Maddalena – campion la categoria semimijlocie și, în același timp, amator de pizza – a decis să reamintească faptul că nu toate procesele de slăbire se desfășoară în regim de „hrișcă și lacrimi”. Într-un interviu acordat New York Post Sports, el a declarat că se simte confortabil înaintea luptei pentru titlu cu Islam Makhachev ș
• • •
Acum 10 minute
01:30
Autoritățile din Thailanda au introdus noi restricții privind consumul de alcool, aplicabile atît localnicilor, cît și turiștilor.Potrivit noilor reglementări, persoanele care consumă băuturi alcoolice în afara orelor permise sau în locuri interzise riscă amenzi de pînă la 10.000 de baht, echivalentul a aproximativ 300 de dolari. Măsura a intrat în vigoare la data de 8 noiembrie, transmite rea
Acum o oră
01:00
Un paradis al pasionaților de mașini și motociclete se află la mai puțin de trei ore de Marea Britanie: Insula Man. Iar motivul este că pe majoritatea drumurilor sale nu există limite de viteză. Totuși, legile împotriva condusului periculos sau neglijent rămîn în vigoare, relatetază publicația Daily Express.Insula Man, teritoriu autonom al Coroanei Britanice situat la mai puțin de trei ore de
01:00
Acum 2 ore
00:30
Cu prilejul inaugurării celei de-a 15-a ediții a Jocurilor Sportive Naționale din China, președintele China Media Group (CMG), Shen Haixiong, și președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Kirsty Coventry, au semnat, la Guangzhou, Acordul de drepturi la transmiterea olimpiadei pe termen lung 2026 - 2032, scrie romanian.cgtn.com.Totodată, au lansat împreună logo-ul CMG în relatarea Jo
00:30
Marea Britanie, Franța și Germania vor furniza personal și echipamente pentru a ajuta Belgia să combată invazia dronelor în jurul obiectivelor sensibile.Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a mulțumit „prietenilor britanici” pentru decizia lor de a trimite în Belgia o echipă specializată în combaterea dronelor, după ce Franța și Germania anunțaseră deja măsuri similare.{{846329}}C
00:00
Președintele sirian Ahmad al-Sharaa și-a început vizita în SUA cu un meci de baschet, alături de doi ofițeri de rang înalt ai armatei americane.Purtînd cravată și cămașă, liderul Siriei a fost surprins în timp ce aruncă și înscrie un coș, transmite Digi24.{{846934}}„Munciţi din greu, distraţi-vă şi mai mult”, a scris Asaad al-Shaibani, ministrul de Externe, pe Instagram. Șeful diplomației
Acum 4 ore
23:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întîlnit, la Guangzhou, cu președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Kirsty Coventry, și președintele de onoare pe viață al CIO, Thomas Bach, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping a declarat că spiritul olimpic este parte importantă a civilizației omenirii, care poartă aspirația popoarelor la o lume mai bună, și coincide în mare măsură cu inițiativa
23:30
Studenții Facultății de Arheologie a Universității din Köln (Germania) au descoperit un depozit roman antic pentru răcirea produselor alimentare - o „groapă frigorifică” veche de aproximativ 2000 de ani. Descoperirea a fost făcută în timpul săpăturilor arheologice la muzeul LWL-Römermuseum din Haltern am See.Potrivit Oxu.Az, rezultatele cercetării au fost publicate de Arkeonews.{{845984}
23:00
Evacuări și stingere de incendiu simulate: cum se antrenează pompierii pentru situații excepționale # Noi.md
Pe 10 noiembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne a organizat un exercițiu tactic interdepartamental la o bază petrolieră de pe strada Muncesti din municipiul Chișinău, transmite Noi.md.Scopul aplicației este consolidarea capacităților de intervenție ale echipelor operative, exersarea procedurilor de gestionare a situațiilor de urg
23:00
Fedor Emelianenko vs Mirko Crocop: revanșa legendelor va avea loc în primăvara anului 2026. Și nu va fi un spectacol, ci o luptă # Noi.md
Au trecut mai bine de douăzeci de ani de cînd cei doi titani ai epocii Pride — Fedor Emelianenko și Mirko „Krocop” Filipović — s-au întîlnit pentru prima dată într-o luptă legendară, care a intrat în analele MMA. Atunci, în 2005, Fedor a cîștigat prin decizia arbitrilor. Acum — un nou capitol. Și acesta va fi scris după regulile boxului profesionist.În ultimul interviu, Emelianenko a confirmat
23:00
