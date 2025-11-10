Slovacia nu a comis o infracțiune prin donarea avioanelor MiG-29 către Ucraina, spun procurorii
Ziarul National, 11 noiembrie 2025 00:45
Transferul avioanelor de luptă MiG-29 din Slovacia către Ucraina nu reprezintă o infracţiune, a anunţat Procuratura din Bratislava. Slovacia a ofer...
Zelenski promite acțiuni decisive împotriva corupției în sectorul energetic din Ucraina # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că oricine este implicat în acte de corupție va fi tras la răspundere. El a promis că operatorul de ener...
România își respectă angajamentele: Încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei devine infracțiune gravă în atenția DIICOT # Ziarul National
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a exprimat mulţumiri senatorilor care, luni seară, au adoptat cu 110 voturi "pentru" un proiect de lege important....
ULTIMA ORĂ // Autoritățile R. Moldova, PREGĂTITE pentru a prelua infrastructura „LukOil” de la AIC, astfel încât aprovizionarea aeronavelor să nu fie afectată: „Responsabilitatea companiei este de a realiza toate acțiunile în regim URGENT” # Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Autoritățile R. Moldova, PREGĂTITE pentru a prelua infrastructura „LukOil” de la AIC, astfel încât aprovizionarea aeronavelor să n...
Ministrul justiției din Ucraina și fostul partener de afaceri al lui Zelenski, vizați în scandalul de corupție din sectorul energetic # Ziarul National
Biroul anticorupție din Ucraina (NABU) a lansat o anchetă amplă în sectoarele energiei și apărării, ambele fiind grav afectate de atacurile rusești...
Noul Program național 2027-2030: Educația romilor, prioritate pentru dezvoltare durabilă și egalitate socială # Ziarul National
Educația va reprezenta una dintre direcțiile esențiale ale viitorului Program național destinat susținerii populației de etnie romă, valabil pentru...
Viitorul cercetării moldovenești: progres și colaborare pentru dezvoltare durabilă! # Ziarul National
Dragi cercetători, stimați profesori!Astăzi celebrăm Ziua Mondială a Științei pentru Pace și Dezvoltare, zi în care subliniem aportul crucial al ...
Moldova își consolidează securitatea energetică prin interconectări cu România și Ucraina: Noi proiecte în plin avânt # Ziarul National
Moldova va dezvolta noi linii de interconectare cu România și Ucraina, pentru a îmbunătăți conectivitatea regională și a integra capacitățile viito...
Jaf sub mască: 8 ani de închisoare pentru tâlharul care a atacat o instituție financiară din Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un bărbat de 33 de ani a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de tâlhărie. Judecătoria Chișinău...
Zelenski: Putin ar putea ataca Europa, dar nu mă tem de Trump și am relații bune cu SUA # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat într-un interviu că nu se teme de Donald Trump, spre deosebire de alți lideri occidentali, și a...
Ucraina se confruntă cu întreruperi masive de electricitate din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice # Ziarul National
Alimentarea cu energie electrica era planificată să fie întreruptă duminică, pentru perioade cuprinse între opt şi 16 ore, în multe regiuni ale Ucr...
Hamas refuză orice capitulare: Luptătorii din Rafah nu se vor preda sub nicio formă # Ziarul National
Aripa armată a grupării Hamas a anunțat duminică că luptătorii retrași în zona Rafah din Gaza, controlată de Israel, nu se vor preda sub nicio form...
Doi români răniți într-un atac armat în piața Taksim, Istanbul, anunță ministrul Oana Țoiu # Ziarul National
Doi români au fost răniți într-un incident armat petrecut în piața Taksim din Istanbul, conform informațiilor transmise duminică de către ministrul...
Un atac cu drone efectuat de Ucraina în timpul nopții a dus la întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică și încălzire centrală în ...
Moldova pregătește vize pentru cetățenii CSI: Guvernul denunță acordul de liberă circulație # Ziarul National
Republica Moldova ia în considerare impunerea regimului de vize pentru cetățenii țărilor din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Această organ...
Atacuri periculoase asupra centralelor nucleare din Ucraina: Kievul solicită intervenția AIEA pentru a preveni dezastrul! # Ziarul National
Rusia a lansat atacuri nocturne asupra Ucrainei, utilizând drone şi rachete, vizând substațiile care alimentează două centrale nucleare, ucigând as...
Rusia lovește dur Ucraina: șase morți și pagube semnificative după cele mai masive atacuri balistice asupra infrastructurii energetice de la începutul conflictului # Ziarul National
Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața după ce Rusia a efectuat sute de atacuri cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice și clădi...
Hodorkovski avertizează Europa: Un nou Război Rece cu Rusia este inevitabil, indiferent de deznodământul în Ucraina # Ziarul National
Mihail Hodorkovski, una dintre vocile cele mai vehemente împotriva Kremlinului, care a experimentat detenția în Rusia și acum trăiește în exil, lan...
Lavrov revine în prim-plan: Rusia lucrează la un posibil test nuclear sub conducerea lui Putin, speculații privind poziția sa în guvern # Ziarul National
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că se lucrează la ordinele președintelui Vladimir Putin pentru a pregăti propuneri legate de un...
Planurile de denunțare a regimului fără vize pentru Tadjikistan și Kârgâzstan, clarificate de MAE Chișinău # Ziarul National
După ce presa a dezvăluit intențiile autorităților de la Chișinău de a denunța Acordul de călătorie fără vize pentru cetățenii statelor CSI, Minist...
