Zimbru Chișinău urcă pe locul secund în campionat după o victorie categorică în fața celor de la CSF Bălți, grație hattrick-ului spectaculos semnat de Denis Kazlouski - VIDEO
ProTV.md, 10 noiembrie 2025 22:40
Acum 5 minute
23:00
Anchetă majoră în sistemul energetic al Ucrainei. Zeci de percheziții, inclusiv la ministrul justiției și la un fost partener de afaceri al lui Zelenski, anunță presa ucraineană # ProTV.md
Acum 10 minute
22:50
Întâlnire istorică la Washington: președintele american Donald Trump și liderul sirian Ahmad al-Sharaa discută aderarea Damascului la coaliția internațională anti-jihadistă - VIDEO # ProTV.md
Acum 30 minute
22:40
Zimbru Chișinău urcă pe locul secund în campionat după o victorie categorică în fața celor de la CSF Bălți, grație hattrick-ului spectaculos semnat de Denis Kazlouski - VIDEO # ProTV.md
Acum o oră
22:20
Zimbru Chișinău urcă pe locul secund în campionat după o victorie categorică în fața celor de la CSF Bălți, grație hattrick-ului spectaculos semnat de Denis Kazlouski # ProTV.md
22:20
Universitatea Craiova a rămas fără antrenor principal. Mirel Rădoi și-a dat demisia după înfrângerea contra formației UTA Arad - VIDEO # ProTV.md
22:20
Finala campionatului Canadei la fotbal s-a jucat printre troiene - VIDEO
Acum 2 ore
22:00
Kendrick Lamar conduce nominalizările la Grammy 2026 cu nouă selecții, în timp ce Lady Gaga stabilește un record - VIDEO # ProTV.md
22:00
Cea mai lungă paralizie bugetară din istoria Statelor Unite se apropie de final, după un vot decisiv în Senat care asigură finanțarea guvernului până în ianuarie - VIDEO # ProTV.md
22:00
Imagini cu Donald Trump aparent adormit în Biroul Oval devin virale, stârnind reacții amestecate în mediul politic și pe rețelele sociale - VIDEO # ProTV.md
21:50
Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Braziliei! Max Verstappen a intrat în istorie după ce a terminat pe 3 - VIDEO # ProTV.md
21:50
Manchester City, prima victorie cu Liverpool după mai bine de doi ani! "Cormoranii" au ajuns pe 8 în clasamentul din Premier League - VIDEO # ProTV.md
21:50
Inter - Lazio 2-0 » Chivu îl învinge pe Sarri și „nerazzurrii” sunt lideri în Serie A - VIDEO # ProTV.md
21:50
Marco Bezzecchi (Aprilia), de pe altă planetă! Italianul a câştigat Marele Premiu al Portugaliei - VIDEO # ProTV.md
21:50
Fotbal: Lewandowski a reușit un hat-trick pentru FC Barcelona în meciul cu Celta Vigo (4-2) - VIDEO # ProTV.md
21:50
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, eliberat din închisoare și plasat sub control judiciar, după doar 20 de zile de detenție - VIDEO # ProTV.md
21:40
Alexander Zverev salvează 3 mingi de set și îl învinge pe Shelton la debut, la Turneul Campionilor. Sascha, statistică impresionantă la Torino - VIDEO # ProTV.md
21:40
Încep pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Când va avea loc inaugurarea pomului de Crăciun în capitală - VIDEO # ProTV.md
21:40
Trei oameni au murit și alți 15 au fost răniți în Tenerife, după ce valuri uriașe au lovit neașteptat zonele de coastă - VIDEO # ProTV.md
21:30
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în toată țara. Mai multe accidente rutiere s-au produs la Ialoveni - VIDEO # ProTV.md
21:10
Scandal uriaș de corupție în Ucraina. Percheziții la ministrul Justiției și la cel mai important partener de afaceri al lui Zelenski. Presa ucraineană vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
21:10
Fructele, legumele, pâinea, carnea și produsele lactate înregistrează cele mai mari majorări de preț, evidențiind presiunea tot mai mare asupra familiilor cu venituri medii și mici - VIDEO # ProTV.md
Acum 4 ore
21:00
Conducerea BBC a demisionat, după scandalul privind editarea unui discurs al lui Donald Trump - VIDEO # ProTV.md
20:50
Interviu întrerupt de o pană de curent provocată de atacuri rusești: Zelenski vorbește despre Trump și respinge zvonurile privind tensiunile din ultima lor întâlnire de la Washington - VIDEO # ProTV.md
20:50
România se apropie de preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești: BERD a acceptat oferta, iar Bucureștiul urmează să discute cu Chișinăul condițiile de exploatare - VIDEO # ProTV.md
