Un mistreț, capturat ilegal la Ungheni. Poliția a deschis o anchetă pentru braconaj
Realitatea.md, 10 noiembrie 2025 20:30
Braconaj în apropierea satului Rădenii Vechi, raionul Ungheni. Oamenii legii au descoperit un mistreț jupuit, de circa 50 de kilograme, capturat ilegal cu ajutorul unui laț-capcană. Inspectoratul pentru Protecția Mediului informează că instituția a fost alertată în legătură cu o posibilă vânătoare ilegală. Echipa de intervenție s-a deplasat operativ la fața locului, unde a confirmat
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
20:50
Accident rutier cu implicarea unei mașini a Poliției, aflată într-o misiune de urgență. Nicio persoană nu a fost rănită # Realitatea.md
Un accident rutier a avut loc în după-amiaza zilei de luni, 10 noiembrie curent, cu implicarea unei mașini a Poliției. În urma impactului, produs la intersecția bulevardelor Cuza Vodă și Dacia, nicio persoană nu a avut de suferit. Autoritățile informează că automobilul Dacia Duster, care aparține Poliției, se deplasa la un apel de urgență privind
Acum 30 minute
20:30
Acum 2 ore
19:40
Gazul se ieftinește! Prețul mediu coboară sub 410 euro, iar tarifele ar putea scădea cu 1 leu # Realitatea.md
Procesul de achiziție a gazului pentru perioada următoare a fost încheiat, iar în prezent se fac ultimele calcule financiare, anunță Alexandr Slusari, reprezentant în Consiliul de Administrație al Energocom. Potrivit acestuia, prețul mediu ponderat va fi un pic mai mic de 410 euro pentru 1000 m³, ceea ce reprezintă o evoluție favorabilă față de valorile
19:30
Chișinăul sub ploi: Autoritățile cer șoferilor să nu parcheze pe străzi și sub copaci # Realitatea.md
Locuitorii municipiului Chișinău sunt îndemnați să dea dovadă de prudență în contextul ploilor abundente din ultimele ore. Deși Serviciul Hidrometeorologic de Stat nu a emis avertizări de ploi puternice, Primăria Chișinău vine cu recomandări către cetățeni. Astfel, aceștia sunt îndemnați să circule cu prudență și să folosească transportul public în locul mașinilor personale. Conducătorii auto sunt
19:10
Premierul Ungariei, Viktor Orban, afirmă că a ajuns la un acord „pe termen nedeterminat" cu președintele american Donald Trump pentru exceptarea Budapestei de la sancțiunile SUA privind importurile de petrol rusesc, transmite agenția MTI. "Atât timp cât el este președinte acolo și eu sunt prim-ministru aici, nu vor exista sancțiuni", a declarat Orban, subliniind că
Acum 4 ore
18:50
Se construiește un sens giratoriu la intrarea în Anenii Noi. AND a inițiat procedura de achiziție # Realitatea.md
Un sens giratoriu urmează să fie amenajat la intersecția dintre drumul național R2 Chișinău–Bender–Tiraspol (km 38+800), drumul regional G108 și strada Concilierii Naționale din orașul Anenii Noi. Măsura este parte a eforturilor de îmbunătățire a siguranței rutiere și de optimizare a traficului într-o zonă cu încărcare rutieră ridicată. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura
17:30
FOTO Pregătirile pentru campania de împădurire „Toamna 2025” sunt pe ultima sută de metri # Realitatea.md
Pregătirile pentru campania de împădurire „Toamna 2025" sunt aproape finalizate. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu reprezentanții Agenției „Moldsilva", s-au deplasat astăzi, 10 ianuarie, la Mihailovca, raionul Cimișlia, pentru a verifica terenurile și lucrările de pregătire a solului înainte de eveniment. La sfârșitul acestei săptămâni, Guvernul va planta 27 de hectare de pădure. Totodată, pe
17:10
Guvernul se pregătește să preia achizițiile combustibilului pentru Aeroport. Concomitent – negocieri cu Lukoil # Realitatea.md
