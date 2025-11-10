Paun Rohovei: „Formatul 5+2 s-a epuizat - demilitarizarea e esențială”
Radio Moldova, 10 noiembrie 2025 19:30
Republica Moldova și Ucraina merg „în tandem” pe drumul integrării europene, iar Chișinăul are în Kiev un partener care susține consecvent acest parcurs. Declarațiile au fost făcute de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, în dialogul cu jurnalista Cristina Popescu, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
19:30
Republica Moldova și Ucraina merg „în tandem” pe drumul integrării europene, iar Chișinăul are în Kiev un partener care susține consecvent acest parcurs. Declarațiile au fost făcute de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, în dialogul cu jurnalista Cristina Popescu, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Acum 2 ore
18:50
Imaginile celor mai frumoase porți tradiționale, reunite într-o expoziție la Chișinău # Radio Moldova
Cele mai frumoase 50 imagini cu porți tradiționale au fost expuse luni în cadrul expoziției „Porțile Moldovei”, în spațiul exterior al Muzeului Național de Istorie. Aceasta aduce în prim-plan simbolul porților moldovenești - adevărate mărturii ale tradiției, meșteșugului și ospitalității locale. Fotografiile au fost selectate în cadrul unui concurs la care au participat entuziaști din toate colțurile țării.
18:10
Audiențe-record pentru Teleradio-Moldova. Andrei Zapșa: „Percepțiile că suntem demodați nu mai sunt valabile” # Radio Moldova
Canalele Moldova 1 și Moldova 2 traversează o perioadă de consolidare vizibilă a audienței. Directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), responsabil de televiziune, Andrei Zapșa, a declarat că posturile publice de televiziune au înregistrat în 2025 „o performanță notabilă”, demonstrând că sunt surse relevante, bazate pe diversificare și modernizare, cu „viteză de reacție a produselor editoriale”.
18:10
Granturi de până la 600 de mii de lei pentru tinerii din R. Moldova: dosarele pot fi depuse până pe 15 noiembrie # Radio Moldova
Tinerii din Republica Moldova pot obține granturi de până la 600 de mii de lei de la stat pentru proiecte destinate dezvoltării lor. Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 15 noiembrie 2025, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
Acum 4 ore
17:50
Audiențe record pentru Teleradio-Moldova | Director adjunct: „Percepțiile că suntem demodați nu mai sunt valabile” # Radio Moldova
Canalele Moldova 1 și Moldova 2 traversează o perioadă de consolidare vizibilă a audienței. Directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), responsabil de televiziune, Andrei Zapșa, a declarat că posturile publice de televiziune au înregistrat în 2025 „o performanță notabilă”, demonstrând că sunt surse relevante, bazate pe diversificare și modernizare, cu „viteză de reacție a produselor editoriale”. Potrivit acestuia, direcția este bună și trebuie să se amplifice.
17:50
Autoritățile din Bulgaria efectuează inspecții și implementează măsuri de securitate la rafinăria Burgas, deținută de Lukoil, pentru a prezerva infrastructura critică, a anunțat luni, 10 noiembrie, premierul Rosen Zhelyazkov, în condițiile în care Guvernul se pregătește să preia controlul unității, transmite Reuters.
17:40
Situație tensionată în Pokrovsk: apărarea ucraineană împiedică avansul trupelor ruse # Radio Moldova
Forțele de apărare ucrainene continuă să mențină pozițiile în orașul Pokrovsk, unul dintre cele mai mari orașe din regiunea Donbas, în ciuda intensificării atacurilor armatei ruse, informează RBC-Ucraina.
17:40
Șoc în Oltenia! Antrenorul Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova! „Alb-albaștrii” au fost învinși duminică, pe teren propriu, de UTA Arad, scor 1:2, și au coborât pe locul 4 în clasamentul primei divizii românești de fotbal. În urma acestei înfrângeri Mirel Rădoi a hotărât să-și dea demisia, asta chiar dacă, săptămâna trecută, echipa sa a obținut o victorie mare în cupele europene, 1:0 pe terenul lui Rapid Viena în grupă unică a Ligii Conferințelor UEFA.
17:10
Sarkozy, eliberat din închisoare. Procurorul a precizat că fostul lider francez nu prezintă un risc de fugă # Radio Moldova
Sarkozy a fost eliberat din închisoare. Un tribunal a aprobat, pe 10 noiembrie, eliberarea anticipată a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, la doar câteva săptămâni după ce acesta începuse să ispășească o pedeapsă de cinci ani de detenție pentru conspirare în vederea obținerii de fonduri ilegale pentru campania electorală. Decizia a fost luată în așteptarea soluționării apelului depus de fostul lider francez.