20:20
Riscuri minime, dar nu inexistente: Atacurile asupra rețelelor electrice ucrainene ar putea duce la pene de curent în Moldova. Ce spun responsabilii de la Energocom - VIDEO # ProTV.md
20:10
Chișinăul înregistrează cazuri noi de gripă și rujeolă: Specialiștii în sănătate publică solicită vaccinarea persoanelor din grupele de risc - VIDEO # ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 10.11.2025
19:40
CSJ respinge recursul Avia Invest: Fostul concesionar al Aeroportului Chișinău trebuie să se supună ordinului Serviciului Fiscal de Stat privind taxele pentru populație # ProTV.md
19:40
Vizită de documentare a Comisiei de la Veneția în Moldova: Experți europeni discută cu reprezentanții sistemului judiciar despre reorganizarea PA și PCCOCS # ProTV.md
Acum 6 ore
18:20
Republica Moldova își întărește echipa pentru integrarea europeană: Comisia Națională ajunge la 64 de membri / DOC # ProTV.md
Republica Moldova își întărește echipa pentru integrarea europeană: Comisia Națională ajunge la 64 de membri / DOC
18:00
Dani Mocanu și fratele său, arestați în Napoli. Ei erau dați în urmărire după ce au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor # ProTV.md
18:00
UE ia în considerare utilizarea activelor rusești sau chiar împrumuturi pentru a finanța Kievul. Rusia amenință cu un „răspuns dureros” # ProTV.md
17:40
Două tentative de scoatere ilegală a camioanelor din Moldova, contracarate la Leușeni: șoferii sunt cercetați penal # ProTV.md
17:30
Ministrul Energiei vine cu noi detalii despre negocierile cu Lukoil: Guvernul vrea să preia infrastructura de alimentare cu kerosen pentru a proteja stabilitatea Aeroportului Chișinău # ProTV.md
17:30
CNSM cere majorarea salariului minim la 8050 de lei din 1 ianuarie 2026: „Este timpul ca munca oamenilor să fie plătită la valoarea reală a vieții” # ProTV.md
17:10
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, eliberat din închisoare și plasat sub control judiciar, după doar 20 de zile de detenție # ProTV.md
17:00
Guvernul negociază cu Lukoil pentru preluarea infrastructurii de alimentare cu combustibil a sectorului aeronautic din Republica Moldova # ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 10.11.2025
Acum 8 ore
16:50
Patriarhul Kirill l-a dat afară pe un important mitropolit rus care ar fi jucat banii bisericii la poker. Preotul a criticat războiul # ProTV.md
16:40
Primăria Chișinău pasează responsabilitatea Guvernului după tragedia de la fostul Hotel Național. Poliția vorbește despre zeci de sesizări ignorate de autoritățile locale # ProTV.md
16:40
Explozie uriașă la intrarea într-o stație de metrou din capitala indiană. Deocamdată nu se cunoaște numărul victimelor - VIDEO # ProTV.md
16:00
Atac armat în Franța. Agresorul care avea un cuțit asupra sa a fost împușcat mortal la fața locului de către forțele de ordine # ProTV.md
15:50
Elon Musk: Banii tradiționali ar putea dispărea în viitor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului # ProTV.md
15:50
Volodimir Zelenski avertizează că Europa ar putea fi atacată de Putin înainte de încheierea războiului din Ucraina # ProTV.md
15:30
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy scapă de închisoare la mai puțin de o lună după ce a fost încarcerat # ProTV.md
15:10
BBC cere scuze pentru modul cum a fost editat documentarul despre Trump difuzat cu o săptămână înainte de alegerile din SUA: „Eroare de judecată” # ProTV.md
Acum 12 ore
15:00
Un bărbat - condamnat la închisoare pentru că a amenințat o angajată a unei instituții de creditare și a furat aproape 50 de mii de lei. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
14:50
Raportorii Comisiei de la Veneția - așteptați la Chișinău: Se va discuta despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate # ProTV.md
14:50
Fura plăcuțe de înmatriculare de la mașini și după estorca bani din șoferi ca să i le întoarcă. Isprava unui bărbat din Tighina, surprins de camere de supraveghere – VIDEO # ProTV.md
