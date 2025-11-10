VIDEO O tânăra scriitoare în scaun cu rotile din Bălți cucerește inimile cititorilor din Bălți
NordNews, 10 noiembrie 2025 20:20
Zeci de oameni au venit, duminică, la Biblioteca „Eugeniu Coșeriu" din Bălți pentru lansarea volumului „Într-o zi voi alerga, mamă!". Autoarea, Cătălina Balan, tânără în scaun cu rotile, transformă lupta de zi cu zi în poezie și inspirație. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Decadei Tineretului. Versuri scrise „așa cum se simt", din inimă și cu [...]
• • •
Acum o oră
20:20
Zeci de oameni au venit, duminică, la Biblioteca „Eugeniu Coșeriu" din Bălți pentru lansarea volumului „Într-o zi voi alerga, mamă!". Autoarea, Cătălina Balan, tânără în scaun cu rotile, transformă lupta de zi cu zi în poezie și inspirație. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Decadei Tineretului. Versuri scrise „așa cum se simt", din inimă și cu [...]
Acum 6 ore
16:40
Gala Premiilor AȘM 2025: Șapte cercetători moldoveni, distinși pentru excelență în știință și inovare # NordNews
Știința din Republica Moldova a fost celebrată la cel mai înalt nivel în cadrul Galei Premiilor Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Evenimentul a reunit comunitatea academică pentru a onora oamenii de știință care, prin munca lor, contribuie la progresul societății. Printre laureați se [...]
16:00
Nicolas Sarkozy, eliberat din închisoare după 20 de zile. Fostul președinte al Franței, plasat sub control judiciar # NordNews
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din penitenciarul La Santé, după ce Curtea de Apel din Paris a admis luni cererea sa de punere în libertate. Sarkozy a fost încarcerat pe 21 octombrie, în urma condamnării în dosarul privind finanțarea libiană a campaniei prezidențiale din 2007, și a petrecut 20 de zile în [...]
15:40
Moldova introduce noi reguli pentru importul animalelor de reproducție: sacrificarea interzisă timp de un an # NordNews
Republica Moldova va aplica un nou regulament pentru importul animalelor de reproducție și al materialului genetic, potrivit unui proiect elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Una dintre principalele prevederi stabilește că animalele importate nu vor putea fi sacrificate timp de 12 luni. Dacă această regulă este încălcată, animalele vor fi reclasificate drept „importate [...]
15:00
Șoferii moldoveni, obligați să achite pe loc amenzile rutiere în Bulgaria. Ce riscă cei care refuză # NordNews
Șoferii moldoveni care călătoresc sau tranzitează Bulgaria sunt obligați să achite imediat amenzile primite în trafic, potrivit noilor reguli de circulație anunțate de Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania, transmite IPN. Noile prevederi se aplică tuturor conducătorilor auto care nu au domiciliu în Bulgaria, inclusiv celor care dețin cetățenie română. Plata [...]
Acum 8 ore
14:30
Oleg Crețul și Oleg Nemțan aduc Republicii Moldova o performanță istorică la Mondialul de para sambo # NordNews
Republica Moldova obține rezultate remarcabile la Campionatul Mondial de para sambo, găzduit la Bișkek, Kârgâzstan. Sportivii moldoveni Oleg Crețul și Oleg Nemțan au urcat pe podiumul competiției, contribuind la clasarea reprezentativei țării pe locul I pe echipe – un rezultat istoric pentru para sportul moldovenesc. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, Oleg Crețul, aflat la prima [...]
14:10
VIDEO Forța are chip de femeie: Alexandrina Ciubotaru, halterofila din Bălți care a urcat de două ori pe podiumul Europei # NordNews
Halterofila din Bălți, Alexandrina Ciubotaru, a urcat de două ori pe podium la Campionatul European de juniori sub 20 de ani, desfășurat la Durrës, în Albania, în perioada 28 octombrie și 4 noiembrie 2025. Maestra internațională a sportului a cucerit două medalii de bronz: una la proba smuls, cu 101 kilograme, și alta la stilul [...]
14:00
Guvernul Republicii Moldova urmează să examineze miercuri un pachet amplu de proiecte care vizează denunțarea mai multor acorduri încheiate în anii '90 în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI). Propunerile, înaintate de Ministerul Afacerilor Externe, au fost incluse pe agenda ședinței Cabinetului de Miniștri. Printre documentele care ar urma să fie denunțate se numără Acordul privind [...]
