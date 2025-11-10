În atenția șoferilor: ASP anunță noi locații pentru înmatricularea vehiculelor
UNIMEDIA, 10 noiembrie 2025 21:10
Agenția Servici Publice informează despre lărgirea numărului locațiilor de prestare a serviciilor publice în domeniul înmatriculării vehiculelor în mun. Chișinău și or. Rezina.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
21:10
Agenția Servici Publice informează despre lărgirea numărului locațiilor de prestare a serviciilor publice în domeniul înmatriculării vehiculelor în mun. Chișinău și or. Rezina.
Acum o oră
20:40
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat luni din închisoarea Sante, unde fusese încarcerat în urma condamnării din „dosarul libian”. Curtea de Apel din Paris a aprobat cererea sa de eliberare sub control judiciar, impunându-i însă o condiție strictă: interdicția de a intra în contact cu ministrul Justiției Gérald Darmanin. După eliberare, Sarkozy a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, mulțumindu-le celor care l-au sprijinit în perioada detenției și reafirmându-și credința că va fi achitat, scrie presa română.
20:30
Inflația în Republica Moldova a înregistrat o nouă creștere în luna octombrie 2025, ajungând la 6,99% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). În septembrie, rata anuală a fost de 6,86%, ceea ce arată o tendință de creștere moderată, dar constantă a prețurilor de consum.
Acum 2 ore
20:10
Scandal uriaș de corupție la Kiev: Ministrul justiţiei şi fostul partener de afaceri al lui Zelenski vizați de o anchetă # UNIMEDIA
Biroul anticorupţie din Ucraina, NABU, a anunţat că desfăşoară o anchetă în sectorul energetic şi de apărare al ţării, ambele grav afectate de loviturile ruseşti, suspectând existenţa unor comisioane ilegale, spălare de bani şi îmbogăţire ilicită, scrie presa română.
19:50
„Circulați cu prudență și nu parcați mașinile sub copaci”: Recomandările autorităților în contextul ploilor abundente din această seară # UNIMEDIA
Primăria Chișinău atenționează cetățenii să fie prudenți în contextul precipitațiilor abundente.
Acum 4 ore
19:20
(video) Un milionar rus a ars de viu în Lamborghini-ul său pe străzile Moscovei: El ar fi primit 586 de amenzi în ultima vreme, multe de viteză # UNIMEDIA
Un milionar rus a murit într-un accident tragic pe autostradă din Moscova. Bărbatul conducea în lamborghini cu 150km/h a pierdut controlul volanului și a lovit o barieră de protecție, scrie digi24.ro.
19:00
Descoperire macabră la Hîncești: Cadavrul unui bărbat dispărut în această vară, găsit de un vânător în pădure # UNIMEDIA
Un bărbat, care era dat dispărut din luna iulie, a fost găsit mort într-o fâșie forestieră din extravilanul satului Sărata-Galbenă, raionul Hîncești. Potrivit informațiilor, acesta a fost găsit de către un vânător care traversa zona împădurită.
18:30
Manelistul Dani Mocanu și fratele lui au fost arestați la Napoli. Dani Mocanu a fost trimis în judecată în 2022 pentru tentativă de omor după o bătaie la o benzinărie din Pitești, scrie adevărul.ro.
18:20
Spre Paris, cu peste 45 mii $ în borseta de la brâu: O cetățeancă străină a rămas fără bani, la Aeroportul Chișinău # UNIMEDIA
Funcționarii postului vamal Aeroport, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au contracarat tentativa unei străine de a scoate din Republica Moldova mijloace bănești nedeclarate, în sumă de 45 400 dolari SUA.
18:10
Guvernul Munteanu vrea să denunțe mai multe Acorduri CSI: Va fi anulată călătoria fără vize cu cel puțin două țări # UNIMEDIA
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a inclus pe ordinea de zi a ședinței din această săptămână denunțarea mai multor acorduri semnate în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI). Unul dintre acestea va aboli regimul de liberă circulație cu cel puțin două țări din comunitate, cu care s-ar putea reveni la regimul de vize. Inițiativele vin de la Ministerul de Externe și sunt semnate de ministrul Mihai Popșoi.
