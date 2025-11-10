FOTO // Peste 200 de proiecte, finanțate în octombrie prin programele „Satul European” și „Europa este aproape”
Moldpres, 10 noiembrie 2025 20:50
Guvernul Republicii Moldova a continuat în luna octombrie investițiile în dezvoltarea localităților, alocând 208,7 milioane de lei prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) pentru 181 de proiecte realizate în cadrul celei de...
• • •
Acum o oră
20:50
Guvernul Republicii Moldova a continuat în luna octombrie investițiile în dezvoltarea localităților, alocând 208,7 milioane de lei prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) pentru 181 de proiecte realizate în cadrul celei de...
20:30
Până la sfârșitul anului, oraşul Călărași va avea un scuar modern și accesibil pentru toate vârstele # Moldpres
Lucrările de modernizare a Scuarului de pe strada Biruinței din Călărași progresează rapid, transformând treptat zona într-un spațiu verde modern și multifuncțional, destinat relaxării, sportului și petrecerii timpului liber pentru toate vârstele. Fin...
Acum 2 ore
20:20
Antreprenoriat verde și hub-uri de inovare: lecții din Suedia și Danemarca pentru Moldova # Moldpres
O delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanți ai Universității Tehnice a Moldovei, societății civile, Innovate Moldova și Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, a efectuat săptămâna trecută o vizită de studiu în Suedia...
20:10
BTA: Academia Bulgară de Științe îl susține pe directorul general al BTA, Kiril Valchev, pentru un al doilea mandat # Moldpres
Academia Bulgară de Științe (BAS) a susținut oficial candidatura lui Kiril Valchev, directorul general al Agenției Bulgare de Presă (BTA), pentru un al doilea mandat în funcție. Decizia a fost anunțată luni, în cadrul unei reuniuni la sediul Academiei, la car...
20:00
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: De la podgorii la ospitalitate. Cum au fost promovate experiențele autentice de vin și turism la World Wine Tourism Day 2025 # Moldpres
World Wine Tourism Day 2025 – Moldova, sărbătoarea vinului și a turismului autenticRepublica Moldova și-a reconfirmat poziția de destinație vitivinicolă de referință în Europa, odată cu organizarea evenimentului „World Wine Tourism Day 2025 –...
19:50
Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova 09.30 – 09.50 Remarci introductive: Alexandru MUNTEANU, Prim-ministrul Republicii Moldova; Marcel SPĂTARI, Președintele Comisiei parlamentare pentru Integrare Europ...
19:30
FOTO // Lunca râului Cogâlnic prinde viață: la Hâncești se amenajează o zonă modernă de agrement ce urmează să fie finalizată la începutul lui 2026 # Moldpres
La Hâncești continuă în ritm alert lucrările de amenajare a luncii râului Cogâlnic, parte a proiectului „Valorificarea luncii râului Cogâlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație”, implementat...
Acum 4 ore
19:10
Ploi pe arii extinse și cer noros în întreaga țară, anunţă meteorologii pentru marţi, 11 noiembrie # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru intervalul 10 noiembrie (ora 20:00) – 11 noiembrie (ora 20:00) vreme predominant închisă, cu cer noros și precipitații pe arii extinse. Local, ploile vor fi puternice, transmite MOLDPRES.Potrivit meteoro...
19:00
Republica Moldova, recunoscută internațional pentru promovare economică la City Nation Place Awards 2025 # Moldpres
Republica Moldova a obținut o recunoaștere internațională importantă prin proiectul „Congresul Mondial al Viei și Vinului la Chișinău”, care a primit titlul „Highly Commended” la categoria Best Communication Strategy – Economic Development &i...
18:50
Pasiune și antreprenoriat la Ungheni: povestea unui tânăr care investește în copilărie, transformând un vis într-un un spațiu de joacă pentru toate anotimpurile # Moldpres
La Ungheni, râsetele copiilor răsună tot mai des în spațiul de joacă creat de Anatolie Cladicov - un tânăr antreprenor care a transformat o idee simplă într-o afacere locală de succes. În doar câțiva ani, parcul de distracții pe care l...