17:10
Statul vrea să preia depozitul de kerosen al Lukoil. Ministrul Energiei: „Responsabilitatea companiei este de a acționa în regim urgent” # Radio Moldova
Statul poartă negocieri cu compania Lukoil-Moldova pentru preluarea infrastructurii de alimentare cu kerosen a Aeroportului Internațional Chișinău, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, autoritățile au realizat deja o serie de acțiuni pentru transferul acestei infrastructuri în proprietatea statului, iar acum responsabilitatea revine companiei ruse, care trebuie să finalizeze procedurile „în regim urgent”.
17:00
CNSM: un salariu minim de 8.050 de lei ar aduce echilibru între costul vieții și veniturile reale ale populației # Radio Moldova
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului Republicii Moldova stabilirea salariului minim în mărime de 8.050 de lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2026. Sindicatele susțin că majorarea trebuie realizată treptat, astfel încât să fie atins obiectivul asumat de Executiv - un salariu minim de 10.000 de lei până la sfârșitul mandatului.
16:50
Comisia Europeană: nu există semne privind o amenințare imediată la adresa securității energetice a Europei, după sancțiunile impuse Lukoil # Radio Moldova
Comisia Europeană analizează potențialele efecte ale sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii companiei ruse Lukoil, măsuri care ar putea afecta aprovizionarea cu petrol în mai multe state din regiune, inclusiv Republica Moldova. Oficialii europeni afirmă că, deocamdată, nu există semne privind o amenințare imediată la adresa securității energetice, dar subliniază că situația este atent monitorizată, mai ales în contextul sezonului rece.
16:40
Securitatea energetică a Europei nu este amenințată, deocamdată, de sancțiunile impuse companiei Lukoil: Măsuri de sprijin pentru R. Moldova # Radio Moldova
Comisia Europeană analizează potențialele efecte ale sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii companiei ruse Lukoil, măsuri care ar putea afecta aprovizionarea cu petrol în mai multe state din regiune, inclusiv Republica Moldova. Oficialii europeni afirmă că, deocamdată, nu există semne privind o amenințare imediată la adresa securității energetice, dar subliniază că situația este atent monitorizată, mai ales în contextul sezonului rece.
16:20
Direcții prioritare în cooperarea cu BERD, discutate la Guvern: finanțarea fermierilor și securitatea energetică # Radio Moldova
Sporirea accesului la finanțare pentru fermieri va constitui o nouă direcție prioritară în cooperarea dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Măsura vine să completeze proiectele de modernizare a sistemelor de irigare și are drept scop stimularea productivității și creșterea rezilienței sectorului agricol, unul dintre pilonii economiei naționale.
16:10
Republica Moldova găzduiește mii de solicitanți de azil. Cei mai mulți sunt din Ucraina și Siria # Radio Moldova
Forțați de conflicte armate sau de alte dificultăți care le pun în pericol viața și siguranța, mii de oameni din diferite țări au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, găsindu-și adăpost în Republica Moldova. În primele nouă luni ale acestui an, Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a înregistrat 2.160 de cereri de azil.
16:10
Premierul Munteanu, așteptat la două evenimente majore care vor avea loc la Bruxelles: Forumul privind Extinderea UE și Summitul European de Business # Radio Moldova
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se va afla, la începutul săptămânii viitoare, în capitala Belgiei, unde va participa la două evenimente europene de anvergură dedicate viitorului Uniunii Europene și consolidării parteneriatului economic continental. Vizita lui Alexandru Munteanu la Bruxelles va fi prima de la învestirea sa în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova.
Acum 6 ore
15:40
Capitala rămâne în continuare fără buget aprobat: consilierii municipali se acuză reciproc de blocaj # Radio Moldova
Activitatea Consiliului Municipal Chișinău (CMC) a fost din nou blocată, după ce o parte dintre consilieri nu s-au prezentat luni, 10 noiembrie, la ședința planificată. Mai exact, la ședință nu au venit consilierii municipali ai Mișcării Alternativa Națională (MAN) și ai Partidului Comuniștilor, fapt ce a împiedicat continuarea examinării ordinii de zi a ședinței CMC începute încă pe 15 octombrie.
15:20
Angajată a unei instituții de creditare nebancară din Chișinău, forțată să dea toți banii din casă unui tip care a atacat-o cu o armă # Radio Moldova
Și-a pus o mască chirurgicală pe față, a intrat într-o instituție de creditare nebancară din sectorul centru al municipiul Chișinău și a cerut toți banii, îndreptând spre o angajată un obiect asemănător unei arme.