Ministerul Energiei anunță că procesul de asigurare cu combustibil pentru sectorul aeronautic este gestionat printr-o coordonare permanentă între mai multe instituții ale statului. Un grup de lucru examinează toate riscurile și opțiunile posibile pentru a menține stabilitatea infrastructurii aeroportuare în contextul incertitudinilor legate de furnizarea kerosenului, se arată într-o postare pe Facebook ministrului Energiei, Dorin
17:00
O explozie uriașă a avut loc luni seara la intrarea într-o stație de metrou în capitala indiană, New Delhi. Autoritățile s-au deplasat de urgență la fața locului pentru a evalua pagubele și a acorda primul ajutor. Momentan, se știe că cel puțin 8 persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite. În urma exploziei,
Acum 6 ore
16:40
După scandalul cu veceul, a ajuns rândul scaunelor din Parlament. Deputat PDA, furios că-s scumpe. Legislativul explică # Realitatea.md
După scandalul în care a fost vizat veceul din Parlament, deputatul partidului „Democrația Acasă" Alexandr Verșinin s-a declarat indignat că scaunele costă prea mult. Conform lui, ar fi vorba despre 10.000 de lei. Verșinin a făcut declarația în cadrul unei emisiuni televizat. Ulterior, subiectul a fost preluat de mai multe canale de Telegram, care au
16:20
Exercițiu tactic pe strada Muncești: IGSU a simulat stingerea unui incendiu de proporții # Realitatea.md
Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat astăzi, 10 noiembrie, un exercițiu tactic interdepartamental la o bază petrolieră de pe strada Muncești din municipiul Chișinău. Scopul aplicației este îmbunătățirea capacităților de intervenție ale echipelor, exersarea procedurilor operaționale de gestionare a situațiilor de urgență și testarea mecanismelor de informare și prelucrare a datelor
16:20
Termoelectrica anunță că procesul de conectare a consumatorilor la agentul termic pentru sezonul rece 2025–2026 se desfășoară în ritm activ. Până la data de 10 noiembrie, au fost conectate 3 877 de edificii din toate categoriile de consumatori. Potrivit datelor prezentate, situația la zi este următoarea: 143 de grădinițe sunt deja alimentate cu energie termică, alături
16:00
DOC Poliția reacționează la criticile lui Ion Ceban în cazul Hotelului „Național”: Ce a declarat IGP # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a reacționat după declarațiile primarului Capitalei, Ion Ceban, care a criticat lipsa de intervenție a autorităților centrale în privința clădirilor aflate în stare avansată de degradare, după ce o tânără a fost găsită decedată recent în Hotelul „Național". Instituția precizează că, potrivit numeroaselor verificări și sesizări recepționate, clădirea abandonată a
16:00
A venit fără nimic la Guvern, dar pleacă cu un Audi sportiv și o SRL. Cum s-a schimbat averea lui Artur Mija în 6 ani # Realitatea.md
Artur Mija și-a început activitatea în instituțiile publice în 2019, când a fost numit consilier în cabinetul premierului. La numire, funcționarul declara venituri puțin peste 147.000 de lei, obținute urmare a activității în Asociații Obștești în anul 2018. În 6 ani, funcționarul a deschis și a închis mai multe conturi bancare, a importat o mașină
15:40
Scandal în Biserica Ortodoxă Rusă: un mitropolit pasionat de poker, demis de patriarhul Kirill # Realitatea.md
Patriarhul Kirill l-a demis pe conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse din Europa de Vest, mitropolitul Nestor, după ce acesta ar fi fost acuzat că participă la turnee internaționale de poker. Potrivit The Moscow Times, pasiunea ierarhului pentru jocurile de noroc ar fi stârnit nemulțumirea Patriarhiei Moscovei, deși surse din interior susțin că adevăratul motiv ar putea
15:20
Fostul președinte al Republicii Franceze, Nicolas Sarkozy, va fi eliberat luni din închisoare, după ce justiția franceză a acceptat cererea sa de punere în libertate, potrivit presei franceze. El fusese încarcerat la penitenciarul La Santé pe 21 octombrie. Curtea de Apel a examinat cererea de eliberare după 20 de zile și a decis plasarea sa