18:40
18:30
Terenurile pentru campania de împădurire „Toamna 2025” sunt pregătite: start pe 15 noiembrie la Mihailovca, Cimișlia # Moldpres
Terenurile destinate acțiunilor de împădurire din această toamnă sunt complet pregătite, iar condițiile meteo favorabile oferă un început promițător pentru campania de împădurire „Toamna 2025”, parte a Programului Național de Extindere și...
18:20
18:20
FOTO // Peste 200 de gospodării din Fundurii Noi, Glodeni, conectate la apă potabilă grație unui proiect regional de dezvoltare # Moldpres
În satul Fundurii Noi, raionul Glodeni, au fost finalizate lucrările de extindere a sistemului de alimentare cu apă, care s-a prelungit cu 2,3 kilometri. Totodată, au fost efectuate lucrări de amenajare a platformelor, unde au fost semănate iarbă și plantați arbori ...
17:30
Ministrul Energiei: autoritățile poartă negocieri cu Lukoil pentru ca aprovizionarea cu resurse petroliere a sectorului aeronautic să nu fie afectată # Moldpres
Autoritățile poartă negocieri cu compania Lukoil, astfel încât aprovizionarea cu resurse petroliere pe Aeroportul Internațional Chișinău să nu fie afectată. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, informează MOLDPRES.&bdqu...
17:30
Eugen Osmochescu, în discuții cu Iwona Piórko: „Cooperarea cu UE este esențială pentru dezvoltarea unei economii moderne, competitive și durabile” # Moldpres
Cooperarea strânsă cu Uniunea Europeană este esențială pentru dezvoltarea unei economii moderne, competitive și durabile. Declarația a fost făcută de vicepremierul Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a avut astăzi o î...
Acum 6 ore
17:00
Festivalul Cercetării și Inovării „Știința pentru pace și dezvoltare” a fost inaugurat la Academia de Științe a Moldovei # Moldpres
Academia de Științe a Moldovei (AȘM) a dat start celei de-a patra ediții a Festivalului Cercetării și Inovării „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective”, eveniment dedicat Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și ...
16:30
Republica Moldova lansează misiunea imPACT pentru evaluarea sistemului național de control al cancerului # Moldpres
Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC), a lansat oficial misiunea imPACT, o evaluar...
16:10
Turismul responsabil, motor al dezvoltării urbane durabile în UTA Găgăuzia, discutat la un forum organizat de MIDR şi parteneri de dezvoltare # Moldpres
Mai multe posibilităţi pentru turismul din autonomia găgăuză au fost examinate la finele săptămânii trecute în municipiul Comrat, în cadrul Forumului privind dezvoltarea urbană durabilă „Dezvoltarea urbană: provocări, soluții, viitor”, or...
16:00
Proiectele finanțate de BERD, discutate de premierul Alexandru Munteanu și Giuseppe Grimaldi, șeful biroului instituției financiare în Republica Moldova # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Oficialii au examinat mersul proiectelor implementate cu sprijinul BERD, ce vi...
16:00
Limba română, mai aproape de copiii din diasporă. 40 de profesori instruiți să predea modern și interactiv # Moldpres
Limba română devine tot mai prezentă în comunitățile moldovenilor stabiliți peste hotare, grație programului de formare dedicat profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei. Ediția din 2025 a programului a reunit 40 de cadre didactice din Italia, Marea...
15:50
FOTO // În raionul Soroca avansează lucrările la rețelele interne de apă potabilă pentru șapte localități # Moldpres
În raionul Soroca continuă lucrările de construcție-montaj a rețelelor interne de distribuție a apei potabile din râul Nistru, proiect care vizează satele Alexandru cel Bun, Vasilcău, Racovăț, Slobozia-Cremene, Slobozia-Vărăncău, Inundeni și Ruslanovca, d...
15:50
Clădirea fostului hotel „Național”, pericol pentru siguranța publică. Poliția a reiterat apelul către autoritățile responsabile să întreprindă măsuri urgente # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției a comunicat astăzi că, în ultimii trei ani, au fost transmise 19 sesizări și 34 de fișe de semnalare prin care s-a solicitat împrejmuirea perimetrului clădirii abandonate a fostului Hotel „Național” și instalarea ...