15:20
Recunoaștere franceză pentru literatura din R. Moldova: Emilian Galaicu-Păun a primit Ordinul Artelor și Literelor, una dintre cele mai prestigioase distincții culturale ale Franței # Radio Moldova
Scriitorul și redactorul-șef al Editurii Cartier, Emilian Galaicu-Păun, a fost decorat de Guvernul Franței cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor (L’Ordre des Arts et des Lettres), una dintre cele mai înalte distincții culturale ale Republicii Franceze. Anunțul a fost făcut de Cartier, care a transmis un mesaj de felicitare pentru cei doi redactori ai editurii distinși recent - Emilian Galaicu-Păun și Lucia Țurcanu, critic literar, decorată de Președinția Republicii Moldova cu Medalia „Mihai Eminescu”.
15:10
Irigare extinsă și subvenții în avans – priorități pentru dezvoltarea agriculturii. Irigare pe 35.000 de hectare în 2026 # Radio Moldova
Agricultura rămâne coloana vertebrală a economiei Republicii Moldova, dar și unul dintre sectoarele cele mai vulnerabile. Guvernul Munteanu s-a angajat să investească în tehnologiile verzi și să extindă sistemele de irigare pe o suprafață de cel puțin 50.000 de hectare, împreună cu o deschidere mai mare pentru valorificarea oportunităților oferite de piața europeană.
14:40
Schimbare în conducerea Comisiei de Vetting: avocatul Andrei Bivol preia conducerea, după retragerea lui Scott Bales # Radio Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor (cunoscută și ca Comisia de Vetting) și-a desemnat o nouă echipă de conducere. În urma unui vot unanim al celor nouă membri, Andrei Bivol, membru național și anterior vicepreședinte, a fost ales președinte al Comisiei, iar în funcția de vicepreședinte a fost desemnat Marcel van de Wetering, membru internațional.
Acum 8 ore
13:50
În mai multe regiuni ale Rusiei a fost lansată o campanie de recrutare a voluntarilor în unități care vor fi implicate în protejarea obiectivelor critice, scrie ziarul Kommersant, citat de BBC News.
13:50
Scumpiri: creșteri semnificative de prețuri la unele produse alimentare, în octombrie # Radio Moldova
Prețurile medii de consum au înregistrat, în luna octombrie 2025, o creștere de 0.6% față de luna septembrie și de 5.6% în comparație cu începutul anului curent. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS), inflația anuală a ajuns la 7%.
13:50
Portarul Emil Tîmbur a fost convocat la echipa națională de fotbal a Republicii Moldova # Radio Moldova
Convocare de urgență la echipa națională de fotbal în Republicii Moldova. În vederea partidelor cu Italia și Israelul, portarul Victor Străistari este accidentat, iar selecționerul Lilian Popescu a apelat la Emil Tîmbur. După meciul Sheriff-ului cu Petrocub, Străistari a acuzat probleme medicale și nu a putut onora convocarea pentru ulimele două meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026.
13:30
Componența Comisiei naționale pentru integrare europeană, actualizată: decret semnat de Maia Sandu # Radio Moldova
Lista membrilor Comisiei naționale pentru integrare europeană a fost actualizată. Un decret în acest sens a fost semnat luni, 10 septembrie, de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care deține și funcția de președintă a Comisiei.
13:30
Start pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă, în Chișinău: Târgul de Crăciun va fi inaugurat pe 5 decembrie # Radio Moldova
Municipiul Chișinău a început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, iar inaugurarea Pomului de Crăciun, a Târgul tradițional și a iluminatului festiv va avea loc pe 5 decembrie, a anunțat primarul general al capitalei, Ion Ceban, pe 10 noiembrie.
13:20
Lista membrilor Comisiei naționale pentru integrare europeană a fost actualizată. Un decret în acest sens a fost semnat luni, 10 septembrie, de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care deține și funcția de președintă a Comisiei.
13:10
Manchester City a câștigat derby-ul etapei a 11-a a primei divizii engleze de fotbal cu FC Liverpool. Pe teren propriu, „citadinii” au surclasat campioana în exercițiu cu scorul de 3:0. Gazdele au început meciul cu toate motoarele turate și deja în minutul 11 au beneficiat de un penalty, pe care însă atacantul Erling Braut Haaland l-a ratat. Norvegianul s-a revanșat peste 18 minute, când a izbutit, totuși, să deschidă scorul. Apoi, pe finalul primei reprize, Nico González a dublat avantajul echipe sale.