18:00
(video) Președintele Siriei joacă baschet cu înalți generali americani, la două zile după ce a fost scos de pe lista teroriștilor # UNIMEDIA
Președintele sirian Ahmed Al-Sharaa, cunoscut și ca Abu Mohammad Al-Julani, 43 de ani, fost pe lista de teroriști, a fost văzut jucând baschet cu înalți oficiali militari americani la Washington (SUA). Această întâlnire neobișnuită vine înaintea unei vizite oficiale la Casa Albă, programată luni, 10 noiembrie, informează Libertatea, cu referire la Bild.
17:50
Consilierii municipali PSRM se arată indignați de faptul că ședința de astăzi a CMC nu a putut fi desfășurată, în lipsa secretarului interimar al Consiliului, Adrian Talmaci, care a plecat în concediu pe 5 zile. „Răbdați, iată mai departe și fișca: Atribuțiile funcției vor fi exercitate de Babin Ina, șefa Direcției managementul resurselor umane, cu exepția prevederilor art. 13, alineatele b, c din Legea 136/2016 privind statutul mun. Chișinău, adică, cu execpția dreptului de a semna și de a participa la ședința Consiliului”, a declarat alesul socialist Adrian Lebedinschi.
17:30
Bulgaria sporește securitatea la rafinăria Lukoil, după ce a adoptat legea criticată de Moscova # UNIMEDIA
Autoritățile bulgare fac inspecții și implementează măsuri de securitate la rafinăria de petrol din Burgas a producătorului rus Lukoil pentru a proteja infrastructura critică, a anunțat prim-ministrul Rosen Jelyazkov, luni, în condițiile în care guvernul se pregătește să preia controlul asupra amplasamentului, transmite Reuters, citată de hotnews.ro.
17:30
Guvernul negociază cu Lukoil, după ce i-a dat termen de 10 zile să-și vândă activele de la Aeroport: Precizările ministrului Energiei # UNIMEDIA
Autoritățile naționale negociază cu Lukoil pentru a nu perturba livrarea de carburanți, anunță ministrul Energiei. „Sunt mai multe scenarii și propuneri - interesul nostru este să obținem cel mai bun rezultat pentru statul Republica Moldova în negocierile cu compania Lukoil, căreia îi oferim mai multe variante de rezolvare a situației”, precizează Dorin Junghietu.
Acum 6 ore
17:10
(foto) Aur și bronz pentru Moldova: Oleg Crețul și Oleg Nemțan, pe podiumul de premiere la Campionatul Mondial de para sambo # UNIMEDIA
Sportivii Oleg Crețul și Oleg Nemțan au urcat pe podiumul de premiere la Campionatul Mondial de para sambo, care a avut loc în Bișkek, Kîrgîstanului. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, aceștia au fost medaliați cu aur și respectiv, bronz.
17:10
(foto) Antonia, Gigi Becali și frații Tate, păziți de bodyguarzi cu dosare grele: De la foști polițiști ajunși după gratii la ofițeri secreți sau interlopi cu reputație # UNIMEDIA
Vedetele din România par să trăiască mereu într-o lume strălucitoare. Dar în spatele aparențelor, pândesc și multe pericole. Motiv pentru care și-au angajat și bodyguarzi de încredere. Pentru unii, protecția nu mai e un moft, ci o necesitate. De la foști polițiști ajunși după gratii, la ofițeri secreți sau interlopi cu reputație, gărzile de corp ale vedetelor de peste Prut par desprinse din filmele cu mafioți, scrie Can Can.
16:40
Berlinul închide cel mai mare centru de cazare pentru ucraineni: Aproximativ 1500 de refugiați sunt afectați # UNIMEDIA
Centrul de primire pentru refugiații din Ucraina de la fostul aeroport Tegel din Berlin a fost adesea criticat. Guvernul de la Berlin are de mult timp planuri pentru acest amplasament și intenționează acum să le pună în aplicare, scrie focus.de, potrivit digi24.ro.