15:00
Alexandru Munteanu, după întrevederea cu BERD: „Împreună, vom reuși să apropiem țara de standardele europene” # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, noul șef al operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost discutate proiectele aflate în derulare cu sprijinul instituției europene. Discuțiile s-au axat pe reabilitarea infrastructurii rutiere și consolidarea securității energetice a țării. „Asistența financiară și expertiza
Acum 8 ore
14:40
Zaharova lansează acuzații grave: fostul șef al BBC ar fi „inventat” masacrul de la Bucea și cazul Skripal # Realitatea.md
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a comentat demisia directorului general al British Broadcasting Corporation (BBC), Tim Davie, acuzându-l că a fabricat materiale despre masacrul de la Bucea sau otrăvirea lui Skripal. „Nu au unde să pună stigmatul. Falsificarea din Bucea a fost „editat" în același mod, dar, de
14:40
Comisia de evaluare a judecătorilor are o nouă conducere. După demisia lui Scott Bales din funcția de președinte și a reorganizării, funcția a fost preluată de Andrei Bivol, care anterior a fost vicepreședinte al Comisiei. Hotărârea a fost votată unanim de cei 9 membri ai Comisiei. Mandatul de vicepreședinte a fost preluat de membrul internațional
14:30
Sala cu Orgă prezintă Festivalul Internațional de Muzică „J.S. Bach”, ediția a XIV-a # Realitatea.md
În perioada 14–27 noiembrie 2025, Sala cu Orgă invită publicul la Festivalul Internațional de Muzică „J.S. Bach", ajuns la cea de-a XIV-a ediție. Agenda ediției din acest an propune patru concerte excepționale, cu invitați internaționali din Franța, Germania, Spania, Cuba, România și Republica Moldova. Prin diversitatea programelor, festivalul reafirmă caracterul universal al muzicii lui Bach
14:20
Prețul la macrou a urcat brusc în rețelele de supermarketuri din Moldova, de la aproximativ 140 de lei/kg la peste 300 de lei/kg, ca urmare a reducerii cotelor Uniunii Europene pentru pescuitul anumitor specii de pește, inclusiv macrou, pentru sezonul 2025/2026. Directorul Ocean Fish, Vadim Budaca, a explicat pentru Logos Press că, încă din vară,
14:20
Noi reguli la importul animalelor pentru reproducție. Sacrificarea se va interzice timp de un an # Realitatea.md
Guvernul urmează să aprobe noi reglementări la importul animalelor pentru reproducție. Conform lor, animalele nu vor putea fi sacrificate timp de un an, decât în cazuri excepționale. Proiectul a fost elaborat de către responsabil de la Ministerul Agriculturii. Potrivit lor, dacă totuși se va recurge la sacrificare fără motiv temeinic, se va face reclasificare și
14:10
Moscova introduce o nouă măsură de control: FSB va putea suspenda serviciile de comunicații pentru anumiți abonați # Realitatea.md
Operatorii de telefonie din Rusia vor fi obligați să întrerupă serviciile de comunicații pentru anumiți abonați la cererea Serviciului Federal de Securitate (FSB). Modificările la legea federală „Despre comunicații" au fost elaborate de Ministerul Dezvoltării Digitale, iar comisia guvernamentală pentru activitate legislativă le-a aprobat, potrivit publicației Vedomosti, care citează surse din cadrul executivului. Conform proiectului
14:10
Sistemul de intrare și ieșire (EES) va deveni operațional, de luni, 10 noiembrie, în noi puncte de trecere a frontierei din România. Noile locații includ Jimbolia și Luna (Timiș), Racovăț (Botoșani), Vicovu de Sus (Suceava), Halmeu (Satu Mare) și Aeroportul Suceava. „După punerea în funcţiune în România a acestui sistem, începând cu data de 12
14:00
VIDEO Făcea bani cu plăcuțele de înmatriculare furate ale mașinilor: Un bărbat, reținut pentru șantaj # Realitatea.md