13:40
Premierul Alexandru Munteanu face prima vizită oficială la București: întrevederi cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan # NordNews
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va întreprinde joi, 13 noiembrie, prima sa vizită externă oficială în calitate de premier, alegând România drept prima destinație. La București, șeful Executivului de la Chișinău are programate întrevederi cu premierul român, Ilie Bolojan, și cu președintele României, Nicușor Dan, transmite IPN. Potrivit unui comunicat oficial, discuțiile vor viza proiectele [...]
Acum 12 ore
12:40
VIDEO Captură de droguri de un milion de lei la Bălți: doi chișinăuieni, reținuți într-un BMW # NordNews
O captură de droguri în valoare de aproape un milion de lei a fost descoperită de polițiști la intrarea în municipiul Bălți, într-un BMW Seria 7, condus de un bărbat din Chișinău. Potrivit oamenilor legii, drogurile erau destinate vânzării în nordul republicii. Ofițerii Direcției investigații „Nord" a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au reținut [...]
12:30
Compensațiile la energie, tot mai solicitate. Câte cereri au fost depuse într-o singură săptămână # NordNews
Peste 390 de mii de cetățeni s-au înregistrat în prima săptămână pe platforma compensatii.gov.md, pentru a beneficia de ajutor la plata facturilor în cadrul programului „Ajutor la contor". Dintre aceștia, aproape 201 de mii au fost asistați direct de asistenți sociali și specialiști CUPS, potrivit datelor prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Termenul limită [...]
11:10
Moldova, noua stea a turismului european: creștere record în prima jumătate a anului 2025 # NordNews
Republica Moldova devine tot mai vizibilă pe harta turistică a Europei. Potrivit Organizației Mondiale a Turismului (UN Tourism), țara noastră se află în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe turistice în prima jumătate a anului 2025. Datele UN Tourism arată o creștere de 62% a sosirilor internaționale comparativ cu perioada pre-pandemică. Aceste [...]
10:50
R. Moldova își consolidează independența energetică: trei noi linii de interconectare cu România și Ucraina # NordNews
Republica Moldova face un nou pas decisiv spre consolidarea independenței sale energetice. În cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurate la Atena, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat dezvoltarea a trei noi linii de interconectare cu România și Ucraina. Evenimentul a reunit oficiali din SUA și Europa, interesați de creșterea stabilității energetice în [...]
08:40
Germanii au aniversat duminică, 9 noiembrie, 36 de ani de la căderea Zidului Berlinului, simbolul divizării Germaniei și al Războiului Rece. Ceremonia oficială a avut loc pe strada Bernauer, locul unde zidul de beton ridicat în 1961 despărțea estul comunist de vestul democratic, scrie Agerpres.ro. „Cetățeni curajoși, cu dorința lor de libertate și unitate, au [...]
08:10
Acneea hormonală apare din cauza dezechilibrelor hormonale și este frecventă în perioada pubertății. Totuși, astfel de erupții pot apărea și la vârsta adultă, fiind cel mai des întâlnite în rândul femeilor, potrivit catine.ro. Potrivit unui studiu din 2008, aproximativ 50% dintre femeile cu vârste între 20 și 29 de ani suferă de acnee. Este valabil [...]
Acum 24 ore
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 10 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6912 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Dolarul american: 17.0369 lei, mai ieftin cu 0,08 lei; Leul românesc: 3.8723 lei; Hrivna ucraineană: 0.4058 lei; Rubla rusească: [...]
06:40
Horoscopul zilei de 10 noiembrie 2025 spune că lumina îți ghidează pașii, indiferent de zodia sub care te-ai născut. Ești mai conștientă de ceea ce îți dorești, de drumul pe care ai ales să mergi și de modul în care acțiunile tale se leagă de scopurile pe termen lung, potrivit catine.ro. Ziua de azi este [...]
06:40
Fără curent pentru câteva ore. Află dacă strada ta este pe lista deconectărilor în perioada 10–16 noiembrie # NordNews
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 10 noiembrie – 16 noiembrie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord". Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 10 noiembrie Ora 08:00 – 10:00 Strada Ștefan cel Mare: 6/3; Ora 08:00 [...]
9 noiembrie 2025
21:30
Forțele de ordine au intervenit în centrul municipiului Bălți, în contextul unui dosar de șantaj # NordNews
În această după-amiază, în centrul municipiului Bălți, ofițeri ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), sprijiniți de mascații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", au efectuat o intervenție soldată cu rețineri, potrivit imaginilor transmise redacției de un cititor. Fotografiile de la fața locului surprind momentul imobilizării unor persoane și prezența forțelor speciale. Conform informațiilor preliminare, [...]