16:30
(doc) Poliția dă vina pe Primărie, Procuratură și administrator, după tragedia de la Hotelul Național: Am transmis numeroase sesizări, dar nu au intervenit # UNIMEDIA
Poliția Națională vine cu precizări, după ce primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut un apel la autorități, să ia măsuri pentru a evita producerea altor tragedii la Hotelul Național, după ce o copilă de 13 ani a fost găsită decedată, la Hotelul Național: „Doar în ultimii trei ani, au fost transmise 19 sesizări și 34 de fișe de semnalare către Primăria Chișinău, Pretura sectorului Centru, Procuratura mun. Chișinău (Oficiul Centru) și către administratorul imobilului, solicitându-se împrejmuirea perimetrului clădirii și instalarea gardurilor de protecție, blocarea căilor de acces către etajele superioare, instalarea panourilor de avertizare privind pericolul public, asigurarea pazei și luarea măsurilor urgente pentru prevenirea cazurilor de traumatisme, suicid sau comitere de infracțiuni. Autoritatea publică locală ne-a răspuns în majoritatea cazurilor că urmează să ia act de recomandările poliției și urmează întreprinderea mai multor măsuri, ceea ce nu s-a întâmplat”.
16:20
Comisia de Evaluare a Judecătorilor are o nouă conducere: Un avocat cu peste 15 ani de experiență, ales președinte. Cine va fi adjunctul # UNIMEDIA
Comisia de Evaluare a Judecătorilor și-a desemnat noua echipă de conducere, în urma retragerii lui Scott Bales din funcția de președinte și a unei reorganizări interne menite să asigure continuitatea activității instituției.
15:50
Prețurile au crescut și în octombrie: Ouăle și legumele s-au scumpit, în timp ce fructele s-au ieftinit cu 1,1% # UNIMEDIA
În octombrie 2025, prețurile de consum din Republica Moldova au urcat în medie cu 0,6% față de luna septembrie, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Cele mai vizibile scumpiri s-au înregistrat la ouă și legume, în timp ce fructele proaspete au devenit ceva mai accesibile.
15:50
Parlamentul Republicii Moldova a făcut mai multe precizări după ce deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, s-a arătat indignat de prețul fotoliului din biroul său din clădirea Legislativului.
15:30
(video) „E ultima mea apariție în CMC.” O consilieră PSRM renunță la mandat, pentru fotoliul de deputat # UNIMEDIA
Aleasa PSRM din Consiliul Municipal Chișinău Ala Ursu-Antoci a anunțat, astăzi, că renunță la mandatul de consilier în favoarea celui de deputat. Aceasta și-a luat rămas bun de la colegi, în sala de ședințe de la Primărie: „Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare și vă doresc curaj”.
Acum 8 ore
15:20
Fostul președinte al Republicii Franceze Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare luni, justiția acceptând cererea sa de punere în libertate, anunță BFMTV. El a fost încarcerat la închisoarea La Santé pe 21 octombrie, scrie digi24.ro.
15:20
Igor Dodon, întrevedere cu ambasadorul Oleg Ozerov: „Cu regret, noul Guvern al PAS continuă politica rusofobă. Vom iniția formarea unui „grup neoficial de prietenie” # UNIMEDIA
Ex-președintele Igor Dodon, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a avut o întrevedere de lucru cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov. În cadrul discuției au fost abordate aspecte legate de starea actuală a relațiilor moldo-ruse.
14:50
(video) Alexandru Comerzan a dat jos sorțul de bucătar și a îmbrăcat uniforma de polițist. Și-a tras pe dreapta chiar propria soție: „Facem test alcoolscopic” # UNIMEDIA
Bucătarul Alexandru Comerzan și-a schimbat pentru o zi profesia și a experimentat mai multe meserii, surprinse într-un vlog - polițist de patrulare, taxator, măturător și operator la o stație peco. Fiecare activitate i-a adus propriile provocări, iar fiind polițist și-a tras pe dreapta chiar pe soția sa, Olga soție, Olga.