Un bărbat de 30 de ani, originar din Bender, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta este suspectat de comiterea a cel puțin 17 episoade de șantaj. Potrivit poliției, bărbatul ar fi furat plăcuțele de înmatriculare ale mai multor mașini din sectorul Botanica al Capitalei, iar ulterior contacta proprietarii, cerând sume
14:00
Krasnoselski, la întrevederea cu reprezentantul SUA la Chișinău: Transnistria mizează pe stabilitate și pace # Realitatea.md
Liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, s-a întâlnit cu o delegație a Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, condusă de însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz. În cadrul întrevederii, Krasnoselski a subliniat angajamentul regiunii pentru stabilitate și menținere a păcii, precizând că toate conflictele trebuie soluționate prin negocieri. Nick Pietrowicz a exprimat susținerea
13:50
VIDEO Făcea bani cu plăcuțele de înmatriculare furate ale mașinilor: Un bărbat, reținut pentru tâlhărie # Realitatea.md
13:50
Bărbat de 24 de ani reținut în București, suspectat de agresiune sexuală asupra unei minore # Realitatea.md
Un bărbat de 24 de ani a fost reținut în București, fiind suspectat de săvârșirea unei agresiuni sexuale asupra unei minore de 14 ani. Incidentul a avut loc ieri, 9 noiembrie 2025, în Sectorul 13 a capitalei. Serviciul Agresiuni Sexuale a fost sesizat prin apel la 112, cu privire la faptul că o adolescentă ar
13:40
Permisele moldovenești, oficial recunoscute în Italia din 8 noiembrie: Acordul Moldova–Italia a intrat în vigoare # Realitatea.md
Începând cu 8 noiembrie 2025, a intrat în vigoare noul Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere în scopul conversiunii. Anunțul a fost făcut de Consulatul General al Republicii Moldova la Milano. Potrivit acordului, Italia va recunoaște în scopul conversiunii toate permisele de conducere moldovenești valabile
13:40
Aterizare de urgență a unui avion, cu ministru de externe la bord. Echipajul a constatat probleme tehnice # Realitatea.md
Un avion de mici dimensiuni, la bordul căruia se afla șeful diplomației belgiene Maxime Prevot, a aterizat de urgență în Antile. Echipajul a constatat probleme tehnice. Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Aeronava a decolat din Belgia și, inițial, a avut o problemă cu carburantul deasupra Marii Britanii. Piloții au întors […] Articolul Aterizare de urgență a unui avion, cu ministru de externe la bord. Echipajul a constatat probleme tehnice apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Peste 45.000 de dolari, găsiți într-un bagaj, la Aeroportul din Chișinău. Cui îi aparțin banii # Realitatea.md
Funcționarii postului vamal Aeroport, împreună cu polițiștii de frontieră, au împiedicat o tentativă de scoatere nedeclarată din Republica Moldova a unei sume de 45.400 de dolari SUA. Cazul a implicat o femeie de 38 de ani, pasageră pe ruta Chișinău – Paris, care a ales culoarul verde „Nimic de declarat” și a afirmat că nu […] Articolul Peste 45.000 de dolari, găsiți într-un bagaj, la Aeroportul din Chișinău. Cui îi aparțin banii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
12:50
VIDEO Captură impresionantă de droguri găsită într-un BMW: Două persoane, încătușate de polițiști # Realitatea.md
O captură de droguri în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei a fost descoperită într-un autovehicul la intrarea în Bălți. Două persoane au fost reținute de oamenii legii. Potrivit unui comunicat al Poliției Republicii Moldova, șoferul BMW-ului, un chișinăuian în vârstă de 34 de ani, transporta aproximativ 2,5 kilograme de marijuana hidroponică (cultivată fără sol) […] Articolul VIDEO Captură impresionantă de droguri găsită într-un BMW: Două persoane, încătușate de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Festivalul Astra Film 2025, revine la Chișinău: Ediția a IV-a aduce filme documentare și program pentru copii # Realitatea.md