Moldova pregătește o tranziție strategică și graduală către regimul european de vize, explică experții WatchDog # Ziarul National
După ce s-a scris despre intenția autorităților de la Chișinău de a denunța mai multe acorduri cu statele membre ale CSI, inclusiv unul privind reg...
Maia Sandu configurează noul Consiliu Național de Securitate al R. Moldova cu Anca Dragu în echipă # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat recent un decret pentru a configura noul Consiliu Național de Securitate (CNS) al țării. Anca D...
România cere răgaz pentru sancțiunile SUA împotriva Lukoil, Republica Moldova riscă să fie afectată de lipsa combustibilului # Ziarul National
Decizia Washingtonului de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a sancțiunilor a generat haos în interiorul țărilor UE în care activează cele...
Român reținut pentru omor calificat după un accident tragic în Bulgaria: șase imigranți au murit în lacul Vaia # Ziarul National
Procuratura districtuală din Burgas solicită arestarea preventivă a cetățeanului român care joi seara a fost implicat într-un accident tragic, sold...
Moldova pregătește regimul de vize pentru cetățenii CSI: 7 acorduri, pe cale de denunțare! # Ziarul National
Autoritățile de la Chișinău planifică să implementeze regimul de vize pentru cetățenii din statele membre ale CSI. Această măsură urmează să fie ap...
Comisarul european Marta Kos sosește în Republica Moldova pentru discuții despre extindere și viitorul țării # Ziarul National
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, va face o nouă vizită în Republica Moldova. Aceasta va fi prezentă la Chișinău pe data de 11 noiemb...
România caută soluții pentru a evita închiderea rafinăriei Lukoil și impactul asupra Moldovei pe fondul sancțiunilor SUA # Ziarul National
Decizia Washingtonului de a include Lukoil şi Rosneft pe lista de sancţiuni a aruncat în haos ţările UE unde activează cele mai mari companii petro...
Ucraina denunță recrutarea a peste 1.400 de africani de către Rusia, profitând de sărăcia continentului # Ziarul National
Ucraina a acuzat Rusia că profită de sărăcia din Africa pentru a-și continua războiul. Se afirmă că peste 1.400 de cetățeni din 36 de țări africane...
Rusia lovește din nou: infrastructura energetică a Ucrainei afectată, regiuni întregi fără electricitate # Ziarul National
Un atac de amploare din partea Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a cauzat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor. Acest ...
Fetița care l-a pus pe Putin într-o situație delicată: Întrebarea din Piața Roșie care a stârnit reacții neașteptate # Ziarul National
O fată de 11 ani, pe nume Kira, a reuşit să-l pună pe preşedintele rus, Vladimir Putin, într-o situaţie incomodă, în timpul unei vizite oficiale la...
Moldova la conducerea Protocolului OMS și ONU privind Apa și Sănătatea pentru prima dată în istorie # Ziarul National
Republica Moldova va prelua, pentru prima dată, președinția Protocolului privind Apa și Sănătatea al Organizației Mondiale a Sănătății și al Comisi...
Trump îndeamnă UE să susțină Ungaria și pe Orban în fața provocărilor imigrației în Europa # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump îndeamnă Uniunea Europeană să dea dovadă de respect față de Ungaria si de premierul ei Viktor Orbán, după ce lid...
Maia Sandu a semnat decretul pentru noua componență a Consiliului Național de Securitate # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a constituit un nou Consiliu Național de Securitate, semnând un decret în acest sens. Astăzi, șefa statului a oficializat act...
Radu Marian explică de ce nu putem fi prieteni cu Rusia și Belarus în contextul actual tensionat # Ziarul National
Deputatul Radu Marian a comentat recent suspendarea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus. Conform declarațiilor sale, această m...
Șase cadre didactice din Republica Moldova participă, între 3 și 8 noiembrie 2025, la programul internațional KLIC LEADer Training Course în Seul, ...
Vaccin nazal inovator promite protecție extinsă împotriva gripei aviare H5N1: rezultate promițătoare în teste clinice în SUA # Ziarul National
Un vaccin antigripal experimental care se administrează pe cale nazală ar putea oferi protecție extinsă împotriva tulpinilor de gripă aviară H5N1....
Ministerul Educației dă undă verde noului curriculum de limba română pentru elevii refugiați și repatriați din Republica Moldova # Ziarul National
Elevii refugiați și cei reveniți din diasporă vor beneficia de o integrare mai facilă în școlile din Republica Moldova. Ei vor avea oportunitatea d...
Oficial german: Rusia ar putea ataca NATO oricând, dar este descurajată de Ucraina # Ziarul National
Rusia are capacitatea de a lansa oricând un atac limitat împotriva teritoriului NATO, însă decizia va depinde de poziția aliaților occidentali, ave...
Gunvor retrage oferta pentru activele Lukoil după acuzațiile din partea SUA privind legături cu Kremlinul: reacția Moscovei # Ziarul National
Compania elvețiană de comerț cu materii prime, Gunvor, a anunțat joi că își retrage oferta de a cumpăra activele internaționale ale companiei energ...
Maia Sandu și Roberta Metsola întăresc colaborarea pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Discuțiile s-au c...
Compania „Double Case”, despre investigația inițiată de CNPF: „Suntem încrezători că acest dialog instituțional va genera claritate și va deschide calea pentru dezvoltarea unei piețe crypto responsabile și sigure în R. Moldova” # Ziarul National
Compania Double Case susține că a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF)...
Roberta Metsola, în vizită la Chișinău: Momentul decisiv pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană! # Ziarul National
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj de susținere după întrevederea cu președintele Republicii Moldova, Mai...