13:10
„Economisirea înseamnă libertate, nu constrângere” – Guvernatoarea BNM încurajează un comportament financiar responsabil # Radio Moldova
Economisirea nu trebuie tratată a o constrângere, ci ca un pas către libertate. Sugestia aparține guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu. În podcastul „Sensul banilor”, oficiala a menționat că un comportament financiar responsabil este necesar să fie menținut inclusiv în timpul unei perioade marcate de scumpiri și incertitudine.
13:00
Premierul Alexandru Munteanu va efectua joi, 13 noiembrie, o vizită la București, România. Aceasta este prima vizită oficială peste hotare, după învestirea noului Guvern pe 31 octombrie.
12:50
O familie de la Briceni crește peste o mie de soiuri de copaci fructiferi, arbuști și plante decorative # Radio Moldova
O familie din raionul Briceni a transformat pasiunea pentru plante într-o adevărată afacere de suflet. Familia Dobuleac produce peste o mie de soiuri de copaci fructiferi, arbuști și plante decorative – de la meri și peri tradiționali până la specii exotice precum smochinul, kiwi sau kaki.
12:40
De la meri și peri la kiwi și rodii: o familie din Briceni aduce exoticul în grădinile din Republica Moldovei # Radio Moldova
În nordul Republicii Moldova, o familie din raionul Briceni a transformat pasiunea pentru plante într-o adevărată afacere de suflet. Familia Dobuleac produce peste o mie de soiuri de copaci fructiferi, arbuști și plante decorative – de la meri și peri tradiționali până la specii exotice precum smochinul, kiwi sau kaki.
12:30
Șofer sub influența substanțelor psihotrope, prins cu droguri de un milion de lei la intrarea în Bălți # Radio Moldova
Droguri în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei au fost depistate de oamenii legii la intrarea în municipiul Bălți. Substanțele interzise erau transportate într-un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani din Chișinău, anunță poliția.
12:20
Droguri în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei au fost depistate de ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, împreună cu procurorii PCCOCS, oficiul Nord, la intrarea în municipiul Bălți. Substanțele interzise erau transportate într-un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani din Chișinău, anunță Poliția.
12:20
Directorul Expert-Grup: „R. Moldova NU mai este în recesiune!”. Expertul dezaprobă „mesajele de isterie” lansate în spațiul public # Radio Moldova
Republica Moldova nu este în recesiune, chiar dacă creșterea Produsului Intern Brut este modestă – de doar 1.1% față de aceeași perioadă a anului precedent. Adrian Lupușor, directorul Expert-Grup, organizație specializată în cercetări economice, atenționează în legătură cu o interpretare eronată a datelor în spațiul public.
12:10
Cetățenii continuă să depună cereri pentru a beneficia de sprijin financiar din partea statului pentru cheltuielile la energie în sezonul rece 2025 - 2026. Până în prezent, pe platforma compesatii.gov.md au fost înregistrate 391.229 de cereri, comunică Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
12:00
Thriller în Superliga românească de fotbal: Hermannstadt Sibiu și FCSB au remizat, scor 3:3 # Radio Moldova
Meci spectaculos în Superliga românească de fotbal. În ultima partidă a etapei a 16-a, Hermannstadt Sibiu și FCSB au remizat cu scorul de 3:3. Bucureștenii au început cu toate motoarele turate și a deschis scorul foarte rapid: deja în minutul 4 senegalezul Mamadou Thiam a înscris din pasa italianului Juri Cisotti. Discipolii lui Marius Măldărășanu nu au acuzat șocul și au restabilit egalitatea în minutul 26 prin Aurelian Chițu.
Acum 12 ore
11:50
Drumul spre UE – afaceri mai puternice, economie mai competitivă: experiențe relatate de antreprenori # Radio Moldova
Drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană este perceput nu doar ca o decizie politică, ci ca o investiție într-un viitor sigur, prosper și pașnic. Integrarea europeană înseamnă, totodată, atragerea de investiții care stimulează economia și creează noi oportunități de dezvoltare pentru mediul de afaceri. Transformările prin care trec întreprinderile moldovenești în acest proces au fost prezentate la emisiunea „Vector European”, difuzată la Moldova 1.
11:40
Edilul capitalei îi cere Guvernului măsuri urgente pentru securizarea clădirilor abandonate din Chișinău # Radio Moldova
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, îi cere Guvernului să identifice soluții concrete, în comun cu autoritățile locale, pentru securizarea accesului în clădirile abandonate de pe teritoriul capitalei. Solicitarea a fost lansată luni, 10 noiembrie, de la ședința Primăriei capitalei, în contextul unei noi tragedii produse în clădirea fostului hotel „Național”, aflată în paragină - o adolescentă de 13 ani a murit, săptămâna trecută, după ce ar fi căzut de la înălțime.