În ultimul an, în provincia iraniană Khuzestan, din cauza poluării aerului au murit peste 1.600 de persoane.{{847213}}Despre acest lucru a anunțat Oxu.Az, cu referire la canalul Telegram „Свободный Иран”, după cum a declarat prorectorul Universității de Medicină din Ahvaz, Shapur Mehrdad Sharifi.Potrivit acestuia, în ultimele luni, aerul din regiune a fost curat doar două zile. Numai
22:30
Beterbiev așteaptă al treilea meci: „De obicei, cred cînd un bărbat își dă cuvîntul”. Ce va răspunde Bivol? # Noi.md
Pe fondul schimbării promotorilor, a luptelor anulate și a liniștii ușoare din ring, Artur Beterbiev rămîne o figură care nu pierde nici greutate, nici greutatea cuvîntului. El nu este doar fostul campion mondial absolut la categoria semigrea, ci și un om care știe ce înseamnă să-ți ții cuvîntul. Și acum așteaptă ca adversarul său, Dmitri Bivol, boxer rus de origine moldovenescă, să-și îndeplineas
22:30
Pe măsură ce temperaturile scad, organismul are nevoie de un plus de energie și nutrienți pentru a face față frigului. Alimentația din sezonul rece joacă un rol esențial în menținerea imunității, a nivelului de energie și a stării generale de bine.Corpul are nevoie de „combustibil” de calitate, iar mesele trebuie adaptate ritmului sezonier. În lunile reci, tendința naturală este de a consuma a
22:30
Forțați de conflicte armate sau de alte dificultăți care le pun în pericol viața și siguranța, mii de oameni din diferite țări au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, găsindu-și adăpost în Republica Moldova.În primele nouă luni ale acestui an, Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a înregistrat 2.160 de cereri de azil, transmite Moldova1.{{846841}}Războiul din Ucraina a dus la o
22:00
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a solicitat Guvernului ca, începînd cu 1 ianuarie 2026, salariul minim să fie stabilit la 8050 de lei lunar. Sindicaliștii argumentează că această creștere este necesară pentru a menține puterea de cumpărare a salariaților și pentru a preveni adîncirea sărăciei, informează Noi.md.Potrivit datelor CNSM, raportul dintre salariul minim și s
22:00
În Marea Britanie, locuitorilor unui comitat li s-a promis repararea drumului peste 103 ani # Noi.md
În Marea Britanie, locuitorilor comitatului Oxfordshire li s-a promis că reparația capitală a drumului va fi efectuată peste 103 ani.Locuitorii din zonă au depus o plîngere cu privire la gropile de pe drum, al cărui asfalt a fost schimbat ultima dată în 1983. Cu toate acestea, nu se efectuează reparații capitale ale drumului. {{846186}}„Este permanent peticit, dar cînd vine înghețul, probl
Acum 6 ore
21:30
Meciul cu numărul 1000 al lui Guardiola. Înfrîngerea zdrobitoare a echipei Liverpool. Cine va opri City în Premier League? # Noi.md
Meciul cu numărul 1000 din cariera de antrenor a lui Pep Guardiola nu este doar o cifră. Este o etapă importantă, pe care Manchester City a sărbătorit-o cu aceeași eleganță cu care Pep își alege costumele pentru conferințele de presă. Pe Etihad, actualul campion al Angliei a organizat o demonstrație elegantă de superioritate față de Liverpool — 3:0, fără dramatism inutil, dar cu o duritate rafinat
21:30
Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale, planificată pentru anul 2025, în zona deservită de „Bălți-gaz”, este aproape de finalizare.Despre acest lucru a comunicat compania „Moldovagaz”, menționînd că, în special în satele Drăgănești și Rădoaia din raionul Sîngerei, precum și în satul Hîjdieni din raionul Glodeni, au fost pozați peste 2,7 kilometri de conducte de gaze de presiune m
21:30
După ample lucrări de reparație capitală și dotare cu echipamente moderne, Școala de Arte din orașul Cricova și-a redeschis larg ușile pentru elevi și profesori.Cei peste 550 de copii care studiază aici beneficiază acum de săli moderne, adaptate standardelor înalte de educație artistică.{{844151}}Lucrările au prevăzut renovarea completă a sălilor de clasă, reabilitarea acoperișului, consol
21:00
Un nou proiect: Mii de locuitori din rionul Soroca vor beneficia de apă potabilă din Nistru # Noi.md
În raionul Soroca, avansează lucrările de construcție-montaj a rețelelor interne de distribuție a apei potabile din rîul Nistru, cu o lungime totală de circa 90 km.Lucrările au loc în satele Alexandru cel Bun, Vasilcău, Racovăț, Slobozia-Cremene, Slobozia-Vărăncău, Inundeni și Ruslanovca, unde locuiesc peste 10 mii de cetățeni.{{844902}}Lucrările de construcție-montaj planificate în satul