15:40
BTA: Centrul de Arheologie Subacvatică din Sozopol, desemnat Centru UNESCO de Categoria a II-a # Moldpres
Centrul de Arheologie Subacvatică din Sozopol a fost oficial desemnat Centru UNESCO de Categoria a II-a (C2C), a anunțat luni Ministerul Culturii de la Sofia. Conferința Generală a UNESCO, organul suprem de guvernanță al organizației, a aprobat oficial desemnarea în ...
Acum 8 ore
15:10
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, lider european la creșterea traficului de pasageri în categoria aeroporturilor de dimensiune medie # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost desemnat lider european în categoria aeroporturilor de dimensiune medie la creșterea traficului de pasageri în luna septembrie 2025, potrivit celui mai recent raport publicat de ACI EUROPE (...
15:10
Echipele de asistență medicală urgentă au intervenit, pe parcursul săptămânii trecute, la 13785 de solicitări, inclusiv 1610 la copii. După acordarea primului ajutor medical, peste 5700 de pacienți au fost transportați la spital, informează MOLDPRES.Potrivit ...
15:00
Joi, 13 noiembrie, prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă la București, România.În cadrul vizitei, premierul va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. La Palatul Victoria, prim-ministrul A...
14:40
Opt ani de închisoare pentru un bărbat care a jefuit o instituție de creditare din Chișinău # Moldpres
Un bărbat de 33 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru tâlhărie, potrivit unei sentințe pronunțate recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Pedeapsa urmează a fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis, transmite MOL...
14:20
Comisia de Evaluare a Judecătorilor are o nouă echipă de conducere. În urma votului unanim al celor nouă membri, Andrei Bivol, membru național și anterior vicepreședinte al Comisiei, a fost ales în funcția de președinte. Acesta l-a desemnat vicepreședinte pe...
14:10
Un nou sens giratoriu va fi amenajat la Anenii Noi, pentru creșterea siguranței rutiere în regiune # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță lansarea procedurii de achiziție publică pentru construcția unui sens giratoriu la intersecția drumului național R2 Chișinău–Bender–Tiraspol (km 38+800), a drumului regional G108 și a străzii Concilierii ...
14:00
Moldova participă la definirea standardelor internaționale pentru soia nemodificată genetic # Moldpres
O delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Ministerului Mediului și Oficiului Donau Soja din Moldova, a participat la Conferința Internațională „Non-GM Soy 2025”, desfășurată la ...
14:00
Uzina de procesare a subproduselor de origine animală din Criuleni va fi funcțională din 2026 # Moldpres
Unitatea de procesare a subproduselor de origine animală (UPSOA), aflată în construcție în apropiere de Criuleni, va fi pusă în funcțiune în anul 2026. Proiectul este realizat în cadrul Programului de Competitivitate Agricolă (MAC-P), implement...
13:40
Inspectorii ANSA și-au consolidat competențele în controlul laptelui și produselor lactate, printr-o instruire UNIDO în România # Moldpres
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au participat săptămâna trecută la o instruire și schimb de experiență pe tema „Efectuarea controalelor oficiale în unitățile de procesare a laptelui”, organizată de Organizați...
13:30
FOTO // Chișinăul găzduiește cea de-a XIV‑a ediție a Festivalului ClassFest, cu profesori și regizori din patru țări # Moldpres
La Chișinău a început cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru și Film ClassFest, desfășurată în acest an sub un format, „Acting Lab”, care oferă tinerilor actori oportunitatea de a descoperi noi perspective î...
Acum 12 ore
13:10
VIDEO // Ministrul Dan Perciun, de Ziua Mondială a Științei: „Ne dorim un sector de cercetare puternic, care să stea la baza creșterii economice” # Moldpres
Cercetarea este esențială pentru promovarea reputației Republicii Moldova la nivel internațional și pentru contribuția țării noastre la cunoașterea umanității. În același timp, ne dorim un sector de cercetare puternic, care să contribuie la consolidar...
13:00
Cea de-a 30-a Conferință a ONU privind schimbările climatice (COP30) se desfăşoară între 10–21 noiembrie 2025, la Belém, Brazilia. Evenimentul reunește lideri mondiali, oameni de știință, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civil...