Festivalul Internațional de film documentar Astra Film (AFF) revine de la Sibiu la Chișinău și anul acesta, în perioada 13- 15 noiembrie, la Cinema Loteanu cu o selecție de filme aplaudate și dezbătute îndelung la ediția 2025 a AFF în România. Finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), din cadrul Guvernului României, Astra […] Articolul Festivalul Astra Film 2025, revine la Chișinău: Ediția a IV-a aduce filme documentare și program pentru copii apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Dodon i s-a plâns lui Ozerov că Parlamentul nu i-a acceptat amendamentul privind grupul de prietenie cu Federația Rusă # Realitatea.md
Igor Dodon a discutat cu ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, despre decizia Parlamentului de a renunța la grupurile de prietenie cu Federația Rusă și Belarus. Liderul socialiștilor a anunțat că în cadrul discuției au mai fost abordate „aspecte legate de starea actuală a relațiilor moldo-ruse”. Dodon a notat pe rețelele de […] Articolul Dodon i s-a plâns lui Ozerov că Parlamentul nu i-a acceptat amendamentul privind grupul de prietenie cu Federația Rusă apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a anunțat că l-a numit pe John Coale în funcția de trimis special al Statelor Unite pentru Belarus. Scopul principal este de a elibera prizonierii politici deținuți de regimul președintelui Belarus Aleksandr Lukașenko. „El a negociat deja cu succes eliberarea a 100 de prizonieri şi se pregăteşte să mai elibereze încă […] Articolul Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Ucraina, zguduită de un nou scandal de corupție în sectorul energetic. Sunt vizate companii de stat și oficiali de rang înalt # Realitatea.md
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP) au anunțat o amplă operațiune de investigare a corupției în sectorul energetic. Potrivit unui comunicat publicat de NABU pe Telegram, ancheta a vizat o rețea criminală de nivel înalt care ar fi exercitat influență asupra unor întreprinderi strategice de stat, inclusiv compania „Energoatom”. „15 […] Articolul Ucraina, zguduită de un nou scandal de corupție în sectorul energetic. Sunt vizate companii de stat și oficiali de rang înalt apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Începe pregătirea pentru Crăciun în Capitală. Primăria anunță când va fi fi inaugurat târgul și bradul # Realitatea.md
În municipiul Chișinău încep pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Târgul de Crăciun urmează să fie inaugurat pe 5 decembrie 2025. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban la ședința operativă a serviciilor Primăriei. Edilul a încurajat agenții economici să amenajeze și în acest an locațiile și spațiile pe care le dețin, astfel încât se contribuie la […] Articolul Începe pregătirea pentru Crăciun în Capitală. Primăria anunță când va fi fi inaugurat târgul și bradul apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Bulgaria introduce plata pe loc a amenzilor rutiere. Ce trebuie să știe șoferii moldoveni # Realitatea.md
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria informează cetățenii moldoveni despre noile reguli privind circulația pe drumurile publice din această țară. Conform modificărilor legislative intrate în vigoare, toți conducătorii auto care nu au domiciliul în Bulgaria sunt obligați să achite imediat, pe loc, amenzile primite în trafic. Măsura se aplică inclusiv cetățenilor Republicii Moldova care dețin și […] Articolul Bulgaria introduce plata pe loc a amenzilor rutiere. Ce trebuie să știe șoferii moldoveni apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Scumpiri în lanț în octombrie: Ouăle, legumele și lactatele costă mai mult, iar fructele s-au ieftinit # Realitatea.md