Ieri
17:00
Cum poți avea unghii strălucitoare și lucioase fără ojă. Trucuri și sfaturi utile de la specialiștii în beauty # NordNews
Te întrebi cum poți avea unghii strălucitoare și lucioase fără să folosești ojă? Aceste trucuri și sfaturi utile de la specialiștii în beauty îți vor fi de mare ajutor. Nu este nevoie de ojă pentru a obține un rezultat impecabil, potrivit catine.ro. Părul strălucitor și un ten curat sunt lucruri dorite de multe femei, dar [...]
15:30
10:50
Rusia se pregătește să înlocuiască parțial petrolul cu alcool etilic în producția de benzină, în încercarea de a stabiliza piața internă de combustibil grav afectată de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor. Ministerul de Finanțe de la Moscova a elaborat modificări la Codul Fiscal care prevăd zero acciz pentru alcoolul etilic denaturat folosit în fabricarea [...]
10:40
Focuri de armă lângă casa primarului din Leova. Incidentul s-a produs în plină campanie pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie # NordNews
Primarul orașului Leova și candidat la un nou mandat, Alexandru Bujorean, anunță că două focuri de armă au fost trase în noaptea de 8 noiembrie 2025, în jurul orei 22:30, în fața locuinței sale. O mașină necunoscută ar fi staționat în fața casei, după care s-ar fi auzit un foc de armă, apoi după tentative [...]
09:30
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova pe 11 noiembrie, a anunțat vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. În cadrul vizitei, oficiala europeană va avea întrevederi cu conducerea de vârf a țării și va participa la mai multe evenimente publice dedicate procesului de aderare la Uniunea Europeană. Principalul [...]
08:10
Specialiștii spun că nu există „un singur leac" pentru răceala comună. Totuși, există multe remedii naturale pentru răceală care pretind că te fac să te simți mai bine mult mai repede. Descoperă în cele ce urmează ce este mit și ce este realitate, potrivit catine.ro. Remediile pentru răceală sunt aproape la fel de comune [...]
06:40
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025 spune că energiile cosmice favorizează claritatea, inspirația și schimbările benefice. E o zi în care primești răspunsuri la întrebările care te-au frământat în ultima vreme. Vei observa că lucrurile se așază treptat, iar universul pare să-ți arate direcția potrivită, potrivit catine.ro. În plan personal, este o zi potrivită pentru [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Soluția rapidă care îndepărtează mucegaiul și petele de pe perdelele de duș. Cum le poți curăța eficient acasă # NordNews
Perdelele de duș pot acumula rapid mucegai și pete dacă nu sunt curățate temeinic. Descoperă soluția rapidă care îndepărtează mucegaiul și petele de pe perdelele de duș, dar și cum le poți curăța eficient acasă, fără produse scumpe sau eforturi uriașe, potrivit catine.ro. Realitatea este că nu poți păstra nimic curat pentru totdeauna. Indiferent cât [...]
18:40
Aproape trei mii de elevi din țară s-au înscris la testul de competențe digitale, care va fi susținut în
17:10
De astăzi, permisele moldovenești vor putea fi convertite în Italia fără examene suplimentare # NordNews
De astăzi, a intrat în vigoare noua redacție a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, document care aduce modificări importante pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Italia, transmite MOLDPRES. Potrivit noilor prevederi, toate permisele de conducere eliberate în Republica Moldova pot fi convertite pe teritoriul [...] Articolul De astăzi, permisele moldovenești vor putea fi convertite în Italia fără examene suplimentare apare prima dată în NordNews.
17:00
Medalie de aur pentru R. Moldova. Judocanul Mihail Malear, campion mondial a 10-a oară la 82 de ani # NordNews
Judocanul moldovean Mihail Malear a cucerit medalia de aur la Mondialele Masters de la Paris, Franța, obținând al 10-lea titlu mondial al carierei, la vârsta de 82 de ani, transmite IPN. „Este un exemplu al puterii și tenacității moldovenești! Un adevărat ambasador al culturii sportive!”, a scris vicepremierul Mihai Popșoi pe Facebook. Oficialul a menționat [...] Articolul Medalie de aur pentru R. Moldova. Judocanul Mihail Malear, campion mondial a 10-a oară la 82 de ani apare prima dată în NordNews.