21:00
Proiectul „Voices Plus”, inițiat în 2018, revine și în acest an, reunind copii și profesori din școlile de muzică și arte ale Republicii Moldova, informează Noi.md.Echipa Voices Moldova va vizita 11 instituții din centrul țării, oferind tinerilor muzicieni oportunitatea de a-și arăta talentul și de a se pregăti pentru un concert de gală alături de artiști consacrați.În perioada 3-5 decembr
21:00
Xi Jinping îndeamnă să aducă noi contribuții la construirea unei Chine puternice în domeniul sporturilor # Noi.md
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președinte al Comisiei Centrale Militare, Xi Jinping, i-a primit duminică la Guangzhou pe reprezentanții instituțiilor și angajaților fruntași din domeniul sporturilor de masă, precum și pe reprezentanții colectivelor și angajaților fruntași din sistemul sporturilor din întreaga țară, cu ocazia deschide
21:00
Educația va fi una dintre principalele direcții ale noului Program național pentru susținerea populației de etnie romă pentru perioada 2027-2030, aflat în proces de elaborare, informează Noi.md.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, documentul va include și alte domenii importante, precum sănătatea, ocuparea forței de muncă, protecția socială, participarea în viaț
21:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că fiecare cetățean american va primi 2.000 de dolari din veniturile obținute din tarife.Despre aceasta șeful Casei Albe a scris pe Truth Social. {{847216}}Potrivit lui Trump, oamenii care se opun taxelor sînt naivi, relatează Noi.md, citînd caliber.az.El susține că acum SUA sînt cea mai bogată și respectată țară din lume, cu o inflație aproap
20:00
La începutul anului 2020, pandemia de Covid-19 a oprit brusc lumea: avioanele stăteau la sol, magazinele erau închise, iar liniile de producție s-au oprit. Industria croazierelor, dependentă de mișcarea navelor și turiști, s-a confruntat cu o criză fără precedent, informează BBC.Pentru a supraviețui financiar, operatorii au fost nevoiți să ia măsuri drastice: cele mai vechi nave au fost trimis
20:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a ajuns pe primul loc în Europa în categoria aeroporturilor de dimensiune medie, după ce a înregistrat în septembrie 2025 o creștere impresionantă de 45,5% a traficului de pasageri comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.Potrivit celui mai recent raport Airport Council International (ACI) Europe, acestă performanță a sporit creșterea traf
Acum 8 ore
19:30
Otto Wallin l-a trimis în KO pe Chris Thomas în două runde și a provocat trei campioni de categorie supergrea # Noi.md
În Atlantic City a avut loc o seară de box, în care protagonistul principal a fost supergreul suedez Otto Wallin (26–2, 15 KO). Adversarul său a fost americanul Chris Thomas (20–6, 14 KO), dar lupta nu a durat mult — Vallin l-a trimis în knock-out pe Thomas în runda a doua.Un croșeu scurt de stînga — și gataÎncă de la început, Vallin părea concentrat și încrezător.În minutul al doilea
19:30
În data de 11 noiembrie, pe mai multe adrese din mun. Chișinău nu va fi apă potabilă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 15:00, marți, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Prepeliței, 70; V. Pîrcălab, 29, Cernăuți; st-la 3 Lvov, 60-72; st-la 5 Lvov, 11-13; Sofia, 11.{{824742}}Tot pe 11 noiembrie, în legătură cu executarea lucrărilor planificate de că
19:00
Ce au discutat liderul autoproclamatei RMN și însărcinatul temporar cu afaceri al SUA în Moldova # Noi.md
Liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, a primit delegația Ambasadei SUA în Moldova, condusă de însărcinatul temporar cu afaceri al SUA în RM, Nick Pietrowicz.Din componența grupului au făcut parte și șefa departamentului politico-economic al Ambasadei SUA în RM, Kimberly Zapfel, și consilierul politic al Ambasadei SUA în RM, Kelsey Edwards.Din partea transnistreană, la dialog a p
19:00