14:40
Victor Orban infirmă că scutirea de sancțiuni SUA e doar pentru un an: „Atât timp cât el este președinte acolo și eu sunt premier aici” # UNIMEDIA
Viktor Orban a transmis luni că a rezolvat „cea mai importantă negociere a anului” și a obținut scutirea de la sancțiunile americane asupra importurilor de petrol rusesc, potrivit unui postări pe Facebook. Anunțul liderului maghiar vine după ce el a fost primit vineri la Casa Albă de Donald Trump, scrie hotnews.ro.
14:40
(foto) „Foștii” s-au văzut la o cafea: Andrei Spînu, întâlnire cu Ala Nemerenco. Ce mesaj a postat pe rețele # UNIMEDIA
Fostul ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu, s-a întâlnit la o cafea cu Ala Nemerenco, fosta ministră a Sănătății. Fotografia momentului, însoțită de un mesaj, a fost postată online.
14:40
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde # UNIMEDIA
Cântărețul de manele Dani Mocanu este de negăsit, după ce a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Polițiștii din Argeș au mers la locuința artistului din Ștefănești pentru a pune în aplicare mandatul de executare a pedepsei, însă acesta nu era acasă. Dani Mocanu ar fi părăsit țara înainte de anunțarea deciziei instanței, scrie digi24.ro.
14:30
Spre Paris, cu peste 45 mii $ în borstea de la brâu: O cetățeancă străină a rămas fără bani, la Aeroportul Chișinău # UNIMEDIA
Funcționarii postului vamal Aeroport, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au contracarat tentativa unei străine de a scoate din Republica Moldova mijloace bănești nedeclarate, în sumă de 45 400 dolari SUA.
14:20
(video) Fura plăcuțele, apoi suna stăpânii mașinilor și le cerea bani: Cum un bărbat din Bender a șantajat 17 șoferi de la Botanica # UNIMEDIA
Un bărbat de 30 de ani, originar din Bender, este cercetat penal, fiind suspectat de comiterea a cel puțin 17 episoade de șantaj. Potrivit Poliției, acesta ar fi sustras mai multe plăcuțe de înmatriculare de la automobile în sectorul Botanica al capitalei.
14:00
Multe companii pierd timp și bani din cauza încărcării, descărcării și transportării neprofesioniste a mărfurilor. Soluția vine de la hamal.md – echipe de hamali instruiți care asigură eficiență, siguranță și costuri controlate.
13:50
(video) „A fost după al treilea copil”. Marina Cârnaț, dezvăluiri în premieră despre divorțul cu Teo. Ce spune despre despărțirea dintre Katy și Cristi Cebotari # UNIMEDIA
Bloggerița Marina Cârnaț consideră că influencerii Cristian Cebotari și Katy Black s-ar putea împăca, chiar după anunțul divorțului lor. Ea susține că în orice relație apar neînțelegeri, dar dacă există iubire adevărată, aceasta poate învinge. Marina vorbește din propria experiență, mărturisind la emisiunea „Arde” că ea și soțul ei, Teodor, au divorțat după al treilea copil, apoi restabilindu-și relația.
13:40
(video) Ședința CMC, eșuată după ce s-au prezentat doar aleșii PAS și PSRM, iar secretarul a plecat în concediu. Lebedinschi: O porcărie, primarul blochează activitatea Consiliului # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău urma să continue, astăzi ședința începută pe 15 octombrie. Atunci, pe ordinea de zi au figurat 39 de subiecte, printre care și cel cu privire la bugetul municipiului Chișinău, acesta fiind exclus de pe agendă pentru a 8-a oară. Astăzi, însă, s-au prezentat doar aleșii PAS și PSRM, iar secretarul general al CMC, Adrian Talmaci, a plecat în concediu.