13:00
VIDEO // Captură de droguri de un milion de lei la Bălți. Doi bărbați din Chișinău, reținuți # Moldpres
Polițiștii Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au anunțat despre o captură de droguri în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei, depistată la intrarea în municipiul Bălț...
12:50
Republica Moldova beneficiază de sprijinul Băncii Mondiale în elaborarea primei Strategii naționale de incluziune financiară # Moldpres
Banca Mondială oferă Republicii Moldova asistență tehnică în elaborarea primei Strategii Naționale de Incluziune Financiară (SNIF 2030). O misiune în acest sens a fost găzduită de Banca Națională a Moldovei (BNM), în perioada 3-7 noiembrie, transmite ...
12:50
Aur pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de para sambo: Oleg Crețul, campion mondial la Bișkek # Moldpres
Sportivul moldovean Oleg Crețul a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de para sambo, desfășurat în capitala Kârgâzstanului, Bișkek. Este o performanță istorică pentru Republica Moldova, care a ocupat, totodată, primul loc în clasamentul p...
12:50
VIDEO // Un bărbat a fost reținut pentru 17 cazuri de șantaj cu plăcuțe de înmatriculare furate în Chișinău # Moldpres
Un bărbat de 30 de ani, originar din Bender, este cercetat penal, fiind bănuit de comiterea a cel puțin 17 episoade de șantaj, prin sustragerea plăcuțelor de înmatriculare ale automobilelor din sectorul Botanica al capitalei, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției,...
12:20
Târgul de Crăciun, organizat în centrul capitalei, va fi deschis pe 5 decembrie. Anunțul a fost făcut astăzi, la ședința săptămânală a serviciilor Primăriei Chișinău, transmite MOLDPRES.Primarul capitalei, Ion Ceban, a dispus ca responsabilii să...
11:10
Agenția Servicii Publice a deschis noi puncte de înmatriculare a vehiculelor la Chișinău și Rezina # Moldpres
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță extinderea rețelei de prestare a serviciilor publice în domeniul înmatriculării vehiculelor, prin deschiderea a două noi locații în municipiul Chișinău și orașul Rezina, transmite MOLDPRES.Potrivit ASP, î...
10:30
Peste 390 mii de persoane au depus cereri pentru compensații la energie în prima săptămână de la lansarea înregistrărilor # Moldpres
Un număr de 391 229 de cetățeni au depus cereri pentru compensații la energie în perioada rece a anului, timp de o săptămână de la lansarea înregistrărilor pe platforma http://compensatii.gov.md. Cifrele au fost prezentate astăzi de ministra Muncii și ...
10:20
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina: Dorin Junghietu: „Energia este o garanție a libertății și un pilon al securității” # Moldpres
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina. Acesta sunt proiectele Vulcănești–Smârdan, Comrat–Smârdan și Vulcănești–Artsyz. Ele vor consolida conectivitatea regională și vor permite integrarea ...
10:10
Nereguli în activitatea taximetriștilor: au fost aplicate amenzi de mii de lei și ridicate plăcuțe de înmatriculare # Moldpres
Mai mulți contribuabili care prestează servicii de taxi au fost supuși controalelor, iar ca rezultat, au fost depistate nereguli și aplicate amenzi, informează MOLDPRES.Controalele au fost efectuate de Serviciul Fiscal de Stat, în comun cu angajații Agenției Naț...
09:50
Serviciul Vamal a acumulat săptămâna trecută la bugetul de stat 844,7 milioane de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 3 - 9 noiembrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă depășește limit...
09:40
Pe traseele din țară se circulă în condiții de ceață, iar vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri. În acest context, drumarii îndeamnă șoferii să circule cu atenție, informează MOLDPRES.Administrația Națională a Drumurilor atenționea...
09:30
Peste 4100 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost documentate de către polițiști pe parcursul zilelor de odihnă în întreaga țară, transmite MOLDPRES.Cel mai multe nereguli vizează depășirea vitezei, în acest sens fiind ...
09:20
VIDEO // Republica Moldova va prelua președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Moldpres
Republica Moldova va prelua, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul va include un calendar amplu de evenimente, iar încheierea Președinției va fi marcată de Sesiunea Ministerială de la Chișinău, pe 15 mai 2026, la care...