Prețurile de consum au crescut cu 0,6% într-o lună. Cel mai mult s-au scumpit ouăle de găină, legumele, lactatele și uleiul. Ouăle costă cu 8% mai mult decât în septembrie, prețul pentru legume a crescut cu 6,8%, produsele lactate sunt cu 0,8% mai scumpe, iar uleiul – cu 0,7%, transmite IPN. Pe de altă parte, […] Articolul Scumpiri în lanț în octombrie: Ouăle, legumele și lactatele costă mai mult, iar fructele s-au ieftinit apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Primăria Chișinău mută ședințele operative în teritoriu. Evaluări săptămânale în fiecare sector al capitalei # Realitatea.md
Ședințele operative ale Primăriei Chișinău vor fi organizate săptămânal în fiecare sector al orașului, prin rotație. Noua formulă are scopul de a oferi o evaluare directă a activităților municipale în teren și de a permite o reacție mai rapidă la problemele semnalate de locuitori. Primarul Ion Ceban a anunțat că responsabilii vor trebui să prezinte […] Articolul Primăria Chișinău mută ședințele operative în teritoriu. Evaluări săptămânale în fiecare sector al capitalei apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Important pentru șoferi:ASP anunță două noi locații pentru prestarea serviciilor în domeniul înmatriculării vehiculelor # Realitatea.md
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță extinderea rețelei de locații pentru prestarea serviciilor publice în domeniul înmatriculării vehiculelor și documentării conducătorilor auto. Noile puncte de deservire vor funcționa în municipiul Chișinău și orașul Rezina, în scopul îmbunătățirii accesului cetățenilor la servicii rapide și moderne. În Chișinău, cetățenii pot beneficia de servicii la noua locație situată pe […] Articolul Important pentru șoferi:ASP anunță două noi locații pentru prestarea serviciilor în domeniul înmatriculării vehiculelor apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Instituțiile publice au cumpărat anul acesta combustibil de 125 de milioane de lei de la Lukoil # Realitatea.md
Mai multe instituții publice din Republica Moldova au cumpărat, de-a lungul anilor, carburanți de la compania „Lukoil-Moldova”, filială a grupului rus „Lukoil”, care a dominat mult timp piața internă a produselor petroliere. Potrivit datelor de pe platformele de achiziții publice, analizate de IPN, doar în 2025 instituțiile statului au plătit companiei peste 125 de milioane […] Articolul Instituțiile publice au cumpărat anul acesta combustibil de 125 de milioane de lei de la Lukoil apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Atenție turiști: Thailanda introduce amenzi pentru consumul de alcool în timpul zilei # Realitatea.md
Autoritățile din Thailanda au introdus noi restricții privind consumul de alcool, aplicabile atât localnicilor, cât și turiștilor. Potrivit noilor reglementări, persoanele care consumă băuturi alcoolice în afara orelor permise sau în locuri interzise riscă amenzi de până la 10.000 de baht, echivalentul a aproximativ 300 de dolari. Măsura a intrat în vigoare la data de […] Articolul Atenție turiști: Thailanda introduce amenzi pentru consumul de alcool în timpul zilei apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Centrul Municipal de Tineret Chișinău – spațiu sigur și prietenos pentru adolescenți # Realitatea.md
În Chișinău există cinci Centre pentru tineri, primul, cel din sectorul Ciocana, a fost deschis în 2019, urmat de ample investiții. Acesta se află pe strada Petru Zadnipru 3/2 și are circa 5.000 de beneficiari lunar. Pe teritoriul centrului a fost amenajat scuarul tinerilor, fiind instalat mobilier urban, un foișor, o scenă, mese pentru tenis, […] Articolul Centrul Municipal de Tineret Chișinău – spațiu sigur și prietenos pentru adolescenți apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Aproape 400 de mii de moldoveni s-au înregistrat pentru a primi compensații la căldură. Ce urmează # Realitatea.md