13:40
Prim-ministrul țării va efectua joi prima sa vizită externă. Unde pleacă Alexandru Munteanu # UNIMEDIA
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă, joi, 13 noiembrie, la București, România. Potrivit unui comunicat emis de Guvern, oficialul va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan și cu omologul său, Ilie Bolojan.
Acum 12 ore
13:20
(live) CMC, în ședință cu aleșii PAS și PSRM, după o lună de pauză și fără secretar, plecat în concediu. Lebedinschi: O porcărie, primarul blochează activitatea Consiliului # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău continuă, astăzi ședința începută pe 15 octombrie. Atunci, pe ordinea de zi au figurat 39 de subiecte, printre care și cel cu privire la bugetul municipiului Chișinău, acesta fiind exclus de pe agendă pentru a 8-a oară. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
13:20
(video) Din biserică, pe scenă: Un călugăr din Transnistria a cântat „Goodbye, My Love, Goodbye” la emisiunea lui Andrei Malahov din Rusia # UNIMEDIA
Ieromonahul Gherasim, slujitor din satul Haraba, regiunea transnistreană, a urcat pe scena rusă și a oferit o prestație muzicală neașteptată la emisiunea „Песни от всей души”, moderată de Andrei Malahov. Interpretarea a impresionat publicul și a stârnit aplauze.
13:10
(live) CMC, în ședință cu aleșii PAS și PSRM, după aproape o lună de pauză. Lebedinschi: O porcărie, primarul blochează activitatea Consiliului # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău continuă, astăzi ședința începută pe 15 octombrie. Atunci, pe ordinea de zi au figurat 39 de subiecte, printre care și cel cu privire la bugetul municipiului Chișinău, acesta fiind exclus de pe agendă pentru a 8-a oară. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
13:00
(foto/video) „Stau pe un scaun de 10 mii lei”. Alexandru Verșinin de la Democrația Acasă, indignat de costul mobilierului din Parlament # UNIMEDIA
Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, se arată indignat de prețul la fotoliul din cabinetul său din clădirea Parlamentului, afișat într-o listă în care se enumeră mobilierul pus la dispoziția alesului. „Eu cunosc prețurile la scaune, dulapuri, mese. Vreau să văd un preț corect”, a declarat parlamentarul, în cadrul emisiunii „7 zile” de la Cinema 1.
13:00
„Caz fără precedent de încălcare gravă a democrației”. Irina Vlah a trimis ambasadorilor scrisori în care informează despre cazul „Inima Moldovei” # UNIMEDIA
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a trimis scrisori tuturor ambasadorilor statelor străine acreditați în Republica Moldova, cu apelul de a urmări evoluția situației privind posibila restricționare a activității partidului.
12:40
Alegeri cu arma, la Leova. Candidatul la funcția de primar, Alexandru Bujorean declară că noaptea trecută s-a împușcat în fața porții gospodăriei sale: „Vor să mă intimideze” # UNIMEDIA
Candidatul la funcția de primar al orașului Leova, Alexandru Bujorean, susține că a fost victima „unei tentative de intimidare”. Aseară, 8 noiembrie, lânga casa acestuia s-ar fi tras două focuri de armă, apoi o mașină necunoscută s-a îndreptat cu viteză în direcția sudică de ieșire din oraș. „Nu o să cedez presiunilor voastre și o să răspundeți penal pentru stresul cauzat familiei mele în această noapte”, a scris Bujorean pe rețele.
12:40
Noi detalii în cazul bărbatului din Chișinău dispărut cu tot cu mașină: Unde a fost găsit cadavrul # UNIMEDIA
Bărbatul din capitală care a fost găsit decedat după ce a dispărut cu tot cu mașină s-ar fi sinucis. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili cauza exactă a decesului.