În incinta Preturii sectorului Botanica din capitală, s-a desfășurat recent cea de-a V-a ediție a Festivalului-Concurs Internațional "Sentimente de toamnă în cîntec și poezie", notează Noi.md.Sala a devenit un loc plin de lumină și emoție, unde participanți de toate vîrstele, din diferite regiuni ale Moldovei, au oferit momente de neuitat prin vers și cîntec, celebrînd dragostea pentru țară, i
18:30
Dan Hooker: „Makhachev este deștept, dar Della Maddalena va cîștiga. Iar eu sînt pregătit pentru Tsarukyan”. # Noi.md
Veteranul UFC din Noua Zeelandă Dan Hooker (23-12), cunoscut pentru tenacitatea și pasiunea sa pentru lupte, s-a exprimat cu privire la cele două lupte viitoare, în care va fi fie comentator, fie participant. În emisiunea Red Corner, Hooker a dat un pronostic pentru lupta pentru titlu dintre Islam Mahachev și Jack Della Maddalena și a împărtășit gîndurile sale despre propria întîlnire cu Arman Tsa
18:30
Cea de-a 15-a ediție a Jocurilor Sportive Naționale din China a fost inaugurată, la Centrul de Sporturi Olimpice din orașul Guangzhou, provincia Guangdong, scrie romanian.cgtn.com.Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat deschiderea oficială a evenimentului organizat în comun de provincia Guangdong și Regiunile Administrative Speciale Hong Kong și Macao.Secretarul Comitetului provincial
18:30
Pentru îmbunătățirea condițiilor de siguranță, optimizarea circulației și reducerea riscului de accidente rutiere, la intersecția dintre drumul național R2 Chișinău–Bender–Tiraspol, drumul regional G108 și strada Concilierii Naționale din orașul Anenii Noi va fi amenajat un sens giratoriu.În acest sens, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a lansat procedura de achiziție publică privind
18:00
Rozaceea este o afecțiune cutanată cronică care afectează milioane de oameni din întreaga lume. Cu toate că este mai frecvent întâlnită la persoanele cu piele deschisă, ea poate afecta orice tip de piele și se manifestă, de obicei, prin roșeață persistentă pe față, inflamare și apariția unor mici pustule care seamănă cu acneea.Dacă te confrunți cu această afecțiune sau suspectezi că ai putea s
18:00
Compania Termoelectrica S.A. informează că procedura de conectare a consumatorilor la rețeaua de alimentare cu energie termică pentru sezonul rece 2025-2026 este în plină desfășurare.{{846588}}Pînă la data de 10 noiembrie curent, de agent termic beneficiază 3877 de edificii, printre care:-Instituții de educație timpurie – 143 -Școli și licee – 159-Instituții medicale – 69
18:00
Socialiștii inițiază formarea unui grup neoficial de prietenie între Parlamentul Republicii Moldova și Duma de Stat a Rusiei # Noi.md
Fracțiunea socialiștilor inițiază crearea unui grup neoficial de prietenie între Parlamentul Moldovei și Duma de Stat a Rusiei.Despre acest lucru a anunțat președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon.El a menționat că a avut o întrevedere de lucru cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov. În cadr
18:00
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se va afla, la începutul săptămînii viitoare, în capitala Belgiei, unde va participa la două evenimente europene de anvergură dedicate viitorului Uniunii Europene și consolidării parteneriatului economic continental.Această vizită a lui Alexandru Munteanu va fi prima efectuată la Bruxelles de la învestirea sa în calitate de prim-ministru a
18:00
Fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, a comentat vizita raportorilor Comisiei de la Veneția la Chișinău, care evaluează proiectul de lege PACCO. Proiectul prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate prin reorganizarea Procuraturii Anticorupție și a Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale, transmite Noi.md.„Deci guvernarea nu a renu
18:00
Săptămîna trecută Serviciul Vamal a desfășurat o serie de instruiri esențiale pentru funcționarii vamali, menite să îi pregătească pentru aplicarea normelor vamale armonizate cu standardele Uniunii Europene, trnsmite Noi.md.În cadrul sesiunilor, funcționarii au aprofundat determinarea și dovedirea statutului unional al mărfurilor, aplicarea regimului de tranzit și utilizarea documentelor elect
Acum 12 ore
17:30
În plin sezon al virozelor și răcelilor, tot mai mulți părinți se confruntă cu episoade de febră la copii.Deși temperaturile crescute pot speria mamele, medicii atrag atenția că, în cele mai multe cazuri, febra reprezintă o reacție normală a organismului în lupta cu infecțiile virale. Esențial este ca micuții să fie hidratați corespunzător și monitorizați atent, pentru a identifica la timp eve