11:20
Finală cu suspans în campionatul de snooker al Republicii Moldova. Andrei Ciobanu l-a învins pe Ilie Chisleacov cu 4:2 în meciul decisiv și a cucerit al 6-lea său titlu național. Partida a fost echilibrată până la un moment dat, după 4 frame-uri scorul fiind egal, 2:2, însă pe final Ciobanu a fost mai bun, și-a dominat adversarul și și-a adjudecat victoria.
10:50
R. Moldova va construi încă trei noi linii electrice care ne vor interconecta cu România și Ucraina # Radio Moldova
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina, pentru a-și consolida independența energetică și a-și integra viitoarele capacități de energie regenerabilă în rețeaua europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurate recent la Atena, unde au participat oficiali din SUA și Europa.
10:40
R. Moldova va construi încă trei noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina # Radio Moldova
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina, pentru a-și consolida independența energetică și a-și integra viitoarele capacități de energie regenerabilă în rețeaua europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurate recent la Atena, unde au participat oficiali din SUA și Europa.
10:40
Locuitorii Comratului se vor bucura în curând de un scuar modern: proiect realizat cu sprijinul Germaniei # Radio Moldova
Datorită sprijinului Germaniei, cetățenii din Comrat vor avea curând un nou scuar modern în fața primăriei, conceput pentru relaxare, socializare și petrecerea timpului liber. Designul, ales împreună cu locuitorii, va transforma zona într-un spațiu verde atractiv și primitor pentru toate generațiile.
10:30
R. Moldova va construi între trei noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina # Radio Moldova
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina, pentru a-și consolida independența energetică și a-și integra viitoarele capacități de energie regenerabilă în rețeaua europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurată recent la Atena, unde au participat oficiali din SUA și Europa.
10:30
Servicii de taximetrie, prestate ilegal în capitală: amenzi de peste 28 de mii de lei # Radio Moldova
Prestau ilegal servicii de taximetrie în Chișinău sau nu utilizau echipamente de casă și control. Șaptesprezece persoane care prestau servicii în domeniul transportului de pasageri, în regim de taxi, au fost amendate pentru nereguli depistate de autoritățile responsabile.
10:20
Revista presei internaționale // Rusia poate deschide al doilea front din cauza eșecurilor militare în Ucraina; Blocajul administrativ din SUA se apropie de final # Radio Moldova
Presa internațională comentează impasul în care a ajuns procesul de pace din Ucraina din cauza condițiilor inacceptabile impuse de Moscova. Mai multe publicații dezvăluie soluțiile de a sprijini financiar Ucraina prin garantarea unui credit european, precum și eforturile României și Bulgariei de a evita efectele noilor sancțiuni americane asupra rafinăriilor Lukoil. Alte teme majore reflectate de presa străină vizează incidentele cu drone deasupra unei centrale nucleare din Belgia, reluarea activității guvernului american după un blocaj istoric și debutul conferinței ONU privind clima în Brazilia.
10:20
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina, pentru a-și consolida independența energetică și a-și integra viitoarele capacități de energie regenerabilă în rețeaua europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurată la Atena, unde au participat oficiali din SUA și Europa.
10:10
Momentul în care febra la copii devine urgență medicală: semnele periculoase la care părinții trebuie să fie atenți # Radio Moldova
În plin sezon al virozelor și răcelilor, tot mai mulți părinți se confruntă cu episoade de febră la copii. Deși temperaturile crescute pot speria mamele, medicii atrag atenția că, în cele mai multe cazuri, febra reprezintă o reacție normală a organismului în lupta cu infecțiile virale. Esențial este ca micuții să fie hidratați corespunzător și monitorizați atent, pentru a depista la timp eventualele semne de agravare.
10:00
Revista presei // R. Moldova va merge separat de Ucraina în procesul de aderare la UE # Radio Moldova
În atenția presei este interviul oferit în exclusivitate postului PRO TV Chișinău, de către președinta Parlamentului European, Roberta Mezola. Mai multe publicații comentează între timp posibilitatea introducerii vizelor pentru țări din CSI, un proiect în acest sens, aflat pe agenda Guvernului, provocând un val de discuții în mediul online.
09:40
„Haos” în Slovacia: încă două trenuri s-au ciocnit, la mai puțin de o lună de la un accident similar # Radio Moldova
Două trenuri s-au ciocnit, duminică-seară, 9 noiembrie, în vestul Slovaciei, accident soldat cu zeci de răniți, a anunțat Guvernul de la Bratislava. Aproximativ 800 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri, care circulau între Svaty Jur și Pezinok, la aproximativ 20 de kilometri nord de capitala Bratislava, în momentul coliziunii, conform autorităților.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.