Într-o singură săptămână, 391 229 de cetățeni au depus cererea pentru compensații la căldură în perioada rece a anului. Potrivit datelor prezentate de Ministerul muncii, 200 989 de consumatori au fost ajutați de registratori: asistenți sociali sau specialiști CUPS. Totodată, la centrul de apel au parvenit 9 772 de solicitări. Termenul limită pentru depunerea cererii […] Articolul Aproape 400 de mii de moldoveni s-au înregistrat pentru a primi compensații la căldură. Ce urmează apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Moldova, printre cele mai vulnerabile ţări europene la schimbările climatice. ONU lansează o campanie de informare # Realitatea.md
Republica Moldova se află printre cele mai vulnerabile ţări europene în faţa schimbărilor climatice, cu temperaturi medii anuale în creștere de 0,58 °C. În acest context, Organizația Națiunilor Unite lansează o campanie de informare şi conştientizare adresată tinerilor, menită să impulsioneze acţiuni concrete pentru reducerea riscurilor climatice pe întreg teritoriul ţării, informează IPN. Campania, intitulată […] Articolul Moldova, printre cele mai vulnerabile ţări europene la schimbările climatice. ONU lansează o campanie de informare apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
La data de 31 octombrie 2025, activele oficiale de rezervă ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) au constituit 5,14 miliarde euro, potrivit datelor publicate de instituție. Suma este în scădere cu 22,26 milioane euro comparativ cu nivelul de 5,16 miliarde euro înregistrat la 30 septembrie 2025, transmite BANI.MD. BNM precizează că diminuarea activelor oficiale de […] Articolul BNM: Activele de rezervă au scăzut într-o lună cu 22 mln euro apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Criză pe bugetul UE: Ursula von der Leyen răspunde criticilor după avertismentul Parlamentului European # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis o scrisoare oficială președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și președinției daneze a Consiliului UE, prin care propune mai multe modificări la proiectul bugetului pe termen lung al Uniunii Europene, pentru perioada 2028-2034. Decizia vine după ce Parlamentul European a amenințat că va bloca propunerea inițială a […] Articolul Criză pe bugetul UE: Ursula von der Leyen răspunde criticilor după avertismentul Parlamentului European apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Ceban, după tragedia de la Hotelul Național: „Solicit Guvernului măsuri urgente. Sunt prea multe clădiri periculoase” # Realitatea.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, critică lipsa de reacție a autorităților centrale în privința clădirilor aflate în stare avansată de degradare, după tragedia de la Hotelul Național. În debutul ședinței serviciilor municipale, edilul a declarat că pericolul în astfel de edificii era semnalat de ani, însă instituțiile responsabile nu au intervenit. Ceban a amintit că în […] Articolul Ceban, după tragedia de la Hotelul Național: „Solicit Guvernului măsuri urgente. Sunt prea multe clădiri periculoase” apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Situația epidemiologică: Un caz de rujeola și patru cazuri de gripă, înregistrate în Chișinău. # Realitatea.md
Situația epidemiologică din municipiul Chișinău arată o ușoară îmbunătățire. În ultima săptămână au fost înregistrate 1062 de cazuri de boli infecțioase, în descreștere de 1,1 ori față de săptămâna precedentă, potrivit datelor prezentate la ședința serviciilor municipale. Copiii rămân cei mai afectați, reprezentând 63% dintre bolnavi. Din totalul cazurilor raportate, 574 sunt infecții respiratorii acute, […] Articolul Situația epidemiologică: Un caz de rujeola și patru cazuri de gripă, înregistrate în Chișinău. apare prima dată în Realitatea.md.