12:40
Crimă șocantă în Dubai: Un milionar rus în criptomonede și soția lui, uciși, iar trupurile, găsite dezmembrate într-un deșert, la o lună după ce au fost dați dispăruți # UNIMEDIA
Milionarul rus în criptomonede Roman Novak și soția lui, Anna Novak, au fost găsiți cu trupurile dezmembrate într-un deșert, la o lună de la dispariție, scrie protv.ro.
12:30
Scumpiri nesemnificative la carburanți, la început de săptămână: Vezi stațiile cu cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maximale de referință pentru carburanți, valabile pentru 11 noiembrie 2025.
12:20
Noi reguli de circulație în Bulgaria: Ce trebuie să știe moldovenii care vor călători cu mașina prin această țară # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria informează cetățenii moldoveni despre intrarea în vigoare a unor noi reglementări privind circulația rutieră pe teritoriul bulgar.
12:10
„RM e un stat capturat.” Ion Ceban: Toate instituțiile țării sunt la cheremul guvernării, oficiali europeni vin și pleacă, iar noi rămânem cu realitatea # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că „Republica Moldova este, de facto, un stat capturat, în care instituțiile sunt subordonate intereselor politice și nu cetățenilor”. „Cei de la guvernare solicită depolitizarea Primăriei mun. Chișinău, dar le aduc aminte că toate instituțiile statului, inclusiv cele care trebuie să fie independente, sunt la cheremul acestei guvernări, sunt galbene”, a precizat edilul, în cadrul ședinței de astăzi a Primăriei.
12:10
Pavaloi, despre dosarul achizițiilor trucate, cu un șef de la DGETS și doi directori de școli vizați: Procuratura și CNA nu prea au avut ce găsi la percheziții # UNIMEDIA
Șeful-adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a Primăriei Chișinău, Andrei Pavaloi, a oferit un comentariu referitor la dosarul achizițiilor trucate, cu implicarea unui șef de la Direcția Generale Educație, Tineret și Sport, a doi directori și a câțiva agenți economici. „Îmi doresc ca Procuratura, CNA să își facă treaba corect, pentru că din discuțiile pe care le-am avut ulterior cu colegii noștri, se pare că nu prea au avut ce găsi în cadrul instituțiilor vizate în control”, a menționat Pavaloi
12:00
Moldova preia ștafeta europeană la Strasbourg: Va conduce Comitetul de Miniștri al CE timp de șase luni # UNIMEDIA
Republica Moldova va prelua, la data de 14 noiembrie 2025, la Strasbourg, Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Este pentru prima dată când țara noastră va deține această funcție.
11:50
„RM e un stat capturat.” Ion Ceban: Toate instituțiile țării sunt la cheremul guvernării, iar PAS cere depolitizarea Primăriei # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că „Republica Moldova este, de facto, un stat capturat, în care instituțiile sunt subordonate intereselor politice și nu cetățenilor”. „Cei de la guvernare solicită depolitizarea Primăriei mun. Chișinău, dar le aduc aminte că toate instituțiile statului, inclusiv cele care trebuie să fie independente, sunt la cheremul acestei guvernări, sunt galbene”, a precizat edilul, în cadrul ședinței de astăzi a Primăriei.
11:30
Odată cu scăderea temperaturilor, fiecare drum devine o probă de rezistență atât pentru șofer, cât și pentru mașină. Zăpada, poleiul și fluctuațiile de temperatură pun la încercare sistemele de frânare, aderența și componentele esențiale ale automobilului. Dincolo de confort, pregătirea pentru sezonul rece înseamnă siguranță și economie. Pentru a-i ajuta pe șoferi să evite surprizele neplăcute, Mogo vine cu o serie de recomandări practice.
11:10
(video) Primăria, în ședință, prezidată de Ion Ceban: La TV totul merge bine, iar oamenii nu au o explicație cum vor face față iarna # UNIMEDIA
Primarul general, Ion Ceban, a convocat pentru astăzi, 10 noiembrie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Edilul a făcut o solicitare către Guvern, după tragedia de la Hotelul Național, unde o copilă a fost găsită fără suflare, la 6 noiembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.