10:40
Zelenski îl invită pe Nicușor Dan la Kiev: Ucraina este pregătită să livreze armament României # NordNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a invitat pe președintele României, Nicușor Dan, să efectueze o vizită oficială la Kiev, în cadrul unei convorbiri telefonice axate pe cooperarea militară, apărarea antiaeriană și posibile exporturi de armament ucrainean României. Potrivit mesajului transmis de Zelenski, discuția a fost una „productivă” și s-a concentrat pe situația de securitate din regiune [...] Articolul Zelenski îl invită pe Nicușor Dan la Kiev: Ucraina este pregătită să livreze armament României apare prima dată în NordNews.
09:50
Ingerințele și propaganda Federației Ruse în Republica Moldova, dar și agresiunea militară a Kremlinului în Ucraina, au stat la baza deciziei de a închide Centrul de Cultură Rus din Chișinău și de a lichida grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus din Parlament. O declarație în acest sens a fost făcută de deputatul PAS Radu [...] Articolul Radu Marian acuză Centrul Rus de propagandă, iar socialiștii strigă „rusofobie” apare prima dată în NordNews.
08:10
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor # NordNews
Cu toții știm că o dietă echilibrată ne ajută să trăim o viață mai lungă. Află care este cea mai sănătoasă legumă din lume și cum ar trebui consumată pentru a avea eficiență maximă. Specialiștii spun că nu toate legumele oferă același aport de nutrienți esențiali, potrivit catine.ro. Un cartof nu oferă aceleași beneficii [...] Articolul Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor apare prima dată în NordNews.
07:40
Benzina și motorina, mai scumpe de mâine. ANRE a anunțat noile tarife pentru 8 – 10 noiembrie # NordNews
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,06 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,09 lei până la costul de 20,66 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Benzina și motorina, mai scumpe de mâine. ANRE a anunțat noile tarife pentru 8 – 10 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Horoscopul zilei de 8 noiembrie 2025 spune că ziua de astăzi aduce o energie specială pentru toate zodiile. Fie că ești în plină ascensiune profesională, fie că îți dedici timpul familiei sau ție însăți, astrele îți oferă ocazia să te reconectezi cu dorințele tale autentice, potrivit catine.ro. Ziua aduce pentru fiecare zodie o lecție [...] Articolul Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
7 noiembrie 2025
21:10
VIDEO Festivalul-Concurs „Barbu Lăutaru”, la Bălți. Malurile Prutului, unite prin folclor # NordNews
Tradiția a prins din nou viață la Bălți, unde peste 25 de concurenți din Republica Moldova și România s-au întrecut pentru marele premiu în cadrul Festivalului-Concurs „Barbu Lăutaru”. Uniți de dragostea pentru folclor, aceștia au readus în fața publicului doina, dorul și bucuria de a cânta cu sufletul. „Toți participanții sunt pregătiți la un nivel [...] Articolul VIDEO Festivalul-Concurs „Barbu Lăutaru”, la Bălți. Malurile Prutului, unite prin folclor apare prima dată în NordNews.
19:50
VIDEO La Bălți, ca în Veneția. Lucrările de pe strada Dovator din Bălți, suspendate odată cu venirea sezonului rece # NordNews
Pe strada Dovator din Bălți, lucrările de reabilitare începute în primăvară au fost suspendate odată cu venirea sezonului rece. Între timp, în loc de asfalt, locuitorii se confruntă cu noroi și pietriș acoperit de o pânză de apă. Drumul Dovator ar trebui să lege zona industrială a orașului de strada Kiev. Proiectul are o valoare [...] Articolul VIDEO La Bălți, ca în Veneția. Lucrările de pe strada Dovator din Bălți, suspendate odată cu venirea sezonului rece apare prima dată în NordNews.
16:10
FOTO Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori și contabili despre platforma maib business – internet și mobile banking pentru afaceri # NordNews
Focusul maib pe client și pe valoarea feedbackului primit la fiecare interacțiune a stat la baza organizării unui nou eveniment de tip maib business meetup – de această dată, într-un format deschis, accesibil și non-clienților băncii. Antreprenori, contabili și fondatori de startup-uri s-au reunit într-un spațiu dedicat dialogului și colaborării, pentru a descoperi cele mai [...] Articolul FOTO Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori și contabili despre platforma maib business – internet și mobile banking pentru afaceri apare prima dată în NordNews.
