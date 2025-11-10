/VIDEO/ Igor Dodon vrea grup neoficial de prietenie cu Rusia: S-a întâlnit cu Oleg Ozerov

/VIDEO/ Igor Dodon vrea grup neoficial de prietenie cu Rusia: S-a întâlnit cu Oleg Ozerov

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8