17:30
Pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu combustibil în sectorul aeronautic, autoritățile moldovenești analizează mai multe scenarii și propuneri, negociind în prezent cu compania Lukoil, informează Noi.md.„Interesul principal este obținerea celui mai bun rezultat pentru stat, companiei fiindu-i oferite mai multe opțiuni pentru rezolvarea situației”, a explicat ministrul Energiei, Dori
17:30
Va crește prețul la călătoria cu transportul public în Chișinău? Răspunsul primarului Ion Ceban # Noi.md
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, întrebat de jurnaliști dacă se vor scumpi călătoriile cu transportul public de la anul viitor a ezitat să vină cu un răspuns concret, menționînd că actualele tarife sînt cele mai mici din regiune și că acest tarif urma să fie revizuit încă din 2023.„Ceea ce am văzut eu pe rețelele de socializare este că la nivel de țară vor crește substanțial tarifele pentru tr
17:00
Un an care a schimbat totul: Irina Rimes vorbește despre momentele grele și planurile de sărbători # Noi.md
Anul 2025 a fost un an de răscruce pentru Irina Rimes, artista mărturisind că schimbările și provocările prin care a trecut i-au zdruncinat rutina și i-au pus la încercare cariera.Deși evită să ofere detalii, cântăreața lasă să se înțeleagă că au existat momente dificile, dar rămâne optimistă privind recompensele pe care le-ar putea aduce anul următor, informează Noi.md cu referire la Cancan.r
17:00
Republica Moldova se află printre cele mai vulnerabile ţări europene în faţa schimbărilor climatice, cu temperaturi medii anuale în creștere de 0,58 °C. {{844995}}În acest context, Organizația Națiunilor Unite lansează o campanie de informare şi conştientizare adresată tinerilor, menită să impulsioneze acţiuni concrete pentru reducerea riscurilor climatice pe întreg teritoriul ţării, trans
16:30
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că a convenit cu președintele SUA, Donald Trump, „eliberarea pe termen nelimitat a Ungariei de sancțiunile americane privind petrolul”.El a scris despre acest lucru pe Facebook, relatează „Европейская правда”.Luni, 10 noiembrie, Orban a declarat că SUA și Ungaria „au încheiat cele mai importante negocieri ale anului”.{{847172}}„Am con
16:30
Germania a emis un mandat de arestare pe numele a trei militari ai unei unități speciale ucrainene și patru veterani scafandri, suspectați de atentatele asupra conductelor de gaze „Nord Stream” din 2022.{{844703}}Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat ziarul The Wall Street Journal, cu referire la surse.Conform publicației, ancheta a fost condusă timp de trei ani de o „echipă de
16:30
Activitatea Consiliului Municipal Chișinău (CMC) a fost din nou blocată, după ce o parte dintre consilieri nu s-au prezentat luni, 10 noiembrie, la ședința planificată.Mai exact, la ședință nu au venit consilierii municipali ai Mișcării Alternativa Națională (MAN) și ai Partidului Comuniștilor, fapt ce a împiedicat continuarea examinării ordinii de zi a ședinței CMC începute încă pe 15 octombr
16:30
Carl Froch este fost campion mondial, membru al Hall of Fame, omul care l-a învins pe George Groves într-un mod care a făcut ca stadionul Wembley să tremure. Acum are 48 de ani, este pensionat, dar, judecînd după ultimul interviu, încă mai are mîncărimi la pumni. Mai ales cînd vine vorba de Jake Paul.În emisiunea Clubhouse Boxing, Froch a vorbit despre vedeta de pe YouTube cu o ușurință de par
16:30
Informația a fost confirmată pentru BANI.MD de către reprezentanții Căii Ferate din Moldova (CFM).Potrivit instituției, trenul va circula în regim restrîns, doar trei zile pe săptămînă: vineri, sîmbătă și duminică.Întrebați cît va dura această limitare, reprezentanții CFM au precizat că stoparea curselor din zilele de luni, marți, miercuri și joi se va menține pînă în luna martie 2026.
16:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Oficialii au examinat mersul proiectelor implementate cu sprijinul BERD, ce vizează reabilitarea drumurilor și sporirea securității energetice.Premierul Alexandru Munteanu a subliniat importanța cooperări