14:40
Maia Sandu și Roberta Metsola, împreună la Chișinău: „Moldova este Europa, iar Europa este Moldova” # NordNews
Președinta Maia Sandu a declarat, în cadrul unei conferințe comune cu șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, că Republica Moldova a înregistrat „cel mai mare progres dintre toate țările candidate la Uniunea Europeană” și că este pregătită să finalizeze procesul de aderare. Întâlnirea a avut loc vineri, 7 noiembrie, la Chișinău, în contextul vizitei oficiale a [...] Articolul Maia Sandu și Roberta Metsola, împreună la Chișinău: „Moldova este Europa, iar Europa este Moldova” apare prima dată în NordNews.
12:50
12:40
12:30
VIDEO Doina Gherman a îmbrăcat șorțul de chelneriță pentru o seară. Cină caritabilă, la care demnitarii au adunat bani pentru cadouri de Crăciun # NordNews
Peste o mie de copii din 42 de localități ale Republicii Moldova se vor bucura de un Crăciun mai fericită, datorită fondurilor adunate în cadrul unei cine caritabile. Evenimentul a fost organizat de proiectul The Moldova Project pe data de 6 noiembrie. La cina caritabilă au fost prezenți înalți demnitari de stat, printre care prim-ministrul [...] Articolul VIDEO Doina Gherman a îmbrăcat șorțul de chelneriță pentru o seară. Cină caritabilă, la care demnitarii au adunat bani pentru cadouri de Crăciun apare prima dată în NordNews.
11:30
Polițiștii din municipiul Bălți desfășoară acțiuni de căutare a unei femei de 70 de ani, care a plecat de la domiciliu pe 5 noiembrie, în jurul orei 04:00, și până în prezent nu a revenit. Potrivit oamenilor legii, femeia a plecat într-o direcție necunoscută, iar familia nu mai are nicio veste despre ea. Semnalmente: înălțime [...] Articolul Femeie de 70 de ani, dată dispărută la Bălți. Poliția cere ajutorul cetățenilor apare prima dată în NordNews.
11:30
Uniunea Europeană își consolidează prezența în Republica Moldova. Trei reprezentanți ai Parlamentului European vor activa permanent la Chișinău, pentru a asigura o cooperare mai strânsă între instituțiile legislative de la Chișinău și Bruxelles. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, vineri, 7 noiembrie, după întrevederea cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, [...] Articolul VIDEO Parlamentul European va avea o prezență instituțională în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
10:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a efectuat vineri, 7 noiembrie, o vizită oficială la Chișinău, unde s-a întâlnit cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. În cadrul vizitei, Metsola a susținut un discurs oficial în plenul legislativului moldovean. Delegația Parlamentului European, condusă de Metsola, a sosit la Chișinău pe 6 noiembrie. Vizita are loc în [...] Articolul VIDEO Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns la Chișinău apare prima dată în NordNews.
08:40
Suedia și Ucraina au semnat joi, 6 noiembrie, la Stockholm, o scrisoare de intenție pentru crearea unui centru comun de dezvoltare a armelor moderne pe teritoriul ucrainean, marcând o nouă etapă de cooperare în domeniul apărării între cele două state, scrie Agerpres.ro. Anunțul a fost făcut de miniștrii apărării Pal Jonson și Denis Șmîgal, care [...] Articolul Suedia și Ucraina vor construi împreună un centru pentru dezvoltarea de noi arme apare prima dată în NordNews.
08:10
Suplimente pe care nu este recomandat să le combini cu ceaiul verde. Ce spun specialiștii # NordNews
Ceaiul verde este extrem de popular, însă specialiștii spun că anumite alimente și suplimente nu ar trebui combinate cu acesta. Descoperă și tu lista cu suplimente pe care nu este recomandat să le combini cu ceaiul verde, potrivit catine.ro. Ceaiul verde, deși benefic, poate interfera cu absorbția anumitor nutrienți și medicamente. Poate împiedica absorbția [...] Articolul Suplimente pe care nu este recomandat să le combini cu ceaiul verde. Ce spun specialiștii apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,05 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,17 lei până la costul de 20,57 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Scumpiri la pompă. Tarifele carburanților pentru 7 noiembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 7 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7102 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 17.1118 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8763 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna [...] Articolul Euro prinde forță. Curs valutar oficial, 7 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025 spune că fiecare zodie primește o lecție importantă. Indiferent de provocările pe care le aduce universul, amintește-ți că ești exact acolo unde trebuie să fii, potrivit catine.ro. Indiferent de zodie, ziua aceasta te învață să fii recunoscătoare pentru tot ce trăiești. Bucură-te de lucrurile mici, ai grijă de [...] Articolul Peștii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
