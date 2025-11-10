Accident rutier cu implicarea unei mașini a Poliției, aflată într-o misiune de urgență. Nicio persoană nu a fost rănită

14:20

Guvernul urmează să aprobe noi reglementări la importul animalelor pentru reproducție. Conform lor, animalele nu vor putea fi sacrificate timp de un an, decât în cazuri excepționale. Proiectul a fost elaborat de către responsabil de la Ministerul Agriculturii. Potrivit lor, dacă totuși se va recurge la sacrificare fără motiv temeinic, se va face reclasificare și […]