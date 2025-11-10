/VIDEO/ Momentul în care un bărbat fură plăcuțele de înmatriculare: A fost reținut după 17 cazuri de șantaj

TV8, 10 noiembrie 2025 21:00

/VIDEO/ Momentul în care un bărbat fură plăcuțele de înmatriculare: A fost reținut după 17 cazuri de șantaj

Acum 10 minute
21:20
/VIDEO/ Momentul în care un bărbat ar fura plăcuțe de înmatriculare: A fost reținut după 17 cazuri de șantaj TV8
Acum 30 minute
21:00
/VIDEO/ Momentul în care un bărbat fură plăcuțele de înmatriculare: A fost reținut după 17 cazuri de șantaj TV8
Acum o oră
20:50
/VIDEO/ Dezvăluiri despre o altă victimă a Hotelului Național: O copilă a ajuns în scaunul cu rotile TV8
Acum 2 ore
20:00
Mistreț prins ilegal la Ungheni: Persoanele vinovate riscă și închisoare TV8
19:50
Antrenorul român Cristi Chivu revine pe primul loc în Serie A: Inter, victorie importantă cu Lazio TV8
Acum 4 ore
19:00
Ploi abundente în Chișinău: Șoferii, îndemnați să circule cu prudență TV8
18:20
Igor Dodon vrea grup neoficial de prietenie cu Rusia: S-a întâlnit cu Oleg Ozerov TV8
18:00
Scandal de corupție în sectorul energetic din Ucraina: Ministrul Justiţiei şi un fost apropiat de Zelenski, vizaţi de percheziţii TV8
17:30
Luptă tot mai strânsă în campionatul intern de fotbal: Petrocub a învins spectaculos pe Sheriff TV8
Acum 6 ore
17:00
Oportunități de burse internaționale pentru elevii moldoveni, în America și Marea Britanie /P/ TV8
17:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor are o nouă conducere: Cine va fi președinte și vicepreședinte TV8
16:40
/DOC/ Cine trebuia să prevină moartea copilei de 13 ani? Poliția îi răspunde lui Ion Ceban TV8
16:30
/DOC/ Cine e vinovat de moartea copilei de 13 ani? Ping-pong între Primărie și Poliție despre Hotelul Național TV8
16:00
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat anticipat: Câte zile a stat după gratii TV8
15:40
Scaunul deputatului costă 10.000 de lei? Parlamentul face precizări despre mobilierul din birouri TV8
15:30
Stagiu plătit în redacția TV8: Cum poți obține un internship de iarnă TV8
Acum 8 ore
15:10
Săptămâna începe cu scumpiri la carburanți: Cât vor costa benzina și motorina pe 11 noiembrie 2025 TV8
14:40
/VIDEO/ Sărbătorile de iarnă se apropie: Când vor fi inaugurate bradul și Târgul de Crăciun 2025 în Chișinău TV8
14:30
Taximetriști, luați la control: Unii s-au ales cu amenzi și plăcuțele ridicate TV8
14:00
/VIDEO/ Masca nu l-a salvat: Cu ce pedeapsă s-a ales un bărbat din Chișinău care ar fi amenințat o casieriță TV8
13:40
/VIDEO/ Accident pe un sens giratoriu din Chișinău: O mașină s-a rotit la 360 de grade după un impact violent TV8
Acum 12 ore
13:10
/VIDEO/ Val de înregistrări pe compensatii.gov.md: Câte gospodării au depus cereri timp de o săptămână TV8
13:10
/VIDEO/ Un milion de lei dintr-o lovitură: Ce au descoperit polițiștii într-un automobil la Bălți TV8
12:50
/VIDEO/ Ion Ceban cere măsuri urgente de la Guvern, după tragedia de la Hotelul Național: „Să facem împreună ceva” TV8
12:20
Istorie pentru Moldova la Campionatul Mondial de Para Sambo: Două medalii și locul 1 pe echipe TV8
12:10
Val de înregistrări pe compensatii.gov.md: Câte gospodării au depus cereri timp de o săptămână TV8
11:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1956: Safari uman, emisar sancționat și ajutor suspendat. Zelenski: Putin ar putea ataca o altă țară TV8
11:20
Scad cazurile de boli infecțioase în Chișinău: Autoritățile îndeamnă cetățenii să se vaccineze TV8
11:10
Topul turistic în care Moldova este printre lideri: Țările din care au venit cei mai mulți vizitatori TV8
10:40
/VIDEO/ Prima victorie cu Liverpool după doi ani: Manchester City câștigă la 1000 de meciuri pentru Guardiola TV8
10:20
/VIDEO/ Moldova preia președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei: „O mare onoare” TV8
10:10
/VIDEO/ Interviu în beznă cu Zelenski, la Kiev: Mediatorul cu Trump, record la Pokrovsk și zvonuri respinse TV8
09:30
Directorul BBC și-a dat demisia: Cauza este legată de Donald Trump TV8
09:00
/VIDEO/ Cutia Neagră PLUS: „Patronii lui Usatîi”. Cum s-au adunat bani pentru campanie de la pensionari și șomeri TV8
09:00
Accident feroviar în Slovacia: Două trenuri cu aproximativ 800 de oameni s-au ciocnit TV8
Acum 24 ore
07:50
Horoscop 10 noiembrie 2025 de la ChatGPT: Scorpionii sunt în centrul atenției, Săgetătorii au nevoie de liniște, iar Racii învață TV8
07:20
/METEO/ Vremea azi, 10 noiembrie 2025: Săptămâna începe cu ploi în întreaga țară TV8
9 noiembrie 2025
22:20
Trump și-a desemnat un emisar special pentru Belarus. „A negociat deja eliberarea a 100 de prizonieri” TV8
21:50
/VIDEO/ Cutia Neagră PLUS: „Patronii lui Usatîi”. Cum s-au adunat bani pentru campanie de la pensionari și șomeri TV8
Ieri
20:50
Protest cu zeci de mii de oameni la Lisabona contra contra unei măsuri „nedrepte și viclene” TV8
20:00
Cutia Neagră PLUS: Patronii lui Usatîi Partidul Nostru al lui Renato Usatii a... TV8
20:00
Cutremur puternic cu magnitudinea de 6,8 în Japonia: A fost emisă alertă de tsunami TV8
20:00
/LIVE/ Cutia Neagră PLUS: „Patronii lui Usatîi”. Cum s-au adunat bani pentru campanie de la pensionari și șomeri TV8
20:00
Cutia Neagră PLUS: Patronii lui Usatîi Partidul Nostru al lui Renato Usatii a... TV8
19:50
Cutremur de 6,8 în Japonia, a fost emisă alertă de tsunami TV8
18:50
Angelina Jolie, urmărită de o dronă rusească în timpul călătoriei în Ucraina: „Zbura deasupra noastră” TV8
18:00
/HARTĂ/ Cod galben de ceață în toată Moldova: Meteorologii și Poliția vin cu avertizări TV8
17:40
Peste 2.500 de zboruri au fost anulate în ultimele două zile în SUA: Situația devine complicată TV8
16:40
Poliția explică împușcăturile de la Leova: „Nu au legătură cu declarațiile candidatului Bujorean”. Cine ar fi tras cu arma de foc TV8
16:10
Primele declarații ale lui Lavrov, după absența sa suspectă: Se pregătește de o întâlnire importantă TV8
